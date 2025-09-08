Die toxische Falle des Laborfutters – Wie Konzerne unsere Ernährung vergiften und den Gewinn maximieren

Die üblichen Verdächtigen verkaufen Laborfleisch, Kunstmilch und 3D-Glibber als „Zukunft“. In Wahrheit ist es ein Frankenfood-Coup: Bauern enteignet, Ernährung patentiert, Menschen zu Versuchstieren für Bioreaktor-Krebszellen degradiert….

Und ja – ohne die vielen unabhängigen Studien und offiziellen Gutachten, die zeigen, wie hoch Energieverbrauch, CO₂-Bilanz, Allergierisiken und Gesundheitsgefahren wirklich sind, ließe sich dieser Angriff leicht als Verschwörungstheorie abtun. Doch genau diese Quellen – von kritischen LCAs bis zu EFSA- und FDA-Dokumenten – belegen schwarz auf weiß, was sonst nur wie böser Verdacht klingt.

1) Historischer Abriss – vom „Hühnerbrust-ohne-Huhn“ zur Zellfabrik

Schon 1931 zeichnete Winston Churchill in seinem Essay Fifty Years Hence eine Vision von