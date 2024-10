Die Wurzeln der Implosion des Vereinigten Königreichs und warum Krieg unvermeidlich ist

Von Tom Luongo

In vielen meiner Kommentare mache ich dem Vereinigten Königreich viel Ärger. Ich mache vielen Menschen viel Ärger. Das ist irgendwie mein Ding.

Aber zur Erinnerung: Ich war einer der Hauptbefürworter des Brexit und habe mir während der endlosen Brexit-Verhandlungen von 2017 bis 2019 die Zähne ausgebissen, um zu erklären, warum die Dinge so liefen, wie sie liefen.

Ich wusste immer, dass der Brexit ein Kampf zwischen den Eliten des Vereinigten Königreichs, die Davos verpflichtet sind, denselben Leuten, die Margaret Thatcher in den 1990er Jahren gestürzt haben, und dem Volk selbst war, unterstützt von dem, was ich jetzt den britischen Überrest nenne. Diese Gruppe ist leicht zu verstehen, sie ist die Gruppe, die immer noch am Ruhm eines verlorenen Imperiums festhält und sich an denjenigen anhängen wird, bei dem sie mehr Einfluss hat.

Um es klar zu sagen: Keine dieser Gruppen liebt ihre einheimische Bevölkerung. Aber die Überbleibsel lieben es, sich auf den Ruhm der Vergangenheit zu berufen, damit „Little Britain“ weiterhin denkt, dass sich jemand um sie kümmert. Es gibt jedoch keine Guten in dieser Geschichte, nur Bösewichte und Opfer.

Die Helden sind rar gesät. Die Menschen im Vereinigten Königreich sind Opfer. Ihre Regierungen waren die Bösewichte. Aber es stellt sich immer die Frage: Gibt es einen größeren Bösewicht?

Für mich lautet die Antwort: Ja, die EU. Und ich sage das in dem Wissen, dass ihr Wunsch, den britischen Überrest abzuschaffen, eine uneingeschränkt gute Sache ist. Es passt zu dem, was ich mir wünsche. Aber ich sage auch, dass diejenigen, die versuchen, den Überrest auf der Weltbühne zu ersetzen, noch schlimmer sind, insbesondere weil ein großer Teil dieses britischen Überrests gerne einen Deal mit der EU abschließen wird, um seine lang gehegte Agenda der globalen Kontrolle voranzutreiben, wenn es den USA gelingt, sie durch eine Farbrevolution zu spalten.

Teile und herrsche. Das ist der wichtigste strategische Trick von Missbrauchstätern, Narzissten und Schurken. Man bringt zwei Fraktionen dazu, gegeneinander zu kämpfen, während man sich an beide heranschleicht. Das hat für die Briten und ihre Verbündeten jahrhundertelang hervorragend funktioniert.

Es ist also mit vielen gemischten Gefühlen verbunden, diese Szenarien zu entwerfen. Denn irgendjemand wird sich aus der Affäre ziehen, wenn alles gut geht, was bedeutet, dass die USA in ihrer jetzigen Form mit 50 Bundesstaaten überleben, die BRICS-Allianz sich zur Vereinigung Asiens formiert und die institutionelle Ordnung der Nachkriegszeit, einschließlich des alten Währungssystems, zerstört wird.

Um ehrlich zu sein, gebe ich diesem Ergebnis eine Wahrscheinlichkeit von etwa 5–10 %.

Irgendeine Form des britischen Überrests oder der EU wird dies überleben. Der Globalismus wird nicht sterben, aber er kann stark geschwächt und auf einen anderen Weg gebracht werden, der nicht ganz so unheilvoll ist. Für den heutigen Beitrag werde ich meine Kommentare aus dieser Perspektive neu formulieren und das Vereinigte Königreich als Opfer betrachten, das durch seine Nähe und Beziehungen zur EU in die Falle getappt ist.

Das ist natürlich nicht die ganze Geschichte, sondern nur ein Teil davon.

Kommen wir also zum Kern meiner heutigen Kommentare:

Oben verlinkt ist ein ziemlich gutes Video, das den Hintergrund der sich heute überschneidenden Krisen im Vereinigten Königreich beleuchtet. Es lohnt sich, es sich wegen der Statistiken und des allgemeinen Verlaufs der Geschichte anzusehen, aber es fehlen einige wesentliche Elemente des Gesamtbildes.

Fangen wir mit den Grundlagen an. London dominiert die britische Wirtschaft. Ohne London ist die britische Wirtschaft bereits irrelevant. Die Steuern sind wahnsinnig hoch und werden nur noch von der Regulierungslast für die Mittelschicht übertroffen. Ich habe darüber in meinem Beitrag über die Fernsehsendung Clarkson’s Farm gesprochen. Die Dinge, die Jeremy in dieser Sendung präsentiert, die ich sowohl als Unterhaltung als auch als Bildung sehr empfehle, sind nur ein Aspekt dessen, was im Vereinigten Königreich vor sich geht.

Was in dem Video fehlt, ist, dass all dies eine zielgerichtete Politik ist und dass diese Politik sehr erfolgreich war. Sie identifizieren drei Schocks für die britische Wirtschaft, die sie bis ins Mark erschüttert haben: Brexit, COVID, Ukraine.

Ich muss ihnen zugutehalten, dass sie die Ukraine in ihre Analyse einbezogen haben, was nur wenige tun.

Brexit

Beginnen wir mit dem Brexit. Während das Video das verlorene Jahrzehnt Großbritanniens dafür verantwortlich macht, dass die Menschen wütend genug waren, um für den Austritt aus der EU zu stimmen, impliziert es, dass dies die falsche Entscheidung war. Das war sie nicht. Erinnern Sie sich an die Brexit-Abstimmung und die Hauptkritik an den Brexiteers war, dass sie von großen oligarchischen „alten Geldgebern“ unterstützt wurden, dass es sich nicht um eine Graswurzelbewegung handelte.

Unsinn, natürlich war es das, aber es war auch eine Gelegenheit für The Remnant, den Kurs des Landes zu ändern und eine Dreiecksbeziehung zwischen den USA und Europa einzugehen. Die Wahl von Donald Trump einige Monate später festigte diese Gelegenheit.

Das war das Verdienst von The Remnant, aber sie begingen den nun fast tödlichen Fehler, diese Gelegenheit zu nutzen, um die USA unter Trump weiter in Richtung ihrer seit langem erklärten Ziele zu drängen, Russland zu unterwerfen, China zu spalten und zu ihrem rechtmäßigen Geschäft zurückzukehren, alles aus dem Schatten heraus zu leiten.

Die „Unsicherheit“ über den Brexit war eine völlig konstruierte Unsicherheit, die sowohl von der britischen Regierung als auch von der EU geschaffen wurde, um das britische Volk für seine „falsche Wahl“ zu bestrafen. Die „Brexit-Verhandlungen“ waren eine Farce, bis das britische Volk sich einmischte, Theresa May stürzte und Boris Johnson ins Amt brachte.

Es dauerte drei Jahre, bis das Vereinigte Königreich endlich aus der EU austrat. Das Drama endete im Dezember 2019 mit der Wahl von Boris Johnson, der einen historischen Sieg errang.

Von dem Moment an, als das Brexit-Votum organisiert wurde, manifestierte sich diese „Unsicherheit“ jedoch in einem starken Rückgang des britischen Pfunds gegenüber dem Euro, wie ich im Patron Market Report vom 18.09. dargelegt habe.

In Währungsdiagrammen steht der Zähler in direktem Zusammenhang. In diesem Fall bedeutet „up“ einen stärkeren Euro und ein schwächeres Pfund.

Der entscheidende Punkt ist, dass die starke Abwertung des Pfunds gegenüber dem Euro in den Jahren vor COVID eine Hauptursache für die Inflation im Vereinigten Königreich war. Gleichzeitig hätte es aber aufgrund eben dieses schwächeren Pfunds einen großen Investitionsschub im Vereinigten Königreich geben müssen, der neue Arbeitsplätze geschaffen hätte usw.

Trump versprach dies und war bereit, dem Vereinigten Königreich ein gutes Handelsabkommen anzubieten, das für die Mittelschicht hervorragend gewesen wäre.

Und wissen Sie was? Die Globalisten innerhalb der britischen Politik haben das bei jeder Gelegenheit sabotiert. Die EU hat die Verhandlungen drei Jahre lang in die Länge gezogen, den Kampf letztendlich dank der Allianz zwischen Trump und Boris Johnson (sowie Königin Elizabeth) verloren und Großbritannien hat die ganze Inflation, keine Investitionen und immer mehr Schulden und mehr Regulierung, um sicherzustellen, dass die Interessen der EU geschützt werden.

Milliarden Euro an Sozialleistungen für Brüssel, aber kein Pfund für „Little Britain“, das, wie nicht genug betont werden kann, von beiden Fraktionen verachtet wird, Davos und The Remnant.

Das Vereinigte Königreich verfolgte ein typisches Sparprogramm im Stil des IWF, höhere Steuern und geringere Sozialleistungen, um die Ausgaben niedrig zu halten und das Haushaltsdefizit unter einem vorgeschriebenen Niveau zu halten. Das ist völliger Unsinn und wie immer wurden die Inhaber von Staatsanleihen auf Kosten der lokalen Wirtschaft bevorzugt. Das ist ein Rezept für die wirtschaftliche Zerstörung der Mittelschicht.

Das ist Politik. Und Politik ist eine Wahl.

Es ist ein prima facie Beweis dafür, dass die Regierungen im Westen durch und durch korrupt sind. Es ist das genaue Gegenteil davon, wie ein Land aus der Schuldenfalle der vorherigen Runde der Staatsausgaben entkommt.

Der bessere Plan ist, Steuern und Ausgaben gleichzeitig zu senken und die Anleiherenditen steigen zu lassen, aber viel weniger davon auszugeben. Die Haushaltskosten sind gleich. Niedrigere Steuern laden zu Investitionen ein, die letztlich die Steuereinnahmen insgesamt erhöhen, während die Verschuldung dank langfristig niedrigerer Ausgaben viel langsamer wächst.

Das wissen sie. Und sie tun es nie. Warum? Weil sie uns hassen.



Das Ergebnis war eine Stärkung des Pfunds gegenüber dem Euro und drohte mit einem Zusammenbruch des EUR/GBP-Kurses, wodurch der EUR/GBP-Kurs aus dem Bereich fallen würde, was Europa dazu zwingen würde, wettbewerbsfähig zu sein.

Zu diesem Zeitpunkt wäre ein stärkeres Pfund von Vorteil gewesen, da es die britische Kaufkraft erhöht hätte, verbunden mit günstigen Handelsbedingungen für Großbritannien durch Trump. Aus Daovs‘ Sicht musste dies also unterbunden werden.

Als Jerome Powell die Fed übernahm und mit der Erhöhung der Zinssätze begann, während die US-Banken 2019 begannen, die Annahme von Staatsanleihen der Eurozone als Repo-Sicherheit zu verweigern, stieg der Druck auf die Eurobond-Märkte und Boris Johnson kam an die Macht und führte das Vereinigte Königreich Ende des Jahres aus der EU heraus.

COVID-19

Denken Sie jetzt an COVID-19. Im Dezember 2019 wird der Brexit vollzogen. Großbritannien verlässt die EU. Johnson und Trump werden zum Hauptziel der globalistischen Operation zur Zerstörung der Weltwirtschaft. Johnson ist gezwungen, nach einigen Anschlägen auf sein Leben einen harten Rückzieher bei den Lockdowns usw. zu machen. Das Pfund wird wieder schwächer.

Ich habe COVID-19 immer als eine Art Operation betrachtet. Ich habe mich geweigert, es überhaupt als Pandemie zu bezeichnen, weil die politischen Folgen deutlich machten, dass es sich um einen vielschichtigen, multimodalen Angriff auf die Grundlagen der Gesellschaft selbst handelte. In der Vergangenheit habe ich COVID aus der Perspektive diskutiert, dass es die Federal Reserve zurück in die Nullzinspolitik zwingt, nachdem die Märkte für US-Staatsanleihen „gebotenlos“ geworden sind. Wie kann das passieren?

Nicht ohne Hilfe, so geht das.

Wie im Video dargelegt, wird dem britischen Arbeitsmarkt schwerer Schaden zugefügt, da die Versprechen des Brexit nie in die Tat umgesetzt werden. Er erholt sich nie wieder. Warum? Weil die EU Investitionen in das Vereinigte Königreich ablehnt, weil es kein Mitgliedstaat mehr ist. Da Trump mit COVID zu kämpfen hatte und de facto eine lahme Ente war, würde auf dem Capitol Hill nichts geschehen, um dem Vereinigten Königreich zu helfen, sich aus diesem wirtschaftlichen Würgegriff zu befreien, in den die EU es gebracht hat.

Sie haben die Operation einfach durchgeführt und Trump Zeit abgelaufen, mit der Absicht, alles wieder auf Kurs zu bringen. Brexit und Trump haben, wie ich seit Jahren sage, Davos gezwungen, ihren Zeitplan von 2030 auf 2020 vorzuverlegen. Und am Ende wird es ihr Untergang sein, aber Mann, haben sie dabei die Welt versaut.

Nachdem Trump abgesetzt wurde und es kein Handelsabkommen gibt, wird ein stärkeres Pfund nun ausländische Investitionen bremsen. Johnson wird zerschlagen. Powell beginnt mit Zinserhöhungen. Die Bank of England erhöht die Zinsen vor ihm, was das Pfund schwächt und den britischen Haushalt weiter aushöhlt.

Sobald Powell mit den starken Zinserhöhungen beginnt, kündigt Lagarde den TPI an, um die Anleihespreads und das Währungsband zu schützen, was bedeutet, dass sie das Gremium weiter zu ihren Gunsten neigen wird, wie ich in unzähligen Beiträgen und Interviews diskutiert habe.

Die gesamte Eurozone kauft US-Staatsanleihen in großem Stil, um zu verhindern, dass der US-Dollar zu schnell steigt und sowohl die City of London als auch die EU-Banken implodieren. Wenn die Preise für britische Staatsanleihen und Bundesanleihen zu stark fallen, kommt es in beiden Regionen zu einer Bankenkrise.

An dieser Stelle sollte klar sein, dass sowohl die BoE als auch die EZB ihre jeweilige Mittelschicht angreifen, um genau die Währungskrise zu schüren, an deren Rand wir stehen.

2021 ist das Jahr, in dem die USA über die Fed beginnen, die Schlinge um beide enger zu ziehen, zunächst durch die weltweite Abschöpfung überschüssiger Dollar-Liquidität über die Reverse-Repo-Fazilität und dann, nach Powells Bestätigung als FOMC-Vorsitzender, durch Zinserhöhungen und quantitative Straffung.

Ukraine-Krieg

Schließlich haben wir den Krieg in der Ukraine, für den das Vereinigte Königreich, wie Alex Krainer betont hat, der Ukraine Milliarden an IWF-Darlehen zur Kriegsführung garantiert hat. Nachdem ich Alex‘ oben verlinkten Beitrag gelesen habe, empfehle ich wirklich Podcast Episode #190 für weitere Details.

Vor diesem Hintergrund sollte es im Nachhinein nicht überraschen, dass die NATO Ende 2021/Anfang 2022 auf diesen Krieg drängte. Zu diesem Zeitpunkt dachten sie, dass Powell mit Biden an der Spitze auf verlorenem Posten stand und der Insiderhandelsskandal bei der Fed ihn seiner Leutnants Kaplan, Carida und Rosengren beraubte. Die Wiederaufbau- und Infrastrukturrechnungen würden Powell zwingen, bei Null zu bleiben, während der Krieg ausbrach.

Im Nachhinein betrachtet ist der Februar 2022 ein wichtiger Wendepunkt in dieser Geschichte. In derselben Woche findet Powells Anhörung zur Bestätigung statt und Putin überrascht alle, indem er den Krieg vorzeitig beginnt. Der Plan, der Ukraine bei Nullzins unbegrenzt Geld zuzuschütten, müsste nun zu viel höheren Zinssätzen finanziert werden, was es für Großbritannien und die EU noch schwieriger macht, ihren jüngsten Krieg für physische Sicherheiten in Asien mit US-Waffen zu finanzieren.

Liz Truss versuchte, ein Budget umzusetzen, das das Land energieautark machen würde, und wir bekommen die Gilt-Krise im September 2022, weil dieses Budget im aktuellen Zinsumfeld nicht tragfähig erscheint. Davos aktiviert Blackrock, das beginnt, Investitionen aus britischen Pensionsfonds abzuziehen. Dies ist eine regelrechte Erpressung der Bank of England, die sie mit 160 Milliarden Pfund retten muss, so die Analyse von Herrn Krainer.

Das brachte die Regierung von Truss zu Fall und fiel zeitlich mit dem Tod von Königin Elisabeth II. zusammen. Der letzte Atemzug des Überrests wurde weggefegt. Charles besteigt den Thron und beginnt die letzte Phase der Zerstörung der alten britischen Wirtschaft im Auftrag seiner Betreuer/Wohltäter/Gefängniswärter aus Davos … was auch immer.

Das Video hebt zu sehr auf das daraus resultierende Arbeitskräftedefizit im Vereinigten Königreich ab, das, wie alles andere auch, ein künstlich herbeigeführtes Ergebnis des gesamten Plans war, das Land für den Brexit zu bestrafen. Die EU hat die Briten davor gewarnt. Sie haben die USA davor gewarnt, für Trump zu stimmen. Sie werden nicht aufhören, bis sie alles zerstört haben.

Rishi Sunak wird eingesetzt, um den aktuellen Kurs beizubehalten und den Brexit zu untergraben, indem er das Land mit untragbaren Steuern, geringer Kaufkraft und mehr Klimawandel/DEI/ESG-Bullshit belastet, um Investitionen zu bremsen und das Land auf Keir Starmer vorzubereiten. Sunak wurde eingesetzt, um die Tories zu zerstören und das Land auf eine Einparteienherrschaft vorzubereiten.

Was vieles davon in Gang gesetzt hat, war Putins vorzeitiger Enthauptungsschlag gegen Kiew. Putin tat, was er nicht tun sollte … den ersten Schritt machen und die billige Moralpredigt von Davos und dem Westen einladen.

Jeder spielt Wortspiele, um die knallharte Geopolitik des Krieges zu rechtfertigen, aber der Rahmen ist derselbe. Der Krieg war geplant. Er war unvermeidlich. Indem Putin mit der falschen Armee für die Aufgabe den ersten Schritt macht, erreicht er das wichtigste strategische Ziel und zwingt die NATO und den Westen, im Donbass zu seinen Bedingungen zu kämpfen, nicht zu ihren.

Sie werden sich nun auf einen langwierigen und teuren Fleischwolf einstellen müssen. Und hier begingen die Überreste ihren fatalen Fehler, indem sie dem ukrainischen Präsidenten Zelenskyy sagten, er solle den Kurs beibehalten und sich im März 2022 in Istanbul nicht ergeben. Indem sie der Ukraine Unterstützung durch die für den Krieg gegen die Ukraine ausgegebenen Schulden garantierten, sind sowohl Davos als auch die Überreste in diesem Moment verpflichtet, dieses Spiel bis zum bitteren Ende durchzuziehen.

Putin weiß, dass es umso schlimmer für das Vereinigte Königreich wird, je länger dies andauert, da der Brexit vollständig gefährdet ist und es Kreditbürgschaften in Höhe von Hunderten von Milliarden geben wird, die es nicht glaubwürdig absichern kann, und für die EU, die mit politischen Revolten in ihren Kernwirtschaften – Deutschland, Frankreich und Italien – zu kämpfen hat.

Der einzige Ausweg für sie besteht darin, dass sich die USA über die NATO militärisch voll und ganz im Ukraine-Krieg engagieren.

Und damit kommen wir zu den Ereignissen im Juli 2024. So sah der Zeitplan auf dem Gantt-Diagramm in Brüssel aus.

Sunak wird am Unabhängigkeitstag der USA abgesetzt, nur um uns das unter die Nase zu reiben. Keir Starmer, der Arschkriecher aus Davos, kommt an die Macht und beginnt sofort mit dem endgültigen Verrat an Little Britain.

Emmanuel Macron in Frankreich verliert, aber gerade so viel, dass er an der Macht bleibt, da sich seine Gegner gegenseitig neutralisieren.

Trump sollte in der zweiten Juliwoche ermordet werden.

Biden verschwand nach der Debatte von der Bildfläche und übergab die Schlüssel zum Schloss an die Thronfolgerin Kamala Harris.

Doch es geschah ein Wunder. Trump überlebte.

Die Kaufwelle auf dem US-Anleihenmarkt musste sich danach verstärken, um Powell schließlich zu einer Zinssenkung zu zwingen. Aber er hielt sich im Juli zurück und wartete darauf, dass die Bank of Japan am letzten Tag des Monats ihren Schritt machte.

Die Fed hielt die Zinsen bis letzte Woche hoch. Der Anleihenmarkt war immer noch leergefegt.

Jetzt, mit dem Ende des LIBOR, versucht die BoE herauszufinden, wie sie überleben kann, und war gezwungen, auf der Sitzung im September keine Senkung vorzunehmen.

Nachdem Sie das alles im Hinterkopf haben, lassen Sie uns nun einen Blick auf die letzten zwei Jahre aus der Perspektive der britischen 10-Jahres-Spreads im Vergleich zu ihren Gegnern in Davos – der EU und der Biden-Regierung – werfen

Zunächst die britischen/deutschen 10-Jahres-Spreads:

Von dem Moment an, als Yellen nach China reiste und ihren magischen Pilzmoment hatte, begann ihre Landsfrau bei der EZB, Lagarde, auf Kreditspreads zu setzen. Damals dachten wir alle, dass dies dazu dienen sollte, Deutschland gegen Italien einzudämmen. Aber das würde ohne die Hilfe eines größeren Marktes, in diesem Fall der USA, nicht lange halten.

Aber Powell war auf einer Mission, die Zinsen nach oben zu treiben. Und dann kam Yellen, die Lagarde bei jedem Schritt unterstützt, um Angebot und Nachfrage für 10-jährige US-Anleihen zu steuern und die deutschen Renditen im Zaum zu halten. Und doch, in den letzten Wochen, seit Powell mit den Zinssenkungen begann und die Ukraine ihre IWF-Schulden, für die Großbritannien bürgt, nicht mehr bedienen konnte, um auf Herrn Krainer zurückzukommen, sprengen die Gilt/Bund-Spreads die von Lagarde sorgfältig begrenzten Spannen, während der EUR/GBP-Kurs droht, aus einer 7-Jahres-Spanne auszubrechen.

Betrachten wir nun dieselben Ereignisse aus Yellenville:

Beachten Sie, dass beide Male, als die britischen 10-Jahres-Anleihen um +60 Basispunkte gegenüber den US-amerikanischen 10-Jahres-Anleihen stiegen, etwas Gewaltiges geschah. Yellen reiste nach China. Ich nannte es damals und sagte, dass der Grund dafür darin bestand, Europa zu retten, indem China dazu gebracht wurde, den Verkauf von US-Anleihen einzustellen, um den Preis zu beeinflussen. China stimmte zu und der TIC-Bericht ist eindeutig. Chinas Bestände an US-Schulden schwanken seit mehr als einem Jahr zwischen 750 und 800 Milliarden US-Dollar.

Was war die Gegenleistung? Keine weiteren NATO-Perspektiven für die Ukraine. Kreditkrise bei G-7-Schulden vermieden.

Aus britischer Sicht, insbesondere aus der Sicht des britischen Rests, der verzweifelt an seiner Zukunft festhält, hat Yellens Yield Curve Control (YCC) den Prozess eingeleitet, diese Spreads in Richtung des schicksalhaften Niveaus von +60 Basispunkten zu drücken.

Seit Juli hat sich dieser Prozess beschleunigt, mit Starmer an der Spitze, Trump am Leben usw.

Wenn Sie also Davos wären und versuchen würden, Ihre beiden Feinde – die USA und den Überrest – zu vernichten, würden Sie sie dann nicht mit Autopilot in Kriege steuern, die keiner von beiden führen kann?

Oder wenn Sie der Überrest wären, würden Sie nicht versuchen, die USA dazu zu bringen, Ihre Kämpfe zu führen, um den Anleihegläubigern Ihrer Schulden das Signal zu senden, dass der Plan noch funktioniert und Russland bald, sehr bald, zusammenbrechen wird und wir alle Sicherheiten, Wiederaufbauverträge und den Cashflow haben werden, den Sie sich nur wünschen können, um diese lächerlichen paar hundert Milliarden an Krediten zurückzuzahlen. In einem Gewinnszenario stehen zig Billionen auf dem Spiel.

Der aktuelle Stand der Dinge

Wenn man sieht, wie die derzeitige britische Regierung mit der Ukraine Abkommen schließt und Unterstützung für ein weiteres Jahrhundert zusagt, lachen wir alle und denken: „Das Vereinigte Königreich wird in 100 Jahren keine Rolle mehr spielen.“ Wenn man sieht, wie Starmer und die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, am Rande der UN-Tagung, bei der Selenskyj wie ein Rockstar gefeiert wird, ein verliebtes Pärchen abgeben, lachen wir und sagen: „Oh, seht mal, zwei Ehemalige auf einer weiteren Reunion-Tour.“

Krieg ist der einzige Ausweg, den sie sehen. Ihre Macht beruht darauf, dass sie die kühnen Gläubiger davon überzeugen können, dass es einen Weg gibt, die Schulden zurückzuzahlen. Deshalb darf es im Vereinigten Königreich keine politischen Streitigkeiten geben. Die Tories mussten vernichtet werden, um unter Starmer „Einigkeit“ zu schaffen. Dasselbe gilt für die EU: Sie müssen alle unter Kontrolle bringen, weshalb Macron nicht von der Macht abtreten würde und weshalb die AfD in Deutschland niemals in eine Regierungskoalition auf Landesebene aufgenommen werden darf.

Sie werden aufgelöst werden, bevor es dazu kommt.

Sowohl Davos als auch The Remnant müssen mindestens den Donbass erobern, um das Spielbrett auszugleichen. Russland ist zu diesem Zeitpunkt ein Fernziel. Sie haben das weder sich selbst noch uns gegenüber vollständig zugegeben, aber ich denke, es ist ziemlich klar.

Und deshalb greift Israel in alle Richtungen an. Deshalb hat Selenskyj die G7 angefleht, ihm zu erlauben, Raketen nach Moskau zu schicken. Deshalb wurden russische Munitionsdepots mit in Großbritannien hergestellten und in Frankreich entwickelten Storm-Shadow-Raketen getroffen.

Deshalb wurde Biden in den letzten vier Monaten des Wahlkampfs kaltgestellt, um die neokonservativen Zio-Verrückten im Außenministerium unter der Leitung von Antony Blinken zu halten. Krieg ist ihre einzige Antwort, sonst ist es ein Standard ohne Rechtfertigung. Also müssen der Iran und/oder Russland eskalieren, um dies wieder in das große Brusttrommeln zu verwandeln, um das unerbittliche Böse von Putin und den Mullahs zu zerstören.

Aber noch ist nichts entschieden. Sie tun weiterhin so, als ob nichts passiert wäre, was ihre Pläne ändern würde. Denken Sie an den Juli zurück, als zwischen der Trump/Biden-Debatte und den Schießereien in Butler, PA, diese unheimliche Ruhe herrschte. Sie ist immer noch da.

Täuschen sie Stärke vor, während sie innerlich schreien, dass alles kurz vor dem Zusammenbruch steht?

Oder gibt es andere Notfallpläne, die auf dem Gantt-Diagramm in der Evil Corp Central zu sehen sind?

Ich denke, es ist beides.

Das Vereinigte Königreich befindet sich wirklich in einer sehr prekären Lage. Starmer versucht alles, um ein gebrochenes Großbritannien an eine habgierige EU zu übergeben. Die EU tut alles, um sicherzustellen, dass die USA in eine ähnlich verzweifelte Lage geraten. Beide wollen, dass wir ihre Kriege für sie führen.

Wenn man sich die Politik der Biden-Regierung ansieht, insbesondere auf der Ebene der Behörden, sieht man einen ähnlichen Zustand wie im Vereinigten Königreich. Von Genzler bei der SEC über Samantha Power bei USAID bis hin zu Merrick Garland im Justizministerium oder ButtGiggler im Verkehrsministerium ist es immer wieder dasselbe.

Sie gehen zum Kongress, spotten offen über ihre Drohungen, weigern sich, die Politik zu ändern, liefern die geforderten Details und machen einfach weiter, als ob sie nichts berühren könnte. Sie tun so, als könnte ihnen nichts etwas anhaben. Die Tragödie nach dem Hurrikan Helene ist der bisher größte Hinweis darauf.

Offensichtlich wurde ihnen gesagt oder sie wissen einfach, dass es andere Pläne gibt, die sicherstellen sollen, dass sich auch bei einer Rückkehr Trumps ins Weiße Haus nichts ändern wird.

Sie versuchen jetzt nur, Powell bei der Fed abzuwarten und die beiläufige Zerstörung des Landes wieder aufzunehmen.

Der Unterschied zwischen den USA und Großbritannien ist jedoch gravierend. Großbritannien ist schwach. Es wurde völlig verraten. Die USA sind es nicht. Sie sind schwächer als zuvor, aber im Vergleich zu ihren Hauptkonkurrenten nicht objektiv schwach.

Und die große Frage, die Sie sich stellen sollten, lautet: „Haben sie die Zeit, das alles abzuwarten?“ Die Märkte sagen uns nein. Die Ereignisse werden beschleunigt, was dies bestätigt. Der Oktober ist da und wir hatten vier Überraschungen an einem Tag. Am Tag darauf verlor die City of London gegen New York um den zukünftigen Dollarpreis.

Das werden sie sich nicht gefallen lassen. Schauen Sie sich die Märkte an und wo das Geld fließt, und Sie werden sehen, warum die Politik so spielt, wie sie es tut … jedes … einzelne … Mal.

Was in Gang gesetzt wurde, ist eine Spirale, die auf einen Tiefpunkt zusteuert, den niemand in Betracht ziehen sollte.