Wer genehmigt Bidens nukleares Spiel mit dem Feuer, während das Gehirn des Präsidenten fehlt?

Es ist so lustig, wie die Biden-Regierung ihre „lame duck“-Monate nutzt, um die Feindseligkeiten zwischen den atomaren Supermächten in die Höhe zu treiben, und wir wissen nicht einmal, wer diese Entscheidungen wirklich trifft, weil das Gehirn des Präsidenten ein Hüttenkäse ist.

Caitlin Johnstone

❖

Die Ukraine hat bereits damit begonnen, von den USA gelieferte Langstreckenraketen in Russland einzusetzen, trotz Putins Warnung, dass genau diese Art der Eskalation die NATO in einen Krieg mit Russland führen wird. Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, da Russland offiziell seine Nukleardoktrin ändert, um die Schwelle zu senken, ab der der Einsatz von Atomwaffen als Vergeltung für Angriffe auf sein Territorium zulässig ist.

Bislang wurden die Angriffe offenbar größtenteils abgewehrt, ohne dass sie nennenswerten Schaden angerichtet haben.

Das ist beängstigend, aber es fällt mir schwer, mir vorzustellen, dass Russland vor Trumps Amtsantritt irgendwelche extremen Maßnahmen gegen die USA ergreift. Es sieht so aus, als wollten sie erst einmal abwarten, was Trump nach seinem Amtsantritt tut, bevor sie ein solch schreckliches Risiko eingehen. Es ist viel wahrscheinlicher, dass Russland auf diese Eskalation mit einer Eskalation seiner Angriffe auf die Ukraine reagieren wird, wie es das normalerweise tut.

Aber wer weiß? Wenn diese Angriffe auf Russland weitergehen, gibt es buchstäblich keine Grenzen, wie schlimm es werden könnte.

❖

❖

Diese Eskalationen finden zu einem Zeitpunkt statt, zu dem die Ukrainer mehrheitlich der Meinung sind, dass es an der Zeit ist, den Frieden zu suchen. Eine neue Gallup-Umfrage hat ergeben, dass eine Mehrheit der Ukrainer im ganzen Land nun Friedensgespräche zur Beendigung des Krieges mit Russland unterstützt, wobei 52 Prozent den Frieden befürworten und 38 Prozent weiterkämpfen wollen.

Wie üblich sind die Menschen umso mehr gegen eine Fortsetzung des Krieges, je näher sie sich an der Frontlinie befinden. In der Ostukraine sind 63 Prozent der Befragten für Friedensgespräche und nur 27 Prozent für eine Fortsetzung der Kämpfe. Je weiter man von den Auswirkungen dieses schrecklichen Stellvertreterkriegs entfernt ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass man ihn unterstützt. Das gilt sowohl innerhalb der ukrainischen Grenzen als auch, wenn man all die westlichen Sesselkrieger einbezieht, die bis zum letzten Ukrainer weiterkämpfen wollen.

„Hört auf die Ukrainer“, wurde uns gesagt, als alles begann. Nun, hier sind sie. Dieser Stellvertreterkrieg wurde im Namen der Verteidigung der ukrainischen Demokratie geführt, und dennoch eskaliert er weiterhin gefährlich gegen den Willen der Mehrheit, auf Anweisung eines Präsidenten in Kiew, dessen gewählte Amtszeit vor Monaten endete.

❖

Einen Krieg mit Russland zu führen, scheint immer eine gute Idee zu sein, bis man es tatsächlich versucht. Die Tatsache, dass die Mehrheit der Ukrainer jetzt für die Beendigung des Krieges ist, ist ein weiteres Beispiel für diese oft wiederholte Geschichtsstunde.

❖

Die einzige Möglichkeit, Trump als deutlich schlechter als Biden zu betrachten, besteht darin, sich nur sehr wenig für die US-Außenpolitik zu interessieren, und die einzige Möglichkeit, sich so wenig für die US-Außenpolitik zu interessieren, besteht darin, sich nur sehr wenig um das Leben von Menschen außerhalb des Westens zu kümmern.

❖

Jeden Tag habe ich mit Liberalen zu tun, die ungewollt offenbaren, dass sie erst jetzt anfangen, dem, was in Gaza passiert, große Aufmerksamkeit zu schenken, da sie den Völkermord nun jemand anderem in die Schuhe schieben können. Ich habe mich gerade mit einem Demokraten unterhalten, der mir mitteilte, dass ich Biden vermissen werde, nachdem Hunderte von Palästinensern in Gaza zu verhungern beginnen, wenn Trump ins Amt kommt. Ich erzählte ihm, dass man davon ausgeht, dass derzeit Zehntausende Palästinenser verhungern; wir hören nur nicht davon, weil indirekte Todesfälle wie Unterernährung nicht Teil der offiziellen täglichen Todesrate sind;

Es ist viel schlimmer, als ihnen bewusst ist, denn sie haben mehr als ein Jahr lang weggeschaut, während es passierte, und jetzt sieht man sie oft warnen, dass Trump Dinge tun wird, die Biden schon die ganze Zeit getan hat.

❖

Leute, die sagen, dass man mit zunehmendem Alter konservativer wird, projizieren nur ihre eigene persönliche Beschissenheit auf alle anderen. Ich radikalisiere mich von Jahr zu Jahr mehr. Es geht nicht einmal darum, dass ältere Menschen mehr Reichtum haben, den es zu schützen gilt; ich verdiene mehr Geld als je zuvor und will trotzdem den Kapitalismus auslöschen.

Man wird mit zunehmendem Alter konservativer und rechter, wenn man nicht mit dem Alter wächst. Das bedeutet nur, dass man seine Zeit auf diesem Planeten vergeudet und sich selbst erlaubt hat, intellektuell faul und moralisch stagnierend zu werden.