Die Technokraten wollen Ihr Wasser: Die „globale Wasserinsolvenz“ der UN entlarvt

UNSHADOWED (IAF)

UN fordert globale Wasserüberwachung und eine Neuordnung der Rechte

Im Jahr 2005 verkündete der CEO von Nestlé, einem Partner des Weltwirtschaftsforums, bekanntlich, dass Wasser kein Menschenrecht sei.

Nachdem sie ihre Absichten bekannt gegeben hatten, machten sich die Technokraten daran, eine Krisenerzählung zu erschaffen, um die Kontrolle über diese kostbare Ressource zu übernehmen.

In diesem Jahr – keineswegs zufällig zeitgleich mit den Ankündigungen von UN und WEF, wonach wir in eine Nahrungsmittelkrise eintreten und gentechnisch veränderte Nutzpflanzen übernehmen müssten – wurde diese Krisenrhetorik bis zum Anschlag hochgedreht.

In einem Bericht vom Januar 2026 erklärte das Institut der Universität der Vereinten Nationen für Wasser, Umwelt und Gesundheit, UNU-INWEH, die „globale Wasserinsolvenz“. Weitaus schlimmer als eine bloße Wasserkrise beschreibt die „Wasserinsolvenz“ einen anhaltenden Zustand nach der Krise, in dem die langfristigen menschlichen Entnahmen aus Oberflächen- und Grundwasser die Zuflüsse übersteigen und dadurch eine „praktisch irreversible Schädigung“ des Wasserkapitals verursachen.

Schon der Begriff „Insolvenz“ verrät ihre Absicht, sich alles anzueignen. Die Gesellschaft wird als zahlungsunfähig dargestellt und unser Wasser unter Zwangsverwaltung gestellt, damit Technokraten eingreifen und die Kontrolle über diese Ressource übernehmen können.

UNU-INWEH war darüber natürlich ausgesprochen erfreut und bezeichnete die Notwendigkeit einer Form globaler Regierungsführung zur „Insolvenzverwaltung“ als eine „Chance, die nicht übersehen werden darf“ [PDF, S. 6]. Ganz offen freuen sie sich über die Gelegenheit, ihre vorübergehenden Krisenmaßnahmen in eine dauerhafte technokratische Aufsicht über diesen anhaltenden Zustand umzuwandeln. Konkret nennen sie die Notwendigkeit folgender Maßnahmen:

transparente Überwachung und Bilanzierung sowie durchsetzbare Grenzen für die Wassernutzung,

Schutz des „wasserbezogenen Naturkapitals“,

auf Gleichheit ausgerichtete Übergänge, die gefährdete Gruppen schützen, darunter Kleinbauern, Frauen, indigene Gemeinschaften und einkommensschwache Bevölkerungsgruppen,

sowie eine Neuausrichtung der Nachfrage, eine Umstrukturierung der Rechte und eine Neuausrichtung von Infrastruktur, Technologie, Finanzierung und Handel.

Schauen wir uns jeden einzelnen Punkt an.

Jeder einzelne Tropfen

Obwohl eine „transparente Wasserbilanzierung“ eine zentrale Forderung des Berichts ist – die zentralisierte Erfassung jedes einzelnen Tropfens, ausdrücklich beschrieben als Verbindung von Satellitenbeobachtung und Messgeräten mit KI-Modellen –, wird mit keinem Wort erwähnt, wem die Daten gehören oder wer die „sicheren“ Grenzwerte für die Erschöpfung festlegt. Es wird einfach vorausgesetzt, dass eine Überwachungsinfrastruktur für eine wirksame Rationierung der Ressourcen erforderlich ist.

Die „durchsetzbaren Grenzen“ bedeuten neue Bürokratieebenen, die geschaffen werden, um die Wassernutzung zu deckeln, zu genehmigen und einzuschränken. Unabhängige Landwirte, Selbstversorger und ländliche Gemeinschaften dürften unter Druck geraten, während die industrielle Landwirtschaft und Rechenzentren Ausnahmen erhalten oder Ausgleichszertifikate kaufen können.

Der „Schutz des wasserbezogenen Naturkapitals“ – definiert als Grundwasserleiter, Feuchtgebiete, Flüsse und Gletscher – rechtfertigt neue Einschränkungen für die private Landnutzung. Er zeichnet einen neuen Ansatz vor, um noch mehr Land und Wasser für das 30×30-Ziel zu reservieren, das 2022 auf der COP15 offiziell beschlossen wurde und vorsieht, 30 Prozent der Land- und Wasserflächen für eine „Wiederverwilderung“ auszuweisen.

Die Formulierung „Neuausrichtung der Nachfrage, Umstrukturierung der Rechte“ fordert eindeutig und ausdrücklich eine grundlegende Überarbeitung der Eigentumsrechte und eine Neuzeichnung der Zugangsregeln zu Wasserressourcen. Darin liegt der Kern der technokratischen Übernahme: Wasser wird von einer lokalen beziehungsweise souveränen Ressource zu etwas, das tokenisiert und von nicht gewählten Nichtregierungsorganisationen sowie supranationalen Strukturen verwaltet wird – im Einklang mit den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung und der Dekarbonisierungsagenda.

Sie dachten, Sie hätten Wasserrechte auf Ihrem Ackerland? Sie wollen Ihren Bach nicht aufgeben? Nun, dann sind Sie eben ein Rassist, der den „auf Gleichheit ausgerichteten Übergängen“ zum Schutz „gefährdeter Gruppen“ im Weg steht …

… aber was ist mit den Rechenzentren?

Warum gerade jetzt? Der Bericht macht schnell die Landwirtschaft, Überbevölkerung und „menschliche Entnahmen“ verantwortlich. Es ist Ihre Schuld. Doch über den gigantischen Wasserbedarf der Rechenzentren der Technokraten schweigt er auffallend – obwohl gerade diese Rechenzentren natürlich benötigt werden, um die Überwachung und die Beschränkungen für Privatpersonen zu betreiben.

Das Lawrence Berkeley National Laboratory schätzt, dass weniger als ein Drittel der Betreiber von Rechenzentren in den USA ihren Wasserverbrauch misst. Sie wollen es schlicht nicht wissen. So viel zur transparenten Bilanzierung.

Laut dem „AI Data Center Ecology Report 2026“ von Hakeem Anwar auf AIDataCenterMap.org melden Hyperscaler wie Google ihren Wasserverbrauch anhand von Schätzungen, die mit firmeneigenen Blackbox-Methoden berechnet werden, wodurch eine unabhängige Überprüfung durch Dritte verhindert wird.

Die Heuchelei unter dem grüngewaschenen Deckmantel sozialer und ökologischer Gerechtigkeit ist absolut verblüffend.

Fazit

Diese „globale Wasserinsolvenz“ ist eine feindliche Übernahme des Wassers durch Technokraten, die dasselbe Drehbuch anwenden wie bei Nahrung und Energie: Knappheit erzeugen, Kontrolle zentralisieren und die eigene Infrastruktur bevorzugen.

Die neue Überwachung und die Beschränkungen des Wasserverbrauchs werden dazu genutzt werden, Landwirte zur Nutzung von „Präzisionsbewässerung“ und gentechnisch veränderten, angeblich „klimaresistenten“ Nutzpflanzen zu zwingen.

Auffällig ist, dass der Bericht keinerlei tatsächliche dezentrale Lösungen enthält. Die Sammlung von Regenwasser für den privaten Gebrauch kann enorme Wirkung entfalten. Eine Erhöhung des Anteils organischer Substanz im Boden kann die Wasserspeicherfähigkeit drastisch verbessern, die Widerstandsfähigkeit von Betrieben erhöhen und sogar eine Bewässerung überflüssig machen.

Wenn die Widerstandsfähigkeit landwirtschaftlicher Betriebe tatsächlich Priorität hätte, wie behauptet wird, würden solche regenerativen Methoden gefördert – und nicht ein globales Überwachungssystem für die Wassernutzung, das extrem durstige Rechenzentren benötigt.

Die wahre Priorität ist Kontrolle.

Was kann getan werden?

Verbreiten Sie die Botschaft – teilen Sie diesen Beitrag in sozialen Medien sowie in Gruppen für Landwirtschaft und Selbstversorgung. Je mehr Menschen die wahre Agenda verstehen, desto schwieriger wird ihre Umsetzung.

Teilen.

Informieren Sie sich jetzt über Ihre Wasserrechte und dokumentieren Sie sie – lassen Sie Ihre Wasserrechte formell festhalten, bevor Rahmenwerke zur „Insolvenzverwaltung“ diese einschränken oder verschleiern.

Stärken Sie Ihre persönliche Widerstandsfähigkeit – selbst das Sammeln von Regenwasser von einem kleinen Dach kann schnell einen bedeutenden Vorrat für Haushalt oder Garten schaffen. Regenwasser enthält außerdem Stickstoff, was gut für Pflanzen ist, und weist keine der gelösten Feststoffe oder Chemikalien auf, die sich im Leitungswasser befinden.

Werden Sie laut – verlangen Sie Antworten darauf, warum Rechenzentren Ausnahmen erhalten, während Familien mit neuen Messgeräten und Beschränkungen konfrontiert werden.

Unterstützen Sie unabhängige Stimmen – verstärken Sie die Reichweite von Forschern, Landwirten und Medien, die diese Agenden offenlegen, wie etwa AIDataCenterMap.org. Helfen Sie dabei, ihrer Propaganda die Aufmerksamkeit zu entziehen, und sorgen Sie dafür, dass sie nicht unwidersprochen bleibt.

Weisen Sie den Versuch der Technokraten zurück, die Kontrolle über unsere Nahrung und unser Wasser zu übernehmen. Der souveräne Besitz dieser Ressourcen auf lokaler Ebene IST ein Menschenrecht, und wir müssen ihn verteidigen.