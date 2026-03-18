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Neue Videos am Mittwoch

Die Welt dreht sich – wir liefern den Kontext.

Unsere aktuellen Videos zeigen, worauf es ankommt: Relevante Themen, präzise Analysen und journalistische Tiefe ohne Spektakel. Vom Brennpunkt der Weltpolitik bis zum Umbruch in der Nachbarschaft – wir bieten die Informationen, die wirklich zählen. Kein Alarmismus, keine leeren Schlagzeilen – nur das, was euch weiterbringt. Für alle, die mitdenken, hinterfragen und mehr wollen. Jetzt ansehen, dranbleiben und mitreden – denn Aufklärung ist der Anfang von Veränderung.

Jeffrey Sachs: Droht aus dem Iran-Krieg ein Atomkrieg?

Prof. Marandi: „Wenn der Iran überfallen wird, werden sie vernichtet“ | Redacted News Deutsch

Tucker Carlson BESTÄTIGT: „Sie setzen KI ein, um Ziele in Kriegsgebieten auszumachen und zu töten“

Die Aufnahmen hinter Charlies Kopf | Candace, Folge 311

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USA und EU komplett am Boden: Das Ende des Westens ist endgültig besiegelt

Westen gespalten: Scheitert Trump am Iran? // GEGENPOL

Irans Raketen durchbrechen Luftabwehr – Was jetzt wirklich passiert

Dirk Pohlmann: Geheimdienste, Epstein, NWO & die Helmut-Schmidt-Verschwörung

VW-Krise, CDU-Debakel & AfD-Aufstieg: Wohin steuert Deutschland? // ZDF-Legende Peter Hahne

Warum die Macht der Ellisons so wichtig ist (The Corbett Report – Deutsch)

Tech-„Vorschriften zur Altersüberprüfung: Der Schwindel unter dem Deckmantel des „Kinderschutzes“, der ein dauerhaftes Überwachungsnetz aufbaut.“

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BRISANT! Was Erika Kirk in Epsteins Umfeld tat… | Candace Folge 310

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Strafanzeige gegen Swissmedic: Rechtsanwalt Philipp Kruse erhebt schwere Vorwürfe gegen WHO-Verträge

Strafanzeige gegen Swissmedic: Rechtsanwalt Philipp Kruse erhebt schwere Vorwürfe gegen WHO-Verträge von Wissensgeist.TV

Zürich, 20. April 2024 – WHO-Symposiums im Hotel Spirgarten in Zürich-Altstetten

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Warum diese Krise größer ist, als viele glauben

Massive Claude Code & ChatGPT Updates! Neue Skills, Gemini Embedding, RAG-Interview & mehr KI-News

Experte: Klempner bald reicher als Anwälte! Nach 2008 nun die große Warnung vor 2029!

„Die Kirchen selbst sind für die Impfung in die Propaganda gegangen.“