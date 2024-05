Die UN plant unsere “integrative, offene, sichere und geschützte digitale Zukunft”, aber wir sind nicht eingeladen

Von Dr. David McGrogan

Schauen Sie sich um. Ich denke, Sie werden mir zustimmen, dass wir wirklich “eine hochrangige Veranstaltung brauchen, bei der führende Politiker der Welt zusammenkommen, um einen neuen internationalen Konsens darüber zu erzielen, wie wir eine bessere Gegenwart schaffen und die Zukunft sichern können”. Das klingt doch genau nach dem Richtigen, oder nicht?

Dies ist jedenfalls die Bezeichnung für den Zukunftsgipfel 2024, ein UN-Großereignis, das im September dieses Jahres unter der “Ko-Moderation” von Namibia und Deutschland stattfindet. Diese “einmalige Gelegenheit”, so heißt es in der Ankündigung, “dient dazu, das geschwundene Vertrauen wiederherzustellen und zu zeigen, dass die internationale Zusammenarbeit sowohl die aktuellen als auch die in den letzten Jahren entstandenen oder noch bevorstehenden Herausforderungen wirksam angehen kann”. Ziel ist es, dass alle Staats- und Regierungschefs der Welt zusammenkommen und etwas erarbeiten, das als “Pakt für die Zukunft” bezeichnet wird, ein “prägnantes, handlungsorientiertes Ergebnisdokument”, das “die Welt” besser darauf vorbereiten soll, “die Herausforderungen, mit denen wir jetzt und in Zukunft konfrontiert sind, zum Wohle der gesamten Menschheit und der künftigen Generationen zu bewältigen”. Die Beiträge der Wähler werden natürlich sehr spärlich ausfallen.

Es gibt sehr viel über den Zukunftsgipfel zu sagen. Manchmal ist es wirklich schwer zu sagen, ob nicht ein Element bewusster Selbstparodie im Spiel ist (gibt es einen einzigen Menschen auf der Welt, der davon überzeugt ist, dass das “erodierte Vertrauen” dadurch wiederhergestellt werden kann, dass die Staats- und Regierungschefs der Welt zu einem zweitägigen Treffen außerhalb der Verfassung und auf undemokratische Weise zusammenkommen, um einen “neuen internationalen Konsens” auszuhandeln?) Und man könnte sich den ganzen Tag damit beschäftigen, das gesamte Konzept zu kritisieren (was kann schon schief gehen, wenn “Staats- und Regierungschefs” zusammenkommen, um die Grundzüge eines “globalen Finanzsystems, das für alle funktioniert”, zu beschließen, wie “die Vorteile des Weltraums gemeinsam genutzt werden können”, wie eine “neue Friedensagenda” aussehen sollte, wie die “Umgestaltung des Bildungswesens” und wie die “Integrität der Information” erreicht werden kann – und das alles im Laufe von zwei Tagen)? Aber hier möchte ich die Aufmerksamkeit besonders auf etwas lenken, das sich “Global Digital Compact” nennt, das ebenfalls auf dem Gipfel verhandelt werden soll und für das bereits ein “Null-Entwurf” in Umlauf gebracht wurde (und zwar am 1. April – habe ich etwas über Selbstparodie gesagt?)

Der Pakt beschreibt sich selbst als eine Reihe von Zielen, um die herum der bereits erwähnte “internationale Konsens” zwischen den “Staats- und Regierungschefs der Welt” in Bezug auf die digitale Sphäre erwartet werden kann. Diese sind:

1) Überwindung der digitalen Kluft und Beschleunigung des Fortschritts bei den nachhaltigen Entwicklungszielen; (2) Ausweitung der Möglichkeiten zur Einbeziehung in die digitale Wirtschaft; (3) Förderung eines inklusiven, offenen, sicheren und geschützten digitalen Raums; (4) Vorantreiben einer gerechten internationalen Datenverwaltung; (5) Steuerung neu entstehender Technologien, einschließlich künstlicher Intelligenz, für die Menschheit

Die Idee ist dann, dass eine Reihe von “Interessengruppen, einschließlich Regierungen, der Privatwirtschaft, der Zivilgesellschaft, internationaler Organisationen und der technischen und akademischen Gemeinschaften” “in Zusammenarbeit und Partnerschaft” arbeiten werden, um diese “inklusive, offene, sichere und geschützte digitale Zukunft” zu erreichen. (Die Formulierung “inklusiv, offen, sicher und geschützt” taucht in dem 13-seitigen Dokument achtmal auf und ist eindeutig dazu gedacht, von den führenden Politikern der Welt mimetisch und wiederholend verwendet zu werden, bis wir sie alle in unsere Dickschädel bekommen, wie in “Build Back Better” oder “Jabs in arms”). Legislative und Parlamente, sofern sie nur Wähler vertreten, werden natürlich nicht berücksichtigt.

Das allein sagt schon sehr viel über die Zukunft aus, die man uns vor Augen führt: eine Art Anti-Politik, in der die Antwort auf die massiven Veränderungen, die die digitale Technologie auf die Gesellschaften ausübt, als etwas dargestellt wird, um das herum sich leicht ein “Konsens” herstellen lässt, und das daher im Grunde nur eine Frage der technischen Umsetzung ist, die das schmutzige Geschäft von Wahlen und legislativen Beratungen oder Kompromissen überhaupt nicht nötig hat. Wir müssen lediglich die “Zusammenarbeit und Partnerschaft” zwischen “allen Beteiligten, einschließlich der Regierungen, des Privatsektors, der Zivilgesellschaft, der internationalen Organisationen und der technischen und akademischen Gemeinschaften” erleichtern, und Bob wird Ihr Onkel sein. Es wird sich ein “Konsens” herausbilden – und wir wissen anscheinend schon ziemlich genau, wie dieser aussehen wird: “Überwindung der digitalen Kluft”; “Beschleunigung des Fortschritts”; “Förderung einer gerechten internationalen Datenverwaltung”; und vor allem: Einbeziehung, Einbeziehung, Einbeziehung. Wir müssen uns nur darum kümmern, wie wir das erreichen.

Der Gedanke, dass einige der genannten Akteure – etwa Regierungen und internationale Organisationen oder der Privatsektor und die Zivilgesellschaft – möglicherweise gegensätzliche oder sogar widersprüchliche Interessen haben und dass dies auf politischem Wege gelöst werden muss, wird nicht erörtert. Auch der Gedanke, dass es sogar eine politische Antwort auf die Idee geben könnte, dass wir alle in die wunderbare Technokratie, die online entsteht, “einbezogen” werden wollen, und dass diese Idee abgelehnt wird, wird nicht erörtert. Die Zukunft ist vorgezeichnet: Ob sie jemand wirklich will, steht nicht wirklich zur Debatte. Ganz zu schweigen von der Frage, ob ein “Konsens” innerhalb all der konkurrierenden Interessen und Anreize erreicht werden kann, die unweigerlich in verschiedene Richtungen gehen oder direkt aufeinanderprallen, wenn ein so großes Thema wie “die digitale Zukunft” auf dem Tisch liegt.

Das offensichtlichste und auffälligste Beispiel für einen Konfliktpunkt, bei dem ein Konsens nur schwer zu erzielen ist, ist natürlich die Meinungsfreiheit, die einerseits im Global Digital Compact als Grundrecht und damit als “Ermöglicher einer nachhaltigen Entwicklung und der Überwindung der digitalen Kluft” anerkannt wird, andererseits aber auch implizit als Bedrohung für die “integrative, offene, sichere und geschützte digitale Zukunft” bezeichnet wird, auf die wir uns alle freuen. “Hassreden”, so heißt es, sowie “Informationsmanipulation und Desinformation” werden in dieser Zukunft “eliminiert” – die Quadratur des Kreises besteht darin, dass die Eliminierung “in einer Weise erfolgt, die mit den Menschenrechten und der Meinungsfreiheit vereinbar ist”. Die Antipolitik ist hier auf ihrem Höhepunkt: Die Meinungsfreiheit wird auf eine Art und Weise beseitigt werden, die mit der Meinungsfreiheit vereinbar ist – viel Glück dabei, dies als etwas anderes als reines Wunschdenken oder blinde Hybris zu verstehen.

Aber in diesem Artikel möchte ich die Aufmerksamkeit auf ein meiner Meinung nach noch tieferes und grundlegenderes Problem der Antipolitik lenken, das dem Global Digital Compact zugrunde liegt – und das betrifft die Idee der “Inklusion” selbst.

Die Autoren des Global Digital Compact sind eindeutig der Ansicht, dass mehr Internet im Grunde genommen besser ist. (Bezeichnenderweise wird sogar die Technologie selbst durchgängig mit einem Großbuchstaben versehen, wie in “das Internet”). Daraus machen sie keinen Hehl; manchmal hat die Botschaft fast messianischen Charakter. “Digitale Zugänglichkeit”, sagen sie uns, “sowie ein gerechter und erschwinglicher Zugang zu Daten und digitalen Technologien” sind “entscheidende Katalysatoren für die Entwicklung . Das bedeutet, dass wir “sicherstellen müssen, dass die Menschen das Internet sinnvoll nutzen und sich sicher im digitalen Raum bewegen können”. Dies erfordert “nationale Strategien für digitale Fertigkeiten”; es erfordert “die Erhöhung der Verfügbarkeit digitaler Technologieplattformen”; es bedeutet die Ausweitung der Netzabdeckung auf “ländliche, abgelegene und ‘schwer erreichbare’ Gebiete”; es bedeutet “den Anschluss der verbleibenden 2,6 Milliarden Menschen an das Internet” und “die Beseitigung struktureller und systematischer Hindernisse für eine sinnvolle und erschwingliche digitale Konnektivität für alle Frauen und Mädchen”. Es bedeutet auch, “den Aufbau von Kapazitäten für Frauen und Mädchen, Kinder und Jugendliche sowie ältere Menschen, Behinderte und Angehörige von Randgruppen” zu verstärken (die Regeln der Syntax werden in der digitalen Zukunft anscheinend über den Haufen geworfen, ebenso wie Männer mittleren Alters). Kurz gesagt bedeutet dies, dass unsere “Weltführer” “alle Menschen mit dem Internet verbinden” werden. Und zwar auf eine Art und Weise, die sie als “inklusiv, offen, sicher und geschützt” bezeichnen.

Der Mangel an Selbstbewusstsein in der Art und Weise, wie dies formuliert wird, ist wirklich alarmierend – wir alle sollten meiner Meinung nach besorgt darüber sein, dass es niemandem, der an der Ausarbeitung des Global Digital Compact beteiligt war, in den Sinn gekommen zu sein scheint, dass sein Inhalt auch nur im Entferntesten unheimlich klingen könnte, oder dass niemand etwas Dystopisches an der Idee empfindet, dass sich die “Staats- und Regierungschefs der Welt” zusammensetzen, um “gemeinsame Ziele, Indikatoren und Messgrößen für eine universelle und sinnvolle Konnektivität” zu vereinbaren, sich zu verpflichten, “nationale Erhebungen zur digitalen Integration zu entwickeln und durchzuführen” und “günstige Rahmenbedingungen für den digitalen Wandel” zu schaffen. (Oder auch “alle Schulen zu erfassen und an das Internet anzuschließen” und “Kinder und Jugendliche in die Entwicklung und Bereitstellung digitaler Technologien einzubeziehen”). Dies deutet nicht darauf hin, dass sich die für das Projekt Verantwortlichen gründlich Gedanken darüber gemacht haben, was es wirklich bedeutet und wie es ankommen wird (und ob es tatsächlich “erodiertes Vertrauen wiederherstellen” wird).

Noch wichtiger ist jedoch, dass sie einen Punkt ignoriert, der meiner Meinung nach jedem klar sein sollte, der die Dinge in der Kultur im Auge behält, nämlich dass es irgendwann – ich glaube nicht, dass wir schon so weit sind, aber ich glaube nicht, dass es so weit weg ist – eine ernsthafte Gegenwehr gegen das “Digitale” geben wird, die tiefgreifende politische Auswirkungen haben wird. Und das wird sich genau um das Thema “Inklusion” drehen, weil es die zentrale Bruchlinie trifft, die sich durch das Herz unserer Internetnutzung zieht.

Wenn Sie in meinem Alter oder älter sind, werden Sie sich wahrscheinlich an eine Zeit erinnern, in der das Internet als eine Technologie der transformativen Befreiung dargestellt wurde. Es sollte uns ermöglichen, auf eine Art und Weise zu kommunizieren, etwas zu schaffen und uns sogar etwas vorzustellen, wie wir es vorher nie konnten. Und zweifellos hat es dieses Versprechen bis zu einem gewissen Grad erfüllt – nicht immer, das muss gesagt werden, in besonders positiver Weise (hat irgendjemand, selbst der Enthusiast, wirklich etwas davon, wenn er die Freiheit hat, sich “Clop”-Pornos anzusehen oder Gleichgesinnte zu finden, um sich gegenseitig die Gliedmaßen abzutrennen?)

Es wird jedoch immer deutlicher, dass das Internet genauso gut, wenn nicht sogar noch besser, als eine Technologie des transformativen Zwangs oder sogar der Versklavung eingesetzt werden kann. Dies geschieht zum einen durch die Fähigkeit der Netzwerktechnologie, die über das Netzwerk stattfindende Kommunikation aufzeichenbar, nachvollziehbar und lesbar zu machen. Und es geschieht zum Teil durch den schieren Suchtfaktor der Technologie selbst, ob zufällig oder absichtlich. So haben wir auf der einen Seite die Schaffung von Gesetzen gegen Hassreden und Desinformation, digitale Währungen, fernsteuerbare “intelligente Energiegeräte” und ähnliches, die auf eine wirklich allumfassende Mikroverwaltung des täglichen Lebens hinweisen. Und auf der anderen Seite haben wir das “Versprechen”, wenn das das richtige Wort ist, dass unser Bewusstsein permanent von einem digitalen Äquivalent von Soma gesättigt wird – die Aussicht, uns wie Ratten in einer gigantischen Traumwelt-Skinner-Box bis zum Halbtoten zu unterhalten, wobei wir nie mit genug Besessenheit auf den Dopamin-Pellet-Spender einhämmern, um zu vergessen, zu essen oder zu trinken, aber immer mehr als genug Besessenheit, um zu vergessen zu denken.

Diese beiden Einflüsse kreisen natürlich um ein Bild der perfekten Regierung, wie ich es an anderer Stelle beschrieben habe. Wenn die Moderne durch ein sich allmählich verstärkendes Verhältnis von völliger Verwundbarkeit und Vertrauen auf Seiten der Regierten und völligem Wissen und Kontrolle auf Seiten des Regierenden gekennzeichnet ist, dann scheint die Entfaltung der digitalen Zukunft der Höhepunkt dieses Prozesses zu sein. Für die Beherrschten ist es das Versprechen, in eine vollkommen sichere, vollkommen gleichberechtigte Fantasie eingebunden zu sein; für den Regierenden ist es das Versprechen, die Beherrschten mit perfekter Genauigkeit sehen und kennen zu können – jede Kommunikation, jede Handlung, jeden Gedanken, jede Emotion – und die Gesellschaft dementsprechend einer absoluten und totalen Kontrolle zu unterwerfen.

Die Vorstellung, dass es keine Gegenwehr gegen diese Vision geben wird – die Vorstellung, dass die Menschen sich nicht zunehmend gegen die “Einbeziehung” in die digitale Zukunft, die für uns vorgesehen ist, entscheiden werden – ist kaum glaubwürdig. Diese Gegenwehr wird natürlich nicht immer bewusst sein. Aber er ist meines Erachtens unvermeidlich, da die Nutzung des Internets zunehmend “vergeistigt”, manipulativ und rechthaberisch wird.

Diese Gegenwehr wird sich auf verschiedenen Ebenen abspielen. Erstens werden physische Medien und physische Interaktionen eine Samisdat-ähnliche Funktion übernehmen: In einer Welt, in der jedes Mal, wenn man ein Musikstück anhört, dies protokolliert und registriert wird und die musikalischen Optionen zunehmend von Algorithmen diktiert werden, wird sich das Anhören einer Vinylplatte in der Privatsphäre des eigenen Dachbodens fast rebellisch anfühlen. In einer Welt, in der E-Books mit ein paar Mausklicks (oder von einer KI) aus der Ferne auf ihre “Sensibilität” hin bearbeitet werden können, wird das Lesen von physischen Büchern zu einem kleinen Aufstand. In einer Welt, in der jedes Wort, das man in einer E-Mail oder einem Social-Media-Posting schreibt oder in einem Zoom-Meeting spricht, sorgfältig auf Mikroaggressionen und Hassreden überprüft wird, werden selbst die banalsten Offline-Gespräche von Angesicht zu Angesicht mit Bedeutung und Aufregung erfüllt werden. Dies wird nicht geschehen, weil die Menschen diese Dinge auf eine bewusst gegensätzliche Art und Weise tun (in den meisten Fällen); es wird geschehen, weil die physische Welt früher oder später mit einem Gefühl von “Coolness” wiederbelebt wird und “extrem online” zu sein als niedriger Status angesehen wird. Dies ist in der Tat bereits im Gange.

Zweitens mögen die Menschen langfristig nicht das Gefühl, von etwas abhängig zu sein, und sie mögen auch nicht das Gefühl, manipuliert und kontrolliert zu werden. Im Laufe der Zeit werden sich verschiedene Methoden entwickeln, um die Nutzung des Internets (Verzeihung, des “Internets”) einer weitaus sorgfältigeren Kontrolle zu unterwerfen, als dies gegenwärtig der Fall ist – von der religiösen (man denke an den jüdischen Sabbat oder die Praktiken der Amish) bis zur weltlichen (sei es durch Gesetze, Vorschriften oder Bräuche), und dazwischen gibt es viele pragmatische Experimente. Ich halte es zum Beispiel für sehr wahrscheinlich, dass Cal Newports Botschaft über die zerstörerische Wirkung einer uneingeschränkten E-Mail-Nutzung auf die Produktivität im Büro irgendwann in den Mainstream eindringen wird. Es scheint auch sehr wahrscheinlich, dass das Verbot von Smartphones für Kinder in naher Zukunft zu einem politischen Thema werden wird.

Und drittens werden wir langfristig zweifelsohne eine Art schleichende Revolution erleben, wenn die Geburtenrate sinkt. Der Phänotyp “extrem online” scheint sich nicht von selbst zu verbreiten. Er wird also aussterben, so sicher wie Eier Eier sind. Und das könnte schneller passieren, als wir denken, da sich die wirtschaftlichen Bedingungen rapide verschlechtern; es könnte eine Zeit kommen, in der der Luxus, den ganzen Tag auf TikTok zu starren, einfach nicht mehr erschwinglich ist und das Physische sich auf viel direktere Weise durchsetzt, als wir es uns wünschen.

Kurz gesagt, wir steuern auf eine Kollision zwischen der “inklusiven” digitalen Zukunft, die sich unsere “Weltführer” ausmalen, und einer Reihe verschiedener gegenläufiger Kräfte zu, deren Stärke und Zeitpunkt schwer vorherzusagen sind, deren Entwicklung aber in etwa absehbar ist. Dies deutet darauf hin, dass viel mehr auf dem Spiel steht, als den Autoren des Global Digital Compact bewusst ist. Und es deutet auch darauf hin, dass die Idee der “digitalen Inklusion”, um die sich nach naiver Auffassung der Autoren ein Konsens bilden wird, im kommenden Jahrzehnt ein wichtiger Konfliktpunkt sein wird.

In diesem Konflikt werden große Fragen auf dem Spiel stehen: unter anderem, wie viel Digitalisierung die Menschen wünschen oder tolerieren können; wie viel staatliche Kontrolle möglich oder wünschenswert ist; und ob wir die Herren der digitalen Technologie oder ihre Sklaven sein werden. All dies deutet darauf hin, dass unsere Zukunft alles andere als konsensorientiert sein wird oder durch “Offenheit, Sicherheit und Schutz” definiert wird. Und es deutet auch darauf hin, dass “Weltpolitiker” und andere “Interessenvertreter” es sich zweimal überlegen sollten, bevor sie sich für die totale Konnektivität aller und überall einsetzen, da der Boden, auf dem sie zu stehen glauben, schnell ins Wanken geraten könnte.