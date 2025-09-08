Die edle Sache der historischen Entwicklung und des Friedens scheint nach den spektakulären Ereignissen in China eher realisierba

Xis Erklärung zum Jahrestag

Die historische Sache des Friedens und der Entwicklung für die Menschheit wird sich durchsetzen, erklärte Chinas Präsident Xi Jinping diese Woche. Er sprach anlässlich des 80. Jahrestags der Niederlage des chinesischen Volkes gegen den japanischen Imperialismus im Jahr 1945 und des Sieges über den Weltfaschismus. Seine kühne Erklärung gab viel Anlass zu Hoffnung und Zuversicht, obwohl die Welt von schrecklicher Gewalt, Spannungen und Kriegsängsten heimgesucht wird.

Der SCO-Gipfel in Tianjin

Zunächst fand in Tianjin das Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit statt, an dem die Staats- und Regierungschefs Chinas, Russlands und Indiens sowie 20 weitere Staatschefs teilnahmen. Die 2001 gegründete SCO ist heute ein globales Forum, das die Realität einer multipolaren Welt untermauert.

Sie repräsentiert fast die Hälfte der Weltbevölkerung, und ihr Bekenntnis zu multilateraler und gleicher Sicherheit für alle Nationen – wie in der Erklärung von Tianjin festgehalten – macht sie zu einer wirklich repräsentativen Plattform der globalen Mehrheit. Viele Länder, vor allem aus dem globalen Süden, drängen darauf, der SOZ beizutreten, da sie sie als authentische und archetypische Verteidigerin ihrer souveränen Rechte ansehen. Als solche ist die SOZ die sicherheitspolitische Ergänzung zum BRICS-Bündnis und dessen Ziel einer gerechteren wirtschaftlichen multilateralen Entwicklung.

Multipolare Realität

Die multipolare Welt ist also kein abstrakter Wunsch mehr, sondern eine politische und wirtschaftliche Realität. Das Bekenntnis zur multilateralen Entwicklung verfügt über organisatorische und institutionelle Mechanismen zur Umsetzung gutartiger Konzepte der gemeinsamen und kooperativen Entwicklung.

Die neue, demokratischere internationale Ordnung hat das US-geführte, westlich-zentrierte System überwunden. Letzteres ist aus dem europäischen Kolonialismus hervorgegangen und diente immer nur einer globalen Minderheit innerhalb des Westens.

Prinzipien der neuen Ordnung

Präsident Xi bekräftigte, dass die Grundsätze der multipolaren Ordnung die Achtung der Gleichheit und Souveränität der Nationen, die Einhaltung des Völkerrechts, die Nichteinmischung in die Angelegenheiten anderer Nationen und das Verbot einseitiger Aggressionen sind.

Seine Initiative zur globalen Governance ist die Erfüllung der 1945 nach dem Zweiten Weltkrieg gegründeten UN-Charta. Xi sagte, die neue multipolare Ordnung basiere auf echtem Respekt und Gleichheit der Nationen und sei eine Absage an die Mentalität des Kalten Krieges, Hegemonismus und einseitige Auferlegung von Rechten. Er erwähnte die Vereinigten Staaten nicht namentlich, aber es war klar, auf wen er sich bezog.

Putins Antwort

Der russische Präsident Wladimir Putin erklärte seinerseits, dass das Bekenntnis zu den multilateralen Grundsätzen der UN-Charta und deren Bekräftigung durch die SOZ der einzige Weg sei, um eine friedliche Entwicklung der Welt zu gewährleisten.

Putin sagte, die westliche Ordnung der Hegemonie, des Unilateralismus und der neokolonialen Vorherrschaft sei jetzt überholt. Die von den USA geführte Ordnung sei die Quelle von Konflikten, Ungerechtigkeit und Armut.

Symbolische Einigkeit

Es war ein starkes Symbol, dass sich die Staats- und Regierungschefs Chinas, Indiens und Russlands sichtlich für eine gemeinsame Entwicklungsvision engagierten. Ihr geselliges persönliches Miteinander war ein beeindruckender Beweis für gegenseitiges Verständnis und Solidarität.

Es zeigte, dass die Drohungen Washingtons mit der Verhängung von Sekundärsanktionen, um Indien und China von Russland zu trennen, als leeres Getöse eines ehemaligen Imperiums abgetan wurden. Dieses Bild der brüderlichen Solidarität zwischen Xi Jinping, Narendra Modi und Wladimir Putin war neben vielen anderen Bildern in dieser Woche ein Sinnbild für die geschwächte Macht der USA.

Es erweckt den Glauben an die menschliche Zusammenarbeit zum Wohle der Allgemeinheit, im Gegensatz zur hässlichen Nullsummen-Mentalität westlicher Politiker.

Die Militärparade in Peking

Kommen wir nun zu der Militärparade in Peking, die nach dem SOZ-Gipfel stattfand. Anlass war der Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs in Asien, als die chinesische Nation das kaiserliche Japan und dessen völkermörderische Besatzung besiegte.

Die Militärparade war die größte, die China je veranstaltet hat, und sie präsentierte die Volksrepublik als unbesiegbare militärische Supermacht. Die unmissverständliche Botschaft an die Vereinigten Staaten lautete: Wenn ihr es wagt, einen Krieg mit China zu provozieren, werdet ihr besiegt werden. (Das Gleiche gilt natürlich auch für Russland.)

Militärische Machtdemonstration als Signal

Die durchschlagende militärische Darbietung in Peking diente nicht dazu, die Kriegsmaschinerie zu fetischisieren. Sie war eine Demonstration, dass die multipolare Welt mit unverbrüchlicher Sicherheit und ungeachtet der Machenschaften Washingtons, sie zu durchkreuzen, voranschreitet.

Die Versuche der Vereinigten Staaten und ihrer NATO-Vasallen, die multipolare Welt zu stören und ein gescheitertes hegemoniales System durch Gewalt und Einschüchterung zu stützen, sind zwecklos. Westliche Aggression und imperialistische Intrigen sind nicht länger in der Lage, die internationalen Beziehungen zu dominieren.

Ende der US-Dominanz

Die Ära der militärischen Dominanz der USA ist vorbei. Chinas eindrucksvolle militärische Machtdemonstration in dieser Woche ist ein weltweit im Fernsehen übertragener Realitätscheck, der zeigt, dass die USA eine verbrauchte Macht sind, die nicht mehr in der Lage ist, andere zu tyrannisieren und zu terrorisieren – außer vielleicht für Schnellboote in der Karibik.

Historischer Sieg als Grundlage

Wie die Präsidenten Xi und Putin diese Woche bemerkten, ist der historische Sieg über den Faschismus vor 80 Jahren – ein Sieg, den das chinesische und russische Volk größtenteils durch das gemeinsame Opfer von 60 Millionen Menschen errungen hat – die heilige Grundlage für die multipolare Welt.

Dieser Sieg bleibt der Ausgangspunkt für den weltweiten Fortschritt durch die Überwindung imperialistischer Aggression und Kriminalität.

Schlussfolgerung

Die Pax Americana, das amerikanische Jahrhundert, oder die „regelbasierte Ordnung“, die der Westen nach dem Zweiten Weltkrieg ausgerufen hat, war immer ein Betrug. In Wirklichkeit war sie eine verdeckte Perversion der edlen UN-Charta und eine Fortsetzung der faschistischen Aggression, wenn auch unter dem Deckmantel der westlichen Tugend.

Die edle Sache der historischen Entwicklung und des Friedens scheint nach den spektakulären Ereignissen in China, die zeigen, wie wichtig globale Einigkeit und Macht für das Wohl der Menschheit sind, eher machbar.

Die Menschheit ist von der Angst und dem Gespenst endloser Kriege befreit, denn eine zivilisiertere, gerechtere und friedlichere Welt winkt. Die Hegemonie ist besiegt.