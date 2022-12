Am Vorabend der bargeldlosen Gesellschaft

Ein wesentlicher Bestandteil des menschlichen Lebens ist die Erleuchtung, das Erwachen aus der Dunkelheit der Täuschung in das Licht der Wahrheit.

Das sogenannte Große Erwachen hat in Wirklichkeit schon immer stattgefunden.

Und vor MAGA und QAnon war der Konsens, dass die Banken an der Spitze der kriminellen Pyramidenstruktur stehen.

Und während viele von uns annahmen, dass eine verborgene Hand auch ihre Fäden zog, wurde uns klar, dass ihr Hauptziel eine digitale Währung und eine bargeldlose Gesellschaft war.

Das war das Thema mehrerer Dokumentarfilme.

Und es wurde auch allgemein diskutiert, dass sie wahrscheinlich Big Pharma benutzen werden, um uns dorthin zu bringen.

Aber jetzt scheint es so, als hätten sich alle damit abgefunden und einen anderen Grund zum Streiten gefunden, denn die bargeldlose Gesellschaft wird gerade eingeführt, und nur sehr wenige Menschen scheinen sich daran zu stören.

Im November 2019, kurz vor der COVID, veranstaltete das Institut für Politik an der Harvard Kennedy School eine Live-Tabletop-Übung mit dem Titel „Digital Currency Wars: A National Security Crisis Simulation„, in der untersucht wurde, wie die Vereinigten Staaten ihre wirtschaftliche Macht in einer Welt nationaler digitaler Währungen wie dem chinesischen Digitalen Yuan, der im Handel bereits stark mit dem US-Dollar konkurriert und an der Spitze der zentralisierten digitalen Währungen zu stehen scheint, weiterhin ausspielen können.

Und er hat ein Verfallsdatum. Wenn man ihn bis dahin nicht ausgibt, wird er wertlos, so dass die Menschen kein Geld mehr sparen können.

Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich hat angekündigt, dass die Zentralbank die „absolute Kontrolle“ über die Regeln und Vorschriften haben und über Technologien zur Durchsetzung dieser Regeln verfügen wird.

Die brasilianische Zentralbank plant die Einführung ihrer zentralisierten digitalen Währung für 2024.

Israel steht kurz vor der Einführung seiner Währung.

Und die Bank of England bereitet eine britische Digitalwährung vor.

Italiens neue Premierministerin Meloni spricht sich gegen eine bargeldlose Gesellschaft aus, doch scheint sie auf der Weltbühne allein dazustehen.

Bei dem digitalen Währungsplan der Federal Reserve scheint es, dass Hedera und Quant auf der technologischen Seite eingesetzt werden.

Sie sind bereits mit allem verbunden.

Die bargeldlose Gesellschaft ist da, aber alle reden über den Laptop von Hunter Biden.

Das Ziel war nie, eine alte, senile Marionette in das Amt des Präsidenten zu bringen, um Chaos zu stiften.

Das Ziel war es, eine bargeldlose Gesellschaft zu schaffen.

Auch wenn es sich wie ein Sieg anfühlt, Joe Biden vor Gericht zu bringen, so haben die Tyrannen doch genau das erreicht, was sie wollten.

Und wenn alles gesagt und getan ist, wer wird Sie dann retten?