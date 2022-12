Wie man die COVID-19-Krise in 30 Tagen lösen kann

Daten deuten darauf hin, dass eine Optimierung der Vitamin-D-Versorgung das Risiko, an schwerer COVID-19 zu erkranken, um 90 % und das Risiko, daran zu sterben, um 96 % senken könnte.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Die COVID-19-Pandemie könnte innerhalb von 30 Tagen für etwa 2 Dollar pro Person beseitigt werden, indem man einfach Maßnahmen ergreift, um den Vitamin-D-Spiegel in der Bevölkerung zu erhöhen

Eine Optimierung der Vitamin-D-Versorgung könnte das Risiko, an schwerer COVID-19 zu erkranken, um 90 % und das Risiko, daran zu sterben, um 96 % senken

Daten aus 20 europäischen Ländern ergaben, dass die Wahrscheinlichkeit, an COVID-19 zu erkranken und zu sterben, negativ mit dem durchschnittlichen Vitamin-D-Status der Bevölkerung korreliert ist; beide Wahrscheinlichkeiten erreichen bei einem Vitamin-D-Spiegel von über 30 ng/ml (75 nmol/L) den Nullpunkt

Warnungen vor einer gefährlichen „übermäßigen Vitamin-D-Zufuhr“ sind irreführend und ungerechtfertigt, da eine Toxizität erst bei Blutspiegeln von über 200 ng/ml (500 nmol/L) nachgewiesen wurde

Quercetin und Zink können das Risiko für COVID-19 weiter senken, ebenso wie eine zeitlich begrenzte Ernährung und eine zyklische ketogene Diät, da sie beide die Insulinresistenz verringern

Keton-Ester und molekularer Wasserstoff können akut nützlich sein. Das MATH+-Protokoll scheint auch für schwer erkrankte Menschen wirksam zu sein, insbesondere in der frühen hyperinflammatorischen Phase der Krankheit

In einer Pressemitteilung des Orthomolecular Medicine News Service vom 22. Juni 2020 beschreibt Damien Downing, Präsident der British Society for Ecological Medicine, wie wir die COVID-19-Pandemie innerhalb von 30 Tagen für etwa 2 Dollar pro Person beseitigen könnten, indem wir einfach Maßnahmen zur Erhöhung des Vitamin-D-Spiegels ergreifen. Der Nachteil oder das Risiko einer solchen Maßnahme ist im Grunde gleich Null, während der potenzielle Gewinn darin bestehen könnte, einen weiteren COVID-19-Anstieg ganz zu vermeiden.

„Wenn wir es schaffen würden, allen Menschen Vitamin D zu geben, und es würde sie nicht schützen, was dann? Das Risiko, nicht zu handeln, ist viel größer als das Risiko, zu handeln“, sagt Downing und fügt hinzu: „Wenn Sie sich jetzt mit dem COVID19-Virus anstecken würden, würde ein guter Vitamin-D-Status (durch die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln) ausreichen: Ihr Risiko, dass die Krankheit schwerwiegend wird, um 90 % zu verringern

Verringern Sie Ihr Sterberisiko um 96 % Dies ist nicht ‚bewiesen‘ oder ‚evidenzbasiert‘, solange wir keine kontrollierten Studien durchgeführt haben, in denen es mit Placebo verglichen wurde … Aber die Daten, die bereits sehr aussagekräftig sind, sind seit Beginn der Pandemie in Strömen gekommen.“

Die erforderlichen prospektiven, randomisierten, kontrollierten Studien zum Einsatz von Vitamin D sind zwar noch nicht abgeschlossen, aber sie laufen bereits, und die Ergebnisse vieler Studien werden noch vor Jahresende vorliegen. Im Register für klinische Studien können Sie sich über den aktuellen Stand dieser Studien informieren. Im Juni 2020 liefen über 20 Studien zum Einsatz von Vitamin D bei COVID-19.

Vitamin D und COVID-19

Downing fährt fort, Forschungsergebnisse und unterstützende Daten zu zitieren. Dazu gehört eine Studie aus den Philippinen, die ergab, dass für jede Standardabweichung bei der Erhöhung des Serum-Vitamin-D-Spiegels die Wahrscheinlichkeit, nur leicht zu erkranken, um das 7,94-fache und die Wahrscheinlichkeit, einen milden klinischen Verlauf zu haben, um das 19,61-fache höher war als eine schwere Erkrankung. Nach Angaben des Autors:

„Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass ein Anstieg des Serum-25(OH)D-Spiegels im Körper entweder die klinischen Ergebnisse verbessern oder die schlimmsten (schweren bis kritischen) Ergebnisse abmildern könnte, während ein Abfall des Serum-25(OH)D-Spiegels im Körper die klinischen Ergebnisse von COVID-2019-Patienten verschlechtern könnte.“

Eine andere Studie aus Indonesien, in der die Daten von 780 COVID-19-Patienten untersucht wurden, ergab, dass diejenigen mit einem Vitamin-D-Spiegel zwischen 20 ng/ml (50 nmol/L) und 30 ng/ml (75 nmol/L) ein siebenfach höheres Sterberisiko hatten als diejenigen mit einem Spiegel über 30 ng/ml. Ein Wert unter 20 ng/ml war mit einem 12-fach höheren Sterberisiko verbunden. Wie von Downing festgestellt:

„Bei einem mangelhaften Vitamin-D-Status (<50nmol/L) lag die Sterblichkeitsrate bei COVID-19 bei 98,8 % gegenüber 4,1 % bei ausreichendem Vitamin D (>75nmol/L). Die Hazard Ratio beträgt 24,1 … Eine Hazard Ratio von 4 bedeutet, dass bei einem Zustand, z. B. Vitamin-D-Mangel, die Wahrscheinlichkeit, die ‚Gefahr‘ zu erleiden, viermal höher ist als bei einem anderen Zustand, z. B. Vitamin-D-Adäquanz.“

In einer dritten Studie mit Daten aus 20 europäischen Ländern wurde ebenfalls festgestellt, dass „die Wahrscheinlichkeit, an COVID-19 zu erkranken und daran zu sterben, negativ mit dem durchschnittlichen Vitamin-D-Status der Bevölkerung korreliert ist, wobei beide Wahrscheinlichkeiten oberhalb von 75 nmol/L (30 ng/mL) Null erreichen“, so Downing.

„Ein Vitamin-D3-Blutspiegel von mindestens 75 nmol/L (30 ng/ml) ist für den Schutz vor COVID-19 erforderlich.“

In ihrem Vorabdruck dieser Arbeit kamen die Autoren zu dem Schluss: „Wir glauben, dass wir eine Vitamin-D-Supplementierung zum Schutz vor einer SARS-CoV2-Infektion empfehlen können.“ Downing erstellte das folgende Diagramm zur Veranschaulichung der Daten in dieser Arbeit.

Vitamin-D-Spiegel über 30 ng/ml schützt vor COVID-19

Downing geht auch auf die Frage der Dosierung und Sicherheit ein und betont, dass Warnungen vor einer gefährlichen „übermäßigen Vitamin-D-Zufuhr“ sehr irreführend und ungerechtfertigt sind, da eine Toxizität erst bei Blutspiegeln von über 200 ng/mL (500 nmol/L) nachgewiesen wurde.

Der empfohlene Blutspiegel für eine optimale Gesundheit liegt derzeit zwischen 60 ng/ml (150 nmol/L) und 80 ng/ml (200 nmol/L). Mit anderen Worten: Es gibt einen beträchtlichen Sicherheitsspielraum, selbst wenn es Ihnen gelingt, den optimalen Bereich zu überschreiten.

„Die drei oben genannten Arbeiten zeigen, dass ein Vitamin-D3-Blutspiegel von mindestens 75 nmol/L (30 ng/ml) für den Schutz vor COVID-19 erforderlich ist“, schreibt Downing. „Die Empfehlungen der Regierung für die Vitamin-D-Zufuhr – 400 IE/Tag für das Vereinigte Königreich und 600 IE/Tag für die USA (800 IE für über 70-Jährige) und die EU – basieren in erster Linie auf der Knochengesundheit. Dies ist im Zusammenhang mit der Pandemie völlig unzureichend. Ein Erwachsener muss drei Monate lang 4.000 IE/Tag Vitamin D3 zu sich nehmen, um zuverlässig einen Spiegel von 75 nmol/L zu erreichen. Farbige Personen benötigen möglicherweise die doppelte Menge. Diese Dosen können das Infektionsrisiko verringern, sind aber nicht zur Behandlung einer akuten Virusinfektion geeignet. Und da Vitamin D fettlöslich ist und sein Spiegel im Körper nur langsam ansteigt, kann bei einem Mangel eine anfängliche Dosis des Fünffachen der normalen Dosis (20.000 IE/Tag) über einen Zeitraum von zwei Wochen dazu beitragen, den Spiegel auf ein ausreichendes Niveau anzuheben und das Infektionsrisiko zu senken.“

Werden Sie stoffwechselflexibel und insulinempfindlich

Link zum Video

Wie in meinem Interview mit Dave Asprey in „Wie Ketone gegen COVID-19 nützlich sein können“ beschrieben, ist eine flexible Stoffwechsellage eine weitere wichtige Komponente des Lebensstils. Der Grund dafür ist, dass eine Insulinresistenz Sie anfälliger für einen Zytokinsturm macht, eine der Haupttodesursachen bei COVID-19-Patienten.

Der wichtigste Schritt, den Sie unternehmen können, um metabolische Flexibilität zu erlangen, ist die Reduzierung der Essenszeiten. Mehr als 90 % der Menschen essen mehr als 12 Stunden am Tag, und mehr als die Hälfte isst mehr als 16 Stunden am Tag. Der Schlüssel liegt darin, das Zeitfenster für die Nahrungsaufnahme auf sechs bis acht Stunden zu verkürzen und darauf zu achten, dass die letzte Mahlzeit mindestens drei Stunden vor dem Schlafengehen eingenommen wird.

Wenn Sie Ihr Essenszeitfenster einschränken, verringern Sie die Insulinresistenz, werden metabolisch flexibler und können nahtlos zwischen der Verbrennung von Fett und Kohlenhydraten als Hauptbrennstoff hin- und herschalten. Ich habe ein ganzes Buch darüber geschrieben, wie man metabolisch flexibel wird, „Fat for Fuel“, aber eine einfache Zusammenfassung lautet wie folgt:

Beschränken Sie Ihr Essenszeitfenster auf sechs bis acht Stunden

Verzicht auf alle industriell verarbeiteten Pflanzenöle

Beschränken Sie Kohlenhydrate auf 50 Gramm pro Tag, bis Sie metabolisch flexibel sind, und erhöhen Sie dann auf 150 Gramm gesunde Kohlenhydrate zweimal pro Woche

Diese Strategie ist in Anbetracht der weit verbreiteten Insulinresistenz absolut notwendig. Über 90 % der US-Bevölkerung haben einen Vitamin-D-Mangel; 90 % der Bevölkerung sind außerdem insulinresistent. Eine im Februar 2019 in der Zeitschrift Metabolic Syndrome and Related Disorders veröffentlichte Studie kam zu dem Schluss, dass 87,8 % der befragten Erwachsenen in den USA metabolisch unflexibel sind, d. h. sie können Fett nicht effizient als Brennstoff verbrennen.

Ketone können auch gegen COVID-19 nützlich sein

Wenn Sie insulinempfindlich und stoffwechselflexibel sind und sich zyklisch kohlenhydratarm ernähren, sind Sie in der Lage, gesunde Ketonspiegel zu erzeugen. Denken Sie daran, dass eine ständige Ketose und kohlenhydratarme Ernährung eine ungesunde Strategie ist. Es ist in Ordnung, einige Monate lang kohlenhydratarm zu leben, aber für eine optimale Gesundheit müssen Sie ein- oder zweimal pro Woche gesunde Kohlenhydrate zu sich nehmen, idealerweise dann, wenn Sie Ihr härtestes Training oder Krafttraining der Woche absolvieren.

Wenn Sie Zucker als Brennstoff verbrennen, müssen Sie Glukose in zwei Moleküle des 3-Kohlenstoff-Pyruvats aufspalten. Pyruvat wird dann von Ihren Mitochondrien verwendet, nachdem es in Acetyl-CoA umgewandelt wurde. Eine Insulinresistenz wiederum kann das Enzym beeinträchtigen, das ein Abbauprodukt der Glukose in Pyruvat umwandelt, damit es in die Mitochondrien transportiert und dort als Energie verbrannt werden kann.

Das Problem bei COVID-19 ist, dass der Zytokinsturm das Enzym hemmt, das Pyruvat in Acetyl-CoA umwandelt, wodurch die mitochondriale ATP-Produktion radikal eingeschränkt wird. Eine weitere Folge davon ist, dass dadurch auch NADPH reduziert wird.

NADPH ist die Batterie Ihrer Zelle, das Elektronenreservoir, das dafür sorgt, dass körpereigene Antioxidantien wie Glutathion, Vitamin E und C wieder aufgeladen werden, damit sie ihre Arbeit fortsetzen und die Schäden durch freie Radikale, die durch den oxidativen Stress entstehen, abmildern können. Eine Möglichkeit, dies zu kompensieren, besteht darin, dafür zu sorgen, dass genügend NADPH vorhanden ist, und Ketone erhöhen den NADPH-Spiegel radikal.

NADPH schaltet auch das NLRP3-Inflammasom aus, das Zytokine wie TNF alpha, NF Kappa B, IL1B, IL6 und IL18 (Interleukine) produziert, die den ganzen Schaden verursachen.

Bei all dem ist es wichtig zu wissen, dass Ketonester nicht die Hauptursache der Krankheit behandeln, nämlich ein gestörtes Immunsystem, das typischerweise auf eine Insulinresistenz zurückzuführen ist. Ketonester können jedoch akut eingesetzt werden, da sie bei einigen Patienten mit COVID-19 nachweislich zu einer raschen Besserung führen. Eine Veranschaulichung hierzu finden Sie im obigen Video.

Um die Insulinresistenz und die metabolische Inflexibilität langfristig anzugehen, ist es am besten, eine zyklische ketogene Diät durchzuführen, die in meinem Buch „Fat for Fuel“ sowie in vielen früheren Artikeln beschrieben wird, die Sie über die Suchleiste auf meiner Website finden können.

Molekularer Wasserstoff

Molekularer Wasserstoff (H2-Gas) hat eine starke antioxidative und entzündungshemmende Wirkung und ist daher für COVID-19 nützlich, da er entzündungsfördernde Zytokine reduziert, wie Tyler W. LeBaron, Gründer des wissenschaftlich orientierten gemeinnützigen Molecular Hydrogen Institute, in diesem Video erklärt.

In seinem Video gibt LeBaron einen Überblick über die Pathophysiologie von COVID-19 und erklärt, warum H2 klinisch untersucht wird, indem er die vorgeschlagenen Mechanismen erörtert, wie molekularer Wasserstoff diese spezielle Krankheit verbessern könnte.

Molekularer Wasserstoff oder H2 hat die Fähigkeit, den Nrf2/Keap1-Stoffwechselweg zu aktivieren und dadurch die körpereigenen Antioxidantien wieder aufzufüllen. Auf diese Weise trägt H2 zur Regulierung und Aufrechterhaltung der Homöostase im gesamten System bei und verhindert, dass die Infektion außer Kontrolle gerät und zum Zelltod führt.

Wasserstoff kann auch die NOX- und NOS-Enzyme herunterregulieren und so die Produktion von Superoxid bzw. Stickstoffmonoxid verringern. Das ist gut, denn wenn diese beiden Moleküle zu stark erhöht sind, verbinden sie sich sofort und bilden das schädliche Peroxynitrit-Molekül. H2 unterstützt auch die Funktion der Mitochondrien. Wichtig ist, dass H2 selektiv Peroxynitrite und Hydroxylradikale reduziert.

H2 verhindert auch das Auftreten eines Zytokinsturms. Eine schriftliche Zusammenfassung des Videovortrags von LeBaron finden Sie unter „Wie molekularer Wasserstoff gegen COVID-19 helfen kann„. H2 trägt auch zur Verbesserung von NADPH bei und wirkt synergistisch mit zeitlich begrenzter Ernährung und zyklischer Ketose.

Quercetin plus Zink kann COVID-19-Risiko weiter senken

Zusätzlich zur Vitamin-D-Optimierung können Quercetin – das ähnlich wie das Medikament Hydroxychloroquin wirkt – und Zink Ihr Risiko für COVID-19 weiter senken. Zwingende Beweise deuten darauf hin, dass der Grund, warum Hydroxychloroquin bei der Behandlung von COVID-19 so nützlich zu sein scheint, ein Zink-Ionophor ist, was bedeutet, dass es die Aufnahme von Zink in die Zelle verbessert.

Quercetin hat die gleiche Wirkung. Eine Studie legt sogar nahe, dass die biologischen Wirkungen von Quercetin – zu denen auch antivirale Wirkungen gehören – mit seiner Fähigkeit zusammenhängen könnten, die zelluläre Zinkaufnahme zu erhöhen.

Zink ist für eine gesunde Immunfunktion unerlässlich , und 2010 wurde gezeigt, dass eine Kombination von Zink mit einem Zinkionophor (Zink-Transportmolekül) das SARS-Coronavirus in vitro hemmt. In Zellkulturen blockierte es auch die Virusreplikation innerhalb von Minuten. Umgekehrt hat sich gezeigt, dass Zinkmangel die Immunfunktion beeinträchtigt. Wie in einem Papier von 2013 über Zinkmangel festgestellt wurde:

„Zink ist ein zweiter Botenstoff der Immunzellen, und intrazelluläres freies Zink in diesen Zellen ist an Signalereignissen beteiligt. Zink … ist sehr wirksam bei der Verringerung des Auftretens von Infektionen bei älteren Menschen. Zink moduliert nicht nur die zellvermittelte Immunität, sondern ist auch ein Antioxidans und ein entzündungshemmendes Mittel.“

Das Problem ist, dass Zink weitgehend unlöslich ist und nicht ohne weiteres durch die Fettwand Ihrer Zellen dringen kann. Entscheidend ist, dass es ganz in die Zelle gelangt, denn dort findet die Virusreplikation statt. Hier kommen Zinkionophore wie Quercetin ins Spiel.

Quercetin ist auch selbst ein starkes antivirales Mittel und hat den zusätzlichen Vorteil, dass es die 3CL-Protease hemmt – ein Enzym, das von SARS-Coronaviren zur Infektion gesunder Zellen verwendet wird. Laut einer Studie aus dem Jahr 2020 steht die Fähigkeit von Quercetin, SARS-Coronaviren zu hemmen, „vermutlich in direktem Zusammenhang mit der Unterdrückung der Aktivität von SARS-CoV 3CLpro in einigen Fällen.“

Dazu könnte man noch Pryidoxin (Vitamin B6) und Selen hinzufügen, da beide eine Rolle bei der Aufnahme und Bioverfügbarkeit von Zink im Körper spielen. In einer 1991 veröffentlichten Studie wurde beispielsweise nachgewiesen, dass bei jungen Frauen, die sich mit einer Vitamin-B6-Diät ernährten, der Zinkgehalt im Serum abnahm, was darauf hindeutet, dass ein B6-Mangel den Zinkstoffwechsel derart beeinträchtigt, dass „absorbiertes Zink nicht für die Verwertung zur Verfügung steht“.

Eine eingehendere Untersuchung und Erklärung der Beziehung zwischen Niacin und Selen und Zink findet sich in dem 2008 erschienenen Artikel „Zinc, Metallothioneins and Longevity: Interrelationships With Niacin and Selenium“.

Das MATH-Protokoll

Wenn Sie mit COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert werden, ist eine frühzeitige Behandlung von entscheidender Bedeutung. Es gibt zwar viele Kontroversen darüber, welche Behandlung die beste ist, aber die klinischen Daten legen eindeutig nahe, dass eine mechanische Beatmung unter allen Umständen vermieden werden sollte. Die Gründe dafür habe ich in „Beatmungsgeräte können das Sterberisiko bei COVID-19 erhöhen“ erörtert.

Auch wenn Hydroxychloroquin in Kombination mit Zink wirksam zu sein scheint, bin ich der Meinung, dass das MATH+-Protokoll eine der besten bisher vorgeschlagenen Behandlungen ist. Das Protokoll wurde von der Front Line COVID-19 Critical Care Working Group entwickelt, der auch Dr. Paul Marik, ehemaliger Leiter der Abteilung für Lungen- und Intensivmedizin an der Eastern Virginia Medical School in Norfolk, angehört, und weist eine Wirksamkeitsrate von nahezu 100 % auf.

Das MATH+-Protokoll ist für die Behandlung der zweiten Phase der COVID-19-Infektion vorgesehen – dem Stadium, in dem die hyperinflammatorische Immunantwort einsetzt. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, muss es jedoch früh genug verabreicht werden. Das MATH+-Protokoll sieht die Verabreichung der folgenden drei Medikamente vor, die alle innerhalb von sechs Stunden nach der Krankenhauseinweisung begonnen werden müssen:

Intravenöses Methylprednisolon , um das Immunsystem zu unterdrücken und Organschäden durch Zytokinstürme zu verhindern – bei leichter Hypoxie 40 Milligramm (mg) täglich, bis der Sauerstoff abgestellt wird; bei mittelschwerer bis schwerer Erkrankung 80 mg als Bolus, gefolgt von 20 mg pro Tag für sieben Tage. Am 8. Tag auf orales Prednison umstellen und in den nächsten sechs Tagen ausschleichen.

, um das Immunsystem zu unterdrücken und Organschäden durch Zytokinstürme zu verhindern – bei leichter Hypoxie 40 Milligramm (mg) täglich, bis der Sauerstoff abgestellt wird; bei mittelschwerer bis schwerer Erkrankung 80 mg als Bolus, gefolgt von 20 mg pro Tag für sieben Tage. Am 8. Tag auf orales Prednison umstellen und in den nächsten sechs Tagen ausschleichen. Intravenöse Ascorbinsäure (Vitamin C) , um die Entzündung zu kontrollieren und die Entwicklung undichter Blutgefäße in der Lunge zu verhindern – 3 g/100 ml alle sechs Stunden für bis zu sieben Tage.

, um die Entzündung zu kontrollieren und die Entwicklung undichter Blutgefäße in der Lunge zu verhindern – 3 g/100 ml alle sechs Stunden für bis zu sieben Tage. Subkutanes Heparin (Enoxaparin), um das Blut zu verdünnen und Blutgerinnseln vorzubeugen – bei leichter bis mittelschwerer Erkrankung 40 mg bis 60 mg täglich bis zur Entlassung.

Zu den optionalen Zusätzen gehören Thiamin, Zink und Vitamin D. Zusätzlich zu diesen Medikamenten sieht das Protokoll eine nasale Sauerstoffzufuhr mit hohem Durchfluss vor, um eine mechanische Beatmung zu vermeiden, die die Lunge schädigen kann.

Mit diesem Ansatz werden die drei wichtigsten pathologischen Prozesse bei COVID-19 angegangen, nämlich die Hyperinflammation, die Hyperkoagulabilität des Blutes und die Hypoxie (Kurzatmigkeit aufgrund von Sauerstoffmangel).

COVID-19 muss keine Krise bleiben

Gesundheitsexperten warnen davor, dass wir in diesem Herbst wahrscheinlich eine zweite Welle von COVID-19 erleben werden. Ich glaube, dass die in diesem Artikel vorgestellten Strategien viel dazu beitragen können, die Zahl der Todesfälle zu verringern.

Als Erstes empfehle ich allen, in diesem Sommer ihren Vitamin-D-Spiegel zu optimieren. Auch hier gilt, dass der optimale Blutspiegel für Gesundheit und Krankheitsvorbeugung zwischen 60 ng/ml und 80 ng/ml liegt. (In Europa liegen die angestrebten Werte bei 150 bis 200 nmol/L bzw. 100 nmol/L.)

Aber schon ein Wert von über 30 ng/mL (75 nmol/L) kann Ihr Risiko für schwere Infektionen und Tod drastisch senken, und das ist sowohl einfach als auch kostengünstig. Wie Downing feststellte, könnten wir die COVID-19-Pandemie in nur 30 Tagen in den Griff bekommen, indem wir dafür sorgen, dass alle Menschen Vitamin D in ausreichend hohen Dosen einnehmen.

Ausführlichere Informationen darüber, wie Vitamin D wirkt und warum es so wichtig gegen COVID-19 ist, finden Sie in meinem Vitamin-D-Bericht. Herunterladen und weitergeben! Eine Zusammenfassung der wichtigsten Schritte, die Sie unternehmen müssen, um Ihren Vitamin-D-Spiegel zu optimieren, finden Sie auch in diesem früheren Vitamin-D-Artikel. Hier ist der Link zu meinem umfassenden wissenschaftlichen Bericht.

Ich möchte denjenigen von Ihnen danken, die den obigen Bericht gelesen und konstruktives Feedback gegeben haben. Ich möchte Sie wissen lassen, dass ich diese Vorschläge gelesen habe. Ich hatte bereits geplant, eine kurze Zusammenfassung zu verfassen, aber die Reaktionen waren fast durchweg positiv.

Wenn Sie also auf die Schaltfläche unten klicken, erhalten Sie den zusammengefassten Bericht, den Sie an Ihre Freunde und Familienangehörigen weiterleiten können, um sie für die Vitamin-D-Kampagne zu gewinnen, die nicht nur viele Leben retten, sondern auch dazu beitragen kann, dass das Land nicht wieder zum Stillstand kommt und unsere bereits geschädigte Wirtschaft noch mehr leidet.

Die Einnahme von Quercetin und Zink ist eine weitere präventive Strategie, die man sich merken sollte, ebenso wie die Empfehlung, eine zyklische Ernährungsketose durchzuführen, um sicherzustellen, dass man stoffwechselmäßig flexibel und nicht insulinresistent ist. Auch hier können Sie drei wirksame Strategien anwenden:

Zeitlich begrenztes Essensfenster von sechs bis acht Stunden

Verzicht auf alle industriell verarbeiteten Pflanzenöle

Begrenzung der Kohlenhydrate auf 50 Gramm pro Tag, bis der Stoffwechsel flexibel ist, und dann Erhöhung auf 150 Gramm gesunde Kohlenhydrate zweimal pro Woche

In akuten Fällen können Ketonester eine rasche Linderung von COVID-19-bedingten Symptomen wie Kurzatmigkeit bewirken, und das MATH+-Protokoll, das innerhalb von sechs Stunden nach dem Krankenhausaufenthalt verabreicht wird, könnte lebensrettend sein.

Während die Front Line COVID-19 Critical Care Working Group sich bemüht, Ärzte und Krankenhäuser zu informieren, könnten Sie (zumindest) Ihren Arzt bitten, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen und ihn aufzufordern, das Protokoll anzuwenden, falls Sie oder jemand, den Sie lieben, krank werden und ins Krankenhaus müssen.

