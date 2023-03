Die ultimative Bedrohung besteht darin, dass KI für einen Millisekunden-Krieg verantwortlich ist, der „schneller als die menschliche Entscheidungsfindung stattfinden kann!“

Der ehemalige Google-CEO Eric Schmidt erklärt vor dem Kongress, dass die ultimative Bedrohung durch die KI ein Szenario wäre, in dem die KI die Führung eines Krieges übernimmt, der schneller abläuft als die menschliche Entscheidungsfindung und nur eine Millisekunde dauert.

Ich kann mir nicht vorstellen, wie wir Offensiv- und Defensivsysteme bauen wollen, die zuverlässig genug sind, um sie mit der Führung eines Krieges zu betrauen, der schneller abläuft als die menschliche Entscheidungsfindung – Eric Schmidt

Futuristic Scenario: China stops a 1 millisecond war between US and N. Korea.

'I can't figure out how we're gonna build offensive & defensive systems reliable enough to put them in charge of a war that occurs faster than human decision making': @ericschmidt, @GOPoversight pic.twitter.com/uw0wK9oj4a — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) March 8, 2023

Wir müssen über einige der größeren philosophischen Fragen des Lebens nachdenken, z. B. wie sich maschinelle Intelligenz auf die Bedeutung des menschlichen Denkens und des freien Willens auswirken wird – Eric Schmidt

Bei seiner Zeugenaussage als Experte vor dem Unterausschuss für Cybersicherheit, Informationstechnologie und staatliche Innovation des Repräsentantenhauses sagte Schmidt am Mittwoch, er mache sich Sorgen über folgendes Szenario:

„In der Zukunft gibt es einen Krieg. Es ist ein Angriff von Nordkorea auf die USA. China stoppt den Krieg zwischen Nordkorea und den USA, und der gesamte Krieg dauerte eine Millisekunde.

„Und der Grund, warum ich mir darüber Sorgen mache, ist, dass ich mir nicht vorstellen kann, wie wir Angriffs- und Verteidigungssysteme bauen wollen, die zuverlässig genug sind, um sie mit einem Krieg zu beauftragen, der schneller abläuft als menschliche Entscheidungen.

„Das ist für mich die ultimative Bedrohung durch diese Technologie.“

Wir müssen uns entscheiden, ob wir mehr Wert auf Freiheit oder mehr auf Effizienz legen – Eric Schmidt

'AI can be used to generate good things in biology, but also lots of bad viruses': @ericschmidt to @GOPoversight pic.twitter.com/R7VrjOs3KF — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) March 8, 2023

KI wird sich auf alle Aspekte des menschlichen Lebens auswirken, vom Denken über die Art, wie wir arbeiten, bis zu der Frage, wie sie die internationale Ordnung gestalten wird – Eric Schmidt

In seiner Eröffnungsrede sagte der ehemalige Google-CEO und enge Freund von Henry Kissinger, dass generative KI „das Potenzial hat, die Welt, wie wir sie kennen, zu verändern“.

„Generative KI“, so Schmidt, „bezieht sich auf die Fähigkeit von Maschinen, neue und originelle Inhalte wie Bilder, Musik oder Texte zu erstellen, die von den von Menschen erstellten Inhalten nicht zu unterscheiden sind.“

As generative AI is woven into social media, healthcare, @ericschmidt tells Congress:

– Platforms must establish origin of content

– We need to know who specifically is on the platform representing each user or org

– Systems must publish how their algorithms work / accountability pic.twitter.com/Qeg8xNaD86 — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) March 8, 2023

„Da generative KI in aufregende technologische Anwendungen wie soziale Medien oder prädiktive Gesundheitsanalysen eingeflochten wird, müssen wir kritisch über kreative Wege zur Bewältigung potenzieller Herausforderungen nachdenken“, erklärte Schmidt in seiner schriftlichen Stellungnahme.

Anschließend empfahl er drei Grundsätze, die die Plattformen befolgen sollten:

Die Plattformen müssen zumindest in der Lage sein, die Herkunft der auf ihrer Plattform veröffentlichten Inhalte nachzuweisen

Wir müssen wissen, wer genau auf der Plattform für jedes Nutzer- oder Organisationsprofil steht.

Die Website muss ihre veröffentlichten Algorithmen zur Förderung und Auswahl von Inhalten veröffentlichen und dafür zur Rechenschaft gezogen werden.

Zum Thema Anonymität sagte Schmidt den Gesetzgebern: „Echte Anonymität, die sich hinter einer Paywall versteckt, würde Angriffe von Nationalstaaten ermöglichen.“

KI kann in der Biologie gute Dinge hervorbringen, aber auch viele schlechte Viren – Eric Schmidt

In seiner schriftlichen Stellungnahme fügte Schmidt hinzu:

„Die Entscheidungen für die Entwicklung von KI und Maschinen müssen von multidisziplinären Experten getroffen werden – nicht nur von Technologen.

„Wir müssen einige der größeren philosophischen Fragen des Lebens in Betracht ziehen, wie z.B. die Frage, wie sich maschinelle Intelligenz auf die Bedeutung des menschlichen Denkens und des freien Willens auswirken wird.“

Bei der Anhörung am Mittwoch zum Thema „Fortschritte in der KI: Sind wir bereit für eine technische Revolution?“ sagten auch Scott Crowder, Vizepräsident bei IBM Quantum, und Merve Hickock, Senior Research Director am Center for AI and Digital Policy, aus.