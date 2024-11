Gesundheitskrieger RFK Jr. sieht sich einer Koalition von mächtigen Feinden gegenüber

Niall McCrae und Roger Watson

ROBERT F. Kennedy Junior (RFK Jr.) ist auf diesen Seiten eine beliebte Figur, und das zu Recht. Er war ein Kämpfer für die Wahrheit gegen die Auswüchse des Covid-Regimes in den Vereinigten Staaten. Er hat das getan, was die Fanatiker der Gesundheitsförderung als Todsünde ansehen würden, nämlich die Impfstrategie in Frage zu stellen. Er fordert weiterhin Zugang zu Daten, die schlüssig zeigen, was jeder Leser von TCW bereits weiß, nämlich dass die Covid-Impfstoffe unsicher sind.

Nun wurde er, wie versprochen, vom designierten Präsidenten Donald Trump für das Amt des Gesundheitsministers nominiert. In dieser Position wird er – vorausgesetzt, der Senat tut das Richtige und blockiert seine Nominierung nicht – in den nächsten vier Jahren großen Einfluss auf die US-Gesundheitsstrategie haben und hat Trump bereits beraten.

Trotz der republikanischen Mehrheit ist RFK Jr., der seine Kampagne ausgesetzt hat, um Trump zu unterstützen, nicht überall beliebt. Wenn die Gegner versuchen, Druck auf den Senat auszuüben, wird er wahrscheinlich mit Schimpf und Schande überhäuft werden. Wenn man den jüngsten Berichten Glauben schenken darf, wird jede Gelegenheit genutzt werden, ihn als böse, verschwörerisch oder verrückt darzustellen.

Da die Tatsache, dass das vorherrschende Narrativ über die öffentliche Gesundheit in den USA – ein Narrativ, an dem die unheilbar Wachen und politisch Gestörten festhalten – nicht länger die Tagesordnung beherrschen wird, werden u.a. Abriegelungsfanatiker, Maskenverrückte, Covid-Impfstoff-Enthusiasten und berechtigte Pharma-Interessen ihr verdammt Bestes tun, um ihn zu verhindern. Der ehemalige Vizepräsident Mike Pence hat den Aufruf gestartet und die Republikaner aufgefordert, ihn abzulehnen. Um als Gesundheitsminister bestätigt zu werden, benötigt RFK Jr. 50 Stimmen im Senat, wobei J.D. Vance bei Stimmengleichheit den Ausschlag geben kann. Mit Feinden wie Pence ist die Tatsache, dass 53 Republikaner im nächsten Senat vertreten sein werden, alles andere als ein Selbstläufer.

Die „Leftstream-Medien“, wie der Redakteur von TCW sie kürzlich nannte, haben seit Monaten die Weichen für diese Möglichkeit gestellt. Die New York Times berichtete, dass RFK Jr. Raben als Haustiere hielt, und nutzte die Gelegenheit, um mit dem ansonsten recht respektablen Sammelbegriff „Verschwörung der Raben“ zu spielen. Die Los Angeles Times berichtete über die „unerträgliche Seltsamkeit“ von RFK Jr. Hierzulande behauptet die Daily Mail, er habe an der Universität mit Kokain gehandelt.

Spekulationen über eine Trennung von seiner Schauspielergattin (ein unsauberer Bericht vor einem Monat in People) wurden von die Mail aufgegriffen, die berichtete, dass sie beim jüngsten Al Smith Charity Dinner „angespannt“ aussahen und dass er mehrere Affären mit Frauen aus der „Anti-Vax“-Bewegung hatte.

Nach der Bekanntgabe seiner Beförderung, ließen die Zeitungen keinen Trick aus, um ihn zu diskreditieren und zu dämonisieren. Zuerst meldete die Mail, dass die Nachricht den Aktienmarkt zum Schmelzen gebracht habe, und fast unmittelbar danach folgte eine schadenfrohe Auflistung der „ungeheuerlichsten gesundheitsbezogenen Behauptungen, mit denen der neue Anti-vaxxer-Gesundheitsminister der USA, Robert F. Kennedy Jr: Von ‚Chemikalien könnten Sie transgender machen‘ bis zum ‚toten Wurm‘ in seinem Gehirn‚. Der hysterische Guardian verdammte ihn als ‚eine klare und gegenwärtige Gefahr‚.

Keiner dieser Berichte befasst sich mit seiner evidenzbasierten Analyse von Amerikas Gesundheitskrise – dem dramatischen und alarmierenden Anstieg chronischer Krankheiten -, über die er redet und Vorträge hält.

Vielleicht wird die Daily Death (sorry, Mail) feststellen, dass sie es übertrieben hat, wenn sich die Todesfälle hier häufen und wenn ihre „nicht so wache“ Leserschaft aufwacht, um die Rolle der „Gesundheits“-Industrie bei der Zerstörung der weltweiten Wirtschaft und Leben während des Covid-Regimes zu erkennen. Kein Wunder, dass deren mächtigste Kabalen gerade jetzt unter ihrem Kragen schwitzen. RJK Jr. hat angekündigt, dass er rund 600 Mitarbeiter des National Institute of Health (NIH) entlassen und durch 600 neue Mitarbeiter ersetzen will. Er empfahl rasches Handeln vor Trumps Amtsantritt und sagte: „Wir wollen diese Leute am 20. Januar einsetzen, damit am 21. Januar 600 Leute in die Büros des NIH kommen und 600 Leute gehen“. Er sagte auch, dass „ganze Abteilungen“ der US Food and Drug Administration (FDA) „gehen müssen“.

Viele von ihnen stehen hinter der globalen Agenda der Angst vor der Gesundheit oder sind Teil dieser Agenda, die sie zu ihrem eigenen Vorteil in Bezug auf Macht und Profit aufrechterhalten. Ein Paradebeispiel ist unsere Lieblingsquelle für schlechte Informationen über Gesundheit, die Bloomberg School of Public Health an der Johns Hopkins University, die eindeutig besorgt ist über die Aussicht, dass RFK Jr. das Gesundheitsressort in die Hände bekommt. Ihr tägliches Mitteilungsblatt (Global Health Now) vom 7. November enthielt einen „Geschenkartikel“ der New York Times, der in einem verblüffenden Tonfall darauf abzielte, das Fass zum Überlaufen zu bringen. Nicht nur, dass RFK Jr. mit allen möglichen „Fehlinformationen über Impfstoffe“ hausieren gegangen sei, er sei auch ein Anwalt, der „keinen medizinischen oder gesundheitspolitischen Abschluss“ habe.

In der Tat hat er weder einen medizinischen noch einen gesundheitspolitischen Abschluss, aber er ist ein gut ausgebildeter und effektiver Anwalt, der große Unternehmen wegen des Zusatzes von schädlichen Lebensmittelzusatzstoffen untersucht und erfolgreich verklagt hat. So verklagte er beispielsweise erfolgreich den Agrarriesen Monsanto wegen der Verwendung eines krebserregenden Herbizids, das in die Nahrungskette gelangte. In einem kürzlich erschienenen Video erklärt er die Herkunft und die Gefahren des weit verbreiteten Lebensmittelfarbstoffs Tartrazin, der in einigen Ländern bereits verboten ist, aber immer noch in Süßigkeiten für Kinder zu finden ist. Dies ist ein Mann, der sich eindeutig um die Gesundheit des Einzelnen und der Nation kümmert, im Gegensatz zu den letzten Amtsinhabern, insbesondere Anthony Fauci, der den Bedürfnissen der Big Pharma diente, von der er, wie viele vermuten, seinerseits profitierte.

In Bezug auf die Covid-Jahre ist das „Fachwissen“ von RFK Jr. nicht unbedeutend. Er recherchierte und schrieb ein Buch über Anthony Fauci, ehemals leitender medizinischer Berater des Präsidenten der Vereinigten Staaten und langjähriger Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases, und seine Verbindungen zu Bill Gates und Big Pharma. Außerdem deckte er in einem New York Times Bestseller die Vertuschung der Entwicklung von Biowaffen in Wuhan auf. RFK Jr. macht seine Hausaufgaben und scheut sich nicht, unbequeme Fragen zu stellen, die von Fauci, Gates, dem NIH und der FDA nicht gestellt werden sollen. Und im Gegensatz zu ihnen scheint er sich um die Gesundheit des amerikanischen Volkes zu sorgen.

Ist Fachwissen in Form von beruflichen Qualifikationen für ein politisches Ressort eine absolute Voraussetzung? Man könnte sogar argumentieren, dass sie ein Hindernis sind, insbesondere für ein Gesundheitsressort, da die Fachleute im Gesundheitswesen so ausgebildet und geschult sind, dass sie in bestimmten Bahnen denken, die einer Gehirnwäsche gleichkommen. Sie halten sich mit religiöser Inbrunst an etablierte Tropen, insbesondere im Bereich der öffentlichen Gesundheit. Nur wenige werden ihre Meinung sagen, wenn sie etwas Falsches sehen, und die Hölle der Kündigung, der beruflichen Untersuchung und des möglichen Verlusts von Karriere und Einkommen erwartet diejenigen, die es tun.

Die vergangenen Jahre sind der Beweis dafür. Die medizinischen und pflegerischen Berufe sangen weitgehend aus dem gleichen Gesangbuch. Sie wurden mit der Ideologie der Impfstoffe vertraut gemacht und sprangen auf den Zug auf, obwohl von Anfang an bewiesen war, dass die Impfstoffe unwirksam sind, und obwohl später bewiesen wurde, dass sie eindeutig gefährlich sind. Sie sind sogar so gefährlich, dass der US-Bundesstaat Idaho sie verboten hat.

Ein frisches, wenn auch „unqualifiziertes“ Paar Augen mit einer Perspektive, die nicht durch vorherige Annahmen getrübt ist, ist genau das, was benötigt wird, um die Gesundheitspolitik zu steuern. Denn ob Gesundheitsexperte oder nicht, die nicht medizinisch qualifizierte Mehrheit der Bevölkerung ist Konsument dessen, was Big Pharma ihr aufzwingt. Ist unseren Interessen also am besten mit qualifizierten und wahrscheinlich gehirngewaschenen Gesundheitsexperten gedient oder mit gut ausgebildeten und einflussreichen Persönlichkeiten wie RFK Jr, die sich nicht scheuen, ihre Meinung zu sagen und die unbequemen Fragen zu stellen?

Natürlich wird RFK Jr. jetzt, da er für das Gesundheitsressort nominiert wurde, an seinen Taten gemessen werden, wenn die Ernennung Bestand hat. So hat er beispielsweise versprochen, die Fluoridierung des Leitungswassers in den USA zu stoppen; es wird interessant sein zu sehen, ob ihm das gelingt. Seit langem bezeichnet er diesen angeblich zur Förderung der Zahngesundheit verwendeten Zusatzstoff als giftig, und es gibt Untersuchungen über die Verringerung des IQ bei Kindern, die dies belegen.

Im Gegensatz zu der Schmach, die RFK Jr. entgegengebracht wurde, und die sich nach seiner Ernennung wahrscheinlich noch verstärken wird, sei hier der Fall Gates genannt. Der britische Premierminister, kaum im Amt, hat den Mann bereits getroffen und die gemeinsame Zeit als „großartig“ bezeichnet. Der unmittelbare Vorgänger des Premierministers war begeistert von einem Treffen mit Gates während seiner unrühmlichen Zeit in Number 10.

Jeder, so scheint es, will Gates treffen, um seinen Rat zu allen möglichen Themen einzuholen, wie etwa Armut (was weiß er schon davon?), Klimawandel und Impfstoffe. Wenn seine mangelnden Qualifikationen (von denen er keine hat) jemals erwähnt werden, dann mit Bewunderung, dass jemand, der die Universität abgebrochen hat, so viel erreichen konnte.

Die Tatsache, dass es einen derartigen Widerstand gegen die Beteiligung von RFK Jr. an Entscheidungen über die Gesundheit gibt, hat nichts mit seiner mangelnden Qualifikation zu tun. Das ist das röteste aller Heringe. Es liegt einfach an der Tatsache, dass er mit der linksliberalen Agenda nicht übereinstimmt und sich gegen Eingriffe in die öffentliche Gesundheit ausspricht. Gates hingegen ist „auf einer Linie“ mit der Botschaft – der globalen Impfstoff-Botschaft, die er so eifrig vorangetrieben, gefördert und von der er profitiert hat – und das macht einen großen Unterschied für ihn aus. Leider wird die Welt dadurch für uns zu einem schlechteren Ort.