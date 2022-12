Die Transhumanisten des WEF werden aufgrund der Komplexität der menschlichen Natur, wie des freien Willens, scheitern, Menschen zu hacken

Transhumanisten glauben, dass „der Mensch ein hackbares Tier ist“, weshalb Demokratie unmöglich ist und wir zu unserem eigenen Wohl gehackt werden müssen. Aber ihre Unwissenheit ist ihre Achillesferse und sie werden mit Sicherheit scheitern.

Die transhumanistische Bewegung des Weltwirtschaftsforums („WEF“) spricht mehr oder weniger offen darüber, dass sie unsere selbstverwalteten und repräsentativen Demokratien gegen KI-gesteuerte Überwachungssysteme eintauschen will, die Ressourcen rationieren und die Leistungen des Einzelnen kontrollieren. Und aus den verschiedenen Werbevideos und Reden des WEF können wir entnehmen, dass ein Internet der Dinge und ein Internet der Körper die Funktionen der Gemeinschaft und der sozialen und politischen Strukturen ersetzen soll.

In dem nachstehenden Aufsatz argumentiert V. N. Alexander jedoch, dass die WEF-Mitglieder eine vereinfachte Sichtweise nicht nur der menschlichen Natur, sondern auch von Ökosystemen und Gesellschaften haben.

Eine der Komplexitäten, die die Mitglieder des WEF nicht verstanden haben, ist der freie Wille. Yuval Noah Harari zum Beispiel scheint zu glauben, dass der freie Wille lediglich ein Ergebnis dessen ist, was in die „Maschine“ eingegeben wurde – die Maschine sind wir. In der Maschine gibt es nichts, was die Eingaben umwandelt. Stattdessen gibt es in der Maschine einen Algorithmus, der entschlüsselt und umprogrammiert werden kann – der gehackt werden kann. Wie falsch sie doch liegen.

Der Liberalismus sagt uns, dass der Wähler es am besten weiß, dass der Kunde immer recht hat und dass wir selbst denken und unserem Herzen folgen sollten. Leider ist der ‚freie Wille‘ keine wissenschaftliche Realität. Es handelt sich um einen Mythos, der aus der christlichen Theologie stammt. Theologen haben die Idee des ‚freien Willens‘ entwickelt, um zu erklären, warum Gott zu Recht Sünder für ihre schlechten Entscheidungen bestraft und Heilige für ihre guten Entscheidungen belohnt. -Yuval Noah Harari

Obwohl die Transhumanisten des Weltwirtschaftsforums („WEF“) keine einheitliche Ideologie haben, können wir uns an Yuval Noah Harari orientieren, einem Mitglied des WEF, der ein produktiver Schriftsteller und wortgewandter Frontmann ist, um ein allgemeines Gefühl für die Annahmen dieser Gruppe von Finanzeliten zu bekommen, die glauben, sie könnten den Lauf der menschlichen Zivilisation und der menschlichen Evolution verändern und die Menschenrechte neu kodifizieren. Obwohl ihr grandioser Narzissmus an die Karikatur eines Comic-Bösewichts grenzt, der die Weltherrschaft anstrebt, müssen wir ihre Worte und Pläne dennoch ernst nehmen, denn ihre Ansprüche auf den Besitz und/oder die Kontrolle von Geldsystemen, Kommunikationsinfrastrukturen und natürlichen Ressourcen verleihen ihnen leider eine ziemlich große Macht über uns – im Moment.

Was ist die transhumanistische Bewegung des WEF? Obwohl ihre erklärten Ziele in Töne wohlwollender Besorgnis gehüllt sind, sprechen sie mehr oder weniger offen über die Tatsache, dass sie unsere selbstverwalteten und repräsentativen Demokratien gegen KI-gesteuerte Überwachungssysteme eintauschen wollen, die Ressourcen rationieren und die Leistungen des Einzelnen im Auge behalten. Zu den vorgeschlagenen Instrumenten gehören die digitale Währung der Zentralbank (Central Bank Digital Currency, CBDC), Social Impact Investing und gamifizierte Software für Bildung, Gesundheitsüberwachung, Überwachung von Sozialhilfeempfängern und berufliche Qualifizierung. Wie Harari in einem Essay in The Guardian argumentiert, sind die liberale Demokratie und der Glaube an den freien Willen „gefährlich“, weil Regierungen und Unternehmen, die Zugang zu jedermanns digitaler Geschichte haben, bald „dich besser kennen, als du dich selbst kennst“ und sie in der Lage sein werden, dich zu „hacken“, dir Ideen in den Kopf zu setzen, dich dazu zu bringen, schlechte Dinge zu kaufen und für schlechte Leute zu stimmen. Ohne eine Begründung zu liefern, fügt er hinzu, „werden diejenigen am leichtesten zu manipulieren sein, die an den freien Willen glauben“.

Im Gegensatz dazu werden diejenigen, die wissen, dass sie nicht selbst denken können, von ihren personalisierten KI-Babysittern gerettet, so Harari weiter. In Hararis zukünftiger Welt wird es keinen Gott geben, der mit dem Zuckerbrot baumelt oder die Peitsche schwingt, sondern eine allwissende KI, die das tut. Was wir benötigen“, so Harari weiter, „ist ein Antivirus für das Gehirn. Ihr KI-Helfer wird durch Erfahrung lernen, dass Sie eine bestimmte Schwäche haben … und würde sie in Ihrem Namen blockieren. Die offensichtliche Alternativlösung, nämlich der vollständige Schutz der Privatsphäre und die Illegalisierung der Datensammlung durch Regierungen und Unternehmen ohne vollständige, informierte Zustimmung,1 scheint Professor Harari nicht in den Sinn gekommen zu sein.

Aus den verschiedenen Werbevideos und Reden des WEF können wir entnehmen, dass ein Internet der Dinge und der Körper die Funktionen der Gemeinschaft und der sozialen und politischen Strukturen ersetzen soll. In der Zukunft werden Forscher Brain-Machine-Interfaces (BMI) entwickeln, die unsere Gedanken und Handlungen überwachen und schließlich dazu beitragen werden, psychische Erkrankungen zu diagnostizieren und zu behandeln. Wir werden in Smart Cities leben (denken Sie an luxuriöse Borg-Wohnungen). Während das Land der Verwilderung überlassen wird (zum Vergnügen von Oligarchen auf Safari), wird die Landwirtschaft in Laboratorien umziehen, und wir werden mit synthetischen Hühnern, Wurmburgern und LED-gezüchtetem medizinischen Salat gefüttert werden, im Austausch für eine Arbeit, die wahrscheinlich darin besteht, Bergbauroboter oder Drohnen mit Virtual Reality (VR)-Headsets zu bedienen. Ich wünschte, ich würde aus Gründen der Komik übertreiben, aber dies sind die Programme, die vom WEF und in Klaus Schwabs Buch „Die vierte industrielle Revolution“ gefördert werden.

Trotz der Behauptung der Transhumanisten, dass sie danach streben, die menschlichen Fähigkeiten durch neue Technologien zu erweitern, sind die bisher angebotenen Hacks meist negativ. Es ist relativ einfach, Menschen zu verstümmeln, zu kampfunfähig zu machen, zu blockieren, zu traumatisieren und zu propagieren; es wird etwas schwieriger sein, herauszufinden, wie man ein BMI einsetzen kann, um uns klüger zu machen oder unsere Gedanken zu lesen, damit wir nicht tippen oder sprechen müssen. Wie die jüngste „Show and Tell“ von Neuralink gezeigt hat, sind die Fortschritte des Unternehmens bisher wenig überzeugend. Das Infektionsrisiko, das mit der Implantation eines Geräts in das Gehirn eines Querschnittsgelähmten verbunden ist, um ihm bei der Bedienung eines Smartphones zu helfen, scheint mir nicht gerechtfertigt zu sein, da die Versuche am Menschen kurz bevorstehen. Warum sollte man sich die Mühe machen (und eine Hirnoperation durchführen!), motorische Hirnaktivitäten (z. B. Augenbewegungen) zu erkennen, dann eine künstliche Intelligenz einzusetzen, um das Signal aus dem Rauschen herauszufiltern und es dann in Klicks auf einem Bildschirm umzuwandeln, wenn die Person eine Computerschnittstelle viel einfacher mit Sprachbefehlen bedienen könnte?

Es mag sein, dass die Architekten der transhumanistischen Revolution tatsächlich glauben, dass eine KI-gestützte und KI-verwaltete Gesellschaft eine große Verbesserung sein wird, effizienter, objektiver, gerechter und inklusiver, frei von den Voreingenommenheiten und Vorurteilen, die die menschliche Spezies plagen. Es ist jedoch erwähnenswert, dass diese Art von Plänen in allen Science-Fiction-Filmen unserer Kultur nie gut ausgegangen sind. Vielleicht hat keines der WEF-Mitglieder jemals Mary Shelley oder Orwell gelesen und noch nie eine Folge von Black Mirror gesehen.

Eine historische Perspektive auf die Idee des freien Willens

Harari preist sich selbst als innovativen und modernen Denker an, der daran arbeitet, uns von mittelalterlichem Aberglauben zu befreien.

Es ist das Jahr 2022.

Die mittelalterliche Theologie wurde mit den dezentrierenden Entdeckungen von Kopernikus und Galilei revidiert, und diese Theologie wurde an die Erkenntnisse Newtons angepasst, und diese Theologie wurde sogar an den Darwinismus angepasst (im Transzendentalismus Neuenglands), und dieser wiederum an die Urknalltheorie (Fiat lux!), und so weiter und so fort, bis hin zur Vatikanischen Sternwarte, die die Idee einer göttlichen Quantenkosmologie erforscht, und so weiter und so fort. Die Theologien sind in der Lage, sich an jede neue wissenschaftliche Auffassung von Determinismus und Zufall anzupassen. Ich bin nicht religiös, aber ich habe Respekt vor den vielen Gelehrten, die sich über die Jahrtausende hinweg tapfer mit der schwierigen Frage auseinandergesetzt haben, wie es sein kann, dass wir in einem Universum, das entweder vom Schicksal, von Gott, der Physik, der natürlichen Auslese oder dem Quantenschaum bestimmt wird, einen freien Willen haben.

Da Harari immer noch versucht, die mittelalterliche Theologie zu entlarven, findet sich der engste begriffliche Verwandte seiner Vorstellung vom freien Willen bei den Philosophen der Aufklärung des 18. Jahrhunderts, die die mittelalterliche Kirche kritisierten und den freien Willen für eine Illusion hielten. Ich stelle fest, dass Harari den Liberalismus der Aufklärung vorwiegend deshalb ablehnt, weil er überzeugt ist, dass die Technologie ihren Ansatz zum Schutz der individuellen Rechte (z. B. Wahlen, freie Märkte) obsolet gemacht hat.

Eine der beispielhaftesten Persönlichkeiten dieser Epoche ist der Mathematiker Pierre Laplace, der berühmt geworden ist mit der Aussage – ich paraphrasiere hier -, dass wir, wenn wir die Position und die Geschwindigkeit jedes Atoms zu Beginn der Zeit kennen würden, jedes nachfolgende Ereignis vorhersagen könnten, sogar menschliche Handlungen, die lediglich das Ergebnis chemischer Wechselwirkungen sind, die von den Gesetzen der Physik bestimmt werden.

In Anlehnung an Denis Diderots fiktiven Helden, Jacques den Fatalisten, sagt uns Harari:

Jede Wahl hängt von vielen biologischen, sozialen und persönlichen Bedingungen ab, die man nicht selbst bestimmen kann. Ich kann wählen, was ich esse, wen ich heirate und wen ich wähle, aber diese Entscheidungen werden zum Teil von meinen Genen, meiner Biochemie, meinem Geschlecht, meinem familiären Hintergrund, meiner nationalen Kultur usw. bestimmt.

Harari scheint zu sagen, dass ein menschlicher Körper wie ein Instrument ist, durch das Kräfte fließen, ohne von der Organisationsstruktur des Körpers umgewandelt zu werden. Input = Output und nichts wird von der „Maschinerie“, die man selbst ist, interpretiert. Harari scheint davon auszugehen, dass lebende Organismen wie Computer sind und auf vorhersehbare Weise manipuliert („gehackt“) werden können. In Vorträgen, Artikeln und Büchern legt er immer wieder nahe, dass das kognitive Programm eines Menschen durch äußere Kräfte, Informationen oder Chemie verändert werden kann, weil es nichts „im Inneren“ des Menschen gibt, was diesen Kräften entgegenwirken oder sie verändern könnte. Es gibt keinen Geist in der Maschine. Stattdessen gibt es einen Algorithmus in der Maschine, der entschlüsselt und umprogrammiert werden kann.

Während Laplace beklagte, dass es kein menschliches Bewusstsein gibt, das die wahnsinnige Anzahl von Interaktionen berechnen könnte, die für die Vorhersage menschlicher Handlungen notwendig wären, sind die Transhumanisten von heute hoffnungsvoll, dass Supercomputer – ausgestattet mit KI, die mit Bergen von Big Data über jede digitale Bewegung, die wir jemals gemacht haben, gefüttert wird – jetzt kurz davor stehen, die Rechenleistung zu besitzen, um Ergebnisse präzise vorherzusagen. Wenn diejenigen, die Zugang zu solchen Computern haben, vorhersagen können, was Menschen machen werden, können sie sie auch kontrollieren. (Einsatz des Geräuscheffekts für wahnsinniges Gelächter.)

Vielleicht auch nicht.

1961 benutzte Edward Lorenz einen Computer, um Vorhersagen über das Wetter zu machen, und er stellte fest, dass sich die Ergebnisse drastisch änderten, wenn er eine winzige „unbedeutende“ Änderung an der Eingabe vornahm, die in keinem Verhältnis zu der kleinen Änderung stand. Die Modellierung des Wetters ist der Versuch, ein komplexes System zu modellieren, dessen Dynamik nicht linear ist; die Fähigkeit, das Ergebnis eines solchen Systems vorherzusagen, verbessert sich nicht proportional zur Menge der eingegebenen Daten. Immer größere Datenmengen und eine immer schnellere Verarbeitung werden also die Vorhersage und Kontrolle nicht so sehr verbessern, wie die Transhumanisten hoffen. Biologische Systeme sind unendlich viel komplexer als Wettersysteme, sodass mit der Entdeckung des „deterministischen Chaos“ durch Lorenz jede Hoffnung aufgegeben werden musste, dass man jemals in der Lage sein würde, die Handlungen eines Menschen genau vorherzusagen und damit präzise zu steuern. 1986 veröffentlichten die Forscher für nicht lineare dynamische Systeme, Crutchfield und andere, einen bahnbrechenden Artikel mit dem Titel „Chaos“ in der Zeitschrift Scientific American, in dem sie die Erkenntnisse von Lorenz weiter ausführten und argumentierten, dass selbst wenn das Universum vollständig deterministisch wäre (was es höchstwahrscheinlich nicht ist), komplexe biologische Prozesse aufgrund der Art und Weise, wie sie intern Informationen verarbeiten, von Natur aus unvorhersehbar sind und daher letztlich nicht kontrolliert werden können, außer auf triviale Weise.

In dem Artikel setzen sich Crutchfield et al. wie die Theologen vor ihnen auch mit der Frage des freien Willens und seiner Beziehung zu Determinismus und Zufall auseinander. Sie kommen zu dem Schluss:

Der angeborenen Kreativität kann ein chaotischer Prozess zugrunde liegen, der kleine Fluktuationen selektiv verstärkt und sie zu makroskopisch kohärenten mentalen Zuständen formt, die als Gedanken erlebt werden. In manchen Fällen kann es sich bei den Gedanken um Entscheidungen handeln oder um etwas, das als Ausübung des Willens wahrgenommen wird. In diesem Sinne bietet das Chaos einen Mechanismus, der den freien Willen in einer Welt ermöglicht, die von deterministischen Gesetzen beherrscht wird.

Es folgten viele Jahrzehnte der Forschung, in denen der freie Wille im Sinne der Selbstorganisation und der Wissenschaft komplexer Systeme untersucht wurde. Wie ich bereits an anderer Stelle erwähnt habe, beschreiben viele Neurowissenschaftler, wie chaotische Attraktoren und/oder entstehende Wanderwellen für die Differenzierung der räumlichen Muster sorgen, die dem Arbeitsgedächtnis und der Aufmerksamkeit zugrunde liegen. Mit solchen Erkenntnissen ist die Frage des freien Willens noch lange nicht geklärt. Die Wissenschaft ist nie abgeschlossen. Die Diskussionen über die Natur des freien Willens werden so lange weitergehen, wie es Menschen gibt.

Auch wenn ich behaupte, dass Menschen sehr wahrscheinlich über eine gewisse Fähigkeit verfügen, ihre eigenen idiosynkratischen Entscheidungen zu treffen, stelle ich auch fest, dass es schmerzlich offensichtlich ist, dass Menschen manipuliert werden können. In den vergangenen Jahren haben wir Impfgegner mit Entsetzen beobachtet, wie Menschen die Fähigkeit verloren haben, selbstständig zu denken. Auf chemischer Ebene ist bei diesen traumatisierten Menschen wahrscheinlich der Vagusnerv aktiviert worden, der in einem Zustand der Angst die Freisetzung von Noradrenalin ausgelöst hat, das die Amygdala überflutet und Erinnerungen gespeichert hat. Welche Art von assoziativen Erinnerungen auch immer in einer solchen Situation gebildet werden, unter anderem die wiederholte Behauptung, dass eine experimentelle „Impfung die einzige Lösung“ für ein Virus mit einer relativ geringen Sterblichkeitsrate ist, wird eine starke, dauerhafte Erinnerung sein, selbst wenn sie irrational ist. Dieser Prozess der Verstärkung von Erinnerungen, die mit gefährlichen Situationen in Verbindung gebracht werden, ist ein sehr nützliches Instrument unserer entwickelten Biologie, das von denjenigen, die falsche Informationen unter einer Art Folter anwenden, missbraucht (gehackt) wurde. Aber die Tatsache, dass Menschen mit etwas Immateriellem wie falschen Informationen manipuliert werden können, zeigt, dass die Gedanken der Menschen nicht gänzlich von der materiellen Realität bestimmt werden. Wir können getäuscht werden. Wir können auch physisch gezwungen werden, Dinge zu tun, die wir nicht tun wollen; wir können genötigt, bestochen oder unter Drogen gesetzt werden. Unsere geistigen Fähigkeiten können durch Krankheit geschädigt werden. Wir können von unseren eigenen Gewohnheiten süchtig werden. Es gibt viele Möglichkeiten, wie unsere Fähigkeit, vernünftig und zu unserem eigenen Wohl zu denken und zu handeln, beeinträchtigt werden kann. Das bedeutet keineswegs, dass der freie Wille keine wissenschaftliche Realität hat. Es bedeutet nur, dass wir Teil der Welt sind, in der wir leben, und dass wir von ihr beeinflusst werden.

Freier Wille bedeutet nicht, dass es keine Zwänge gibt. Freier Wille bedeutet vielmehr, dass man für seine Handlungen verantwortlich ist. Frei zu sein ist keine Alles-oder-Nichts-Eigenschaft. Es ist ein ständiges Aushandeln. Der Begriff, den wir wollen, ist eigentlich Handlungsfähigkeit, nicht Willensfreiheit. Nicht zu denken kann sogar Teil der Ausübung von Handlungsfähigkeit sein. Die meiste Zeit unserer täglichen Aktivitäten sind wir auf Autopilot. Wir können Auto fahren, ohne wirklich zu denken, und sogar in Sekundenbruchteilen intelligent reagieren, indem wir auf die Bremse treten, wenn wir eine rote Ampel vor uns sehen. Das unbewusste automatische Denken kann sich auch abschalten, wenn wir auf eine neue Situation stoßen, für die wir keine mentale Gewohnheit haben, was uns ermöglicht, etwas Neues zu lernen.

Vielleicht ist die Tragödie, die wir derzeit erleben, darauf zurückzuführen, dass zu viele Menschen auf Autopilot schalten und die Verantwortung, Entscheidungen für sich selbst und ihre Kinder zu treffen, an vertrauenswürdige Instanzen abtreten. Leider erfordert das eigenständige Denken viel Arbeit. Und niemand außer Ihnen kann das tun.

Wann immer ich mich in einer Menge von Demonstranten wiederfinde, die alle „Freiheit, Freiheit, Freiheit!“ schreien, rufe ich „Verantwortung! schreie ich: „Verantwortung!“ Mein Schrei funktioniert nicht so gut wie ein Sprechgesang, aber IMHO funktioniert er besser als eine Beschreibung dessen, was wir wahrscheinlich alle wollen. Wir wollen nicht die Freiheit, selbstsüchtig zu tun, was wir wollen. Wir wollen die persönliche Verantwortung, die mit der Freiheit einhergeht, zu hinterfragen, zu forschen, zu diskutieren, zu entscheiden und zu handeln. Ebenso haben wir nicht das Recht, mit unseren Kindern zu machen, was wir wollen, sondern wir haben die Verantwortung, ihre Gesundheit und ihr Wohlergehen zu schützen.

Mit einem Wort, das Phänomen des freien Willens wird heute als aus biologischen Zwängen, Beziehungen und, wie ich es nennen würde, selbst gemachtem Glück hervorgehend verstanden. Harari behauptet, dass das Konzept des freien Willens immer nur auf der Vorstellung einer bereits existierenden essenzialistischen Natur beruhte, die „unabhängig von allen physikalischen und biologischen Zwängen“ ist. Obwohl Professor Harari Historiker ist, hat er offenbar nur die CliffsNotes zu Augustinus von Hippo und Thomas von Aquin gelesen und noch weniger von der Wissenschaft komplexer Systeme.

Schlussfolgerungen

Das Ziel dieses Aufsatzes ist es nicht, eine philosophische Debatte gegen Harari zu gewinnen. Vielmehr ist es besser für uns, wenn alle WEF-Mitglieder in ihren vereinfachten Ansichten nicht nur über die menschliche Natur, sondern auch über Ökosysteme und Gesellschaften verharren. Ihre Unwissenheit ist ihre Achillesferse. Sie erlaubt ihnen zu glauben, dass es möglich ist, ein komplexes System wie den Planeten und alle seine Bewohner von oben nach unten zu kontrollieren. Sie werden mit Sicherheit scheitern. Die Gefahr ist natürlich, dass sie uns mit in den Abgrund reißen. Im Hinblick auf unsere Lebensmittelversorgung und unsere Gesundheitssysteme sind bereits katastrophale Veränderungen im Gange. Wir haben nur begrenzte Zeit, um uns so zu positionieren, dass wir so viele Menschen wie möglich retten können. Aber wir haben eine Chance.

Ein komplexes System wie die menschliche Gesellschaft, das auf so vielfältige Weise miteinander verbunden ist, erhält sich zu einem großen Teil automatisch durch Selbstorganisation (und zu einem geringeren Teil durch Verschwörer) aufrecht. Die Rolle der Gewohnheit bei der Aufrechterhaltung des Systems und der Unterdrückung von Veränderungen kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Um eine technokratische, totalitäre Herrschaft zu errichten, werden die vierten industriellen Revolutionäre nicht einfach nur das gegenwärtige System optimieren können; sie werden das System, das sie korrumpiert und missbraucht haben, um in ihre Machtpositionen zu gelangen, zu Fall bringen müssen. Das wird sie verwundbar machen. Wenn sie wollen, dass wir von ihren im Labor gezüchteten Lebensmittelrationen abhängig werden, müssen sie die Schifffahrt untergehen lassen, lebensmittelverarbeitende Betriebe durch verdächtige Brände verlieren, die Landwirtschaft mit fossilen Brennstoffen verbieten und die Herden in Massentierhaltungen schlachten. So viele Aspekte der Wirtschaft und der Gesellschaft hängen vom gegenwärtigen System ab, dass es ein verheerender Schock sein wird, wenn es demontiert wird. Wir können mit Chaos rechnen. Das Ergebnis wird für sie unmöglich zu kontrollieren sein, selbst mit all ihrer wirtschaftlichen Macht. Während dieser Zeit des Chaos werden wir genauso viel Gelegenheit haben wie das WEF, wenn nicht sogar mehr, weil es so viele von uns gibt, uns auf lokale Nahrungsmittelproduktion, regenerative Weidehaltung und Permakultur-Landwirtschaft umzustellen.

Viele von uns sind bereits zu lokalen Lebensmitteln, dezentraler Bildung (wie Hausunterricht für Kinder und IPAK-EDU für Erwachsene) übergegangen und haben den industriell-pharmazeutisch-medizinischen Komplex verlassen. Die Revolution des Volkes hat bereits begonnen. Suchen Sie nicht nach Führern beliebiger Art, die für uns denken oder uns sagen, was wir machen sollen.

Melden Sie sich für den Kurs von V. N. Alexander bei IPAK-EDU an: The Perils of Coding Humanity: Eine Antwort auf den Transhumanismus. Der 15-wöchige interaktive Online-Kurs beginnt am 9. Januar 2023.

Über den Autor

V. N. Alexander, PhD, arbeitet an der Philosophie der Kreativität und an künstlerisch-wissenschaftlichen Themen. Sie ist Mitglied der angesehenen Forschergruppe „Der Dritte Weg der Evolution“. Ihre Arbeit über die Beiträge des Schriftstellers Vladimir Nabokov zur Theorie der Insektenmimikry wurde weithin anerkannt, und zu ihren preisgekrönten literarischen Romanen gehören „Smoking Hopes“ (1996), „Naked Singularity“ (2003) und „Locus Amœnus“ (2015). Derzeit schreibt Alexander an dem politisch-satirischen Roman „Covid-1984, The Musical“.