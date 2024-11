Die transhumanistische Bewegung und die staatlich verordnete Sterbehilfe

Von VN Alexander

Vielen Dank für Ihr Opfer

In seiner Kurzgeschichte „2BR02B“ (ausgesprochen „to be or not to be“) aus dem Jahr 1962 stellt sich Kurt Vonnegut vor, dass die US-Regierung als Reaktion auf die Überbevölkerung ein „Büro für die Beendigung des Lebens“ einrichten könnte, in dem Bürger hingehen können, um sich selbst ein Ende zu setzen.

Bevor ein neues Baby in die Gesellschaft aufgenommen werden kann, muss sich jemand freiwillig zum Sterben melden, um die Bevölkerungszahl konstant zu halten. Andernfalls ist Kindermord die Lösung.

Am Ende der Geschichte wird ein 200-jähriger Künstler, der ein Wandgemälde im Wartezimmer einer Entbindungsstation malt, Zeuge der Ermordung zweier Beamter und des Selbstmords eines Vaters, der gezwungen war, Platz in der Welt für seine neugeborenen Drillinge zu schaffen.

Der Künstler ruft daraufhin das Büro an, um einen Termin für sich selbst zu vereinbaren. Die Frau am Telefon bedankt sich überschwänglich bei ihm,

Ihre Stadt dankt Ihnen, Ihr Land dankt Ihnen, Ihr Planet dankt Ihnen. Aber der tiefste Dank kommt von allen zukünftigen Generationen.

Später denkt Vonnegut in „Welcome to the Monkey House“ weiter über die Gefahren der staatlich gelenkten Bevölkerungskontrolle nach, in der er die Kommerzialisierung von Sterbehilfediensten, sogenannten „Ethical Suicide Parlors“, mit spontanen Terminen vorhersagt.

In der Science-Fiction, wie sie Vonnegut schrieb, wird die Zukunft einer durch Technologie verlängerten Lebenszeit mit ihren Nebenwirkungen oft in einem negativen Licht dargestellt.

In den meisten Ländern ist Sterbehilfe heute noch illegal. Aber das ändert sich.

Transhumanistische Eliten wie Schwab und Gates investieren verzweifelt in neue Biotechnologie und hoffen, dass sie ihre schnell alternden Körper – oder zumindest ihre Codes – auf ewig am Leben erhalten können. In der Zwischenzeit zielt die Bewegung darauf ab, dem Rest von uns zu helfen, unser Leben vorzeitig zu beenden.

Sarco-Suizidkammer. Fragen Sie Ihren Arzt, ob dies für Sie geeignet ist.

Kommerzialisierte Sterbehilfe

In etwa einem Dutzend Ländern und einigen US-Bundesstaaten ist Sterbehilfe heute unter strengen Auflagen legal: Fast immer muss die Person unheilbar krank sein. In einigen Ländern, wie den Niederlanden und der Schweiz, gibt es nur sehr wenige Einschränkungen.

Folglich sind diese Länder zu Reisezielen für Sterbetouristen geworden. Ja, es gibt bezahlte Reiseführer.

Als würden sie unabsichtlich futuristische Science-Fiction-Dystopien parodieren, bewerben sich kommerzielle Sterbehilfedienste als technologisch fortschrittlich und bieten das Neueste in Sachen schneller und schmerzloser Tod.

Todeszenen in Soylent Green

Ein neues Schweizer Unternehmen namens Sarco verzichtet auf den alten, bewährten pharmazeutischen Weg, wie ihn Sokrates auferlegt bekam, und bietet eine raumkapselähnliche Einheit an (um einen in sein „letztes Zuhause“ zu bringen), die als luftdichte Kammer dient, in der giftige Gase den Kunden schnell töten.

„Sarco“ ist die Kurzform von ‚Sarkophag‘. Das Marketing erkannte, dass es besser sein muss, sich in seinen königlichen Sarkophag zurückzuziehen, als in einen Sarg zu steigen. Dennoch sieht der Sarco ein bisschen wie ein futuristischer Sarg aus, wenn nicht sogar – wegen seiner eckigen Positionierung – wie eine lilafarbene Rakete mit Schubdüse.

Mit einer unnötig aerodynamischen Form und einem Design, das auch an einen Kanisterstaubsauger erinnert, ist der Sarco in mehreren Farboptionen für Menschen erhältlich, die „Hilfe beim Sterben [sic] ohne unheilbare Krankheit“ suchen.

Um rechtliche Konsequenzen zu vermeiden, drücken Sarco-Mitarbeiter nicht den Knopf, um das Gas freizusetzen. Der Knopf befindet sich im Sarg und der Kunde muss derjenige sein, der das tödliche Protokoll einleitet, damit er selbst seine Ruhe finden kann.

Staatlich organisierte Sterbehilfe heute

Die Protegés des Weltwirtschaftsforums Justin Trudeau und Chrystia Freeland haben in Kanada neue Gesetze zur medizinischen Sterbehilfe (MAID) für unheilbar Kranke oder Behinderte befürwortet. Ursprünglich sollte die „Hilfe“ auch Menschen angeboten werden, die lediglich an einer psychischen Erkrankung litten. Nach öffentlichen Protesten wurde dieses Privileg jedoch verschoben: Der Staat darf depressiven Menschen erst nach dem 17. März 2027 helfen. Interessierte können sich jedoch für Updates anmelden, um ganz oben auf der Warteliste zu stehen.

Um in Kanada eingeschläfert zu werden, muss eine Person derzeit „an einer schweren und unheilbaren Krankheit, einem Leiden oder einer Behinderung leiden“ oder „sich in einem fortgeschrittenen Stadium eines irreversiblen Verfalls der Fähigkeiten befinden“ (d. h. alt werden?) oder „an anhaltenden und unerträglichen körperlichen oder psychischen Leiden leiden, die unter Bedingungen, die die Person als akzeptabel erachtet, nicht gelindert werden können“.

Es wird diskutiert, ob die „Hilfe“ auf „volljährige“ Minderjährige ausgedehnt werden kann oder nicht.

Als die pensionierte kanadische Unteroffizierin Christine Gauthier, deren Beine gelähmt sind, die aber ansonsten gesund und körperlich aktiv ist, einen Treppenlift beantragte, bot ihr ein Sachbearbeiter für Veteranenangelegenheiten stattdessen medizinische Hilfe beim Sterben an.

Wir können sehen, wohin das führt. Zuerst holten sie sich die Behinderten …

Dies verleiht der verrückten Idee, dass Transhumanismus die neue Eugenik ist, Glaubwürdigkeit. Kit Knightly vom Off-Guardian hat kürzlich in die gleiche Richtung über die neue Gesetzgebung in Großbritannien nachgedacht.

Die Ethik der Sterbehilfe ist kompliziert: Ich spreche aus Erfahrung

Vor über zwanzig Jahren nahm mein eigener Vater – der jede Behandlung gegen Kehlkopfkrebs ausgeschöpft hatte – allein und ohne Familie, die ihn trösten konnte, einen selbst zusammengemixten toxischen Cocktail. Er lebte im sogenannten „Bible Belt“, wo Sterbehilfe nicht nur illegal, sondern auch undenkbar ist. Obwohl die Medikamente ihn schwer behinderten, dauerte es über eine Woche, bis er schließlich erlag, und in dieser Zeit litten er und die Familie große Schmerzen.

Damals wünschte ich mir, es hätte jemanden oder eine Organisation gegeben, die helfen konnte.

In einer solchen Situation, in der Sterbehilfe illegal ist, ist die Familie anfällig für skrupellose Geschäftemacher. In meinem Roman „Naked Singularity“ habe ich diese Möglichkeit untersucht: Ein Krankenpfleger sieht eine Gelegenheit, eine Tochter auszunutzen, die verzweifelt versucht, das Leiden ihres Vaters zu beenden. Wie bei illegalen Abtreibungen funktionieren Selbsthilfe-Strategien nicht immer so gut.

Cover-Artwork von Anthony Freda

Mein Roman wurde 2003 von Permanent Press veröffentlicht und gewann einen „Best of 2003“-Award des Dallas Observer. (Die Geschichte spielt in Texas.) In Rezensionen heißt es, er sei „wunderschön geschrieben“ und „herzzerreißend“. Das Hörbuch, gelesen von der Autorin, ist gerade auf allen Plattformen erschienen.

Das Cover des Hörbuchs stammt übrigens von Anthony Freda, dem gleichen Künstler, der auch das Cover des Buches von CJ Hopkins gestaltet hat, was ihm so viel Ärger mit den deutschen Behörden eingebracht hat.

Ich erwarte keine größeren Probleme, aber manchmal wird das „S“-Wort online zensiert, und ich frage mich, ob dies die Diskussion über den Roman und das neue Hörbuch abkühlen wird. Tun wir doch alle so, als sollten schwierige Themen nicht öffentlich diskutiert werden. Wenn Sie eine schwierige Frage klären müssen, sollten Sie eine der offiziellen Beratungsstellen der Regierung anrufen. Das wird Ihnen weiterhelfen.

Ich sollte anmerken, dass „Naked Singularity“ ein Roman ist und jegliche Ähnlichkeit der Charaktere mit lebenden oder verstorbenen Personen rein zufällig ist. Aber noch wichtiger ist, dass es aus künstlerischen Gründen notwendig war, zu verändern und zu erfinden, um das zu vermitteln, was ich beabsichtigte.

Gott, Gesetz oder Kunst

Vonnegut war, was Gott betrifft, etwas berühmt (oder berüchtigt) agnostisch. Er war ein führender Kopf der humanistischen Bewegung, die versuchte, Religion aus der Regierung herauszuhalten. Und er war auch kein großer Fan davon, dass eine säkulare Regierung in die persönliche Moral eingreift.

Wie bei allen ethischen Fragen können Optionen nur im spezifischen Kontext jedes Einzelnen abgewogen werden. Nach allgemeiner Auffassung darf nur einem älteren, unheilbar kranken Menschen, der leidet, geholfen werden, sein Leben zu beenden. Jede vorgeschlagene Ausnahme von dieser Regel führt zu hitzigen Debatten, und das ist zu erwarten und zu akzeptieren. Schwierige Entscheidungen sind von Natur aus schwierig und nicht formalisierbar.

Wenn Sterbehilfe als moralische und nicht als ethische Frage betrachtet wird, wird sie aus dem Zusammenhang gerissen und in Schwarz-Weiß-Malerei dargestellt. Sterbehilfe ist falsch; Gott entscheidet, wann Menschen sterben. Wenn das wahr ist, bin ich mir nicht sicher, ob ich Gottes Argumentation zustimme, junge und gesunde Menschen zu töten oder ältere Menschen leiden zu lassen, wie er es manchmal tut.

Da ich im sogenannten „Bible Belt“ aufgewachsen bin, habe ich mich sehr bemüht, einen Weg zu finden, an die Sinnhaftigkeit jedes Lebens zu glauben, während ich gleichzeitig die Idee eines von Gott gegebenen Zwecks ablehne, der uns unseres freien Willens berauben würde. Ich bin jetzt ein bekennender säkularer Teleologe.

Als ich diesen Roman schrieb, war ich Mitglied mehrerer säkularer humanistischer Vereinigungen – und ich habe eine landesweite Lesereise gemacht, um vor diesen Gruppen zu sprechen. Wenn ich jetzt, zwanzig Jahre später, zurückblicke, scheint der säkulare Humanismus dem Transhumanismus ein wenig zu ähneln. Das mag daran liegen, dass beide modernen Bewegungen, die Religion ablehnen, auch für die Kunst tot zu sein scheinen. Humanisten haben den Faden der großen humanistischen Literaturtradition verloren.

Vonnegut ist eine Ausnahme. Er war Humanist und auch ein guter Künstler.

Alle Bürokratien wollen einen Algorithmus finden, um komplexe Probleme zu lösen. Ich wünschte, es gäbe immer einen Weg, durch einen logischen Prozess zur besten Entscheidung zu gelangen – Gebote befolgen, vielleicht ein Flussdiagramm zu Rate ziehen oder Chat-GPT fragen –, aber das wird nie möglich sein.

Deshalb haben wir Kultur, Kunst und Literatur – um die Metaphern zu liefern, durch die wir ein Verständnis für schwierige Situationen erlangen können. Obwohl wir auf diese Weise weise werden können, werden wir nie die perfekten Antworten finden.

Wenn der Staat auf dem Gebiet der Kultur auftrumpft, bringt er alles durcheinander. Eine Regierung kann nicht die Funktion von Kultur oder Gemeinschaft übernehmen. Warum? Der Staat stellt sich über das Individuum und fördert Opfer zum Wohle des eigenen Landes.

Selbstmord durch den Staat

Wie von den Science-Fiction-Autoren vorhergesagt, denken Sie an Logan’s Run oder Soylent Green, versucht Kanada, Selbstmord als mutige, selbstlose Option zu normalisieren. Besonders empörend an den Geschehnissen in Kanada ist, dass die Regierung – in dem Moment, in dem Sterbehilfe legalisiert wurde – begann, diese Dienstleistung an die Bürger zu vermarkten, vermutlich um die Kosten für die medizinische Versorgung am Lebensende zu senken. Wenn eine solche Hilfe von einer Regierung „angeboten“ wird, die nicht als uneigennützig bezeichnet werden kann, nimmt sie automatisch die Form von Zwang an.

Eine Person dazu zu drängen, ein Opfer für das „Allgemeinwohl“ zu bringen, ist immer unethisch; denken Sie daran, dass die Neuen Eugeniker diese Regel umkehren und versuchen, Sie glauben zu machen, dass esdie höchste ethische Haltung ist, sich selbst zu opfern, wenn man Ihnen dies von den Technokraten und Bürokraten befiehlt.

Das muss einem Angst machen

In eine lila 3D-gedruckte Plastikkapsel zu steigen und sich auszuruhen, bevor man einen Tötungsknopf drückt, ist nicht meine Vorstellung von einem friedlichen Tod. Die Verantwortung für die Tat auf den Einzelnen zu übertragen, wie Sarco es tut, umgeht das gesetzliche Verbot, eine andere Person tatsächlich zu töten. Es trägt nicht dazu bei, die Angst des Selbstmörders zu lindern.

Dem eigenen Tod ins Auge zu sehen, muss furchtbar sein. Wie ich es in meinem Roman ausdrücke,

Sich bewusst zu sein, dass an dieser Schwelle alles, was man je gedacht, getan und geliebt hat, keine Bedeutung mehr hat. Jeder Wert ist verloren. Und dann darauf zuzugehen. Es ist unnatürlich.

Fjodor Dostojewski, der an einem Tiefpunkt seines Lebens mit einem Todesurteil konfrontiert war, fühlte

der größte und schlimmste Schmerz liegt vielleicht nicht im körperlichen Leiden, sondern in dem sicheren Wissen, dass in einer Stunde, dann in zehn Minuten, dann in einer halben Minute und dann jetzt, in diesem Moment, die Seele den Körper verlassen wird und man aufhört, ein Mensch zu sein.

Obwohl die transhumanistische Menge durchaus glücklich wäre, wenn fünf oder sechs Milliarden Plebs dem Schuss, der nächsten Biowaffe, dem Hunger oder der nuklearen Strahlung in den nächsten Jahren zum Opfer fielen, scheinen sie ihren eigenen Tod absolut zu fürchten – vielleicht, weil viele von ihnen Atheisten sind und sich nicht auf einen Himmel freuen können.

Stattdessen versuchen sie, ähnlich wie einige ihrer religiösen Mitmenschen, die reine Seelen über beflecktes Fleisch stellen, die Realität zu leugnen, dass das Leben in seiner physischen Form verstrickt ist. Und sie träumen davon, sich in „der Cloud“ zu verschlüsseln.

Obwohl ein Mensch nicht durch einen digitalen Code eingefangen werden kann (wie ich ausführlich auf The Posthumous Style Substack argumentiert habe), ist die Idee, dass ein Mensch zumindest in einem Gedicht verewigt werden kann und dadurch eine Art Unsterblichkeit erlangt, ein gängiges literarisches Motiv.

Mir gefällt die Idee, Unsterblichkeit durch gute Taten, Vermächtnisse oder Kunst zu erlangen: Das ist alles, was ich habe. Wenn ich daran denke, dass das Universum irgendwann erkalten wird, kann ich das nicht ertragen.

Wenn nicht ich, dann meine Kinder oder die Kinder von jemand anderem, oder wenn nicht Menschen, dann Außerirdische und so weiter. Da war etwas dran, ja. Oder besser noch, mein Beitrag könnte in Form von Gedanken weiterleben, einer Philosophie, die solider ist als jeder Fels, länger hält als jeder Rembrandt, robuster ist als jedes alte Gottesdogma. Warum ist Kontinuität so wichtig? Das Gerüst des guten Willens, damit aus jedem menschlichen Leben irgendwie und irgendwann Fortschritt entsteht und das ganze Leben irgendwie lohnenswert ist.

Das stammt natürlich auch aus „Naked Singularity“, einer tragischen Liebesgeschichte, einer Familienerinnerung, einem Geständnis, einem Versuch, unsterblich zu werden.

KI als neuer Schiedsrichter

Yuval Noah Harari möchte vielleicht, dass wir aufhören, selbstständig zu denken, und stattdessen den Anweisungen unserer KI-Avatare folgen („die uns besser kennen als wir uns selbst“). In der humorlosen Unternehmenssprache seiner und Schwabs Bestseller-WEF-Manifeste wird uns alles vorgegeben.

Jeder Staat und jede Kirche, die versucht haben, den Menschen ihre Ideologie aufzuzwingen, haben großes Leid verursacht. Die KI-Technokratie, die heute eingeführt wird, um die Funktion des ethisch-moralischen Schiedsrichters zu übernehmen, wird von Natur aus absolut gnadenlos sein – schlimmer als Golem.

So schwierig und schmerzhaft es auch ist, wir müssen unsere eigenen moralischen Dilemmata im Gespräch mit unseren Familien und unseren Gemeinschaften lösen. Und wir können die Kunst, die weder die Kraft Gottes noch des Gesetzes hat, als unseren sanften Wegweiser nutzen.