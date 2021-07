Die Taliban sind in ihrer Dynamik unaufhaltsam

Die Taliban scheinen in ganz Afghanistan unaufhaltsam erfolgreich zu sein.

In den letzten Tagen gewann der Marsch der Taliban durch Nordafghanistan mit der Einnahme mehrerer Bezirke von fliehenden afghanischen Truppen an Dynamik.

Mehr als 300 afghanische Militärangehörige überquerten die Grenze in der afghanischen Provinz Badachschan, als Taliban-Kämpfer in Richtung Grenze vorrückten.

Die afghanischen Soldaten flüchteten ins benachbarte Tadschikistan und retteten so ihr Leben vor dem Feind.

Am 4. Juli standen die Taliban kurz davor, Faizabad, die Provinzhauptstadt der Provinz Badakhshan, einzunehmen.

Hochrangige lokale Beamte haben bereits die Flucht ergriffen und sind nach Kabul geflohen.

Nach dem Fall von Dutzenden von Bezirken der Provinz Badakhshan wurden afghanische Kommandos von Spezialeinsatzkräften in die strategisch wichtige Stadt verlegt.

Die Zugewinne in der nordöstlichen Provinz Badakhshan in den letzten Tagen sind größtenteils kampflos an die aufständische Bewegung gegangen.

Die von den Taliban kontrollierten Gebiete im Norden sind von zunehmender strategischer Bedeutung und verlaufen entlang der Grenze Afghanistans zu den zentralasiatischen Staaten.

Im vergangenen Monat übernahm die religiöse Bewegung die Kontrolle über Imam Sahib, eine Stadt in der Provinz Kunduz gegenüber von Usbekistan, und gewann die Kontrolle über eine wichtige Handelsroute.

Taliban-Sprecher Zabihullah Mujahid bestätigte den Fall der Bezirke und sagte, die meisten seien kampflos erobert worden.

Die Taliban haben in früheren Kapitulationen Videos gezeigt, in denen afghanische Soldaten Transportgelder entgegennehmen und in ihre Häuser zurückkehren.

Von denjenigen, die nicht zurückkehrten, haben sich viele als Deserteure der afghanischen Armee den Reihen der Taliban angeschlossen.

Berichten zufolge nahmen die Taliban die Stadt Farah ein, eine weitere Provinzhauptstadt und die größte Stadt der Provinz Farah im Westen Afghanistans.

Filmaufnahmen aus der Stadt zeigten Dutzende von Soldaten der afghanischen Armee, von denen viele getötet wurden.

Jeden Tag werden auf beiden Seiten Hunderte von Menschen getötet. Es gibt Berichte über Dutzende von Taliban, die von afghanischen Sicherheitskräften getötet wurden, und dennoch sind es die Taliban, die an der Spitze stehen und noch mehr Gebiete erobern.

Ein wichtiger Anstoß für die Taliban war die Tatsache, dass die USA ihre Schlüsselposition –

den Luftwaffenstützpunkt Bagram – aufgegeben und an die afghanische Armee übergeben haben.

Anfänglich sagte der Taliban-Sprecher, dass alles entweder von den Amerikanern mitgenommen oder zerstört worden sei, aber es scheint, dass die US-Streitkräfte Radar- und Navigationssysteme sowie Hunderte von Fahrzeugen zurückgelassen haben.

Am 3. Juli enthüllte die afghanische Zivilluftfahrtbehörde, dass das US-Militär auf dem Luftwaffenstützpunkt Radar- und VSAT-Systeme (Very-Small-Aperture Terminal) zurückgelassen hat.

Die Systeme, die von den US-Truppen vor dem Abzug deaktiviert worden waren, wurden von afghanischen Ingenieuren erfolgreich reaktiviert.

Da sich dort bedeutende Ausrüstung befindet, könnten die Taliban ihre Entscheidung, nicht zu versuchen, den Stützpunkt zu erobern, ändern und im Gegenzug ihren Blick auf ihn richten, da er ein großer Segen für ihre Operationen wäre.