Die Tagung der WHO, während alle auf den Krieg konzentriert sind: Realitätscheck: „100-Tage-Impfstoffe“ sind NICHT möglich.

Sie wollen uns glauben machen, dass es für die „nächste Pandemie“ in drei Monaten einen sicheren Impfstoff geben wird. Das geht an der Realität vorbei.

Versteckt hinter den Schlagzeilen über die Ukraine, die überall auf den Titelseiten zu lesen sind, tagte in der vergangenen Woche die Weltgesundheitsorganisation (WHO), um die globale Gesetzgebung zu erörtern, die die WHO zur Bekämpfung „künftiger Pandemien“ befähigen soll.

Die erste Beratung fand am 1. März statt. Die EU verabschiedete am 3. März einen Antrag, der die Gemeinschaft ermächtigt, einen solchen Vertrag auszuhandeln.

Niemand weiß genau, was die hypothetische internationale Regelung – der so genannte „Pandemie-Vertrag“ – beinhalten würde, aber es gibt Hinweise darauf.

Mit ziemlicher Sicherheit wird es sich um eine Art internationalen Impfpass handeln, möglicherweise auf der Grundlage der SMART Health Cards, die derzeit in den USA eingeführt werden.

Interessant ist auch, dass dieser Vertrag parallel zur „Reform“ des britischen Menschenrechtsgesetzes von 1998 zu einer neuen „UK Bill of Rights“ entwickelt wird, die den „Missbrauch“ der „Rechtskultur“ verhindern und einen neuen Schwerpunkt auf die „soziale Verantwortung“ legen soll.

Die Einzelheiten werden jedoch bis zur Veröffentlichung des endgültigen Vorschlags im Laufe dieses Jahres ein Geheimnis bleiben.

Was wir jedoch wissen, ist, dass ein großer Teil der vorgeschlagenen „Stärkung“ unserer Pandemieabwehr in der Aufstockung der Mittel und Ressourcen für die Entwicklung von Impfstoffen besteht, die noch schneller als der Covid-Impfstoff entwickelt werden sollen.

Dieses Ziel wurde kürzlich auf dem Global Pandemic Preparedness Summit in London bekannt gegeben, wo die Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) ihre „100 Days Mission“ ankündigte.

CEPI ist eine Stiftung, die unter anderem von der Bill and Melinda Gate Foundation und dem Weltwirtschaftsforum finanziert wird und deren erklärtes Ziel es ist, Impfstoffe zu entwickeln, um künftige Epidemien zu stoppen“.

Die 100-Tage-Mission, die bereits eine eigene Website und einen Trending Hashtag (#100DaysMission) hat, ist ziemlich genau das, wonach sie klingt.

In Zukunft will CEPI innerhalb von 100 Tagen nach der Isolierung des Erregers neue Impfstoffe gegen unbekannte, neu auftretende Krankheiten – die sie als Krankheit X bezeichnen – herstellen.

Sie haben sich bereits 1,5 MILLIARDEN Pfund Sterling gesichert, um dieses Vorhaben voranzutreiben.

Lassen Sie das sacken.

Über eine Milliarde Pfund für die Herstellung von Impfstoffen gegen eine Krankheit, die es noch gar nicht gibt und vielleicht auch nie geben wird.

Dies scheint ein weiterer Schritt in dem Prozess zu sein, der mit der „Pandemie“-Erzählung eingeleitet wurde, um alles neu zu definieren, was wir bisher über das Zusammenspiel von Infektionserregern und Impfstoffen wussten.

Covid war, wie wir uns erinnern, eine Seuchenerzählung, die völlig aus dem sozialen, wissenschaftlichen und historischen Kontext herausgelöst wurde, um eine fließende, von der Agenda gesteuerte alternative Realität zu schaffen. Und es sieht so aus, als solle dies die „neue Normalität“ werden.

Hier ein kleiner Auffrischungskurs darüber, wie schnell die Covid-Impfstoffe den üblichen wissenschaftlichen Prozess durchlaufen haben:

Das Virus wurde angeblich im Dezember entdeckt.

Am 10. Januar 2020 war es genetisch vollständig sequenziert.

Das Papier, auf dem alle PCR-Tests basierten, wurde in weniger als 24 Stunden von Fachkollegen begutachtet.

Nach jahrzehntelangem Versagen hat die Menschheit in weniger als drei Monaten ein Dutzend wirksamer Impfstoffe gegen Coronaviren hergestellt.

Diese Impfstoffe wurden dann in weniger als sechs Monaten „sicherheitsgeprüft“.

Alles in allem dauerte es von der „Entdeckung“ des Virus bis zur Zulassung des Impfstoffs bzw. der Impfstoffe für den Einsatz am Menschen 300 Tage.

Normalerweise dauert dieser Prozess mindestens 3-10 Jahre.

Es dauert normalerweise mindestens 5-10 Jahre, bis ein vollständig getesteter Impfstoff auf den Markt kommt. In einer Veröffentlichung von Pronker et al, „Risk in vaccine research and development quantified“ (PubMed 2013), wird die durchschnittliche Entwicklungszeit für einen neuen Impfstoff auf über 10 Jahre geschätzt.

Einfach ausgedrückt: Es war noch nie möglich, einen Impfstoff für eine neue Krankheit in 1000 Tagen herzustellen, geschweige denn in 100 Tagen.

Die Geschwindigkeit, mit der die Covid-Impfstoffe hergestellt wurden, ist in der Geschichte der Impfstoffe völlig beispiellos.

Die Vorstellung, dass man diesen beispiellosen Zeitrahmen weiter verkürzen und einen sicheren und wirksamen Impfstoff in nur 100 Tagen herstellen könnte, ist offen gesagt absurd. Es ist surreal. Fiktiv.

Zum einen funktioniert die große Mehrheit der Impfstoffkandidaten nicht.

In der Pronker-Studie wird festgestellt, dass von allen potenziellen Impfstoffen, die erforscht werden, nur etwa 6 % tatsächlich auf den Markt kommen.

In der realen Welt wird ein Impfstoffhersteller also diesen 5-10 Jahre dauernden Prozess durchlaufen, wohl wissend, dass am Ende mit einer Wahrscheinlichkeit von 94 % nichts dabei herauskommen wird.

Nach jahrzehntelangen Versuchen ist es ihnen nicht gelungen, einen Impfstoff gegen AIDS, Grippe, Malaria oder viele andere häufige Krankheiten herzustellen. Das sind Krankheiten, die sie kennen und (angeblich) verstehen, aber sie können keine Impfstoffe dagegen herstellen.

Selbst wenn man es also in 100 Tagen schaffen würde, einen Impfstoff herzustellen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er entweder keine Immunität erzeugt, oder dass er zwar wirkt, aber auch schädliche Nebenwirkungen hat, oder dass er buchstäblich nichts bewirkt.

Zugegeben, Wissenschaft und Technologie sind nicht statisch. Wir machen immer Fortschritte… aber das ist für dieses Thema irrelevant, denn selbst wenn die Technologie zur Herstellung von Impfstoffen rechtzeitig zur Bekämpfung von Covid einen riesigen Sprung nach vorn gemacht hat, kann man immer noch keinen sicheren Impfstoff in 100 Tagen oder gar 300 Tagen herstellen – denn der Prozess braucht Zeit.

Es braucht Zeit, um strenge Tests durchzuführen, und es braucht Zeit – sehr viel Zeit – um die langfristigen Nebenwirkungen zu bewerten. Der Hinweis ist bereits im Namen enthalten.

Keine noch so neue Technologie wird es ermöglichen, die zehnjährigen Auswirkungen eines Impfstoffs in weniger als drei Monaten zu beurteilen.

Da die Augen der Öffentlichkeit auf die Ukraine gerichtet sind und Covid nun fest im Rückspiegel des kollektiven Unbewusstseins liegt, versuchen die Machthaber, einen von Natur aus anormalen, unwirklichen (wenn nicht gar unmöglichen) Prozess zu normalisieren. Um es „beim nächsten Mal“ einfacher zu machen.

Bill Gates hat bereits beklagt, dass der Impfstoff zu langsam sei, und er hatte teilweise Recht. Die Covid-Geschichte hat die Leute nicht genug hypnotisiert, um sich alles zu sichern, was sie brauchten, zum Teil, weil die Einführung des „Impfstoffs“ fast ein Jahr dauerte.

Aber für die zukünftige „Krankheit X“, die in den Startlöchern steht, wird es offiziell nur drei Monate dauern, und die Angst wird immer noch frisch sein. Die Tatsache, dass der Prozess völlig unvereinbar mit der Realität oder der Vernunft ist, wird nicht im Geringsten eine Rolle spielen.

Um es klar zu sagen: Man kann nicht in drei Monaten einen „sicheren und wirksamen“ Impfstoff für eine brandneue Krankheit entwickeln.

Man kann es nicht in einem Jahr tun.

Und wenn sie in Zukunft behaupten, sie hätten es getan, dann lügen sie.