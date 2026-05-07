Iranischer Ölbeamter gibt überraschend zu: „Das Schicksal unserer Raffinerien ist nun in Gefahr“, da die US-Blockade ihre Wirkung entfaltet und weitere Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung

US-Marinejet beschießt Tanker unter iranischer Flagge , der versucht, iranische Gewässer und einen Hafen zu erreichen.

, der versucht, iranische Gewässer und einen Hafen zu erreichen. Axios berichtet, dass das Weiße Haus kurz vor einer vorläufigen Einigung mit dem Iran zur Beendigung des Krieges steht , da Trumps Beitrag offenbar ein Friedensangebot darstellt. Andere Berichte sprechen lediglich davon, dass ein „Rahmen“ für „monatelange“ Gespräche ausgearbeitet wird .

, da Trumps Beitrag offenbar ein Friedensangebot darstellt. Andere Berichte sprechen lediglich davon, dass . Das Weiße Haus erwartet eine Antwort auf das jüngste Angebot innerhalb von 48 Stunden .

. Die erste Reaktion des Iran über die Medien und den Sprecher für nationale Sicherheit: Die Forderungen der USA seien unrealistisch und entsprächen nicht der Realität, und der Axios-Bericht basiere auf zu vielen „Spekulationen“ .

. Eine zentrale Bedingung des von den USA angebotenen Abkommens ist, dass sich der Iran zu einem Moratorium auf die Urananreicherungverpflichten würde, und Washington strebt ein 20-jähriges Verbot hierfür an; Die Außenminister des Iran und Chinas stimmen ihre Aussagen in Peking abund bestreiten die Absicht des Iran, eine Atombombe zu bauen.

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Überraschendes Eingeständnis aus dem iranischen Ölsektor

Ein iranischer Energiebeamter hat in einem überraschenden Eingeständnis gerade eingeräumt, dass die Seeblockade der USA der Ölindustrie der Islamischen Republik allmählich zusetzt. Laut einem neuen Bericht der NY Times:

Die Blockade hat die Ölexporte des Iran zum Erliegen gebracht und damit wichtige Einnahmequellen abgeschnitten; dem Land droht nun, dass ihm die Lagerkapazitäten für sein Öl ausgehen. Auch der Import anderer Güter ist davon betroffen, was den Iran dazu zwingt, alternative Routen durch Nachbarländer und über seine kleineren Häfen am Kaspischen Meer zu suchen. Und die wirtschaftliche Not im Iran, die schon vor dem Krieg dramatisch war, verschärft sich zunehmend. „Die Seeblockade ist eine weitaus ernstere Bedrohung als selbst ein Krieg, und die derzeitige Pattsituation muss durchbrochen werden, da der Export unseres Öls und unserer Energie sowie das Schicksal unserer Raffinerien nun auf dem Spiel stehen“, sagte Hamid Hosseini, ein Experte für den iranischen Ölsektor, der im Energieausschuss der iranischen Handelskammer tätig ist, in einem Interview aus Teheran.

Dies geht aus einer Erklärung von Kpler hervor, wonach seit Inkrafttreten der US-Blockade am 13. April kein mit iranischem Öl beladener Tanker die Meerenge verlassen konnte.

„Unter dem Strich könnte dem Iran laut Homayoun Falakshahi, dem Leiter der Ölanalyse bei Kpler, in etwa 25 bis 30 Tagen der Lagerplatz ausgehen, sollte die Blockade nicht aufgehoben werden“, heißt es in dem Bericht vom Mittwoch weiter. „Andere Experten haben unterschiedliche Schätzungen abgegeben, die von einigen Wochen bis zu einem Monat oder mehr reichen.“ Letzten Monat haben wir Folgendes prognostiziert: wahrscheinlich 15 Tage – wahrscheinlich gefolgt von einigen Wochen, bevor den Iranern der Lagerplatz ausgeht…

Tehran Timeline: Iran Has 15 Days Until Its Oil Industry Begins Full Shut-Ins https://t.co/21WPtRfINW — zerohedge (@zerohedge) April 22, 2026

Übersetzung von „X“: Zeitplan für Teheran: Dem Iran bleiben noch 15 Tage, bis seine Ölindustrie vollständig stillgelegt wird

Was die derzeitige Blockadestrategie von Trump angeht, erklärte ein anderer Analyst gegenüber der Times: „Bei der Blockade geht es im Grunde darum, der Islamischen Republik eine finanzielle Frist zu setzen.“

US-Kampfflugzeug beschießt iranischen Tanker bei Durchfahrtsversuch

So viel zum Waffenstillstand und der angeblichen „Pause“ bei den Blockademaßnahmen der US-Marine – die Lage hat gerade eine weitere Eskalationsstufe erreicht. In diesem Fall kam es am Mittwoch in den Gewässern des Persischen Golfs zu einem seltenen Zwischenfall mit scharfer Munition, als ein vom Flugzeugträger „Lincoln“ gestarteter US-Kampfflugzeug einen unter iranischer Flagge fahrenden Tanker beschoss und möglicherweise manövrierunfähig machte, wie aus einer Erklärung des US-Zentralkommandos hervorgeht:

Im Golf von Oman im Einsatz befindliche US-Streitkräfte setzten Blockademassnahmen durch, indem sie am 6. Mai um 9 Uhr morgens (Ostküstenzeit) einen unter iranischer Flagge fahrenden, unbeladenen Öltanker außer Gefecht setzten, der versucht hatte, einen iranischen Hafen anzulaufen. Kräfte des US-Zentralkommandos (CENTCOM) beobachteten die M/T Hasna, als sie internationale Gewässer durchquerte auf dem Weg zu einem iranischen Hafen am Golf von Oman. Die amerikanischen Streitkräfte gaben mehrere Warnungen ab und teilten dem unter iranischer Flagge fahrenden Schiff mit, dass es gegen die US-Blockade verstoße. Nachdem die Besatzung der Hasna den wiederholten Warnungen nicht Folge geleistet hatte, setzten US-Streitkräfte das Ruder des Tankers außer Gefecht, indem sie mehrere Schüsse aus der 20-mm-Kanone einer F/A-18 Super Hornet der US-Marine abfeuerten, die von der USS Abraham Lincoln (CVN 72) gestartet war. Die Hasna ist nicht mehr auf dem Weg in den Iran.

In der Erklärung des Pentagons und des CENTCOM hieß es weiter: „Die US-Blockade gegen Schiffe, die versuchen, iranische Häfen anzulaufen oder zu verlassen, bleibt in vollem Umfang in Kraft. Die Streitkräfte des CENTCOM handeln weiterhin umsichtig und professionell, um die Einhaltung dieser Maßnahmen sicherzustellen.“ Die Reaktion Teherans darauf wird interessant sein und folgt auf frühere mutmaßliche Angriffe auf die Vereinigten Arabischen Emirate in dieser Woche.

Via US Navy

„Rahmenvereinbarung“ für „einmonatige Verhandlungsphase“ wird ausgearbeitet

Das iranische Außenministerium hat erklärt, dass die Antwort des Iran an die Vereinigten Staaten dem Vermittler Pakistan noch nicht vorgelegt worden sei, während das WSJ berichtet, dass die US-amerikanische und die iranische Seite derzeit versuchen, eine einseitige Absichtserklärung mit 14 Punkten auszuarbeiten. Diese würde „einen Rahmen abstecken“ – so der Bericht – für eine „einmonatige Verhandlungsphase zur Beendigung des Krieges“.

Angesichts der Tatsache, dass nicht einmal Einigkeit über den „Rahmen“ für künftige Gespräche erzielt werden kann, scheint der Prozess noch nicht sehr weit fortgeschritten zu sein – sondern befindet sich vielleicht sogar wieder am Anfang, wobei die Schlagzeilen in den USA weit voraus sind und wahrscheinlich zu optimistisch sind.

CNN zitiert das Weiße Haus: „Das Weiße Haus erhielt am Dienstag positive Rückmeldungen von pakistanischen Vermittlern, dass die Iraner auf einen Kompromiss zusteuern.“ Und weiter aus dem WSJ:

Die iranische Vertretung bei den Vereinten Nationen erklärte, dass „die einzig gangbare Lösung in der Straße von Hormus klar ist: ein endgültiges Ende des Krieges, die Aufhebung der Seeblockade und die Wiederherstellung des normalen Schiffsverkehrs.“

Wichtige Meilensteine des Treffens zwischen Wang und Araghchi in Peking

Während des Besuchs des iranischen Außenministers Araghchi in Peking am Mittwoch drängte Chinas Außenminister Wang Yi auf eine rasche Wiederöffnung der Straße von Hormus und eine Einstellung der Kämpfe. Araghchi schloss sich dieser Dringlichkeit an und sagte: „Derzeit ist es möglich, die Frage der Wiederöffnung der Straße von Hormus so schnell wie möglich zu lösen.“ Wang forderte einen „umfassenden Waffenstillstand“ und betonte, dass „die internationale Gemeinschaft ein gemeinsames Interesse an der Wiederherstellung einer normalen und sicheren Durchfahrt durch die Straße hat“, und drängte auf rasches Handeln.

Die abgestimmte Botschaft spiegelt gemeinsame wirtschaftliche und strategische Interessen wider, insbesondere da Maßnahmen der US-Marine den iranischen Ölfluss nach China unterbrochen haben. Wang signalisierte zudem Unterstützung für die Position Teherans und erklärte, China „schätze das Versprechen des Iran, keine Atomwaffen zu entwickeln“, während der Iran weiterhin darauf besteht, dass sein Atomprogramm friedlich sei, und sein Recht auf Urananreicherung als eine Frage der Souveränität aufrechterhält.

Wang bekräftigte Pekings Haltung mit der Warnung, dass „ein umfassender Waffenstillstand keinen Aufschub duldet“ und die Verhandlungen fortgesetzt werden müssen, während US-Außenminister Marco Rubio China aufgefordert hat, Druck auf den Iran auszuüben, damit dieser seine Blockade der Meerenge lockert.

Alarmierte Reaktion aus Israel

Ein in der „Times of Israel“ zitierter israelischer Beamter sagte, Israel habe nicht gewusst, dass Präsident Trump kurz vor einem Abkommen mit dem Iran stand, um die Kämpfe zu beenden und die Straße von Hormus wieder zu öffnen, obwohl weltweite Schlagzeilen auf Fortschritte hindeuteten. Der Beamte sagte, Israel habe sich auf eine Eskalation vorbereitet, was jüngste Berichte widerspiegelt, wonach die Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu auf die Zustimmung der USA wartete, um ihre Luftangriffe nach 38 Tagen im Rahmen der Operation „Epic Fury“ wieder aufzunehmen.

Die US-Botschaften haben sich rasch gewandelt: Außenminister Marco Rubio kündigte am Dienstag das Ende der Operation „Epic Fury“ und eine Neuausrichtung auf das „Project Freedom“ an, das sich auf die Wiederöffnung von Hormuz konzentriert, während Trump später eine Pause erklärte, um Verhandlungen zu ermöglichen. Die gemischten Signale aus Washington sorgten für Verwirrung, da sich diplomatische Bemühungen und militärische Positionierungen gleichzeitig entfalteten.

Sowohl der Iran als auch Israel signalisierten trotz der diplomatischen Bemühungen Bereitschaft zur Eskalation. Der Iran warnte, sein „Finger liege am Abzug“, während der israelische Militärchef, Generalleutnant Eyal Zamir, erklärte, die Streitkräfte hätten mehrere Ziele im Iran vorbereitet und blieben in höchster Alarmbereitschaft. Er betonte die fortlaufende Koordination mit den US-Streitkräften und die Bereitschaft, eine umfassende Kampagne wieder aufzunehmen, falls die Kämpfe wieder aufflammen sollten.

Weitere offizielle Dementis aus dem Iran: Zu viel „Spekulation“

Die jüngste Reaktion aus Teheran via Tasnim: „Trotz Behauptungen der US-Medien, dass der Iran und die USA kurz vor einer endgültigen einseitigen Vereinbarung zur Beendigung des Krieges stehen, hat der Iran noch keine offizielle Antwort auf den endgültigen Text der Amerikaner gegeben, der einige inakzeptable Klauseln enthält.“

Unabhängig davon bezeichnet die iranische ISNA Teile des Axios-Berichts als „Spekulation“ – und bekräftigt zudem, dass das Land einige jüngste US-Vorschläge abgelehnt habe, da diese „unrealistisch“ seien. Ein iranischer Sprecher erklärte jedoch, dass der Iran tatsächlich „den US-Vorschlag zur Beendigung des Krieges prüft“.

Trump gibt zu: „Zu früh“

Und nun eine rasante Kehrtwende, die von Präsident Trump selbst kommt, nachdem Axios am frühen Morgen erneut einen wahrscheinlich verfrühten Bericht mit übermäßig optimistischer Sprache veröffentlicht hatte. Trumps aktuelle Äußerungen stammen aus der NY Post:

Präsident Donald Trump erklärte, es sei „noch zu früh“, um Friedensgespräche mit dem Iran zu planen, obwohl Berichte über eine kurz bevorstehende Einigung kursieren, und spielte die Aussichten auf baldige Verhandlungen in Pakistan herunter. Er warnte, dass die Feindseligkeiten enden und die Straße von Hormus wieder geöffnet werden könnten, sollte der Iran die Bedingungen akzeptieren – ein Scheitern der Verhandlungen würde jedoch verstärkte militärische Maßnahmen nach sich ziehen.

Tatsächlich deuten auch die über Medienberichte veröffentlichten iranischen Reaktionen darauf hin, dass dies der Fall ist, dass alle Gerüchte über eine kurz bevorstehende Einigung verfrüht sind und dass noch immense Hürden zu überwinden sind und ein langer Weg vor uns liegt. Barak Ravid von Axios behauptet jedoch weiterhin, dass „die Quellen sagten, dies sei der Punkt, an dem die Parteien einer Einigung seit Kriegsbeginn am nächsten gekommen seien“.

Erste Reaktion aus Teheran: Spiegelt nicht die Realität wider

Die erste Reaktion des Iran über seine Medien: „Was US-Medien über die Details der Verhandlungen veröffentlichen, spiegelt nicht die Realität der Geschehnisse wider, so AI Araby unter Berufung auf iranische Quellen.“

„Bei den Gesprächen mit Washington über Pakistan wurden Fortschritte erzielt, aber sie haben noch nicht ein Niveau erreicht, das zu einer Einigung führen würde“, heißt es in der Erklärung. Die Iraner halten zudem eindeutig an ihrem Ansatz fest, wonach die Atomfrage ein No-Go sei und sich die Gespräche auf die Öffnung der Straße von Hormus und eine endgültige Beendigung des Konflikts konzentrieren müssten. „Im Mittelpunkt der Verhandlungen steht die Beendigung des Krieges, nicht die Atomfrage“, heißt es in der Erklärung in Al Araby weiter.

Und dann die abschließende Kritik am Vorgehen Washingtons: „Die Verhandlungen sehen sich nach wie vor mit der unnachgiebigen Haltung der USA und überzogenen Forderungen konfrontiert.“ Und weiter:

Ebrahim Rezaei wies die Forderungen der USA als unrealistisch zurück und erklärte, Washington werde durch einen Konflikt nicht erreichen, was es in den Verhandlungen nicht durchsetzen konnte. Er fügte hinzu, der Iran sei bereit zu handeln, und warnte vor einer harten Reaktion, die man bereuen werde, sollte es zu einer Provokation kommen.

Hier ist die vollständige Erklärung des iranischen Sprechers der Kommission für nationale Sicherheit und Außenpolitik (per maschineller Übersetzung):

Trump setzt auf Zuckerbrot und Peitsche

Im Folgenden finden Sie einen aktuellen Beitrag von Trump auf Truth Social vom Mittwochmorgen, in dem er die Iraner warnt, dass die Straße von Hormus „für alle offen“ sein müsse. Der Präsident fährt jedoch fort: Sollte Teheran dem nicht zustimmen, würden „die Bombardements beginnen“ – und zwar „in viel größerem Umfang und mit viel höherer Intensität als zuvor“.

All dies folgte auf 24 unangenehme Stunden, in denen von verschiedenen Spitzenvertretern der US-Regierung völlig widersprüchliche Signale ausgingen.

Marco Rubio says the goal of the war in Iran is now to restore it "back to the way it was" before Trump started the war in Iran pic.twitter.com/G1E9qyxMc4 — Headquarters (@HQNewsNow) May 5, 2026

Übersetzung von „X“: Marco Rubio sagt, das Ziel des Krieges im Iran sei nun, ihn „zurück in den Zustand zu versetzen, wie er war“, bevor Trump den Krieg im Iran begonnen hat.

Das Weiße Haus erwartet eine iranische Antwort innerhalb der nächsten 48 Stunden

Axios berichtet, dass das Weiße Haus kurz vor einer vorläufigen Einigung mit dem Iran zur Beendigung des Konflikts steht. Grundlage dafür ist ein einseitiges 14-Punkte-Memorandum, das ein 30-tägiges Verhandlungsfenster für ein umfassenderes Abkommen über das Atomprogramm und die Straße von Hormus schafft. Dies folgt auf die Ankündigung von Präsident Trump vom gestrigen Abend, wonach „große Fortschritte“ und ein „vollständiges und endgültiges“ Abkommen in greifbarer Nähe seien.

„Die USA erwarten in den nächsten 48 Stunden iranische Antworten zu mehreren Kernpunkten. Bislang wurde noch nichts vereinbart, doch laut Quellen seien sich die Parteien noch nie seit Kriegsbeginn so nahe an einer Einigung gewesen“, schrieb Axios in dem Bericht.

Hier sind die wichtigsten Punkte:

Der Iran würde sich zu einem Moratorium für die Urananreicherung verpflichten. Über die Dauer wird noch verhandelt: Die USA drängen auf 20 Jahre, der Iran bietet fünf Jahre an, und Quellen deuten darauf hin, dass 12 bis 15 Jahre der wahrscheinlichste Kompromiss sein könnten.

Der Iran würde sich zudem verpflichten, keine Atomwaffen anzustreben, verstärkte Inspektionen zu akzeptieren, den Betrieb unterirdischer Nuklearanlagen möglicherweise einzustellen und hoch angereichertes Uran möglicherweise aus dem Land zu entfernen.

Die USA würden die Sanktionen schrittweise aufheben und eingefrorene iranische Gelder in Milliardenhöhe freigeben.

Die Schifffahrtsbeschränkungen durch die Engstelle am Hormuz und die US-Seeblockade würden während der 30-tägigen Gespräche schrittweise aufgehoben. Sollten die Verhandlungen scheitern, könnten die US-Streitkräfte die Blockade wiederherstellen oder militärische Maßnahmen wieder aufnehmen.

Laut Axios werden die Gespräche von Trumps Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner mit hochrangigen iranischen Vertretern geführt, sowohl direkt als auch über Vermittler.

Diese Nachricht löste eine Risikobereitschaft bei den US-Aktienindex-Futures aus, der WTI-Preis fiel auf die 95-Dollar-Marke pro Barrel, und die Renditen für US-Staatsanleihen gaben nach.

Marktreaktion:

S&P500-Futures

Brent-Futures

WTI-Futures

10-jährige US-Staatsanleihe

Bitcoin/US-Dollar

in Arbeit…

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