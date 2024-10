Die Studie bestätigt die Wahrheit über Masken und Kinder.

Wir schreiben das Jahr 2024, und das Thema Maske ist nach wie vor umstritten. Jahrelange Fehlinformationen von vermeintlichen „Experten“ wie Anthony Fauci und Deborah Birx und Organisationen wie der CDC haben Millionen von sehr klugen Menschen davon überzeugt, dass Masken ein wirksames Mittel zur Verringerung der Übertragung von Atemwegsviren sind. Dies gilt auch für die Grippe, obwohl dieselben Experten und Organisationen es versäumt haben, Masken für die Jahrzehnte der Grippesaison vor 2020 zu empfehlen.

Jemanden zu zwingen, sich zu maskieren, war angesichts der umfangreichen und soliden Beweislage, die eindeutig zeigt, dass Masken nicht funktionieren, eine unvertretbare politische Entscheidung. Aber Kinder gezielt zur Maskierung zu zwingen, war entschieden viel, viel schlimmer.

Und das nicht nur, weil es ein sinnloses Pandemie-Theater war, bei dem es keinerlei Beweise für die Wirksamkeit gab.

Sondern weil sie auch aktiv Schaden anrichtete, wie eine neue Studie zeigt.

Eine neue Studie, die von Tracy Beth Høeg mitverfasst wurde, befasst sich mit den Nebenwirkungen der Maskierung, einem Thema, das von Experten und Politikern, die verzweifelt versuchen, das individuelle Verhalten zu kontrollieren, völlig ignoriert wird.

Und in ihrer Diskussion wird sofort klar, warum ihre Untersuchungen und Schlussfolgerungen von den Mainstream-Medien völlig ignoriert werden.

„Es gibt keine stichhaltigen Beweise für einen Nutzen der Maskierung von Kindern zur Verringerung der Übertragung von SARS-CoV-2 oder anderen Atemwegsviren“, erklären sie. Ich hätte es selbst nicht besser sagen können.

Es ist ein Meisterwerk. Keine Anmerkungen.

Wie die Überprüfung der Cochrane Library erklärt, wie die Daten zeigen, wie Jahrzehnte der gesammelten Beweise bestätigen: Masken wirken nicht. Für jeden, aber besonders für Kinder, die Masken nicht richtig tragen oder benutzen konnten, selbst wenn sie nachweislich funktionierten. Was sie nicht taten.

Experten verlangten und Politiker ordneten an, dass sie sie trotzdem tragen sollten, basierend auf Spekulationen, Hoffnungen und mechanistischen Studien, die eindeutig widerlegt wurden. Und die Schäden waren bemerkenswert.

„Negative Auswirkungen auf die Kommunikation und Komponenten von Sprache und Sprechen.“ „Lern- und Auffassungsfähigkeit“. „Emotionale und vertrauensvolle Entwicklung, körperliches Unbehagen und Verringerung der Zeit und Intensität der Bewegung“.

Sie wissen schon, die grundlegenden Bausteine der menschlichen Entwicklung, die Kinder brauchen, um sich zu ausgeglichenen, körperlich und geistig gesunden Jugendlichen und Erwachsenen zu entwickeln.

Wie Høeg und die anderen Autoren erklären, bedeutet dies zwangsläufig, dass der Zwang zur Maskierung von Kindern jeden objektiven Maßstab für Schaden und Nutzen verfehlt.

Der nächste Abschnitt ist eine vollständige Demontage der CDC und der US-Gesundheitsbürokratie, wie sie mit Covid umgegangen sind und welch schlechtes Beispiel dies für künftige Pandemien darstellt.

An vielen Orten in Nordamerika mussten Kinder im Alter von zwei Jahren in Schulen und Kindertagesstätten täglich mehrere Stunden lang drinnen und draußen Gesichtsmasken tragen [1], [2]. Dies stand in krassem Gegensatz zu den europäischen Ländern, in denen das Tragen von Masken für Kinder unter sechs Jahren nie empfohlen wurde und in vielen Ländern auch nicht für Kinder unter zwölf Jahren [3]. Die Empfehlungen der US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zur Maskierung von Kindern wichen erheblich von den internationalen Richtlinien ab [3], [4], [5]. Die CDC empfiehlt in bestimmten Situationen weiterhin Masken für Kinder bis zum Alter von zwei Jahren [1], [6], und das, obwohl es keine Strategien gibt, diese Beschränkungen aufzuheben. Im Falle einer künftigen Bedrohung der öffentlichen Gesundheit könnte eine klare und konsequente Kommunikation der Gesundheitsbehörden über die Kriterien, nach denen vorübergehende Gesundheitsempfehlungen zurückgezogen werden, während Daten gesammelt werden, dazu dienen, die Ängste der Öffentlichkeit zu lindern, das Misstrauen zu verringern und die Rückkehr zu einem normaleren Leben zu erleichtern, in dem unwirksame Empfehlungen umgehend verworfen werden.