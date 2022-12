Israelische Studie zeigt, dass die vierte Dosis des Covid-Impfstoffs gegen eine neue Infektion wenig wirksam ist. Impfung von Pfizer bietet weniger Schutz als Moderna!

TrialSite News hat berichtet, dass Israel selbst als Prüfstelle für die Covid-Pandemie diente und dabei eine besonders enge Verbindung zu Pfizer unterhielt. Das Land im Nahen Osten verfügt über eine hochgradig geimpfte Bevölkerung, die zu Beginn der Pandemie eingeschlossen wurde, und untersuchte kontinuierlich die Auswirkungen sowohl der Krankheit als auch der Covid-Impfung. Jetzt wurde in Israel eine neue Studie über die Wirksamkeit und Immunologie der vierten Dosis der antiviralen Impfung gegen Corona veröffentlicht. Wie zu erwarten war, hat die vierte Impfung die Virusübertragung kaum gestoppt, war aber mit einem insgesamt milderen Auftreten von Covid verbunden.

Bivalenter Impfstoff wurde in der Studie nicht berücksichtigt

Die Studie basierte auf der Beobachtung von 772 Beschäftigten des Gesundheitswesens im Sheba Medical Center in Tel HaShomer, Israel, mit einer Nachbeobachtungszeit von 180 Tagen. Sie begann Ende 2021/Anfang 2022, auf dem Höhepunkt der Omikronwelle in Israel. Es wurden sowohl die Booster von Pfizer (BNT162b2) als auch von Moderna (mRNA1273) verwendet. Die Studie ergab, dass „beide Impfstoffe über den gesamten Studienzeitraum hinweg nur eine geringe Wirksamkeit gegen die Infektion, aber eine hohe Wirksamkeit gegen erhebliche symptomatische Erkrankungen zeigten.“ Mit anderen Worten: Die vierte Impfung verhinderte keine weitere Infektion, aber wenn ein Fall von Covid bei einem Patienten auftrat, verlief die Krankheit milder. „Unsere Studie hat nicht gezeigt, dass die vierte Impfstoffdosis im Vergleich zu drei Impfstoffdosen wirksam vor einer Infektion schützt“, schreibt die leitende Forscherin Prof. Gili Regev-Yochay, Leiterin der Abteilung für Infektionskrankheiten am Sheba.

Medizinisches Zentrum Sheba

Pfizer nicht so wirksam wie Moderna

In der Studie berichten die Forscher: „Wir stellten fest, dass die maximale Immunantwort in der BNT162b2-Gruppe geringer war und schneller abnahm.“ BNT162b2 ist der Impfstoff von Pfizer-BioNTech, und Pfizer war der Hauptlieferant des Covid-Impfstoffs für Israel. Vergangene Woche berichtete TrialSite News, dass die Vereinbarung zwischen dem Land im Nahen Osten und dem Pharmakonzern nicht auffindbar war.

Unabhängig davon wurde in der Studie „ein Nachlassen der Immunreaktion nach der vierten Impfstoffdosis“ festgestellt. Nach drei Monaten war bei beiden Impfstoffen ein signifikanter Abfall der IgG-, IgA- und neutralisierenden Antikörper zu beobachten, wobei in der BNT162b2-Gruppe ein weiterer Abfall der IgG- und neutralisierenden Antikörper zu verzeichnen war. Wir konnten zeigen, dass die getesteten immunologischen Marker nach drei Monaten einen Großteil des Anstiegs verloren, der nach der vierten Dosis erreicht worden war, und dass einige von ihnen fast zu ihrem Ausgangswert zurückkehrten, der vier Monate nach der dritten Impfstoffdosis gemessen wurde. Ein Abklingen der Immunreaktion wurde zuvor sowohl nach der zweiten als auch nach der dritten Impfstoffdosis berichtet. Wir haben zuvor ein ähnliches Abklingen der IgG- und neutralisierenden Antikörper nach der dritten BNT162b2-Dosis gezeigt. Die hier vorgestellten Daten stützen daher unsere früheren Ergebnisse, dass eine vierte Impfstoffdosis die Antikörperspiegel vorübergehend wiederherstellt, aber die Antikörperdynamik nicht verändert. Aus immunologischer Sicht deutet dies darauf hin, dass regelmäßige Auffrischungsdosen notwendig sein werden, um hohe Antikörperspiegel aufrechtzuerhalten.

Weiterhin berichtet das in Israel ansässige Team, dass nach der vierten Pfizer-Impfung der Schutz vor einer Infektion nur 3 % betrug, während die vierte Moderna-Impfung einen Infektionsschutz von 25 % bietet. Die Studie kam zu dem Schluss, dass „die Daten Hinweise auf ein Nachlassen der Immunantwort in den drei Monaten nach der vierten Dosis des mRNA-COVID-19-Impfstoffs liefern, wobei ein Unterschied zugunsten des mRNA1273-Impfstoffs besteht. Es wurde festgestellt, dass beide Impfstoffe während des Nachbeobachtungszeitraums nur eine geringe Wirkung gegen COVID-19-Infektionen hatten, aber eine hohe Wirksamkeit bei der Verhinderung erheblicher symptomatischer Erkrankungen aufwiesen, was möglicherweise wichtige Auswirkungen sowohl auf persönlicher als auch auf gesundheitspolitischer Ebene hat.“

Experten weisen darauf hin, dass der Zweck des Impfstoffs darin bestand, die Infektion mit dem Covid-Virus zu minimieren, nicht sie zu blockieren, und wie TrialSite immer wieder betont hat, handelt es sich bei den Impfstoffen nicht um ein Heilmittel, sondern um eine Vorbeugung, die mit der Zeit nachlässt. Der Erfolg des Impfstoffs hängt von der jeweiligen Sichtweise ab. Vom Standpunkt aus gesehen hat das Produkt seine Aufgabe als Notfallmaßnahme erfüllt und die scharfe Klinge des tödlichen Messers der Pandemie abgestumpft. Andererseits ist die Haltbarkeit der mRNA-Impfstoffe sicherlich ein Thema für kritische Geister, auch wenn die meisten Mainstream-Medien es nicht wagen, solche Bedenken zu äußern.

Angesichts der Tatsache, dass über 7 Millionen Israelis geimpft wurden, von denen die meisten den Impfstoff von Pfizer erhalten haben, scheinen die Daten der Sheba-Studie nicht für Pfizer zu sprechen. In Anbetracht der Tatsache, dass Pfizer in der Vergangenheit Verträge durchgesetzt hat und die Israelis plötzlich keine Einigung mit dem Pharmariesen finden können, könnte das Land im Nahen Osten vielleicht weiterziehen.

Prof. Gili Regev-Yochay