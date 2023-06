Wie kann das gut ausgehen?

Es sieht so aus, als würde die lang erwartete ukrainische Frühjahrsoffensive endlich in Gang kommen. Gestern hat Russland ukrainische Angriffe an fünf Stellen zurückgeschlagen.

Es ist noch sehr früh – wahrscheinlich handelte es sich um Sondierungsangriffe, mit denen Schwachstellen in den russischen Verteidigungsstellungen aufgespürt werden sollten -, aber diese Angriffe waren viel heftiger als frühere Sondierungsangriffe.

Wir werden abwarten müssen, was passiert.

Wenn die Hauptoffensive kommt, ist es sehr gut möglich, dass die ukrainischen Streitkräfte in bestimmten Gebieten durchbrechen werden. Sie könnten einige Gebiete erobern (mit viel von den USA und der NATO bereitgestellter Aufklärung und Information), aber es ist unwahrscheinlich, dass ihre Gewinne von Dauer sein werden.

Die Offensive wird wahrscheinlich im Sande verlaufen, da die russischen Streitkräfte sie allmählich aufreiben.

Russland verfügt über mehrere Verteidigungslinien in der Region, die mit Minenfeldern, Panzerabwehrgräben, Betonhindernissen, den sogenannten Drachenzähnen, usw. befestigt sind. Dies sind gewaltige Verteidigungsanlagen, die Russland in monatelanger Arbeit errichtet hat.

Wenn die Ukraine eine Linie durchbricht, wird sie auf eine weitere stoßen. Und noch eine. Und noch eine danach.

Man muss sich auch darüber im Klaren sein, dass Offensiven in der geplanten Größenordnung massive logistische Unterstützung erfordern, und es ist alles andere als klar, dass die Ukraine über die Ressourcen verfügt, um eine Großoffensive durchzuführen. Erschwerend kommt hinzu, dass Russland immer wieder ukrainische Munitionsdepots, Transportverbindungen, Sammelpunkte usw. ins Visier nimmt.

Inzwischen will Zelensky mehr Patriot-Raketensysteme. Das liegt daran, dass die Russen bereits ein Drittel der von uns gelieferten Systeme zerstört haben.

Wie ich schon früher argumentiert habe, gewinnt Russland den Krieg. Der Westen kann es sich nicht leisten, der Ukraine noch mehr Waffen zu geben, und die Unterstützung für die Kriegsanstrengungen geht zurück.

Verhandlung oder Eskalation

Alles, was bleibt, sind Verhandlungen oder eine Eskalation in Richtung Atomkrieg. Leider wird sich Biden wahrscheinlich für die Eskalation entscheiden.

Erst sagte er, keine Panzer, dann stimmte er zu, Panzer zu schicken. Dann sagte er, keine F-16, jetzt hat er zugestimmt, F-16 zu schicken. Es gibt keinen Grund zu glauben, dass es dabei bleiben wird. Biden steckt viel zu tief drin, als dass er jetzt einfach abhauen könnte.

Und es gibt auch keinen Grund zu der Annahme, dass Biden von den antirussischen Wirtschaftssanktionen abrücken wird. Vielmehr werden sogar noch mehr Sanktionen verhängt.

Hier die jüngste Sanktionsankündigung der USA, über die Stratfor kürzlich berichtete:

Die Vereinigten Staaten haben neue Sanktionen gegen 69 russische Unternehmen, ein armenisches Unternehmen und ein kirgisisches Unternehmen verhängt und die Ausfuhr einer breiten Palette von bis zu 1.200 zusätzlichen Produkten und Konsumgütern nach Russland gestoppt, wie Reuters am 19. Mai berichtete. Die neuen Sanktionen und Beschränkungen sind Teil der Umsetzung der jüngsten Erklärung der Gruppe der Sieben zur Ukraine durch die Vereinigten Staaten, in der die Absicht der Gruppe erklärt wurde, die Sanktionen gegen Russland auszuweiten. Die Maßnahmen deuten darauf hin, dass mehr Gewicht auf die Blockierung derjenigen gelegt wird, die die Sanktionen umgehen oder deren Umgehung erleichtern, aber es ist unwahrscheinlich, dass die Sanktionen das Entstehen neuer Umgehungsstrategien verhindern oder Russlands Fähigkeit, den Krieg in der Ukraine fortzusetzen, beeinträchtigen werden. Dennoch werden sie neue Risiken für die Einhaltung der Vorschriften für Unternehmen in einer Reihe von Sektoren von Konsumgütern bis zu Hochtechnologie mit sich bringen, die nun sicherstellen müssen, dass ihre Geschäftsaktivitäten nicht gegen die neuen Maßnahmen verstoßen.

Im April hat der Internationale Währungsfonds seine Prognose für die russische Wirtschaft weiter verbessert. Er rechnet mit einem Wachstum von 0,7 % in diesem Jahr, was einer Erhöhung um 0,4 Prozentpunkte gegenüber der Prognose vom Januar entspricht.

Das Scheitern der Sanktionen

Ausgangspunkt für die Analyse ist die Erkenntnis, dass diese antirussischen Sanktionen in Bezug auf den Umfang und die Anzahl der betroffenen Einrichtungen beispiellos sind. Die USA haben die Bankkonten der russischen Zentralbank und eine lange Liste russischer Unternehmen eingefroren. Sie haben Russland aus dem globalen Interbanken-Nachrichtenverkehrssystem SWIFT herausgeschmissen.

Es ist nicht übertrieben, SWIFT als das zentrale Nervensystem des globalen Finanzsystems zu bezeichnen. Durch den Ausschluss Russlands wird die Fähigkeit seiner Banken, Zahlungen zu tätigen, stark eingeschränkt, auch wenn sie andere Währungen als den US-Dollar verwenden und Geschäfte mit Nicht-US-Banken abwickeln.

Tausende US-Unternehmen haben ihre Geschäfte in Russland geschlossen. Sie haben ihre Geschäftstätigkeit entweder eingestellt oder vorübergehend ausgesetzt. US-Personen ist es unter Androhung hoher Geld- oder Haftstrafen verboten, neue Investitionen in Russland zu tätigen.

Die Ausfuhr strategischer Metalle aus Russland ist in vielen Fällen verboten worden. Die Einfuhr von Halbleitern und anderen High-Tech-Produkten und -Ausrüstungen nach Russland wurde verboten. Russische Ölexporte per Tanker wurden verboten.

Dieses Ölverbot wurde durch ein separates Verbot von Fracht- und Schiffsversicherungen bei großen Anbietern wie Lloyd’s of London ergänzt. Ohne Versicherung werden die meisten Parteien das Öl nicht verschiffen oder kaufen.

Die Liste kann fortgesetzt werden. Es werden ständig neue Ziele und Sanktionen angekündigt. Was ist das Ergebnis dieses globalen Finanzsanktionskriegs?

Er war ein völliger Fehlschlag. Russland gewinnt eindeutig den kinetischen Krieg in der Ukraine, und es gewinnt auch den Finanzkrieg.

Das stand nicht im Spielbuch

Der russische Rubel ist so stark wie vor der russischen Invasion. Bidens Behauptung, dass Sanktionen den Rubel „zerstören“ würden, war nur heiße Luft. Die russische Wirtschaft ist 2022 um etwa 3 % zurückgegangen, nachdem Kritiker behauptet hatten, sie würde um 10 % oder mehr einbrechen.

In diesem Jahr rechnet der IWF für Russland mit einem Wachstum von 0,7 %, während viele Analysten für die USA eine schwere Rezession erwarten.

Russland konnte die Sanktionen gegen Ölexporte leicht umgehen, indem es eine „Geisterflotte“ von Schiffen einsetzte, die Transponder ausschalteten und Öl von Schiff zu Schiff transferierten, um die Identität des Verkäufers im Entladehafen zu verschleiern.

Diese Vorgehensweise ist nicht überraschend. Rohstoffhändler Marc Rich hat in den 1990er und 2000er-Jahren von seinem Schloss in Zug in der Schweiz aus dasselbe getan, um die Ölexportsanktionen gegen Iran und Irak zu umgehen.

Auch die Versicherungsverbote haben sich als unwirksam erwiesen. Es gibt einfache Umgehungsmöglichkeiten wie Selbstversicherung, firmeneigene Versicherungsgesellschaften und Versicherungen von Unternehmen, die sich nicht an dem Boykott beteiligen.

In jüngster Zeit haben die USA weitere Sanktionen gegen zwei große Goldminenunternehmen in Russland verhängt. Das ist Unsinn, der nur zur Schau gestellt wird. Gold ist ein Element mit der Ordnungszahl 79. Sobald es geschmolzen und in Barren gegossen ist, lässt es sich nicht mehr zurückverfolgen. Es kann heimlich auf dem Luftweg um die Welt transportiert und auf Märkten von Shanghai bis Singapur verkauft werden.

Gold ist Gold, und es geht, wohin es will. Die US-Sanktionen werden keine Auswirkungen haben, außer dass sie die Kosten im globalen Handel erhöhen.

Die Verzweiflung der sekundären Boykotte

Tatsächlich nehmen viele der weltweit wichtigsten Länder eine neutrale Haltung ein und unterstützen die US-Sanktionen nicht. Zu diesen neutralen Parteien gehören Indien, China, Südafrika und Brasilien, die zusammen fast 40 % der Weltbevölkerung ausmachen.

Indien, China und Brasilien sind drei der zehn größten Volkswirtschaften der Welt und erwirtschaften zusammen 24 % des globalen BIP.

Das Neue an dem oben zitierten Bericht über die Sanktionen ist, dass die USA jetzt verzweifelt sind, weil die Sanktionen Russland nicht schaden und das russische Verhalten in der Ukraine nicht ändern.

Die USA haben damit begonnen, sogenannte Sekundärboykotte zu verhängen. Das bedeutet, dass sich die Sanktionen nicht direkt gegen Russland richten, sondern gegen Länder, die mit Russland Geschäfte machen und die Anweisungen der USA nicht befolgen.

So wird beispielsweise berichtet, dass China Halbleiter an Russland verkauft, während Brasilien Flugzeuge und Indien Drohnen vertreibt. China und Indien beziehen auch Öl aus Russland. Es wird auch berichtet, dass Südafrika mit Waffenverkäufen an Russland begonnen hat.

Alle diese Verkäufe stellen einen Verstoß gegen die US-Sanktionen dar. Berichten zufolge werden die USA damit beginnen, separate Sanktionen gegen China, Brasilien, Indien und Südafrika zu verhängen, weil sie sich nicht an die US-Sanktionen halten.

Wie kann das gut enden?

Diese neuen sekundären Boykottsanktionen werden nicht gut aufgenommen. China, Brasilien, Indien und Südafrika werden die sekundären Boykotte nicht tatenlos hinnehmen.

Sie werden auf ihre Weise Vergeltung üben. Die „Tit-for-Tax“-Sanktionen werden Russland nicht im Geringsten behindern, aber sie werden zu einem weiteren Rückgang des Welthandels führen, wie es ihn zuletzt während der Großen Depression gab.

Biden behauptet, dass die Sanktionen erst dann enden werden, wenn sich Russland vollständig aus der Ukraine, einschließlich der Krim, zurückzieht. Russland wird sich nicht nur nicht zurückziehen, sondern auch weiterhin große militärische und territoriale Gewinne erzielen. Daran wird auch eine ukrainische Offensive nichts ändern, es sei denn, es gelingt ihr , sehr große Schwierigkeiten zu überwinden.

Das bedeutet, dass die Sanktionen auf unbestimmte Zeit fortbestehen werden.

Das bedeutet auch, dass Biden den Welthandel zusätzlich zu den anderen Problemen, mit denen die Weltwirtschaft bereits konfrontiert ist, stark belastet hat.

Die Anleger sind gut beraten, wenn sie ihr Vermögen in Bargeld, Gold und andere Sachwerte umschichten. Diese werden die wahren Gewinner sein, wenn sich der Krieg in der Ukraine weiter hinzieht.