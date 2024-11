Die britische „The Sun“ berichtet:

Die Pläne Deutschlands zur Vorbereitung des Dritten Weltkriegs wurden in einem 1.000-seitigen Geheimdokument mit dem Titel „Operation Deutschland“ enthüllt.

Deutschland erhöht seine nationale Sicherheit, da es befürchtet, dass Vladimir Putins blutiger Krieg in der Ukraine sich zu einem weltweiten Inferno entwickeln könnte.

Die Befürchtung, dass der Krieg über die Landesgrenzen hinausgehen könnte, wurde nun geweckt, wobei Deutschland den nordischen Ländern bei der Verstärkung der Vorsichtsmaßnahmen folgt.

Die deutschen Streitkräfte haben mit der Umsetzung der „Operation Deutschland“ begonnen, die zwischen Politikern vereinbart wurde und einen abschreckenden 1.000-seitigen Strategieplan enthält.

Nach Angaben der Frankfurter Allgemeinen enthüllen die streng geheimen Papiere bestimmte Gebäude und Infrastruktureinrichtungen, die im Ernstfall aus militärischen Gründen besonders geschützt werden müssen.

Der Bericht enthält auch Pläne, wie Deutschland im Falle einer Bedrohung der Verteidigung oder sogar von Spannungen im Vorfeld vorgehen würde – möglicherweise in Anspielung auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine.

Ein erstes Treffen hat sogar in der Handelskammer Hamburg stattgefunden, wo bestimmte Unternehmen direkt angesprochen wurden, nachdem der Bericht die gefährdeten Berufe im Angesicht eines Krieges aufgezeigt hatte.

Den Teilnehmern wurde geraten, sich durch die Installation eines eigenen Dieselgenerators oder sogar einer Windturbine selbst zu versorgen.

Eine Anleitung zum Lkw-Fahren gab Oberstleutnant Jörn Plischke, der sagte, dass „für 100 Mitarbeiter“ mindestens fünf zusätzliche Lkw-Fahrer ausgebildet werden sollten, „die man nicht braucht“.

Er erläuterte kühl: „70 Prozent aller Lkw auf Deutschlands Straßen werden von Osteuropäern gefahren“.

„Wenn es dort zu einem Krieg kommt, wo werden diese Menschen dann sein?“

warnte IHK-Hauptgeschäftsführer Malte Heyne eindringlich: „Wir müssen das Bewusstsein dafür schärfen, wie wichtig eine gut vorbereitete und widerstandsfähige Wirtschaft für die zivile und militärische Verteidigung Deutschlands ist.“

Im Juli bestätigte das deutsche Verteidigungsministerium, dass es Notfallpläne für die Verlegung von „Hunderttausenden“ von Nato-Truppen im Falle eines Krieges mit Russland gibt.

Damit reagierte es auf Medienberichte, wonach die Vorbereitungen parallel zu den zunehmenden Spannungen zwischen dem Westen und Mad Vlad intensiviert wurden.

Es wurde auch angedeutet, dass Berlin sich darauf vorbereitete, 200.000 Fahrzeuge sowie die 800.000 Nato-Soldaten über sein Territorium zu verlegen, falls die Situation mit Russland zu einem totalen Krieg führen würde.

Das Heimatschutzkommando der Bundeswehr in Berlin bestätigte damals, dass an der geheimen Operation Deutchland weiter gearbeitet wird.

Ein Sprecher sagte gegenüber Newsweek: „[OPLAN DEU] wird unter der Verantwortung des Kommandos Heimatschutz der Bundeswehr kontinuierlich bearbeitet und ständig aktualisiert.“

Die Nachricht über den Plan kommt, nachdem Millionen von Flugblättern in schwedischen Häusern mit dem unheimlichen Titel gelandet sind: „Wenn die Krise oder der Krieg kommt“ am Montag, während andere Länder ihre eigenen abschreckenden Ratschläge an ängstliche Bürger herausgeben.

Stockholm hat vor der sich verschlechternden Sicherheitslage gewarnt – auch bekannt als Russlands blutige Invasion in der Ukraine – und die Schweden aufgefordert, sich auf einen Konflikt vorzubereiten.

In der Zwischenzeit hat das benachbarte Finnland seinen eigenen abschreckenden Ratschlag online veröffentlicht, sich „auf Zwischenfälle und Krisen“ vorzubereiten.

Die Norweger erhielten auch eine Broschüre, in der die Einwohner aufgefordert werden, zu wissen, wie sie im Falle extremer Wetterbedingungen oder eines Krieges eine Woche lang allein zurechtkommen können.

Schweden und Finnland haben vor kurzem ihre Neutralität aufgegeben, um Nato beizutreten, nachdem sie Zeuge der Gräueltaten wurden, die Putin seit 2022 in der Ukraine entfesselt hat.

Norwegen war dagegen ein Gründungsmitglied des westlichen Verteidigungsbündnisses.

Nachdem Russland zugeben musste, über Nacht von der Ukraine mit amerikanischen ATACMS-Raketen beschossen worden zu sein, haben sich die Ängste vor Atomwaffen weiter verstärkt.

Nur wenige Tage, nachdem die USA den ukrainischen Einsatz ihrer weitreichenden Raketen gebilligt hatten, setzten die Kiewer Streitkräfte diese ein, um ein Militärdepot mit Munition und Flugabwehrraketen zu beschießen.

Es war das erste Mal, dass das umkämpfte Kiew in der Lage war, die ballistischen Raketen auf russischem Boden einzusetzen – und das zu einem Zeitpunkt, an dem die Welt heute 1.000 Tage von Putins blutigem und illegalem Krieg feiert.

Am Dienstagmorgen tauchten Berichte über den Raketenangriff auf, wobei eine ukrainische Verteidigungsquelle gegenüber RBC angab, dass tatsächlich ATACMS-Raketen verwendet wurden.

Das russische Verteidigungsministerium bestätigte später den Treffer und erklärte, dass von den USA gelieferte Raketen verwendet wurden, um das Munitionsarsenal in Bryasnk anzugreifen.