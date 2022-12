Die fünf Gründe, warum 2022 die russische Strategie völlig verändert hat

In diesem Beitrag werden die fünf Aspekte aufgezeigt, durch die das vergangene Jahr die russische Großstrategie vollständig verändert hat. Dies beginnt mit der Sonderoperation und endet damit, dass China die frühere Rolle des Landes als dasjenige Land abgelöst hat, das nun aktiv die Parameter einer neuen Entspannung mit dem Westen auslotet. Diese Liste ist zugegebenermaßen bei weitem nicht vollständig, soll aber die wichtigsten Variablen aufzeigen, die zu einer Neukalibrierung des Ansatzes dieser Großmacht im globalen Systemwandel geführt haben, und anschließend einige zusätzliche Erkenntnisse vermitteln.

Die russische Großstrategie war bisher von dem Wunsch Moskaus geprägt, eine Reihe gegenseitiger Kompromisse mit der Goldenen Milliarde des Westens unter Führung der USA („Neue Entspannung“) zu schließen, um die wachsenden Spannungen pragmatisch zu deeskalieren. Damit sollte das Land zur Brücke zwischen der östlichen (China) und der westlichen (EU) Hälfte des Superkontinents werden, um seine wirtschaftliche Entwicklung anzukurbeln. Erst Ende 2021 begann Moskau, dieses strategische Kalkül zu überdenken.

Die politischen Entscheidungsträger begannen allmählich zu erkennen, dass der Westen nicht ernsthaft gewillt war, Kiew zur Umsetzung des Minsker Abkommens zu bewegen, das als erster in einer Reihe gegenseitiger Kompromisse mit diesem de facto neuen Block des Kalten Krieges vorgesehen war. Der Kreml teilte daraufhin seine Forderungen nach Sicherheitsgarantien in Bezug auf die NATO-Erweiterung und die strategische Aufrüstung mit, um abschließend zu prüfen, ob überhaupt noch Hoffnung besteht, die Neue Entspannung zu erreichen, um die sich Präsident Putin in den letzten zwei Jahrzehnten bemüht hatte.

Bedauerlicherweise wurde den russischen Entscheidungsträgern klar, dass ihre bisherige große Strategie in einer Sackgasse gelandet war, falls sie überhaupt jemals realistisch war. Sie waren nun gezwungen, entweder den gegenwärtigen Kurs beizubehalten, der unweigerlich zur strategischen Unterwerfung unter die USA führen würde, da diese die objektiven nationalen Interessen ihres Landes weiterhin „salamitieren“ würden, oder den Lauf der Dinge entschieden zu ändern, obwohl das letztere Szenario das Risiko einer beispiellosen Destabilisierung der globalen Angelegenheiten birgt.

Mit dem Rücken zur Wand, aber weiterhin seiner patriotischen Vision verpflichtet, die Souveränität Russlands um jeden Preis zu gewährleisten, kam Präsident Putin zu dem Schluss, dass er keine andere Wahl hatte, als die Sonderoperation seines Landes in der Ukraine einzuleiten. Dies setzte in der Folge einen umfassenden Paradigmenwechsel in den internationalen Beziehungen in Gang, der die Weltordnung revolutionierte, allerdings um den Preis, dass die Ereignisse unvorhersehbarer wurden als je zuvor, was zu der heutigen Situation führte.

1. Die Sonderoperation war ein Wendepunkt in den russisch-amerikanischen Beziehungen

Die verhängnisvolle Entscheidung von Präsident Putin, die Sonderoperation anzuordnen, bedeutete das Scheitern der großen Strategie, die er in den letzten zwei Jahrzehnten zu verfolgen versuchte. Die Beziehungen zwischen Russland und den USA verschlechterten sich dramatisch bis hin zur Entfesselung des gefährlichsten Stellvertreterkriegs seit dem Zweiten Weltkrieg. Präsident Putin bestätigte kürzlich, dass er buchstäblich keine andere Wahl hatte, als die objektiven nationalen Interessen seines Landes kinetisch zu verteidigen, während Medwedew gerade bestätigte, dass die Beziehungen zwischen Russland und den USA nie wieder dieselben sein werden.

2. Der Westen hat sich von Russland abgekoppelt, aber es nicht geschafft, es global zu isolieren

Die Schlussfolgerung des ehemaligen russischen Staatschefs stützte sich weitgehend auf die erfolgreichen Bemühungen der USA im vergangenen Jahr, den Westen von seinem Land abzukoppeln, aber es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass es der Goldenen Milliarde nicht gelungen ist, Russland auf globaler Ebene zu isolieren. Nur die Vasallen Amerikas schlossen sich dem antirussischen Sanktionsregime an, während der globale Süden es entschieden ablehnte, was zeigt, wie sehr der Einfluss des untergehenden unipolaren Hegemons auf die Welt in den letzten Jahren geschwunden ist.

3. Indien und der Iran sind zu Russlands strategisch wichtigsten Partnern geworden

Indien intervenierte entschlossen als Russlands alternatives Ventil gegen den Druck des Westens, um präventiv das Szenario einer übermäßigen Abhängigkeit seines strategischen Partners von China zu verhindern, und belebte zu diesem Zweck den zuvor ins Stocken geratenen Nord-Süd-Transportkorridor (NSTC) über den Iran wieder. Diese drei begannen dann, gemeinsam einen dritten Einflusspol aufzubauen, um die bimultipolare Sackgasse der internationalen Beziehungen zu durchbrechen, die durch den übergroßen Einfluss des amerikanisch-chinesischen Supermacht-Duos gekennzeichnet ist.

4. Der globale Systemwandel bewegt sich nun unaufhaltsam in Richtung Tripolarität

Die latente Tripolarität, die durch den vorangegangenen schwarzen Schwan ausgelöst wurde, machte die endgültige Form der komplexen Multipolarität („Multiplexität“) des globalen Systemwandels mit der Zeit unvermeidlich, was anderen großen Ländern wie der Türkei unzählige Möglichkeiten eröffnete, diesen Prozess weiter zu beschleunigen. Diese Entwicklung brachte jedoch Chinas Supermachtkurs unerwartet zum Entgleisen, was wiederum die chinesische Führung zwang, die Parameter ihrer eigenen Neuen Entspannung mit den USA ernsthaft zu prüfen.

5. Die Wiederaufnahme der chinesisch-amerikanischen Gespräche könnte den globalen Systemwandel verzögern

Die rege chinesisch-amerikanische Diplomatie seit dem Xi-Biden-Gipfel Mitte November bestätigt die Beobachtung, dass diese Supermächte eine Reihe gegenseitiger Kompromisse erörtern, die darauf abzielen, das Ende des bi-multipolaren Systems hinauszuzögern, an dessen Erhalt sie beide ein Eigeninteresse haben. Das Endergebnis ihrer Gespräche und seine letztendlichen Auswirkungen auf den globalen Systemwechsel sind daher die beiden einflussreichsten Variablen, die die internationalen Beziehungen im nächsten Jahr prägen werden.

Betrachtet man die oben dargelegte große strategische Einsicht, so kann der Leser die Reihenfolge erkennen, in der sich alles im vergangenen Jahr entwickelt hat, was eine inhärente Logik mit sich bringt. Präsident Putins Entscheidung, seine gescheiterte Entspannungspolitik mit dem Westen aufzugeben, obwohl er in den letzten zwei Jahrzehnten alles versucht hatte, um in dieser Hinsicht greifbare Fortschritte zu erzielen, löste eine Kettenreaktion globaler systemischer Konsequenzen aus, die für alle wichtigen Akteure Chancen und Hindernisse mit sich brachte.

Zwar konnten die USA ihre zuvor schwindende unipolare Hegemonie über Europa und einen Teil des asiatisch-pazifischen Raums erfolgreich wiederherstellen, doch gelang es ihnen nicht, diese Gewinne im gesamten globalen Süden zu wiederholen. Besonders auffällig war dies im Hinblick auf die beeindruckend eigenständige Politik, die Indien, der Iran, Saudi-Arabien, die Türkei und die Vereinigten Arabischen Emirate in der Folge verfolgten, insbesondere nachdem die großen Strategien der beiden erstgenannten Länder mit denen Russlands konvergierten, um gemeinsam die Speerspitze eines tripolaren Systemdurchbruchs zu bilden.

Die Entwicklung Chinas zur Supermacht wurde durch diese spielverändernde Entwicklung unerwartet kompensiert, was auch den Interessen der USA zuwiderläuft. Daher sind sie daran interessiert, gemeinsam eine neue Entspannung zu erkunden, um das Ende der Bimultipolarität zum beiderseitigen Vorteil so lange wie möglich hinauszuzögern. Das bedeutet nicht, dass aus den laufenden Gesprächen irgendetwas hervorgehen wird, aber allein die Tatsache, dass sie immer noch darüber sprechen, spricht für die überragende Bedeutung, die ein erfolgreiches Ergebnis für ihre strategischen Interessen haben würde.

Der gegenwärtige Stand der Dinge in der Welt ist daher eine Mischung aus Gewissheit und Ungewissheit, zum einen, weil man mit Sicherheit weiß, dass der globale Systemwandel endlich in eine neue Phase eingetreten ist, zum anderen, weil man nicht genau weiß, wann die Tripolarität voll zum Tragen kommen wird. Darüber hinaus birgt der Trend, dass aufstrebende Mächte ihre Souveränität inmitten dieser schnelllebigen Prozesse selbstbewusster geltend machen, ein größeres Risiko, dass sie in den Fällen aufeinanderprallen, in denen ihre Interessen nicht übereinstimmen.

Diese Faktoren zwangen Russland zu einer radikalen Änderung seiner großen Strategie, die nun von drei Imperativen bestimmt wird: 1) die Tripolarität zusammen mit Indien und dem Iran zu beschleunigen; 2) inoffiziell die globale revolutionäre Bewegung gegen die Goldene Milliarde anzuführen; und 3) dem globalen Süden „demokratische Sicherheitsdienste“ anzubieten, um seine Partner vor Bedrohungen durch hybride Kriege zu schützen. Das ist weit davon entfernt, wie früher Kompromisse mit dem Westen zu schließen, was zeigt, wie sehr sich Russlands globale Rolle im Jahr 2022 verändert hat.