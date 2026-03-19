Von Steve Kirsch

Eine kürzlich in einer Fachzeitschrift veröffentlichte Studie zeigt ein Muster überhöhter Sterblichkeitsraten, das die Behörden nicht einmal zu erklären versuchen, sondern lediglich mit vagen Behauptungen abtun, die nicht mit den Daten übereinstimmen

Zusammenfassung

Raphael Lataster hat die Daten zur Übersterblichkeit in vier der acht großen Regionen Australiens sorgfältig analysiert. Er wählte diese vier Regionen gezielt aus, da sie niedrige COVID-Infektionszahlen und nur wenige Lockdowns aufwiesen und einen hohen Impfgrad hatten. Somit handelte es sich um das perfekte natürliche Experiment, um zu beurteilen, ob die COVID-Impfungen für die Übersterblichkeit verantwortlich sein könnten.

Er fand in allen vier Regionen einen signifikanten Zusammenhang zwischen der Einführung der COVID-Impfungen und den überhöhten Todesfällen. Dieser Zusammenhang ließ sich durch keinen der von den Gesundheitsbehörden angeführten Gründe erklären (wobei nicht berücksichtigt wurde, dass die COVID-Impfungen selbst als mögliche Hypothese in Betracht gezogen werden sollten).

Vor den Impfungen gab es keine überhöhten Todesfälle; sie begannen unmittelbar nach den Impfungen und erreichten den höchsten Stand an überhöhten Todesfällen in der australischen Geschichte.

Ich stellte fest, dass die australischen Versicherungsmathematiker Lataster zustimmten, dass es statistisch unmöglich ist, dass dies ohne eine neue Todesursache geschehen ist (z. B. dass die COVID-Impfstoffe nicht sicher waren).

Keine der offiziellen Erklärungen der australischen Gesundheitsbehörden für die überhöhten Todesfälle (alternde Bevölkerung, verzögerter Zugang zur Gesundheitsversorgung, COVID, Hitzewelle) stimmt tatsächlich mit den Daten überein. Die Behörden zeigen nie, wie ein Modell mit diesen Parametern zu den Daten passt. Sie bieten diese Erklärungen einfach an, ohne Daten, die die Erklärungen rechtfertigen.

Anhand der auf Our World in Data (OWID) veröffentlichten kumulativen Sterblichkeitsdaten aus Tschechien können wir leicht zeigen, dass die COVID-Impfungen keinen Vorteil hinsichtlich der Sterblichkeit hatten. Das war die ganze Zeit über offensichtlich, aber nur eine kleine Anzahl ehrlicher Datenwissenschaftler hat es gewagt, darauf hinzuweisen.

Ich werde auch auf den gerade erschienenen neuseeländischen „Lessons Learned“-Bericht und die Erkenntnisse aus diesem 526-seitigen Bericht eingehen. Am aussagekräftigsten ist das, was nicht untersucht wurde.

Fazit: Wir haben sehr überzeugende Beweise für erhebliche Schäden und keinen Nutzen – und nur einen einzigen Gesundheitsbeamten weltweit, der ehrlich darüber spricht.

Die Studie

Hier ist die Studie (hinter einer Paywall).

Hier ist der Substack-Artikel (kostenlos).

Hier ist der X-Beitrag:

Die KI-Analyse von AlterIA ist verblüffend

Link zur AlterIA-Analyse, die bestätigt, dass es keine andere Erklärung für die hohe Zahl der überzähligen Todesfälle (die höchste in der Geschichte Australiens) gibt. Sie traten alle unmittelbar nach Beginn der Impfkampagne auf. Und es lag nicht an COVID, denn betroffen waren junge Menschen, nicht ältere!

Die KI-Analyse zeigt auf, dass keine der offiziellen Erklärungen mit dem zeitlichen Verlauf der überhöhten Sterblichkeit übereinstimmt.

Australische Gesundheitsbehörden haben den COVID-Impfstoff als Todesursache ausgeschlossen (er wird nicht einmal als Möglichkeit aufgeführt!), legen jedoch keine Analyse vor, aus der hervorgeht, dass der Impfstoff nicht mit der überhöhten Sterblichkeit zusammenfiel. Sie führen lediglich Gründe für das Auftreten der überhöhten Sterblichkeit an, ohne dass ein Datenmodell diese Gründe untermauert. Zum Beispiel hat die Bevölkerung aus irgendeinem unerklärlichen Grund plötzlich und unerklärlicherweise beschlossen, zu altern, direkt nach der Einführung der Impfstoffe.

Die KI-Analyse befasst sich mit den versicherungsmathematischen Daten, den beobachteten Todesursachen, der Altersverteilung und der Geschlechterverteilung. All dies steht im Einklang mit der Einführung des COVID-Impfstoffs.

Kein Nutzen bei all diesen überzähligen Todesfällen

Es war die ganze Zeit über offensichtlich. Die Tschechische Republik verfügt über hervorragende Daten. Sie waren die ganze Zeit über in OWID einsehbar. Ein Impfstoff mit einem behaupteten 10-fachen Mortalitätsnutzen (90 % VE gegen den Tod) hätte bei Einführung der Impfstoffe scharfe „Knicke“ in den kumulativen COVID-Todeskurven aufweisen müssen. Bei diesen Impfstoffen gab es jedoch keine Diskontinuität. Das ist ein riesiges Problem.

Ich bin nicht der Einzige, der darauf hinweist:

Das ist offensichtlich. Aber die Leute trauen sich nicht, das offen anzusprechen, weil das beruflich ihr Ende bedeuten würde:

Und das Fehlen eines „Kniepunkts“ war auch kein statistischer Zufall, denn dies wird durch die Daten auf Datensatzebene bestätigt. Wenn man die Gruppen der Geimpften und Ungeimpften hinsichtlich ihrer Gebrechlichkeit angleicht, verschwindet der „Schutz vor Mortalität“ einfach!

Ich verfüge über detaillierte Daten zu Geimpften und Ungeimpften, die eindeutig zeigen, dass der Impfstatus keine Rolle spielte, wenn man die Kohorten hinsichtlich der Gebrechlichkeit anpasste. Lesen Sie das noch einmal: Der Impfstatus spielte keine Rolle. Ihre Sterblichkeit während der COVID-Wellen war proportional zu Ihrer Sterblichkeit in Nicht-COVID-Zeiten. Das sind Rohdaten. Kein Modell. Kein KCOR. Nichts. Nur Rohdaten. Hier ist nur ein einfaches Beispiel.

Auch hinsichtlich der Krankenhausaufenthalte gab es keinen Nutzen

Die Studie von Xie (veröffentlicht in JAMA) zeigte, dass 80 % der wegen COVID ins Krankenhaus eingelieferten Veteranen eine COVID-Impfung erhalten hatten. Aber auch 80 % der Veteranen im durchschnittlichen Alter der Krankenhauspatienten hatten eine COVID-Impfung erhalten. Es gab also auch hinsichtlich der Krankenhausaufenthalte keinen Nutzen.

Und es gibt in der Geschichte keinen Impfstoff, der keinen Nutzen hinsichtlich der Krankenhausaufenthalte hat, aber einen Nutzen hinsichtlich der Sterblichkeit bei einer Krankheit, bei der der Weg zum Tod in der Regel über einen Krankenhausaufenthalt führt.

Ist Floridas Gesundheitsminister Joe Ladapo der einzige Gesundheitsbeamte auf der ganzen Welt, der erkannt hat, dass die COVID-Impfungen massiven Schaden angerichtet haben, bei geringem bis gar keinem Nutzen?

Nein. Er ist nur der Einzige, der ehrlich genug ist, dies öffentlich zuzugeben.

Die neuseeländische Regierung hat kürzlich ihre Analyse der Pandemiebekämpfung in Neuseeland veröffentlicht, es jedoch vermieden, zu untersuchen, ob die COVID-Impfungen gewirkt haben oder nicht

In dem offiziellen neuseeländischen Bericht „COVID Lessons Learned“ räumte sie ein, dass man einiges hätte besser machen können. Sie weigerte sich jedoch, die Anzahl der durch den COVID-Impfstoff geretteten bzw. verlorenen Menschenleben tatsächlich zu beziffern. Dies war die zentrale Frage, und sie wich ihr bewusst aus.

Sie wollten sich das nicht ansehen.

Ich bot ihnen an, ihnen die tschechische Analyse zur Verfügung zu stellen, aber sie hatten kein Interesse an den tschechischen Daten (die umfangreicher sind als ihre eigenen).

Hier können Sie die vollständige KI-Analyse des neuseeländischen Berichts lesen. Sie ist verblüffend.

Sie WOLLEN NICHT WISSEN, WIE VIELE MENSCHEN SIE GETÖTET HABEN, und sie wollen auch nicht, dass die neuseeländische Bevölkerung diese Zahl erfährt. Über 500 Seiten, und die entscheidende Frage bleibt unbeantwortet: Wie viele Menschen haben sie mit dieser Maßnahme getötet?

Zusammenfassung

Kein Nutzen. Massiver Übersterblichkeitsanstieg.

Der einzige Gesundheitsbeamte auf der ganzen Welt, der den Mut hat, dies öffentlich zuzugeben, ist Joe Ladapo in Florida.

Die anderen wollen einfach nicht darüber sprechen. Sie alle würden lieber Menschen sterben sehen, als ihren persönlichen Ruf zu riskieren, indem sie die Wahrheit sagen.

Wird es jemals eine Rechenschaft für die begangenen Fehler geben?

Es scheint, dass wir einfach keine Staats- und Regierungschefs auf der Welt haben, die den Mut haben, die Wahrheit zu sagen, und die Mainstream-Medien werden nicht recherchieren.