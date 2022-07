Die Ukraine in der Zeit von Covid Können wir dem „horizontalen Konflikt“ in der Zeit nach der Pandemie vertrauen?

Der größte Fehler, den die Eliten mit der Betrugspandemie gemacht haben, war, uns zu zeigen, was für gute Kumpel sie wirklich sind, denn dadurch wurde den 99,9 % sofort und unbeabsichtigt eine schockierende und zuvor sorgfältig verborgene Realität über die wahre Natur der Macht und der Geopolitik vor Augen geführt.

Horizontale Konfliktnarrative waren jahrhundertelang ein wichtiger Bestandteil der Art und Weise, wie Eliten ihre Bevölkerungen kontrollieren. Katholisch gegen protestantisch, muslimisch gegen christlich, schwarz gegen weiß, männlich gegen weiblich, schwul gegen heterosexuell usw. usw. Es ist eine bewährte Methode, um Frustrationen zu kanalisieren, Köpfe zu formen und die Menschen von den wahren Verursachern ihres Unglücks abzulenken.

Hinter der Fassade des Konflikts haben die Eliten immer ein gemeinsames Band der gegenseitigen Interessen geteilt. Die Könige wussten (meistens), dass sie die Göttlichkeit der anderen Könige selbst in der Niederlage ehren mussten. Selbst wenn sie sich gegenseitig umbrachten, taten sie es nur widerwillig und unter dem Deckmantel „natürlicher Ursachen“. Sie wussten, dass ihre eigenen Bevölkerungen die wahren gemeinsamen Feinde waren, gegen die sie gemeinsame Sache machten.

Der Krieg war nur eine weitere Methode, um dies zu erreichen und ein gewisses Maß an persönlichem Stolz zu befriedigen.

Daran hat sich in der Neuzeit nicht viel geändert. Und ein großer Teil der Energie der alten Medien wurde lange Zeit darauf verwendet, die Realität des „großen (supranationalen) Clubs“, dem wir nicht angehören, zu verschleiern.

Bis zu der jüngsten großen Fehleinschätzung der führenden Politiker der Welt, als sie sich entschieden, das sorgfältig gepflegte Narrativ der „horizontalen Spaltung“ zugunsten eines New-Age-Narrativs der „internationalen Solidarität und Zusammenarbeit zur Bekämpfung des Virus“ aufzugeben.

Sie setzten eindeutig auf den psychischen Effekt eines „Independence Day“-ähnlichen Umarmungsfestes. Die Menschheit fällt sich in die Arme und beschließt, in dem von der WHO geschaffenen gegenseitigen Wohlwollen der Neuen Normalität zusammenzuarbeiten, um einen unsichtbaren Feind zu besiegen, der natürlich nie besiegt werden wird.

Es lief nicht wie geplant.

Sie haben einfach versucht, es zu schnell und zu hart zu verkaufen. Und sie haben es vermasselt.

Gordon Brown reagierte auf ein paar hundert „COVID“-Tote, indem er sagte, wir bräuchten eine Weltregierung (noch nicht, Gordon, zu früh!).

Goldfinger Schwab und sein dummes Buch über den „glücklichen Bauern“, der im Wahn schwärmt.

Die irrsinnige Übertreibung des Mems „Nichts wird mehr so sein wie vorher“, das auf ein paar Grippefällen beruht.

Diese Bilder von Menschen, die in China wegen „Covid“ umkippen.

All unsere schönen Führer, die auf ihren internationalen Reisen zu sehen sind und ihre eigenen Maskenregeln ignorieren (außer für die Lakaien), während sie ihre Bevölkerung in die Isolation und psychologische Folter zwingen.

Alle werben für ihre eigenen magisch hergestellten, ungetesteten Giftmischungen, und alle verbreiten ununterbrochen dieselben Lügen in hundert verschiedenen Sprachen.

Sie haben es vermasselt und es einfach zu offensichtlich gemacht, wie eng sie miteinander verbunden sind.

Sicherlich haben sie auch ein paar „alternative“ tödliche Virus-Narrative in die Welt gesetzt, die das Wasser halbherzig trübten, indem sie China oder vielleicht den USA die Schuld gaben, aber das war nicht genug, um die wirklich verblüffenden Bilder der internationalen Elitesolidarität zu konterkarieren. Vor allem die Ost-West-Solidarität.

Warum haben die chinesischen Eliten diese Lüge in die Welt gesetzt? Warum haben die russischen Eliten sie gefördert?

Dies war ein großer Weckruf für viele, viele Menschen auf der ganzen Welt.

Natürlich nicht für die Mehrheit. Für die Mehrheit gab es nichts als zombifizierten Gleichschritt, absoluten Gehorsam und ein bizarres Maß an williger Selbstzerstörung.

Aber für eine große und wachsende Minderheit begann genau das Gegenteil zu geschehen.

Diese wachsende Minderheit begann nicht nur zu erkennen, dass die Pandemie eine massive Lüge war, sondern begann auch, die sorgfältig verborgene und höchst brisante Wahrheit zu erkennen – dass die Eliten der Welt – der ganzen Welt – sich gegenseitig Loyalität schulden, jenseits aller nationalen Identitätsfesseln.

Und dass die Überzeugung, dass dies nicht wahr ist, bisher ein wichtiger Teil ihres Machterhalts war.

Angesichts dieses Erwachens begannen einige Menschen zu erkennen, dass sie keine andere Wahl hatten, als ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, anstatt darauf zu warten, dass ihre Regierungen sie retten.

Kleine Graswurzel- und Spontanrebellionen begannen zu sprießen. Zunächst waren es nur einige wenige, doch dann begannen immer mehr Menschen, die pandemische Lüge in Frage zu stellen. Es gab Massenaufmärsche in Städten auf der ganzen Welt und kleine lokale „Stand-in-the-Park“-Proteste. Die Menschen meldeten sich zu Wort, streckten die Hand aus. Die Trucker begannen ihren Konvoi.

Plötzlich gab es an einem Ort der Dunkelheit echte Hoffnung. Nicht auf einen falschen Politikerhelden oder einen lauten, prominenten Populisten, sondern auf uns selbst. Gruppen von einfachen Menschen begannen zu erkennen, dass sie ihr Leben zurückerobern konnten.

Und gleichzeitig geriet das Pandemie-Narrativ ins Wanken.

Die Akzeptanz der Impfung entsprach nicht den Erwartungen. Selbst Menschen, die sich einmal geimpft hatten, zögerten mit einer weiteren Impfung. Einige derjenigen, die sich früher geimpft hatten, hatten nun das Gefühl, genug zu haben.

Im Herbst 2021 befand sich die Neue Normalität – und, was noch wichtiger war, das System, das sie förderte – tatsächlich in Schwierigkeiten. Es waren die schlimmsten Probleme, die sie seit langem kannten.

Angesichts des überwältigenden Widerstands begannen das „Unabhängigkeitstag-Umarmungsfest“ und das gesamte Pandemie-Narrativ eine panische Kehrtwendung zu machen. Die Maskenmandate wurden zurückgenommen. Quarantänen wurden aufgegeben. QR-Codes ebenfalls.

Und die Eliten besannen sich auf die Vorteile der guten alten und bewährten horizontalen Konfliktnarrative.

Die USA begannen, Russland zu beschuldigen, China begann, die USA zu beschuldigen. Israel begann wieder, alle zu bombardieren.

Aber nicht, weil sie von der peinlichen Erkenntnis ablenken wollten, wie eng die beiden hinter den Kulissen zusammenarbeiten!

Nein. Niemals. Ganz und gar nicht.

Es war, weil Russland plötzlich besonders beängstigend wurde. Und diese Nazis in der Ukraine wurden plötzlich sehr beunruhigend. Und Israel machte sich wieder Sorgen über Terroristen und den Iran. Und Taiwan….yada yada.

Und offensichtlich können sich diese Eliten, die sich alle darauf einigen können, die gleichen Lügen mit den gleichen Worten zur gleichen Zeit zu erzählen und die gleiche „Antwort“ zu geben und die gleichen „Lösungen“ im Gleichschritt zu fördern, über nichts anderes einigen.

Denn tief sitzende ideologische und strategische Differenzen machen dies unmöglich.

Ups.

Die USA hatten also keine andere Wahl, als Provokationen im Chinesischen Meer zu starten und die Ukraine mit Waffen und Beratern zu überschwemmen, und Russland hatte keine andere Wahl, als in die Ukraine einzufallen.

Es war alles unvermeidlich. Wie der Tod und die Steuern. Einfach etwas, von dem weise Menschen wissen, dass es passieren musste.

Und die Tatsache, dass es die Machtstruktur aus einem brenzligen Moment gerettet hat, ist absolut und völlig zufällig.

Ja, es hat all die alten Konfliktnarrative wieder aufleben lassen und es den Medien ermöglicht, viel Lärm zu machen und die Leute abzulenken, während das peinliche Narrativ der „Zusammenarbeit am Unabhängigkeitstag“ sich aus dem Raum schlich.

Und ja, es rettete die Neue Normalität und lieferte einen schönen neuen Grund für mögliche Rationierungen, Gürtelverknappungen, ewige Engpässe, Reisebeschränkungen und all die anderen Dinge, die Goldfinger Schwab und seine milliardenschweren supranationalen Globalistenkumpane so mögen.

Aber so sind die Zufälle.

Zufällig. Praktisch. Und man muss nicht weiter suchen.

Ich meine – würde Ihr Lieblingsweltpolitiker wirklich einen Krieg beginnen oder provozieren, nur weil er bequem oder profitabel ist? Würden sie wirklich Leben opfern, nur um selbst davon zu profitieren?

Ok, vielleicht würden die Amerikaner das tun, weil sie imperialistisch sind.

Aber Russland? China? Die sind doch moralischer, oder? Eine höhere ethische Ebene.

Sicher, sie sind alle gleichermaßen glücklich darüber, dass ihren Bürgern ungetesteter Giftschlamm injiziert wird, und sicher haben sie gerade mit dem Westen zusammengearbeitet, um gemeinsam einen beispiellosen globalen Betrug zu begehen, der Millionen von Menschen getötet oder verstümmelt haben könnte.

Und natürlich ist mit dem „Sieg“ in der Ukraine eine ganze Menge zu gewinnen, abgesehen vom Sieg über die Nazis. Fette Aufträge für den Wiederaufbau. Zugang zu einer Menge von Ressourcen.

Und natürlich dient die gleiche bequeme Ablenkung West und Ost gleichermaßen.

Aber nein, kommen Sie. Das ist beängstigend. Sicher, 2020 waren sie alle im Gleichschritt. Und, ok, sie sind auch 2022 noch im Gleichschritt – aber nur wegen der Pandemielüge!

Bei allem anderen sind sie absolut gegensätzlich und in einen Konflikt verwickelt, und wir müssen uns auf eine Seite stellen und die Guten unterstützen, die sich für eine bessere Welt einsetzen.

Die einzige Alternative besteht darin, zu erkennen, dass horizontale Spaltungen ihnen und nicht uns nützen. Dass keine der beiden Seiten gut ist oder etwas anderes als ihren eigenen Vorteil anstrebt, und dass die 0,1 % der Weltbevölkerung im Grunde genommen nach wie vor ihre eigenen Interessen verfolgen, während sie gleichzeitig alles daransetzen, uns davon abzuhalten und abzulenken, dasselbe zu tun.

Ich schlage vor, dass wir aufhören, uns ablenken und abschrecken zu lassen, uns an die Lektion von 2020 zu erinnern und den Weg des persönlichen und kollektiven Erwachens fortzusetzen, von dem sie uns mit allen Mitteln abhalten wollen.