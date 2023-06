Die UFO-Vertuschungsbombe“ kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, und das sollte Sie beunruhigen

JD Rucker

Halten Sie mich nicht für verrückt, weil ich glaube, dass die meisten anderen Menschen verrückt sind, wenn es um UFOs geht.

Ein Informant des US-Geheimdienstes behauptet, dass UFOs abgestürzt sind, dass unsere Regierung sie hat und dass sie klare Beweise dafür haben, dass sie nicht menschlichen Ursprungs sind. Hier ist die Geschichte oder besser das Video, die Sie sich in Ihrer Freizeit ansehen können.

Die Reaktionen waren wie erwartet. Einige sagen: „Siehst du, ich wusste es!“ Viele gähnen und behaupten, sie hätten keinen Whistleblower gebraucht, der ihnen sagt, was sie bereits wussten. Die meisten sind ahnungslos, weil die Konzernmedien die Geschichte auffallend ignorieren.

In den vergangenen Tagen habe ich einige konservative und alternative Journalisten in den sozialen Medien zu der Geschichte Stellung nehmen sehen. Sie sagen, es handele sich um eine gut zeitlich aufeinander abgestimmte Bombe, um die Massen von anderen dringenden Problemen abzulenken.

Und dann ist da noch Tucker Carlsons Meinung. Die Kurzversion ist, dass dies die größte Geschichte sein sollte, über die die Medien berichten, aber sie dürfen es nicht, weil alles ein großes Geheimnis ist.

Ich kann mir vorstellen, dass beide Theorien wahr sind. Hält der tiefe Staat alles geheim, weil er einfach nicht will, dass wir es wissen? Spielen sie 4D-Schach und lassen die Geschichte genau im richtigen Moment durchsickern?

Meine Theorie ist vielleicht die seltsamste von allen.

Ich glaube nämlich nicht an außerirdisches Leben, zumindest nicht so, wie die meisten es sich vorstellen. Ich glaube, dass eine Kombination aus Menschen, Dämonen und Nephilim, die im Auftrag der Mächte und Gewalten aus Epheser 6:12 arbeiten, hinter dem gesamten UFO-Phänomen steckt.

Es ist nicht nur meine biblische Weltanschauung, die diese Sichtweise begründet. Wissenschaftler haben zu Protokoll gegeben, dass es wahrscheinlicher ist, dass UFOs und ihre Piloten nicht von einem anderen Planeten, sondern aus einer anderen Dimension stammen. Interdimensionale Reisen sind ihrer Meinung nach plausibler. Ich bin kein Wissenschaftler, also werde ich nicht einmal versuchen, ihre Sichtweise zu erklären, aber ich weiß, dass sie mit der Vorstellung übereinstimmt, dass diese „Außerirdischen“ in Wirklichkeit dämonischer Natur sind.

Wenn wir uns in der Endzeit befinden, wie viele glauben, dann könnte ein weltanschaulich erschütterndes Ereignis bevorstehen. Die „Ankündigung“ von Beweisen oder sogar der Kontakt mit Außerirdischen würde ausreichen. Ich glaube, dass sie uns seit Jahrzehnten auf diese Ankündigung vorbereiten, und die Zeit rückt näher.

Ich weiß, das ist ein verrückter Gedanke. Ich bin in dieser Frage nicht dogmatisch, weil das weit über meiner Gehaltsklasse liegt, aber es ist die Theorie, die ich bevorzuge. Sie können sagen, dass ich mit meinen Verschwörungstheorien übertreibe, aber es gibt einfach zu viele Löcher in den anderen Theorien, die ich gehört habe. Und wenn Sie nicht glauben, dass der Gegner in der Lage ist, einen jahrzehntelangen Betrug durchzuführen, dann kennen Sie den Gegner nicht gut genug. Unabhängig davon, was die Wahrheit ist, weder die Existenz einer offensichtlichen Vertuschung noch der Zeitpunkt des Geschehens verheißen Gutes für uns.

Mit all dem gesagt, hier ist ein Artikel von Michael Snyder von End of the American Dream, der in mehr Details über das, was passiert ist, geht …

„Es gibt eine ausgeklügelte Desinformationskampagne für die US-Bevölkerung, die extrem unethisch und unmoralisch ist“

Hoch entwickelte Flugzeuge unbekannter Herkunft fliegen schon seit Langem am Himmel, und nun hat sich ein Informant zu Wort gemeldet, der behauptet, dass die US-Regierung tatsächlich in der Lage war, „intakte und teilweise intakte Fahrzeuge“ zu bergen. Sollte sich seine Behauptung als zutreffend erweisen, könnte dies alles verändern. Der Whistleblower warnt aber auch davor, dass es innerhalb der Geheimdienste eine konzertierte Aktion gegeben hat, um diese Informationen vom Kongress und von der gesamten US-Bevölkerung fernzuhalten. Sie wollen nicht, dass wir die Wahrheit erfahren, und das sollte uns alle sehr beunruhigen.

In dieser Woche sorgte der 36-jährige David Charles Grusch weltweit für Schlagzeilen, als er begann, Nachrichtenagenturen mitzuteilen, was er als Mitglied der National Geospatial-Intelligence Agency und des National Reconnaissance Office erfahren hatte…

David Charles Grusch, ein Veteran und ehemaliges Mitglied der National Geospatial-Intelligence Agency und des National Reconnaissance Office, hat diese Informationen aufgedeckt und mit mehreren Nachrichtenagenturen über die Fahrzeuge gesprochen. „Es handelt sich um die Bergung von technischen Fahrzeugen nicht-menschlichen Ursprungs, nennen wir sie Raumfahrzeuge, wenn Sie so wollen, Fahrzeuge nicht-menschlichen, exotischen Ursprungs, die entweder gelandet oder abgestürzt sind“, so Grusch gegenüber NewsNationNow.

Wenn die US-Regierung wirklich „nicht-menschliche Fahrzeuge exotischen Ursprungs, die entweder gelandet oder abgestürzt sind“, geborgen hat, warum können wir sie nicht sehen?

Was versuchen sie zu verbergen?

Laut Grusch hat die US-Regierung im Laufe der Jahre „intakte und teilweise intakte Fahrzeuge“ geborgen…

Wir sprechen nicht über prosaische Ursprünge oder Identitäten“, sagte Grusch. „Das Material umfasst intakte und teilweise intakte Fahrzeuge. Grusch sagte dem Debrief, die Analyse habe ergeben, dass dieses Material „exotischen Ursprungs“ sei – was bedeutet, dass es sich um „nicht-menschliche Intelligenz handelt, sei es außerirdischer oder unbekannter Herkunft.

Diese Einschätzung basiert auf der Morphologie des Fahrzeugs, den materialwissenschaftlichen Tests und dem Besitz einzigartiger atomarer Anordnungen und radiologischer Signaturen“, sagte Grusch.

Wenn wir solche Fahrzeuge haben, würde ich sie gerne sehen.

Ich bin sicher, dass Sie das auch möchten.

Aber heutzutage ist so ziemlich alles „geheim“, und Grusch behauptet, dass sogar der Kongress im Dunkeln gelassen wird…

In einer nicht klassifizierten Version der Beschwerde, die uns zur Verfügung gestellt wurde, heißt es, dass Grusch direkte Kenntnis davon hat, dass mit dem UAP zusammenhängende Verschlusssachen dem Kongress von „Elementen“ der Geheimdienstgemeinschaft vorenthalten und/oder verheimlicht wurden, „um die legitime Aufsicht des Kongresses über das UAP-Programm absichtlich zu vereiteln“. Alle Aussagen, die Grusch im Rahmen der Verschlusssachenbeschwerde machte, wurden unter Eid gemacht.

Wenn ich ein Mitglied des Kongresses wäre, würde mich diese Nachricht stinksauer machen.

Grusch sagt auch, dass eine „ausgeklügelte Desinformationskampagne“ seit Jahren auf die allgemeine Bevölkerung abzielt, weil sie auch nicht wollen, dass wir die Wahrheit erfahren…

Grusch erklärte gegenüber NewsNation, dass die amerikanische Öffentlichkeit seit Jahrzehnten belogen wird.

„Es gibt eine ausgeklügelte Desinformationskampagne gegen die US-Bevölkerung, die extrem unethisch und unmoralisch ist“, sagte Grusch.

Dies bestätigt, was viele von uns schon lange vermutet haben.

Manchmal geben sie uns ein wenig von der Wahrheit preis, aber die Geheimdienste halten das meiste von dem, was sie entdeckt haben, absichtlich von uns fern.

Grusch hat eine offizielle Whistleblower-Beschwerde eingereicht, und der Generalinspektor der Intelligence Community hat bereits festgestellt, dass seine Whistleblower-Beschwerde „glaubwürdig“ ist…

Der Generalinspekteur der Intelligence Community befand die Beschwerde von Herrn Grusch im Juli 2022 für „glaubwürdig“ und „dringend“, und eine Zusammenfassung wurde dem Director of National Intelligence, dem Senate Select Committee on Intelligence und dem House Permanent Select Committee on Intelligence übermittelt, so Herr Grusch.

Und ein Kollege, der sehr eng mit Grusch zusammengearbeitet hat, sagt, sein Charakter sei „über jeden Zweifel erhaben“…

Karl E. Nell, ein kürzlich pensionierter Oberst der Armee und derzeitiger leitender Angestellter in der Luft- und Raumfahrtindustrie, der von 2021 bis 2022 Verbindungsmann der Armee für die UAP-Taskforce war und dort mit Grusch zusammenarbeitete, bezeichnet Grusch als „über jeden Zweifel erhaben“.

Das heißt aber nicht, dass tatsächlich etwas passieren wird.

Grusch könnte der glaubwürdigste Zeuge in der Geschichte der Welt sein, aber das wird einfach nicht ausreichen, um die Mauer der Geheimhaltung zu durchbrechen.

Unsere Beamten werden leugnen, leugnen und noch mehr leugnen, bis sie ganz blau im Gesicht sind.

In der Tat hat das Pentagon bereits eine Erklärung veröffentlicht, die uns dazu bringen soll, keine unbequemen Fragen mehr zu stellen…

Als Reaktion auf die jüngsten Behauptungen gab die Sprecherin des Verteidigungsministeriums, Sue Gough, eine Erklärung ab, in der es heißt: „Bis heute hat das AARO (All-domain Anomaly Resolution Office) keine nachprüfbaren Informationen entdeckt, die die Behauptung untermauern, dass Programme zum Besitz oder Reverse-Engineering von außerirdischen Materialien in der Vergangenheit existiert haben oder derzeit existieren. AARO ist entschlossen, die Daten und ihre Untersuchung zu verfolgen, wo immer sie hinführen.“

Natürlich ignorieren die meisten großen Nachrichtenagenturen hier in den Vereinigten Staaten diese Geschichte entweder völlig oder behandeln sie als Kuriosität.

Glücklicherweise gibt es ein paar echte Journalisten, die diese Geschichte sehr ernst nehmen. Einer von ihnen ist Tucker Carlson…

Er fuhr fort: „In einem normalen Land würde diese Nachricht wie eine Bombe einschlagen: die Nachricht des Jahrtausends. Aber in diesem Land zählt sie nicht. Carlson beschuldigte die Washington Post und die New York Times, die Geschichte zu ignorieren.

Da stand überhaupt nichts darüber, dass eine außerirdische Spezies Hyperschallflugzeuge über unsere Städte fliegt. Kein einziges Wort. Er sagte: „Wenn Sie sich also fragen, warum unser Land so dysfunktional zu sein scheint, dann ist das ein großer Teil des Grundes. Niemand weiß, was hier vor sich geht.

Er hat Recht.

Diese Geschichte schlägt ein wie eine Bombe und sollte sowohl bei der Washington Post als auch bei der New York Times auf der ersten Seite stehen.

Aber es gibt bestimmte Dinge, über die sie einfach nicht sprechen wollen, und zwar deshalb, weil sie angewiesen sind, nicht darüber zu sprechen.

Es ist also unabhängigen Journalisten wie mir überlassen, über diese Dinge zu schreiben, und das ist einer der Gründe, warum ich diesem Thema in meinem letzten Buch ein ganzes Kapitel gewidmet habe.

Ich persönlich bin fest davon überzeugt, dass die Bühne für eine Täuschung epischen Ausmaßes bereitet wird.

Dies ist wirklich eine der bisher größten Geschichten dieses Jahrhunderts, und ich glaube, dass diese Geschichte in den kommenden Monaten und Jahren noch viel seltsamer werden wird.