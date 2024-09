Die Trump-Partei gegen die Cheney-Partei

Dick “Darth Vader” Cheney, eines der weltweit bösartigsten Lebewesen, hat Kamala Harris offiziell als Präsidentschaftskandidatin unterstützt.

Caitlin Johnstone

Dick “Darth Vader” Cheney, eines der weltweit bösartigsten Lebewesen, hat Kamala Harris offiziell als Präsidentschaftskandidatin unterstützt. Seine Tochter, Liz Cheney, hat Harris ebenfalls befürwortet.

“In der 248-jährigen Geschichte unserer Nation hat es noch nie eine Person gegeben, die eine größere Bedrohung für unsere Republik darstellt als Donald Trump”, sagte der ehemalige Vizepräsident in einer Erklärung und fügte hinzu: “Als Bürger hat jeder von uns die Pflicht, das Land über die Parteilichkeit zu stellen und unsere Verfassung zu verteidigen. Deshalb werde ich meine Stimme für Vizepräsidentin Kamala Harris abgeben”.

Cheney gehörte zu den Gründungsmitgliedern der berüchtigten neokonservativen Denkfabrik Project for the New American Century und spielte als Vizepräsident eine führende Rolle bei der zunehmenden Kriegstreiberei, dem Militarismus und dem Autoritarismus der Regierung von George W. Bush, wozu auch die Invasion des Irak gehört. An seinen Händen klebt das Blut von Millionen von Menschen, und er sollte den Rest seines erbärmlichen Lebens in einem Käfig verbringen.

Seine Tochter Liz ist eine ebenso blutrünstige Kriegstreiberin, die ihre Karriere damit verbracht hat, sich bei jeder Gelegenheit für militärische Massentötungen einzusetzen. Nach dem Beginn des israelischen Angriffs auf den Gazastreifen im vergangenen Jahr erklärte sie auf CNN, dass alle Todesopfer des Angriffs “die Verantwortung der Hamas” seien, dass Proteste gegen Israels Vorgehen “antisemitisch” seien und die USA gegen den Iran und die Houthis wegen deren oppositioneller Haltung gegenüber Israel eskalieren sollten.

Hunderte von Mitarbeitern, die unter Präsident George W. Bush dienten, sowie der Senator von Arizona, John McCain, und der Senator von Utah, Mitt Romney, unterstützten am Montag gemeinsam Vizepräsidentin Kamala Harris und schrieben, eine weitere Präsidentschaft unter Donald Trump wäre „unhaltbar“.

Hundreds of staffers that served under President George W. Bush, Arizona Senator John McCain, and Utah Senator Mitt Romney jointly endorsed Vice President Kamala Harris on Monday, writing that another presidency under Donald Trump would be “untenable.”https://t.co/6GrbOV9BBs — The New Republic (@newrepublic) August 26, 2024

Die Cheneys reihen sich in eine wachsende Liste ehemaliger republikanischer Kriegstreiber ein, die in Scharen zur Demokratischen Partei abwandern und Harris unterstützen. Vergangenen Monat haben Hunderte von Mitarbeitern, die unter den Republikanern George W. Bush, John McCain und Mitt Romney gedient haben , einen Brief unterzeichnet, in dem sie Harris unterstützen und in dem es heißt, dass “die Wiederwahl von Präsident Trump eine Katastrophe für unser Land wäre”.

“Im Ausland werden demokratische Bewegungen irreparabel gefährdet, wenn Trump und sein Gefolgsmann JD Vance vor Diktatoren wie Wladimir Putin kuschen und unseren Verbündeten den Rücken kehren”, schreibt die Gruppe und fügt hinzu: “Das können wir nicht zulassen.”

An dieser Stelle ist es erwähnenswert, dass Donald Trump im Gegensatz zu den Erzählungen, die sowohl in den Mainstream-Medien der Demokraten als auch in den Mainstream-Medien der Republikaner kursieren, seine gesamte Amtszeit damit verbracht hat, die Aggressionen gegen Russland zu verstärken und den Weg für den Krieg in der Ukraine zu ebnen. Er förderte auch viele seit langem bestehende kriegstreiberische Agenden gegen offizielle Feinde des US-Imperiums wie Iran, Syrien und Venezuela. Aber selbst Trumps wahnsinnige Falkenhaftigkeit reicht diesen Freaks nicht aus.

Im Juni 2022 machte die Autorin Sarah Kendzior im Podcast Gaslit Nation die folgenden Vorhersagen:

“Ich schließe mit einer Warnung: Es gibt einen neuen Plan für unser bereits kaputtes Zweiparteiensystem. Der Plan ist, zwei Parteien zu haben. Eine, eine völlig verrückte MAGA-Partei unter der Führung von Trump oder DeSantis, die Ihre Rechte mit dem Bulldozer abbauen wird. Und die zweite wird eine rechtsextreme “respektable” Partei sein, die von Liz Cheney angeführt wird und ebenfalls Ihre Rechte mit dem Bulldozer abbaut. Sie werden die Cheney-Partei als Demokraten bezeichnen und so tun, als sei die schleichende Kapitulation vor einer rechten Agenda eine Art Akt heilsamer Überparteilichkeit.”…

Als ich diese Möglichkeit auf 𝕏 erwähnte, schrieb mir jemand: “Liz Cheney wird nicht zur Demokratin”. Und ich antwortete: ‘Ich stimme zu. Die Demokraten werden zu Cheneys.'”

Dies ist mehr oder weniger das, was zu geschehen scheint, und es begann eigentlich vor einigen Jahren. Während der Trump-Kampagne 2016 wechselten einige neokonservative Kriegstreiber von der Verteidigung George W. Bushs als Heiliger und der Verunglimpfung Obamas als Ajatollah-Liebhaber zur Unterstützung Hillary Clintons. Nach Trumps Sieg wurde diese Koalition zwischen Demokraten und Neokonservativen aus der Bush-Ära durch die Gründung neuer demokratischer Denkfabriken, die von Irak-vergewaltigenden Neokonservativen wie Bill Kristol geleitet werden, noch stärker.

Jetzt sehen wir also zwei kriegstreiberische Oligarchenparteien, die das Overton-Fenster der akzeptablen Meinung so weit wie möglich in Richtung Imperialismus, Militarismus und Tyrannei verschieben, und das unter der Führung einiger der weltweit schlimmsten Menschen. Auf diese Weise stellen sie sicher, dass diese Themen nie auf dem Wahlzettel stehen und es bei Wahlen stattdessen immer um Themen geht, die den Mächtigen vollkommen gleichgültig sind, wie Abtreibung und Trans-Rechte.

Progressive, die eine Gesundheitsversorgung und einen Waffenstillstand im Gazastreifen fordern, werden abgetan und ignoriert, während Bündnisse mit den bluttriefendsten Imperialisten der Welt geschlossen werden. Die Dinge sind so weit nach rechts gedrängt worden, dass diese Wahl nun ein Kräftemessen zwischen der Trump-Partei und der Cheney-Partei ist, und egal wer gewinnt, das Imperium gewinnt.

Nach der Bekanntgabe der Ergebnisse im November wird wahrscheinlich viel Aufhebens um Wahlmanipulationen gemacht, wobei der Verlierer erklären wird, dass die Ergebnisse das Ergebnis russischer Einmischung oder einer Wahlmanipulation durch den Tiefen Staat sind, je nachdem, wer dieser Verlierer ist. Aber denken Sie daran: Die schlimmsten Wahlmanipulationen finden ganz offen statt, um sicherzustellen, dass die Oligarchen und Imperiumsmanager mit jedem Ergebnis zufrieden sind.