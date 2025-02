Die Super-Bowl-Werbung von Tom Brady und Snoop Dogg ist nicht das, was Sie denken – hier ist, wer dahinter steckt

Von Alan Macleod

Football-Star Tom Brady und Rap-Legende Snoop Dogg werden in einem teuren Superbowl-Werbespot auftreten, der Hass anprangert. Der Werbespot wird von der Foundation to Combat Antisemitism (Stiftung zur Bekämpfung des Antisemitismus) bezahlt, einer Gruppe, die von Israel-Lobbyisten unterstützt wird und versucht, den Widerstand gegen die Zerstörung des Gazastreifens durch Israel mit antijüdischem Rassismus gleichzusetzen. Die Gruppe wurde vom Milliardär und Besitzer der New England Patriots, Robert Kraft, gegründet, der einer der großzügigsten Wohltäter der Pro-Israel-Lobby ist. Kraft hat seine Macht genutzt, um zu versuchen, die landesweite Palästina-Solidaritätsbewegung auf dem Campus und die Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung zu zerschlagen.

Wenn die Philadelphia Eagles an diesem Wochenende gegen die Kansas City Chiefs spielen, werden Hunderte von Millionen Amerikanern etwas zu sehen bekommen, womit sie nicht gerechnet haben: Pro-Israel-Propaganda. Der berühmte Quarterback Tom Brady und der Rap-Star Snoop Dogg werden in einem groß angelegten Werbespot für die Foundation to Combat Antisemitism (FCAS) auftreten, der zweimal während des Superbowl ausgestrahlt wird.

In dem Spot werfen sich Brady und Snoop gegenseitig Beleidigungen an den Kopf, bevor beide zu dem Schluss kommen, dass Hass und Intoleranz in Amerika „so schlimm geworden sind [dass] wir einen Werbespot darüber machen müssen“.

Die FCAS wurde 2019 von Robert Kraft, dem Besitzer der New England Patriots, gegründet, um der wachsenden Welle von Anti-Israel- und Pro-Palästina-Stimmung in Amerika entgegenzuwirken. Kraft (Nettovermögen 11,8 Milliarden Dollar) hat Hunderte von Millionen Dollar in die Stiftung und Dutzende von pro-israelischen Lobbygruppen und Politikern gesteckt.

Obwohl der Spot den Titel „No Reason to Hate“ trägt und seine Botschaft nicht explizit ist, ist klar, dass „Hass“ in diesem Zusammenhang die Ablehnung der Behandlung der Nachbarn durch den Staat Israel bedeutet.

Die Anzeige, die bereits in den sozialen Medien veröffentlicht wurde, hat, gelinde gesagt, ein gemischtes Echo hervorgerufen. Viele Kommentatoren meinen, dass dies die neueste und peinlichste Sache ist, die Snoop Dogg jemals für Geld gemacht hat.

Tom Brady and Snoop Dogg star in new commercial to tackle “anti-Semitism.”



Follow: @AFpost pic.twitter.com/eftc3s4g1W — AF Post (@AFpost) February 3, 2025

Übersetzung von „X“: Tom Brady und Snoop Dogg spielen die Hauptrollen in einem neuen Werbespot gegen „Antisemitismus“.

Tief in die Tasche greifen

Superbowl-Werbespots sind nicht billig. Glücklicherweise hat die Stiftung zur Bekämpfung des Antisemitismus Geldgeber mit scheinbar unbegrenzten Mitteln. Die FCAS wurde gegründet, um, wie sie selbst sagt, „dem Judenhass und jeglichem Hass die Stirn zu bieten, indem sie Amerikaner dazu inspiriert, aktive Verbündete in diesem Kampf zu werden.“ Die FCAS hat seit 2019 Hunderte von Millionen Dollar erhalten, darunter zwei 100-Millionen-Dollar-Spenden von Kraft und der Norman R. Rales and Ruth Rales Foundation.

Bei näherer Betrachtung wird jedoch deutlich, dass die FCAS einfach eine weitere pro-israelische Gruppe ist, die sich der Sprache des Antirassismus bedient, um den Widerstand der Basis gegen israelische Aktionen im Ausland zu unterdrücken. Erstens sind viele der Schlüsselfiguren der Organisation ehemalige israelische Beamte oder Lobbyisten. So war beispielsweise die Direktorin für Partnerschaften und Strategie der Organisation, Clara Schwartz, früher Sekretärin mehrerer israelischer Botschafter in den Vereinigten Staaten. Maya Buki Dabby, Chief Philanthropy Officer der FCAS, ist ehemalige Direktorin der AIPAC, der wichtigsten israelischen Lobbyinstitution in den Vereinigten Staaten.

Die EKAS behauptet, dass antisemitische Vorfälle in den letzten Jahren sprunghaft angestiegen sind. Die Grundlage für diese Behauptung sind jedoch Daten der Anti-Defamation League, die ausdrücklich friedliche Pro-Palästina-Proteste als Beispiele für antijüdischen Hass aufführt, was bedeutet, dass jede Sympathie- oder Solidaritätsbekundung mit Palästina und seinem Volk dazu gezählt werden könnte.

Der Geschäftsführer der ADL, Johnathan Greenblatt, hat nicht nur behauptet, dass Antizionismus von Natur aus antisemitisch ist, sondern sogar erklärt, dass „Antizionismus Völkermord ist“. Zur Erläuterung seines Standpunkts betonte er, dass „jeder Jude ein Zionist ist… das ist die Grundlage unserer Existenz“. Für die große Mehrheit der amerikanischen Juden unter 40 Jahren, die Umfragen zufolge Israel für einen rassistischen Apartheidstaat halten, dürfte dies eine Neuigkeit sein.

Auf ihrer Website vertritt die EKAS eine ähnliche Position wie Greenblatt, indem sie den Antizionismus mit der Leugnung oder Unterstützung des Holocausts gleichsetzt und die beiden scheinbar gleichsetzt.

Kraft’scher Charakter

Kraft, der sein Geld im Produktions- und Verpackungsgeschäft verdient hat, war eine der Schlüsselfiguren bei der Unterdrückung der jüngsten Welle von Pro-Palästina-Protesten an amerikanischen Universitäten. Das Epizentrum der Bewegung war die Columbia University in New York. Der Milliardär ist einer der wichtigsten Wohltäter der Universität und hat Millionen von Dollar gespendet, darunter 3 Millionen Dollar zur Finanzierung des Kraft Center for Jewish Student Life. Dadurch hat er erheblichen Einfluss auf den Vorstand der Universität.

Im April 2024 kündigte Kraft öffentlich an, dass er der Columbia den Geldhahn zudrehen würde, weil sie die Proteste nicht wirksam genug unterdrückt hatte. „Ich bin zutiefst betrübt über den virulenten Hass, der auf dem Campus und in unserem ganzen Land weiter wächst“, sagte er in einer Erklärung und behauptete, die Columbia schütze ihre jüdischen Studenten nicht. Kurz darauf riefen die Universitätsbehörden die Polizei, um die Demonstrationen zu zerstören. Hunderte von Studenten wurden verhaftet, einige wurden suspendiert und müssen mit ihrer Abschiebung rechnen.

„Israel hat keinen treueren Freund als Robert Kraft“, sagte Premierminister Benjamin Netanjahu einmal über seinen engen Mitarbeiter. Netanjahu hat Recht: Der jüdische Staat ist eine der wichtigsten Triebfedern von Krafts Politik. Der 83-jährige Plutokrat heiratete seine Frau 1962 in Israel und hat das Land seither mehr als 100 Mal besucht, darunter viele Treffen mit verschiedenen Premierministern.

Er ist auch eine der wichtigsten Geldquellen für die berüchtigte Israel-Lobby in den Vereinigten Staaten. Im Jahr 2022 spendete er zum Beispiel 1 Million Dollar an das Super PAC der AIPAC. In der Tat scheint es manchmal so, als gäbe es kaum eine pro-israelische Gruppe, die er nicht unterstützt hat. Zu den anderen Organisationen, denen er beträchtliche Spenden zukommen ließ, gehören die Friends of the Israeli Defense Forces, die Anti-Defamation League, die Jewish Agency for Israel, das Committee for Accuracy in Middle East Reporting and Analysis (CAMERA), StandWithUs und das Israel Project.

Aber die bedeutendste Art und Weise, wie Kraft die israelfreundliche Politik in das amerikanische Leben einbringt, ist die Spende an israelfreundliche Politiker, die sich gegen Progressive und andere Verfechter der Gerechtigkeit für Palästina stellen. Im Jahr 2021 finanzierte er zum Beispiel die Kampagne der Kongressabgeordneten Shontel Brown gegen Nina Turner. Zu dieser Zeit war Brown eine relativ wenig bekannte, aber stark israelfreundliche Kandidatin, die gegen eine demokratische Sozialistin, die nationale Co-Vorsitzende von Bernie Sanders‘ Wahlkampagne für 2020 und eine unverblümte Kritikerin der israelischen Regierungspolitik antrat.

Unmengen von Pro-Israel-Geldern flossen in Browns Kampagne und halfen ihr, Turner zu besiegen. In ihrer Dankesrede lobte Brown Israel und bedankte sich später bei der jüdischen Gemeinde dafür, dass sie „mir über die Ziellinie geholfen hat.“ Andere israelfreundliche Demokraten, die Kraft finanziert hat, sind David Cicilline, Juan Vargas, Ted Deutch, Jake Auchincloss und Ritchie Torres.

Darüber hinaus organisiert seine eigene Organisation Touchdown in Israel regelmäßig Werbereisen für NFL-Stars nach Israel, in der Hoffnung, dass sie zu Fürsprechern des jüdischen Staates werden.

Tom Brady: Unterstützung des Völkermordes

Einer der Spieler, die Kraft persönlich nach Israel gebracht hat, ist sein eigener Star-Quarterback Tom Brady. Die beiden reisten 2006 dorthin, trafen Premierminister Ehud Olmert und besuchten eine IDF-Militärbasis. Brady ließ sich sogar im Jordan taufen.

Die Reise hinterließ bei Brady, der bis heute ein entschiedener Befürworter Israels ist, offensichtlich einen tiefen Eindruck. Er verurteilte den Anschlag vom 7. Oktober 2023 aufs Schärfste: „Es sollte keine Grauzone geben, wenn es darum geht, die terroristischen Angriffe der Hamas auf israelische Bürger zu verurteilen. Kein Mensch hat das verdient“, schrieb er und fügte hinzu: “Die Verwüstungen in Israel sind tragisch und inakzeptabel. Das Morden und die Gewalt gegen unschuldige Menschen durch die Hamas ist Terrorismus“.

Tom Brady und Robert Kraft (links) an der Klagemauer in Jerusalem im Jahr 2006

Er verbreitete auch höchst fragwürdige Behauptungen über massenhafte sexuelle Übergriffe der Hamas auf israelische Frauen. „Wir alle müssen sexuelle Gewalt, wo immer sie auftritt, lautstark verurteilen“, erklärte er. Zu den gut dokumentierten Fällen massenhafter sexueller Gewalt gegen palästinensische Gefangene durch israelische Streitkräfte hat er jedoch nichts gesagt.

Heute ist er das Gesicht der FCAS-Kampagne. „Die Stiftung zur Bekämpfung des Antisemitismus leistet unglaubliche Arbeit, und es ist mir eine Ehre, mit ihr gemeinsam gegen den Hass zu kämpfen“, sagte er. „Bei diesem Super Bowl denke ich nicht nur an Football, sondern auch an etwas noch Größeres: eine Welt zu schaffen, in der Hass keinen Platz hat. Die Kampagne No Reason to Hate ist nicht nur eine Botschaft, sondern eine Bewegung. Ich bin stolz darauf, ein Teil davon zu sein, und ich hoffe, dass Sie sich uns anschließen werden“, fügte er hinzu.

Schwarze Gemeinschaften im Visier

Die Einbeziehung von Snoop Dogg ist Teil des Versuchs der FCAS, speziell schwarze Gemeinschaften anzusprechen. Die Anzeige ist Teil einer breiter angelegten Kampagne, die auch Partnerschaften mit historischen schwarzen Colleges vorsieht, um, wie die FCAS selbst sagt, „Initiativen zum sozialen Wandel zu entwickeln und die schwarz-jüdische Allianz kontinuierlich zu verbessern“. Zu dieser Partnerschaft gehört auch, dass der United Negro College Fund und die israelfreundliche Hochschulgruppe Hillel International am 7. Februar zu einem „Einheitsgipfel“ zusammenkommen, der „schwarze und jüdische Hochschulstudenten unter einem Dach mit der gemeinsamen Mission, Hass zu bekämpfen“, zusammenbringen wird. Auf dem Programm stehen Podiumsdiskussionen mit namhaften schwarzen Sportstars und eine Grundsatzrede von Kraft selbst.

Israel und seine Befürworter sind dabei, die schwarze Gemeinschaft zu verlieren. Eine Umfrage von 2024 ergab, dass die Unterstützung der Afroamerikaner für den israelischen Völkermord deutlich geringer ist als im Rest des Landes. Nur 10 % der befragten Schwarzen gaben an, dass Israels militärische Aktionen seit dem 7. Oktober 2023 gerechtfertigt seien. Im Vergleich dazu unterstützte eine Mehrheit der weißen Amerikaner (33%) Israels Angriff auf Gaza. Schwarze Amerikaner sind auch viel eher als die Gesamtbevölkerung dafür, dass Washington diplomatischen Druck ausübt und die Militärhilfe für Israel einschränkt.

Die Gründe dafür sind vielfältig. Viele schwarze Führungspersönlichkeiten sowie Bewegungen wie Black Lives Matter haben sich jedoch mit der palästinensischen Sache verbündet und sehen Parallelen und Verbindungen zwischen der Unterdrückung der Palästinenser im Ausland und der Behandlung schwarzer Amerikaner im eigenen Land. Israel befindet sich also in der schwarzen Gemeinschaft in einer schweren PR-Krise. Daher die Versuche, sie durch Sport und Musik zu erreichen.

Robert Kraft und der Rapper Meek Mill besuchen am 18. April 2023 eine Veranstaltung in Auschwitz in Oswiecim, Polen. Beata Zawrzel | AP

Dies ist nicht das erste Mal, dass die FCAS versucht, Afroamerikaner ins Visier zu nehmen. Letztes Jahr zeigte die Organisation einen weiteren Superbowl-Werbespot mit Clarence B. Jones, dem ehemaligen Berater von Martin Luther King, der seine berühmte „Ich habe einen Traum“-Rede verfasst hatte. Die Botschaft des Werbespots lautete, dass es in den Vereinigten Staaten eine wachsende Welle rassistischer Intoleranz gebe und dass wir alle zusammenkommen müssten, um uns dem Antisemitismus entgegenzustellen. Der Spot endet mit der Aufforderung an die Zuschauer, die Website StandUpToJewishHate.com zu besuchen.

Die Pro-Israel-Lobby hat schon lange verstanden, dass sie ein ernsthaftes Problem mit der schwarzen Gemeinschaft hat. Von WikiLeaks veröffentlichte E-Mails enthüllten, dass hochrangige Führungskräfte der Unterhaltungsindustrie ihre Unfähigkeit beklagten, schwarze Amerikaner von der Unterstützung des Zionismus zu überzeugen, und Taktiken diskutierten, um dieses Ziel zu erreichen.

Die Lobby fand in dem Hip-Hop-Mogul Russell Simmons, dem Mitbegründer von Def Jam Records, einen mächtigen Verbündeten. Simmons schlug vor, dass das Image Israels durch „einfache Botschaften von Nicht-Juden, insbesondere von Muslimen, die für den Frieden und das Existenzrecht Israels werben, verbessert werden müsse… Wir haben die Mittel und den Wunsch, die Herzen junger Muslime und Juden zu gewinnen, anstatt sie zu verlieren.“

Simmons‘ E-Mails enthüllen die Existenz einer umfangreichen und gut finanzierten psychologischen Operation, die auf die schwarze Gemeinschaft abzielt. Wie er es ausdrückte,

„Wir haben Hunderte von Kooperationsprogrammen zwischen Imamen, Rabbinern und ihren Gemeinden. Wir haben viele angesehene Imame, die sich dem ehemaligen Oberrabbiner [Yona] Metzger, Rabbiner [Marc] Schneier und Nicht-Juden anschließen würden, um den saudischen Friedensplan zu unterstützen.“

Mit dieser Kampagne werden wir Israel helfen“, schloss er.

Propagandakriege

Israel mag es geschafft haben, den Gazastreifen zu zerstören, aber es ist ihm nicht gelungen, den weltweiten Krieg um die öffentliche Wahrnehmung zu gewinnen. Eine Morning-Consult-Umfrage aus dem vergangenen Jahr ergab, dass die Beliebtheit des Landes in 42 der 43 befragten Länder gesunken ist. Selbst wohlhabende Industrienationen wie Japan, Südkorea und das Vereinigte Königreich sehen Tel Aviv negativ.

Auch in den Vereinigten Staaten nimmt die Unterstützung für Israel ab, insbesondere unter jungen Menschen und People of Color. Die Befürworter sind sich bewusst, dass ihr koloniales Projekt ohne die Unterstützung der US-Regierung zusammenbrechen würde. Dies war einer der Hauptgründe für das TikTok-Verbot im letzten Monat; die Plattform war für Washingtons Geschmack nicht zensierend genug gegenüber pro-palästinensischen Stimmen. Dies ist auch der Grund für die massive Propaganda-Operation der Foundation to Combat Antisemitism und anderer Gruppen, die versuchen, die amerikanische Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass die Opposition gegen den Völkermord mit der Unterstützung Hitlers gleichzusetzen ist. Diese Botschaft scheint schwer zu verkaufen zu sein. Aber alles ist möglich, wenn man die Milliarden von Robert Kraft im Rücken hat.