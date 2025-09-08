Gazas drohende Krebsepidemie

Die vielen Arten, wie Bomben töten

Von Joshua Frank

Eine Woche nach den Hamas-Angriffen am 7. Oktober 2023 vernichtete eine große Explosion einen Parkplatz in der Nähe des geschäftigen Al-Ahli Arab Hospital in Gaza-Stadt und tötete mehr als 470 Menschen. Es war eine grauenhafte, chaotische Szene. Verbrannte Kleidung lag verstreut umher, ausgebrannte Fahrzeuge stapelten sich übereinander, und verkohlte Gebäude umgaben die Einschlagstelle. Israel behauptete, die Explosion sei durch eine fehlgeleitete Rakete palästinensischer Extremisten verursacht worden. Eine Untersuchung von Forensic Architecture deutete jedoch später darauf hin, dass das Geschoss höchstwahrscheinlich von Israel abgefeuert worden war – nicht aus Gaza.

In den ersten Tagen des Angriffs war noch nicht klar, dass die Auslöschung des gesamten Gesundheitssystems Gazas Teil des israelischen Plans sein könnte. Schließlich ist allgemein bekannt, dass das gezielte Bombardieren oder Zerstören von Krankenhäusern einen Verstoß gegen die Genfer Konventionen darstellt und ein Kriegsverbrechen ist. Es bestand also noch Hoffnung, dass die Explosion in Al-Ahli ein Unfall war. Und genau dieses Narrativ sollten die israelischen Behörden in den fast zwei Jahren des Todes und Elends, die folgten, weiter aufrechterhalten.

Doch einen Monat nach Beginn der Offensive in Gaza stürmten Soldaten der Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) das indonesische Krankenhaus im Norden Gazas und legten das Dialysezentrum lahm – ohne jede Erklärung, warum lebensrettende medizinische Geräte ins Visier genommen wurden. (Nicht einmal Israel behauptete, die Hamas habe Nierenprobleme.) Im Dezember 2023 wurde dann auch das Al-Awda-Krankenhaus im Norden getroffen, wobei mindestens ein Arzt von israelischen Scharfschützen erschossen wurde, die sich draußen positioniert hatten. Das grausamste Bildmaterial stammte jedoch aus dem Al-Nasr-Kinderkrankenhaus: Dort wurden Säuglinge tot und in einem leeren Intensivzimmer verwesend aufgefunden. Evakuierungsbefehle waren erteilt worden, das medizinische Personal war geflohen – es konnte die Babys nicht mitnehmen.

Für Beobachter zeichnete sich ein tödliches Muster ab, und Israels Ausreden für dieses böswillige Verhalten verloren bereits an Glaubwürdigkeit.

Kurz nachdem Israel Mitte Januar 2024 die Evakuierung des Al-Quds-Krankenhauses in Gaza-Stadt angeordnet hatte, beschossen israelische Truppen das Gebäude mit Raketen und zerstörten die letzten funktionsfähigen medizinischen Geräte. In der Folge wurden immer mehr Kliniken attackiert. Im Januar wurde ein jordanisches Feldlazarett beschossen – und im August erneut. Im Dezember 2023 wurde das Yafa-Krankenhaus bombardiert. Der Nasser-Medizinische Komplex in Khan Younis im Süden Gazas wurde im Mai 2024 beschädigt und im August erneut angegriffen, als das Krankenhaus und ein Krankenwagen getroffen wurden – 20 Menschen starben, darunter fünf Journalisten.

Obwohl Menschenrechtsorganisationen wie der Internationale Strafgerichtshof, die Vereinten Nationen und das Rote Kreuz Israel für solche Angriffe verurteilten, zerstörten seine Truppen weiterhin medizinische Einrichtungen und Hilfsstationen. Gleichzeitig behaupteten die israelischen Behörden, sie würden lediglich Hamas-Kommandozentren und Waffenlager angreifen.

Der Tod von Gazas einzigem Krebszentrum

Anfang 2024 begannen IDF-Bataillone mit dem Abriss des Türkisch-Palästinensischen Freundschaftskrankenhauses, das im Oktober 2023 erstmals getroffen und im November desselben Jahres geschlossen worden war. Ein im Februar von Middle East Eye veröffentlichtes Video zeigte einen lachenden israelischen Soldaten, der auf TikTok ein Video von sich teilte, wie er mit einem Bulldozer durch das Krankenhaus fuhr und dabei eine Betonwand einriss. „Das Krankenhaus ist versehentlich kaputtgegangen“, spottete er. Die Beweise für Israels Verbrechen häuften sich – viele lieferte die IDF selbst.

Das Türkisch-Palästinensische Freundschaftskrankenhaus, eröffnet 2018, entwickelte sich rasch zum führenden und bestausgestatteten Krebszentrum Gazas. Mit Beginn der Covid-19-Pandemie 2020 wurden sämtliche onkologische Behandlungen dorthin verlagert, um in anderen Kliniken Platz zu schaffen – das machte es zum einzigen Krebszentrum für mehr als zwei Millionen Einwohner.

„Dieses Krankenhaus wird den Gesundheitssektor verändern“, erklärte Palästinas Gesundheitsminister Jawad Awwad kurz vor der Eröffnung. „[Es] wird Menschen helfen, die durch extreme Schwierigkeiten gehen.“

Doch nur wenige Jahre später sollten Krebspatienten in Gaza von einer Katastrophe ungekannten Ausmaßes heimgesucht werden. Im März 2025 wurde das Krankenhaus endgültig dem Erdboden gleichgemacht – jede Spur von Gazas einstiger Hoffnung auf moderne Krebsbehandlung ausgelöscht.

Vor dem 7. Oktober 2023 waren Brust- und Darmkrebs die häufigsten Krebsarten unter Palästinensern in Gaza. Die Überlebensraten lagen jedoch weit unter denen in Israel, aufgrund der eingeschränkten Ressourcen und der von Israel auferlegten Beschränkungen. Zwischen 2016 und 2019 stiegen die Fallzahlen in Gaza an – doch mit dem türkisch finanzierten Krankenhaus gab es Hoffnung auf dringend benötigte Vorsorgeuntersuchungen, die zuvor nicht verfügbar waren.

„Die Folgen des aktuellen Konflikts für die Krebsversorgung in Gaza werden wahrscheinlich noch jahrelang zu spüren sein“, schrieb die medizinische Fachzeitschrift Cureus im November 2023. „Die unmittelbaren Probleme mit Medikamenten, beschädigter Infrastruktur und dem eingeschränkten Zugang zu spezialisierter Behandlung haben langfristige Konsequenzen für die Gesundheitsergebnisse der heutigen Patienten.“

Mit anderen Worten: Der Mangel an medizinischer Versorgung und die Verschlechterung der Krebsraten werden Gazaner weiterhin ungleich härter treffen als Israelis – und die Bedingungen werden sich zweifellos noch erheblich verschlechtern. Und dabei ist die Tatsache, dass Krieg selbst Krebs verursacht, noch gar nicht berücksichtigt.

Der Fall Falludscha

Als die zweite Schlacht um Falludscha, Teil des amerikanischen Krieges im Irak, im Dezember 2004 endete, war die Stadt ein toxisches Kriegsgebiet – kontaminiert durch Munition, abgereichertes Uran (DU) und giftigen Staub aus eingestürzten Gebäuden. In den Folgejahren stiegen die Krebsraten dort fast explosionsartig an.

In dem Jahrzehnt nach Ende der Kämpfe schossen die Leukämieraten in der Bevölkerung um schwindelerregende 2.200 % in die Höhe – der größte jemals nach einem Krieg verzeichnete Anstieg, weit mehr als die 660 % in Hiroshima über einen längeren Zeitraum. Eine Studie stellte später eine Vervierfachung aller Krebsarten fest, bei Kinderkrebs sogar eine Verzwölffachung.

Hauptursache waren vermutlich das Gemisch aus Uran, Baumaterialien und zurückgebliebenen Waffen. Forscher stellten fest, dass das Leben in oder nahe den kontaminierten Gebieten Auslöser für den sprunghaften Anstieg war.

„Unsere Untersuchungen in Falludscha zeigten, dass die Mehrheit der Familien in ihre bombardierten Häuser zurückkehrte oder darauf wieder aufbaute“, erklärte Dr. Mozghan Savabieasfahani, Umwelttoxikologin. „Oft wurden auch Baumaterialien aus zerstörten Gebäuden wiederverwendet. Solche Praktiken tragen dazu bei, dass Menschen auch Jahre nach dem Bombardement kontinuierlich giftigen Metallen ausgesetzt sind.“

Die Internationale Atomenergiebehörde schätzte, dass die USA zwischen 170 und 1.700 Tonnen panzerbrechende Munition im Irak abfeuerten, darunter möglicherweise bis zu 300.000 DU-Geschosse. Abgereichertes Uran ist nur schwach radioaktiv, aber bei dauerhafter Exposition reichert es sich im Körper an und kann Krebs wie Leukämie auslösen.

Mit 300.000 Einwohnern wurde Falludscha praktisch als Testgelände für Munition missbraucht – ähnlich wie Gaza heute. Allein zwischen dem 19. März und dem 18. April 2003 wurden über 29.000 Bomben auf den Irak abgeworfen, darunter mehr als 19.000 Präzisionswaffen und 1.276 Streubomben. Die Folgen waren verheerend: Über 60 Moscheen wurden zerstört, von 50.000 Gebäuden mehr als 10.000 pulverisiert und 39.000 beschädigt. Mit den Trümmern kam eine Flut von Giftstoffen. Ein Bericht der Brown University (März 2025) stellte fest: „Wir fanden heraus, dass die Umweltbelastung durch Kriegshandlungen und die Anwesenheit von Schwermetallen sowohl im menschlichen Körper als auch im Boden langanhaltend und weit verbreitet ist.“

Die Exposition gegenüber Schwermetallen ist klar mit Krebsrisiken verbunden. „Langfristige Exposition kann Haut-, Lungen- und Nierenkrebs auslösen“, so eine Studie 2023 in Scientific Studies. „Selbst geringe Mengen reichern sich im Körper an, stören Zellfunktionen und erhöhen das Krankheitsrisiko.“

Doch nicht nur Krebs breitete sich aus – auch schwere Geburtsfehler nahmen zu. Eine Studie von 2010 zeigte, dass Herzkrankheiten bei Neugeborenen 13-mal und Nervenschäden 33-mal häufiger auftraten als in Europa. „Wir sehen Defekte aller Art, die man sich kaum vorstellen kann“, sagte Dr. Samira Alani, Kinderärztin am Falludscha-Krankenhaus. „Viele Babys kommen mit multiplen Fehlbildungen zur Welt – Herz, Nervensystem, Skelett – alles auf einmal.“

Noch heute, so die Forscher des Costs of War Project, meldet Falludscha extrem hohe Raten an Krebs und Geburtsfehlern.

Krebs als Waffe

Luftbilder und Satellitenaufnahmen aus Gaza sind grauenvoll: Israels US-gestützte Kriegsmaschine hat ganze Viertel in Schutt und Asche gelegt. Gaza ist, in jeder Hinsicht, ein Land unermesslichen Leidens. Während palästinensische Kinder am Rande des Hungertodes stehen, wirkt es fast zynisch, über ihre künftigen Gesundheitsprobleme zu sprechen – falls sie überhaupt überleben.

Doch die Daten sprechen eine klare Sprache: Bis 2025 wurden fast 70 % aller Straßen zerstört, 90 % aller Häuser beschädigt oder ausgelöscht, 85 % der landwirtschaftlichen Flächen verwüstet und 84 % aller Gesundheitseinrichtungen vernichtet. Israels Angriffe haben mehr als 50 Millionen Tonnen Trümmer, Leichen und Giftstoffe hinterlassen – die toxischen Zutaten einer künftigen Krebsepidemie.

Zwischen Oktober 2023 und April 2024 wurden über 70.000 Tonnen Sprengstoff auf Gaza abgeworfen – laut Euro-Med Human Rights Monitor das Äquivalent zu zwei Atombomben. Der Europäische Gerichtshof warf Israel sogar den Einsatz von abgereichertem Uran vor. Fast alle Bomben enthalten Schwermetalle wie Blei, Antimon, Wismut, Kobalt und Wolfram – sie verseuchen Boden und Grundwasser und gefährden so Nahrung und Wasser für Jahrzehnte.

„Die toxikologischen Wirkungen von Metallen und Explosivstoffen auf Mikroorganismen, Pflanzen und Tiere sind vielfältig … oft zeigen sich Krebsrisiken oder Mutationen erst Jahre später“, warnt ein Bericht von 2021 (Guide to Explosive Ordnance Pollution of the Environment).

Die Häuser in Gaza waren überwiegend aus Beton und Stahl gebaut. Der Staub, der aus ihren Trümmern aufsteigt, kann Lungen-, Darm- und Magenkrebs verursachen.

Während gegenwärtige Krebspatienten qualvoll sterben, ohne Behandlungsmöglichkeiten, wird Israels Zerstörungswut künftig weitere Opfer hervorbringen.

„Etwa 2.700 Gazaner in fortgeschrittenen Krankheitsstadien warten derzeit ohne Hoffnung auf Behandlung“, warnte der Palestinian Centre for Human Rights im Mai 2025. „Wir machen Israel verantwortlich für den Tod von Hunderten von Krebspatienten und dafür, dass es jegliche Chance auf Behandlung zerstört hat. Das fällt unter das andauernde Verbrechen des Völkermords.“

Israels systematische Vernichtung in Gaza hat viele Formen: Bombardierungen ziviler Viertel und Krankenhäuser, das Vorenthalten von Nahrung, Wasser und medizinischer Versorgung. Schon bald könnte auch Krebs gezielt als Waffe dienen – in einem Krieg, der längst nicht mehr nur auf dem Schlachtfeld, sondern im Körper der Menschen fortgesetzt wird.

Krebs wird, kurz gesagt, eine weitere Waffe in Israels stetig wachsendem Arsenal sein.