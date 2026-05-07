Die Uhr tickt für Fauci: Letztes Zeitfenster vor möglicher Anklage

Ein Bericht der New York Post bringt eine neue Dynamik in die Aufarbeitung der COVID-Jahre. Nach der Anklage gegen den langjährigen Fauci-Berater David Morens rückt nun die Frage in den Mittelpunkt, ob überhaupt noch genügend Zeit bleibt, um Anthony Fauci selbst juristisch zur Verantwortung zu ziehen. Der Hintergrund ist brisant: Für mögliche Falschaussagen vor dem US-Kongress könnte eine Verjährungsfrist greifen, die sich ihrem Ende nähert.

Im Fokus stehen Aussagen aus dem Jahr 2021, insbesondere zur umstrittenen Gain-of-Function-Forschung. Sollte sich herausstellen, dass diese Aussagen vorsätzlich falsch waren, gilt in den USA in der Regel eine fünfjährige Frist für eine strafrechtliche Verfolgung. Das würde bedeuten, dass sich das Zeitfenster im Jahr 2026 schließt. Genau auf diesen Punkt stützt sich die im Artikel formulierte These, dass nur noch wenig Zeit bleibt, um überhaupt Anklage zu erheben.

Auslöser der aktuellen Debatte ist die Anklage gegen David Morens, einen langjährigen Insider im Umfeld von Anthony Fauci. Die Vorwürfe wiegen schwer: gezielte Umgehung von Transparenzgesetzen, Nutzung privater Kommunikationskanäle und mögliche Verschleierung relevanter Informationen gegenüber Behörden und Öffentlichkeit. Besonders der Vorwurf, offizielle E-Mail-Systeme bewusst umgangen zu haben, um Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz zu unterlaufen, stellt die Integrität institutioneller Prozesse infrage.

Offiziell ist Anthony Fauci nicht angeklagt. Doch die Nähe zwischen Morens und der Führungsebene wirft grundlegende Fragen auf. Kritiker bezweifeln, dass ein enger Vertrauter über Jahre hinweg eigenständig ein System zur Umgehung von Transparenzregeln etablieren konnte, ohne dass dies auf höherer Ebene zumindest bekannt war. Damit steht weniger ein einzelner Vorfall im Raum als vielmehr der Verdacht auf strukturelle Intransparenz.

Im Zentrum der Kontroverse stehen weiterhin zentrale Fragen zur Pandemie: Welche Rolle spielte die Gain-of-Function-Forschung tatsächlich? Wie eng waren die Verbindungen zu externen Organisationen? Und in welchem Umfang wurden interne Diskussionen oder Unsicherheiten gegenüber der Öffentlichkeit zurückgehalten? Die Anklage gegen Morens liefert keine abschließenden Antworten, deutet aber darauf hin, dass relevante Kommunikation bewusst außerhalb offizieller Kanäle stattfand.

Parallel wächst der politische Druck, insbesondere aus republikanischen Kreisen in den USA, eine strafrechtliche Prüfung gegen Anthony Fauci einzuleiten. Dabei geht es vor allem um den Vorwurf möglicher Falschaussagen vor dem Kongress. Gegner dieser Forderungen sehen darin eine politische Instrumentalisierung. Unabhängig davon bleibt jedoch die Tatsache bestehen, dass mit der Anklage gegen Morens erstmals konkrete strafrechtliche Vorwürfe im unmittelbaren Umfeld der damaligen Entscheidungsstrukturen erhoben wurden.

Die Tragweite reicht über den Einzelfall hinaus. Die Pandemie war nicht nur eine gesundheitliche Krise, sondern auch eine Frage des Vertrauens in Institutionen und wissenschaftliche Beratung. Wenn nun zentrale Akteure oder ihr engstes Umfeld mit Vorwürfen konfrontiert werden, die auf gezielte Intransparenz hindeuten, stellt sich die Frage nach der Grundlage vieler damaliger Entscheidungen neu.

Der Fall Morens könnte damit zu einem Wendepunkt werden. Nicht, weil bereits alle Zusammenhänge geklärt wären, sondern weil sich das Zeitfenster für eine juristische Aufarbeitung möglicherweise schließt. Sollte keine Anklage erfolgen, bevor die Verjährungsfrist greift, könnten zentrale Fragen dauerhaft unbeantwortet bleiben. Die kommenden Monate entscheiden damit nicht nur über eine mögliche strafrechtliche Konsequenz, sondern auch darüber, ob eine umfassende Aufarbeitung der Vorgänge überhaupt noch möglich ist.