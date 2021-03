Die totale Kontrolle in Israel! „Freiheitsarmband“ für Einreisenden, der die Behörden informiert, wenn der Bewegungsradius überschritten wird!

Israel führt das Covid-verfolgende „FREEDOM BRACELET“ als Alternative zur Quarantäne ein, da das Gericht die Kontaktverfolgung durch die Spionagebehörde einschränkt hat.

Israel hat ein Armband zum Aufspüren von Coronaviren als Alternative zu einer zweiwöchigen Quarantäne für ankommende Reisende eingeführt, was Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes auslöste, da ein oberstes Gericht die Rolle der Spionagebehörde Shin Bet beim Aufspüren von Kontakten einschränken wollte.

Ein Pilotprogramm für das Tracking-Armband startete am Montag am Ben-Gurion-Flughafen, wo 100 Geräte an ankommende Reisende verteilt wurden, um einen Aufenthalt in einem vom Militär verwalteten Quarantäne-Hotel zu vermeiden. Stattdessen können diejenigen, die sich für das Armbandsystem entscheiden – das aus einem elektronischen Armband, einer Smartphone-App und einem an der Wand montierten Ortungsgerät besteht – nach Hause zurückkehren und die zweiwöchige Isolationszeit dort absitzen.

Das Gerät informiert die Behörden mittels Alarm, wenn sich der Teilnehmer zu weit von dem an der Wand montierten Tracker entfernen, sagt Ordan Trabelsi, der CEO von SuperCom, der Firma die das Armband entwickelt hat, aber dass es keine weiteren Informationen sammelt und darauf besteht, dass die Technologie nur minimal aufdringlich ist.

„Niemand wird dazu gezwungen, aber für diejenigen, die daran interessiert sind, gibt es ihnen eine weitere Option: mehr Flexibilität“, sagte er.

Wir nennen es ein ‚Freiheitsarmband‘, weil wir niemanden einsperren, sondern ihm die Möglichkeit geben, nach Hause zu gehen.

Das Pilotprojekt – das Trabelsi bereits gefordert hat, um „Tausende von Einheiten“ für „breit angelegte Nutzung“ zu erweitern – kann weitere Ängste auslösen, da SuperCom in der Vergangenheit mit einer Reihe von Regierungen auf der ganzen Welt gearbeitet hat, um „Straftäter-Überwachung“ Dienstleistungen zu erbringen, die seine Tracking-Technologie zur Überwachung von Gefangenen und Häftlingen verwenden. Die Firma unterzeichnete letztes Jahr einen Vertrag mit einer Regierungsbehörde in Wisconsin, um denselben Service anzubieten, und verkauft auch Technologie, die für elektronische Ausweise, biometrische Wählerdaten und Cybersicherheit verwendet wird.

Als die Einführung der Tracking-Armbänder am Montag begann, entschied Israels oberstes Gericht, dass die inländische Spionage-Agentur des Landes, der Shin Bet, seine Covid-19 Kontaktverfolgung Bemühungen zügeln muss, da die Überwachung „drakonisch“ und eine Bedrohung für die israelische Demokratie ist. Während die Regierung den Shin Bet seit letztem März für die Verfolgung von Kontakten einsetzt, hat das Gericht diese Praxis wiederholt infrage gestellt und schließlich entschieden, dass die Agentur ab dem 14. März nur noch unter besonderen Umständen eingesetzt werden darf.

„Von diesem Tag an wird die Verwendung des Shin Bet auf Fälle beschränkt sein, in denen ein bestätigter Coronavirus-Patient nicht absichtlich oder unabsichtlich an seiner (epidemiologischen) Untersuchung mitgearbeitet hat oder keinen Bericht über seine Begegnungen gegeben hat“, sagte der Gericht sagte.

Die israelischen Behörden haben bereits ein „Impfpass“-System vorgestellt, das geimpften Personen den Zugang zu bestimmten öffentlichen Bereichen ermöglicht, die ungeimpften Personen noch verschlossen sind. Ähnliche Ideen haben sich bereits in anderen Ländern durchgesetzt: Die Europäische Kommission wird in den kommenden Tagen Vorschläge für EU-weite Impfpässe vorstellen. In der Zwischenzeit haben eine Reihe von Ländern wie Südkorea und Thailand Tracking-Programme mit Apps und Armbändern gestartet, die an die neue Initiative in Israel erinnern.