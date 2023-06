„Die russische Medizin wird von der WHO kontrolliert“

Riley Waggaman

Ein Gespräch mit der unabhängigen Ärztevereinigung Russlands

Vor kurzem hatte ich die Ehre und das Privileg, ein Interview mit Dr. Alina Lushavina, der Leiterin der Unabhängigen Ärztevereinigung Russlands, zu führen.

Bevor ich dieses zum Nachdenken anregende Interview mit Ihnen teile, möchte ich einige Hintergrundinformationen über Dr. Lushavinas Gruppe geben und darüber, wo sie in die Bewegung für medizinische Freiheit in Russland insgesamt „passt“.

Wie im Westen umfasst die Bewegung für medizinische Freiheit in Russland ein wahrhaft vielfältiges Spektrum von Organisationen und Interessengruppen, die trotz ihrer Unterschiede alle darin übereinstimmen, dass die „Pandemie“ ein massiver, mörderischer, von der WHO initiierter Betrug war.

Lassen Sie sich nicht von der dumpfen, kastrierten, viehzüchtenden, Impf-verherrlichenden, WHO-liebenden, Oligarchen dienenden Unipartei (Einiges Russland) täuschen: Russland verfügt über eine beeindruckende Vielfalt an patriotischen soziopolitischen Gruppen, die das gesamte ideologische Spektrum abdecken.

Auf der „rechten“ Seite dieses Spektrums finden sich orthodoxe/konservative Gruppen wie die Organisation OUZS, die sich für Familienwerte einsetzt (unter dem Vorsitz von Andrei Tsyganov von Katjuscha).

Im Großen und Ganzen sind diese Gruppen pro-Putin, befinden sich aber in einem ständigen Kriegszustand mit den vermeintlichen Lakaien der Globalisten und den westlichen Speichelleckern in der russischen Regierung – auch in Putins innerem Kreis.

Aber diese Weltanschauung ist bei Weitem nicht die extreme unter Russlands WHO-hassenden religiösen Rechtsextremen. (Die orthodoxen Radikalen im Dritten Rom bezeichnen den Kreml beiläufig als „Synagoge des Satans“. Nun, Sie verstehen schon…)

Am anderen Ende des Spektrums stehen die Neo-Sowjets. Anstatt die Rückkehr des Zaren zu fordern, plädieren sie für eine horizontale Machtstruktur – sowjetisch inspirierte „Volksräte“ usw. Auch sie hassen die WHO.

Es gibt auch Gruppen, die Elemente beider ideologischer Pole miteinander verbinden, wie die Bewegung Essence of Time von Sergey Kurginyan (die mit dem Roten Frühling ein hervorragendes Medienorgan betreibt).

Dann gibt es unpolitische Organisationen, die medizinische Fachkräfte und Aktivisten aus dem gesamten ideologischen Spektrum anziehen. Ärzte für die Wahrheit, als Beispiel.

Dr. Lushavinas unabhängiger Ärzteverband ist mit der All-People’s Union of the Revival of Russia (All-Volks-Union der Wiedergeburt Russlands) verbunden, einer linksextremen neo-sowjetischen Bewegung, die von der russischen Regierung nicht gerade begrüßt wird.

(Die Ironie dabei ist, dass die Vereinigung, obwohl sie wegen ihrer angeblichen Radikalität“ angegriffen wird, wiederholt versucht hat, innerhalb des russischen Rechtssystems zu arbeiten, um positive Veränderungen zu bewirken – vielleicht ist es das, was sie so radikal macht?)

Wie auch immer. Trotz ihrer ideologischen Differenzen sind sich die Mitglieder der russischen Bewegung für medizinische Freiheit einig, dass:

COVID-Impfstoffe, einschließlich Sputnik V, sind weder sicher noch wirksam.

Die WHO übt einen übergroßen Einfluss auf Russland aus, und Moskau muss sofort aus dieser schrecklichen, gesundheitszerstörenden Organisation austreten.

Moskaus „Pandemie-Reaktion“ hat katastrophale Folgen, die wahrscheinlich noch nicht vollständig realisiert wurden.

Ich weise auf all dies hin, weil es leider eine Tendenz unter den Internet-Schleichern gibt, sich über belanglose Meinungsverschiedenheiten oder ideologische Differenzen aufzuregen.

Ich mag das nicht. Ich denke, wir sollten die Tatsache feiern, dass Menschen auf der ganzen Welt, aus dem gesamten ideologischen Spektrum, in der Lage waren, zusammenzuarbeiten, um sich gegen einen der größten und zerstörerischsten globalen Betrügereien in der Geschichte der Menschheit zu wehren.

Der Unabhängige Ärzteverband hat wohl mehr als jede andere Gruppe in Russland getan, um das Bewusstsein für die katastrophalen Auswirkungen von „Impfstoffen“ und anderen von der WHO befürworteten „Gesundheitsmaßnahmen“ zu schärfen.

Im Juli 2021 schrieb der Verband an verschiedene Ministerien und föderale Organisationen und bat um die Zusammensetzung von Sputnik V sowie um Informationen über Todesfälle unter geimpften Russen. Ihre Anfragen wurden abgewürgt.

Die Gruppe stellte auch eine Liste mit mehr als 1.000 Todesfällen zusammen, die mit Sputnik V und anderen russischen COVID-Impfstoffen in Verbindung gebracht werden.

Die Gruppe war eine von mehreren Organisationen, die gegen die Ankündigung des Verteidigungsministeriums protestierten, dass mobilisierte Bürger einer bereits bestehenden Impfpflicht unterworfen werden sollten.

Im Oktober 2022 veröffentlichte ich eine Übersetzung ihres Schreibens an Putin, in dem sie die Rücknahme dieser Entscheidung forderten.

(Es gab allen Grund, die Androhung einer Zwangsimpfung für mobilisierte Soldaten für bare Münze zu nehmen, da die obligatorische COVID-Impfung beim russischen Militär schon lange vor dem „offiziellen“ Erlass im Juni 2021 begann und bis zum Beginn der BBS fortgesetzt wurde).

Glücklicherweise hat das Verteidigungsministerium – wohl auch aufgrund des öffentlichen Aufschreis – entschieden, dass die „epidemiologische Situation“ mit COVID keine Pflichtinjektionen mehr rechtfertigt.

Die Vereinigung ist immer noch sehr aktiv, wie Sie bald von Dr. Lushavina erfahren werden.

Entschuldigen Sie bitte die lange Einleitung.

Doch nun zum Interview (das aus dem Russischen übersetzt und zur besseren Verständlichkeit leicht gekürzt wurde).

In einem kürzlich veröffentlichten Bericht zur Arzneimittelsicherheit räumte die russische Regierung ein, dass etwa 60 % der 61 000 im vergangenen Jahr registrierten unerwünschten Ereignisse auf die Impfung gegen das Coronavirus zurückzuführen sind. Weitere Einzelheiten wurden nicht genannt (und wir wissen nicht genau, welche „Impfstoffe“ diese Nebenwirkungen verursachten, obwohl Sputnik V bis 2022 der einzige COVID-Impfstoff war, der in Russland weitverbreitet war). Glauben Sie, dass diese „offizielle“ Zahl repräsentativ für die tatsächlichen Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit Sputnik V ist?

Was die Sicherheit des Medikaments Sputnik V betrifft, kann ich Folgendes sagen: Seit drei Jahren veröffentlichen wir Artikel und Berichte, die zeigen, dass dieser Impfstoff nicht nur unsicher ist, sondern der Gesundheit unserer Bürger schadet und zu Autoimmunkrankheiten, Thrombosen und Todesfällen führt.

Unsere Organisation ist eine Gruppe praktizierender Ärzte, und am 20. März 2020, als die Coronavirus-Pandemie in Russland zum ersten Mal angekündigt wurde, veranstalteten wir eine Live-Sendung, in der wir erklärten, dass wir als Ärzte mit den Entscheidungen unserer Behörden nicht einverstanden sind.

Wir haben die wissenschaftlichen Fakten dargelegt, dass das Coronavirus nichts anderes als eine akute Virusinfektion der Atemwege ist und dass alle Maßnahmen – Masken, Beschränkungen, Abriegelungen und Impfungen – keine positiven Auswirkungen auf die Krankheits- und Sterblichkeitsstatistiken haben würden. Ferner würden die Beschränkungen zu einem Anstieg der Todesfälle und einer Verschlimmerung schwerer chronischer Krankheiten, auch bei älteren Menschen, führen.

Wir haben uns gegen die Entwicklung und den Einsatz von Coronavirus-„Impfstoffen“ gewehrt, und bis heute hat Russland mit den Folgen dieser Medikamente zu kämpfen.

Tatsache ist, dass diese Impfstoffe mit Hilfe der neuen RNA- und DNA-Technologie entwickelt wurden.

Diese Impfstoffe enthalten fremde Proteine, die das menschliche Genom verändern. Der Körper wird genetisch verändert und beginnt, riesige Mengen an fremden Spike-Proteinen zu produzieren, die zu Thrombose und Autoimmunerkrankungen führen.

Ferner beginnt der genetisch veränderte Organismus, seine eigenen Zellen als fremd zu betrachten und sie anzugreifen, was zu Autoimmunerkrankungen wie Gehirnentzündung, Enzephalitis, Polyneuropathie, Multipler Sklerose und Thrombose führt. Dies kann zu Schlaganfällen und Herzinfarkten führen.

Frühere Versuche, einen Impfstoff gegen das Coronavirus zu entwickeln, wurden weltweit unternommen – und scheiterten allesamt am ADE-Effekt, dem Antikörper-abhängigen Enhancement.

In Versuchen mit Nagetieren wurde gezeigt, dass Mäuse nach einer Impfung gegen das Coronavirus so viele Antikörper produzierten, dass sie ihre eigenen Zellen angriffen, was zum Tod führte. Das heißt, alle geimpften Mäuse starben einfach. Diese Studien wurden 20 Jahre lang durchgeführt und endeten alle mit dem Tod der Nager.

Als die neuen Coronavirus-Impfstoffe entwickelt wurden – und ich sage Ihnen, alle Impfstoffe sind genau gleich, Sputnik, AstraZeneca, Pfizer, sie funktionieren alle auf die gleiche Weise – wurde keiner von ihnen ordnungsgemäß und langfristig an Tieren getestet. Nachdem diese Impfstoffe entwickelt worden waren, wurden sie fast direkt an Menschen getestet. Und das ist illegal.

Bevor das Coronavirus aufkam, sollten Impfstoffversuche mindestens fünf Jahre dauern, mit verschiedenen Forschungsphasen und verschiedenen Patientengruppen.

Aber die Coronavirus-Impfstoffe sind erst der Anfang, denn die WHO und die russischen Behörden haben bereits erklärt, dass wir zu neuen Impfstoffen übergehen müssen, nämlich zu gentechnisch hergestellten Impfstoffen. Und bald werden alle Impfstoffe auf RNA und DNA basieren – im Grunde ist das gar keine Impfung. Es ist eine Veränderung des menschlichen GENOTYPS. Das große medizinische Experiment.

Nebenbei bemerkt: In unserem Verband gibt es Gynäkologen, darunter auch Gynäkologen aus Kasachstan, und nachdem wir geimpfte Patienten untersucht hatten, kamen wir zu dem Schluss, dass diese Impfstoffe auch Unfruchtbarkeit verursachen.

All dies und weitere Fakten dokumentieren wir seit drei Jahren in unseren Veröffentlichungen.

In unserem Land sind keine detaillierten Informationen über gemeldete Nebenwirkungen von Impfstoffen öffentlich zugänglich!

Aber wir haben unsere eigenen umfangreichen Statistiken über die Folgen von Impfungen zusammengestellt.

Dr. Alexander Redko hat kürzlich eine Anfrage an das Gesundheitsministerium gestellt, in der er die Ergebnisse der Phase-III-Studie für Sputnik V verlangt, die der Öffentlichkeit vorenthalten wurden. Auch Ihre Organisation hat das Gesundheitsministerium (und andere Behörden) um Informationen über diesen „Impfstoff“ gebeten. Können Sie uns etwas über diesen Prozess und die Antworten, die Sie erhalten haben, erzählen? Gab es Fortschritte in Richtung größerer Transparenz und Rechenschaftspflicht?

Wir befinden uns nun schon seit drei Jahren in einem Rechtsstreit mit unserer Regierung.

Im Jahr 2020 begannen wir, Hunderte Briefe, Petitionen und Forderungen an den Präsidenten, die Staatsanwaltschaft und das Gesundheitsministerium zu schicken.

Als wir keine Antwort erhielten, haben wir geklagt. Wir verklagten die Regierung zweimal vor dem Obersten Gerichtshof.

Wir forderten, dass der Status des Coronavirus als besonders gefährliche Infektion aufgehoben wird, und verlangten ein Ende der restriktiven Maskenregelung. Das Gericht erhielt mehrere tausend ähnliche Forderungen als Teil einer „Sammelklage“.

Leider haben wir beide Verfahren verloren.

Danach verfassten wir zehn wissenschaftliche Berichte, in denen wir nachwiesen, dass die Beschränkungen für Coronaviren keinen medizinischen Nutzen haben und nutzlos sind. Außerdem verfassten wir mehrere Stellungnahmen zu Impfstoffen, in denen wir aufzeigten, dass diese Medikamente gefährlich sind.

Diese Dokumente brachten wir auch in eine Klage gegen das Gesundheitsministerium ein, das die russischen Gesetze umging, um Sputnik V zu registrieren.

Unsere Klage wurde abgewiesen, und man sagte uns, dass unsere Rechte nicht verletzt worden seien – „wenn Sie nicht geimpft werden wollen, beschweren Sie sich nicht“.

Als wir diese Antwort erhielten, verklagten wir regionale Gouverneure im ganzen Land mit der Forderung, die Impfpflicht und die Beschränkungen für Coronaviren aufzuheben, einschließlich der QR-Codes (Impfpässe).

Die Klagen zogen sich über mehrere Monate hin, aber schließlich wurden diese Beschränkungen in den Wochen nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine aufgehoben.

Am 25. Mai 2023 reichten wir eine Beschwerde beim Untersuchungsausschuss ein und forderten, dass Gesundheitsminister Michail Muraschko, Anna Popowa, die Leiterin von Rospotrebnadzor, und Alexander Gintsburg, der Macher des russischen Senders Sputnik V, wegen Mordes angeklagt werden.

Wir haben eine Liste mit 1.000 dokumentierten Fällen von Menschen vorgelegt, die durch den Coronavirus-Impfstoff getötet wurden, und die Eröffnung eines Strafverfahrens gegen sie gefordert. Unsere Arbeit geht also weiter.

Die Weltgesundheitsorganisation hat kürzlich bekannt gegeben, dass COVID kein globaler Gesundheitsnotfall mehr ist. Was würden Sie sagen, ist das „Vermächtnis“ dieser „Pandemie“ in Russland?

Das Vermächtnis, das wir hinterlassen, sind die Verschlimmerung chronischer Krankheiten, eine große Zahl von Impfstoffopfern und diejenigen, die an einer unsachgemäßen Behandlung des Coronavirus gestorben sind.

Interessant ist jedoch, dass es statistisch gesehen wahrscheinlicher ist, dass man an einem Verkehrsunfall stirbt als an einem Coronavirus. Es handelt sich also nicht um eine besonders gefährliche Infektion.

Aber die WHO-Diktatur des medizinischen Faschismus ist noch nicht beendet. Sie bereitet bereits neue Epidemien vor, sodass wir auf der Hut sein müssen. Immerhin bereiten unsere Behörden die Unterzeichnung eines neuen Pandemieabkommens vor. Im Falle neuer Epidemien werden wir der WHO völlig untergeordnet sein. Dies ist Teil des kolonialen Regimes Russlands und der versteckten Besetzung unseres Landes.

Können Sie einige Beispiele für den Einfluss der WHO in Russland nennen? Es gibt viele Aktivisten in Russland, die den Austritt Moskaus aus dieser Organisation fordern. Glauben Sie, dass dies eine reale Möglichkeit ist?

Alle unsere Gespräche mit den russischen Behörden haben zu der gleichen Antwort geführt: „Wir können unsere Entscheidung nicht ändern, weil die WHO dies beschlossen hat, und wir müssen dieser Organisation gehorchen“.

Die russische Medizin wird nicht vom Präsidenten oder vom Gesundheitsminister kontrolliert, sondern von der WHO.

Ja, wir werden weiterhin den Austritt unseres Landes aus der WHO fordern. Es ist möglich, aus dieser Organisation auszutreten, wenn unser Land von dem derzeitigen Kolonialregime befreit wird.

Wir sind nicht nur der Weltbank, dem IWF und anderen Weltorganisationen untergeordnet. Unser Land gehört bereits zu einer Organisation namens Weltorganisation der „Vereinigten Städte und Gemeinden“ (UCLQ) – ein weiteres Zeichen dafür, dass Russland eine Kolonie ist. Wir müssen uns also nicht nur aus der WHO zurückziehen, sondern auch aus anderen globalen Organisationen austreten.

Was die WHO betrifft, so kann ich sagen, dass nicht nur Russland, sondern die ganze Welt dieser Organisation misstrauen und sie zu Verbrechern erklären sollte. Sie müssen vor Gericht gestellt werden – alle Länder müssen einen Misstrauensantrag gegen diese Organisation stellen.

Leider hat man sie unantastbar gemacht, aber jede Diktatur hat immer mit einem Volksgerichtsprozess geendet – dazu bedarf es nur der Einigung der Volksmassen.

Von Riley Waggaman (alias „Edward Slavsquat“): Er ist ein amerikanischer Schriftsteller, der in Moskau lebt. Er arbeitete fast vier Jahre lang bei RT (seine offizielle Position war „leitender Redakteur“, aber seine täglichen Aufgaben waren nicht so illuster, wie der Titel vermuten lässt)