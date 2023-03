Wie Pfizer eine Illusion von Sicherheit und Wirksamkeit kreierte

Vom „Fälschen“ und Verfälschen von Studiendaten bis hin zum bequemen Weglassen von Probanden, die unter unerwünschten Ereignissen, einschließlich Todesfällen, litten, waren die Vax-Studien von Pfizer zweifellos eine Farce.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Die Welt, ein Mainstream-Medienorgan in Deutschland, enthüllte, dass zahlreiche Probanden, bei denen während der COVID-19-Studien von Pfizer unerwünschte Ereignisse auftraten, einschließlich Todesfälle, aus den Studiendaten entfernt wurden

Eine Person mit der Bezeichnung „Pfizer Proband C4591001 1162 11621327“ starb drei Tage nach der zweiten Dosis der COVID-Spritze von Pfizer, angeblich aufgrund eines Schlaganfalls und Arteriosklerose; es wurde davon ausgegangen, dass es keinen Zusammenhang mit den Spritzen gab.

Die CDC hat seitdem gewarnt, dass Menschen im Alter von 65 Jahren und älter, die die aktualisierte (bivalente) COVID-19-Auffrischungsimpfung von Pfizer erhalten haben, einem erhöhten Schlaganfallrisiko ausgesetzt sein könnten

Die Welt deckte auch Widersprüche in Pfizer-Dokumenten, heruntergespielte Nebenwirkungen der Impfung und eine massenhafte Entblindung von Studienteilnehmern auf, die in einer späteren Zulassungsstudie nicht aufgedeckt wurde

Im November 2020 behauptete Pfizer, die COVID-19-Spritze sei zu 95 % wirksam gegen COVID-19, was jedoch höchst irreführend war und auf einer fehlerhaften Methodik beruhte, einschließlich des Ausschlusses von Personen, die innerhalb von 14 Tagen nach ihrer ersten Spritze COVID-19 erhielten

Pfizer hat trotz der Bedenken immens profitiert und im Jahr 2022 einen Rekordumsatz von 100 Milliarden Dollar erzielt, davon 37,8 Milliarden Dollar für die COVID-19-Impfung und 18,9 Milliarden Dollar für das antivirale Medikament Paxlovid

Es werden immer wieder Details über Vertuschungen und Betrug während der COVID-19-Studien von Pfizer bekannt. Die Welt, ein Mainstream-Medienorgan in Deutschland, enthüllte, dass zahlreiche Probanden, bei denen unerwünschte Ereignisse auftraten, einschließlich Todesfälle, aus den Studiendaten entfernt wurden.

Gleichzeitig wurden die Studiendaten manipuliert, um den Eindruck zu erwecken, dass die Impfung zu 90 % wirksam ist, indem beispielsweise Teilnehmer ausgeschlossen wurden, die eine Injektion erhielten und innerhalb der nächsten 14 Tage an COVID-19 erkrankten. Alles zusammengenommen lässt wenig Zweifel daran, dass man der COVID-19-Spritze nicht trauen kann.

Die Todesfälle ereigneten sich innerhalb weniger Tage nach den Impfungen

In dem Bericht der „Welt“ werden mehrere Todesfälle beschrieben, die kurz nach den Injektionen auftraten, aber aus den Studiendaten ausgeschlossen wurden. Darunter war eine Person, die als „Pfizer-Person C4591001 1162 11621327“ bekannt ist. Die Person, ein 60-jähriger Mann, starb drei Tage nach Erhalt der zweiten Dosis der COVID-Spritze von Pfizer, angeblich aufgrund eines Schlaganfalls und Arteriosklerose.

Der unabhängige Journalist Igor Chudov berichtete auf Substack ausführlich über den Fall und wies darauf hin, dass der Mann bei einer Sozialkontrolle entdeckt wurde und möglicherweise innerhalb von zwei Tagen nach der Impfung starb. Chudov berichtete:

„Dem Gerichtsmediziner zufolge war die wahrscheinliche Todesursache das Fortschreiten einer atherosklerotischen Erkrankung. Entsprechende Tests waren nicht bekannt. Die Autopsieergebnisse lagen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts noch nicht vor. Nach Ansicht des Prüfarztes bestand keine begründete Möglichkeit, dass die Arteriosklerose mit dem Studieneingriff, den Begleitmedikamenten oder den Verfahren der klinischen Studie zusammenhing, sondern vielmehr mit der vermuteten Grunderkrankung. Pfizer schloss sich der Beurteilung der Kausalität durch den Prüfer an.“

Es scheint jedoch, dass der Gerichtsmediziner nicht wusste, dass der Mann kurz vor seinem Tod eine experimentelle COVID-19-Spritze erhalten hatte, und dass er die Untersuchung nicht näher untersuchte. Pfizer hat es auch versäumt, den Bericht des Gerichtsmediziners anzufordern, um einen möglichen Zusammenhang zu prüfen. Chudov fuhr fort:

„Sie nahmen einfach das Wort des Polizeiberichts, dass er an ‚Arteriosklerose‘ starb, stellten fest, dass Covid Vax keine ‚Arteriosklerose‘ verursachen kann, und stellten fest, dass es ‚keinen Zusammenhang‘ gab. Der Patient wurde begraben und vergessen. Wenn ich raten darf, war die Diagnose des Prüfers nicht einmal korrekt. Die Medikamente, die der Verstorbene eingenommen hat, deuten auf keine anhaltende, schwere sklerotische Erkrankung hin.“

Pfizer stellte fälschlicherweise fest, dass die Todesfälle in keinem Zusammenhang mit den Spritzen standen

Ein weiterer Proband in der Studie von Pfizer starb 20 Tage nach den Spritzen. Der Tod wurde als Folge eines Herzstillstandes festgestellt. Doch die Pharmazieexpertin Susanne Wagner sagte der „Welt“:

„Nach dem derzeitigen Stand der Wissenschaft wären diese beiden Fälle der Impfung zuzuordnen, zumal die US-Gesundheitsbehörde CDC derzeit Schlaganfälle bei geimpften Personen untersucht und bekannt ist. [Die Ermittler von Pfizer haben diese Todesfälle fälschlicherweise als nicht zugehörig eingestuft.“

In der Tat warnten die U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) und die Food and Drug Administration (FDA) davor, dass für Menschen ab 65 Jahren, die die aktualisierte (bivalente) COVID-19-Auffrischungsimpfung von Pfizer erhalten haben, ein erhöhtes Schlaganfallrisiko bestehen könnte.

Der Vaccine Safety Datalink (VSD) der CDC, der die Sicherheit von Impfstoffen nahezu in Echtzeit überwacht, wies auf das potenzielle Sicherheitsproblem hin und zeigte, dass Menschen über 65 Jahre 21 Tage nach der bivalenten COVID-19-Impfung von Pfizer mit höherer Wahrscheinlichkeit einen ischämischen Schlaganfall erlitten als 22 bis 44 Tage später.

Die FDA und die CDC veröffentlichten die Erklärung an einem Freitagabend vor einem dreitägigen Wochenende, „was ein Beweis dafür ist, dass sie die Sache begraben wollten“, sagte Dr. Meryl Nass, eine Ärztin für Innere Medizin mit Fachkenntnissen in den Bereichen Impfstoffsicherheit und Impfstoffverordnungen. Sogar der Generalarzt von Florida, Dr. Joseph Ladapo, twitterte über den merkwürdigen Zeitpunkt:

„Es gibt keinen besseren Zeitpunkt als einen Freitagnachmittag für @CDCgov und @US_FDA, um die Amerikaner darüber zu informieren, dass die mRNA-Spritzen, die sie auf den Markt gebracht haben, Schlaganfälle verursachen können. Keine Sorge, wir werden dafür sorgen, dass es sich herumspricht – so wie wir es schon seit Monaten tun.“

Die Welt deckte auch Widersprüche in Pfizer-Dokumenten und die massenhafte Entblindung von Studienteilnehmern auf, die in einer späteren Zulassungsstudie nicht aufgedeckt wurde:

„Auf einen Schlag verabschiedete sich die Versuchsleitung am 31. August 2020 von 53 Probanden. Die Testkandidaten wurden ‚entblindet‘, das heißt, sie wurden über ihren Impfstatus informiert, ein Vorgang, den das Studienprotokoll von Pfizer ausdrücklich nur ‚in Notfällen‘ vorsieht. Davon ist in der Zulassungsstudie aber nichts zu lesen. In Protokollunterlagen, die der WELT vorliegen und die eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind, verstricken sich die Verantwortlichen in Widersprüche.“

Schwerwiegende unerwünschte Reaktion auf Spritzen abgeblasen

Ein weiteres Beispiel, das Die Welt aufgedeckt hat, betrifft den argentinischen Rechtsanwalt Augusto Roux, der an der Studie teilnahm. Nachdem er seine zweite Dosis der COVID-19-Spritze von Pfizer erhalten hatte, verspürte er Kurzatmigkeit und Schmerzen in der Brust und wurde ohnmächtig. Innerhalb weniger Tage suchte er wegen seiner Symptome ein Krankenhaus auf, wo er negativ auf COVID-19 getestet wurde, aber eine Computertomographie zeigte einen Flüssigkeits- oder Herzbeutelerguss in Roux‘ Herz.

Ein Arzt vermerkte in seiner Akte: „Unerwünschte Reaktion auf den Coronavirus-Impfstoff (hohe Wahrscheinlichkeit)“. Trotz dieses Zusammenhangs und der anhaltenden Gesundheitsprobleme wurde diese unerwünschte Reaktion von Pfizer heruntergespielt und als nicht mit den Impfungen zusammenhängend aufgeführt. Nach Angaben von Die Welt:

„In den nächsten Monaten nahm Roux 14 Kilo ab, er hatte Leberprobleme und sein Herz schlug manchmal unregelmäßig … Die Diagnose für die Symptome nach der zweiten Impfung lautet sehr wahrscheinlich ‚Perikarditis‘, eine Entzündung des Herzens. All das passt genau zu einem Krankheitsbild, das auch das Paul-Ehrlich-Institut in seiner Liste der ’seltenen Nebenwirkungen‘ von mRNA-Impfstoffen aufführt. … Seine Geschichte, so könnte man meinen, sollte in den entscheidenden Studienunterlagen von Pfizer auftauchen, aber das tut sie nicht. In den Unterlagen des Pharmaunternehmens heißt es, Roux habe das Forschungsteam darüber informiert, dass er nach dem ersten Bericht mit einer Lungenentzündung auf beiden Seiten ins Krankenhaus eingeliefert worden sei, was als ‚unerwünschtes Ereignis der Toxizitätsstufe 1‘ eingestuft wurde. Das könne nichts mit dem Impfstoff zu tun haben, heißt es in der Akte weiter, es handele sich wahrscheinlich um eine Covid-Infektion. Kein Wort darüber, dass Roux in mehreren PCR-Tests negativ auf Corona getestet worden war.“

Pfizer schuf eine „Illusion“ der Wirksamkeit

Im November 2020 behauptete Pfizer, seine COVID-19-Impfung sei zu 95 % wirksam gegen COVID-19, was jedoch höchst irreführend war und auf einer fehlerhaften Methodik beruhte. Ein Trick, der angewandt wurde, um diese irreführend hohe Wirksamkeitszahl zu erhalten, besteht darin, die Personen zu ignorieren, die innerhalb von 14 Tagen nach ihrer ersten Impfung COVID-19 bekamen.

In der Studie von Pfizer waren 37,2 % der Personen, die innerhalb von 13 Tagen nach der ersten Impfung auf COVID-19 getestet wurden, positiv – wurden aber nicht als solche gezählt. Wie kann dies die Ergebnisse verfälschen? Wie in Substack’s „Where are the numbers“, einem Newsletter über den Missbrauch von Wissenschaft und Statistik, erläutert:

„Stellen Sie sich den extremsten Fall vor, in dem jede geimpfte Person innerhalb der ersten zwei Wochen nach ihrer ersten Dosis an Covid erkrankt. Wenn man dann davon ausgeht (was wahrscheinlich ist), dass sich niemand innerhalb der 19 Wochen ein zweites Mal ansteckt, hat nach der Studiendefinition keine geimpfte Person während des gesamten Studienzeitraums jemals Covid bekommen. Wenn nur eine Person in der ungeimpften Vergleichskohorte im gleichen Zeitraum an Covid erkrankt wäre, würde die Wirksamkeit des Impfstoffs (definiert als 1 minus der Anteil der geimpften Infizierten geteilt durch den Anteil der ungeimpften Infizierten mal 100) mit 100 % angegeben werden.“

Die Studie ergab, dass die COVID-19-Infektionsrate in einem beliebigen Zwei-Wochen-Zeitraum zwischen dem 28. Dezember 2020 und dem 19. Mai 2021 bei etwa 0,8 % lag, verglichen mit 37,2 % bei denjenigen, die innerhalb von zwei Wochen nach ihrer ersten Impfung getestet wurden.

„Wenn die Menschen alle zwei Wochen getestet würden, könnten wir vernünftigerweise zu dem Schluss kommen, dass sich die Geimpften innerhalb von zwei Wochen nach ihrer ersten Impfung mit einer Rate infizieren, die fast 50 Mal höher ist als die allgemeine Rate für diese Bevölkerung“, aber „wenn man nicht nach Covid sucht, indem man nicht darauf testet oder die Testergebnisse ignoriert, wird man es nicht finden“.

Sie wiesen auch darauf hin, dass es unter den Teilnehmern, die positiv auf COVID-19 getestet wurden und mindestens ein COVID-19-ähnliches Symptom aufwiesen, keine Todesfälle gab, auch nicht unter den 812 (von 1.482), die nicht geimpft waren. Da dies die Impfungen aber eindeutig als unnötig und unwirksam erscheinen lässt, wurde es bequemerweise ignoriert:

„Die Gesamtzahl der Todesfälle lag bei null: eine Infektionssterblichkeitsrate (IFR) von 0 %. Und 812 von ihnen waren nicht geimpft. Man bedenke, dass dies zu einer Zeit geschah, als das Covid angeblich weltweit wütete und zahlreiche Todesfälle verursachte. Und natürlich wurde diese Kleinigkeit in der Zusammenfassung, den Hauptergebnissen, den Schlussfolgerungen oder der Diskussion nicht erwähnt. Es erschien nur im Abschnitt mit den detaillierten Ergebnissen (zusammen mit der Tatsache, dass nur 2 % der Patienten ins Krankenhaus eingeliefert wurden).“

Mehr Todesfälle in der Impfgruppe als in der Placebogruppe

Der ehemalige Blackrock-Portfoliomanager Edward Dowd warnte ebenfalls vor Problemen mit der Studie von Pfizer. Ein Freund aus der Biotech-Branche erzählte ihm, dass Pfizer in der ursprünglichen klinischen Studie den Endpunkt der Gesamtmortalität verfehlt hatte, was bedeutet, dass es in der Jab-Gruppe mehr Todesfälle gab als in der Placebo-Gruppe. Normalerweise wird ein Medikament, das diesen Endpunkt verfehlt, im Rahmen des Zulassungsverfahrens nicht zugelassen.

Dowd sagte. „Als das im November herauskam, entschieden die Biotech-Führungskräfte, die das sahen, dass sie keine Auffrischungsimpfungen bekommen würden, und die Leute, die nicht geimpft wurden, würden nicht geimpft werden“.

Die Whistleblowerin Brooke Jackson, eine Regionaldirektorin, die früher bei dem Pfizer-Subunternehmer Ventavia Research Group beschäftigt war, der den Impfstoff COVID-19 von Pfizer testete, wurde ebenfalls Zeugin von gefälschten Daten, nicht verblindeten Patienten, unzureichend geschulten Impfärzten und einer unzureichenden Weiterverfolgung der gemeldeten unerwünschten Ereignisse.

„Ich habe an der Studie von Pfizer mitgearbeitet“, sagte sie in dem Film „Anecdotals“. „Was ich sah, war mit nichts zu vergleichen, was ich je zuvor gesehen hatte.“ Sie erklärte:

„Die Geschwindigkeit, mit der die Patienten in die Studie aufgenommen wurden – vier bis fünf Koordinatoren, die 40, 50, 60 Patienten pro Tag durchschleusten. Wir haben den Impfstoff nicht bei der richtigen Temperatur gelagert, und wir haben es versäumt, ernsthafte unerwünschte Ereignisse zu melden. Wir hatten so viele Berichte über unerwünschte Ereignisse … wir kamen einfach nicht hinterher. Der Studienarzt unterschrieb eine ärztliche Untersuchung, obwohl er gar nicht in der Klinik war. Dann hatte Ventavia jeden Patienten, der in die Studie randomisiert wurde, entblindet. Als wir sie darauf aufmerksam machten, wurden wir angewiesen, die Beweise zu entfernen und zu vernichten. E-Mails über falsch etikettierte Blutproben nach dem Protokoll von Pfizer hätten wir sofort stoppen müssen, aber Pfizer wurde nie informiert. Ich trug die Bedenken meinen Managern vor, und es hieß: „Wir sind unterbesetzt. Die FDA – sie sieht nur, was Pfizer ihnen gibt. Ich dokumentierte also all dies. Und am 25. September ging ich direkt zur FDA, und etwa sechseinhalb Stunden später verlor ich meinen Job. Ich wurde gefeuert.“

Die FDA und Pfizer versuchten 75 Jahre lang, die Daten aus den klinischen Studien zu COVID-19 zu verbergen, aber die FDA wurde vom US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Texas angewiesen, geschwärzte Versionen der Studiendokumente in einem viel schnelleren Zeitplan zu veröffentlichen. Im Rahmen der gerichtlichen Anordnung wurden am 1. Juni 2022 80.000 Seiten an Dokumenten im Zusammenhang mit der FDA-Zulassung der COVID-19-Impfung von Pfizer freigegeben.

Unter diesen Dokumenten befanden sich auch Fallberichte, aus denen hervorging, dass es während der Phase-3-Studien zu Todesfällen und schweren unerwünschten Ereignissen kam, Pfizer aber, wie Children’s Health Defense berichtet, „die Tendenz hatte, fast alle unerwünschten Ereignisse – und insbesondere schwere unerwünschte Ereignisse – als ’nicht mit dem Impfstoff zusammenhängend‘ einzustufen“.

Pfizer hat dennoch immens profitiert und im Jahr 2022 einen Rekordumsatz von 100 Milliarden Dollar erwirtschaftet, darunter 37,8 Milliarden Dollar für seine COVID-19-Impfungen und 18,9 Milliarden Dollar für sein antivirales Medikament Paxlovid.

