Die unsichtbaren Schäden in jedem Impfstoff

Von The Vigilant Fox

So zu tun, als seien Impfschäden selten, unvorhersehbar und mysteriös, bedeutet, die Wissenschaft zu ignorieren.

Die folgenden Informationen basieren auf einem Bericht, der ursprünglich von A Midwestern Doctor veröffentlicht wurde. Wichtige Details wurden aus Gründen der Klarheit und Wirkung vereinfacht und redaktionell bearbeitet. Lesen Sie hier den Originalbericht.

Der wahre Grund, warum Impfstoffe gefährlich sind, hat nichts mit „seltenen Nebenwirkungen” zu tun.

Ob Sie es bemerken oder nicht, JEDER Impfstoff, den Sie erhalten, schadet Ihrem Körper.

Warum? Weil er eine Art von Schaden im Körper verursacht, den die meisten Ärzte nicht erkennen können, da sie dafür nicht ausgebildet sind.

Aber jetzt ist das verborgene Muster nicht mehr zu übersehen.

Die Medizinbranche tut Impfschäden oft als „psychologisch“ ab.

Warum? Die Symptome sind oft vielfältig, können unterschiedlich stark ausgeprägt sein und sind schwer zu klassifizieren. Im Grunde genommen sind sie sehr unterschiedlich. Und Ärzte wurden durch verschiedene Maßnahmen dazu angehalten, bei Impfschäden die Augen zu verschließen.

Die Geschichte zeigt jedoch, dass dies schon früher der Fall war. Berichte über seltsame, behindernde und sehr reale physiologische Symptome nach Impfungen reichen mehr als ein Jahrhundert zurück.

Die Muster waren schon immer vorhanden, versteckt unter sich ständig ändernden Bezeichnungen.

Ist es überhaupt möglich, die tatsächlichen Ursachen für Impfschäden zu bestimmen?

Ja, das ist es, und A Midwestern Doctor nennt vier Mechanismen.

1 – Kontaminierte Impfstoffchargen

2 – Langfristige Störung des Immunsystems

3 – Feststecken in der „Zellgefahrenreaktion”

4 – Zusammenbruch des Zeta-Potenzials

Jeder dieser Mechanismen schafft die Voraussetzungen für chronische Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen und mikrovaskuläre Schäden. Und jede Dosis verstärkt den Schaden.

Das Zeta-Potenzial wird in der Medizin selten thematisiert, obwohl es den Fluss von Blut und anderen Flüssigkeiten im Körper steuert. Klingt wichtig, oder?

Wenn es gestört ist, verklumpen rote Blutkörperchen, das Blut verdickt sich zu einer schlammartigen Masse und die Mikrozirkulation kommt zum Erliegen. Klingt schlimm, oder?

Das ist es auch. Die Folgen sind stille Mikro-Schlaganfälle, Organfunktionsstörungen und eine ganze Reihe chronischer Erkrankungen.

Dr. Andrew Moulden, ein kanadischer Neurowissenschaftler und Arzt, gehörte zu den Ersten, die diese schreckliche Realität erkannten.

Er bemerkte die subtilen neurologischen Anzeichen bei Kindern – winzige Schlaganfälle nach Impfungen, die von den meisten Ärzten völlig übersehen wurden.

Schiefstehende Augen, asymmetrisches Lächeln und herabhängende Gesichter waren keine „Macken”. Es handelte sich um Schlaganfälle im Anfangsstadium.

Ärzte, die diese Dinge zwar erkennen, tun sie oft als „unerklärlich” oder sogar als „niedliche” Macken ab. Unterdessen werden besorgte Eltern unter Druck gesetzt, ihre Bedenken zu ignorieren.

Moulden zeigte, dass die Hirnnerven am anfälligsten waren:

CN VI: Augen wandern nach innen, verfolgen Objekte abnormal

CN VII: Bell-Lähmung, Gesichtsasymmetrie einschließlich schiefem Lächeln

CN IV: Kopf neigt sich, um ungleichmäßige Augen auszugleichen

Diese subtilen Anzeichen deuten auf Mikro-Schlaganfälle hin, die die Medizin nicht sehen wollte.

Leider gibt es die gleichen Muster bei Teenagern nach HPV-Impfungen, Soldaten nach Anthrax-Impfungen und älteren und geschwächten Patienten, die nach Grippe- oder COVID-19-Impfungen plötzlich an Demenz erkrankten.

Moulden kam zu dem Schluss, dass Impfschäden universell und kumulativ sind und größtenteils durch eine beeinträchtigte Durchblutung des Gehirns und der Organe verursacht werden.

Jede Dosis schwächt die Durchblutung, bis schließlich eine katastrophale Erkrankung auftritt. Und selbst dann erkennen viele Menschen den Zusammenhang nicht.

Moulden warnte, dass weit verbreitete Mikro-Schlaganfälle nicht nur die von der Medizin anerkannten Impfschäden erklären, sondern auch Autismus, Alzheimer und psychiatrische Erkrankungen. Er glaubte, dass eine Verbesserung der Mikrozirkulation einen Großteil der Schäden rückgängig machen könnte.

Tragischerweise starb Moulden, bevor er seine Arbeit veröffentlichen konnte. Seine Arbeit verschwand mit ihm. Wie praktisch.

Vergessene Pioniere wie Melvin Knisely und Thomas Riddick hatten bereits gezeigt, wie Blutgerinnsel Krankheiten verursachen.

Unter dem Mikroskop beobachteten sie, wie sich Blutzellen unter anderem zu Klumpen zusammenballten und so das Gewebe von Sauerstoff abhielten.

Knisely bewies tatsächlich, dass Antikoagulanzien diesen Prozess umkehren und den Blutfluss wiederherstellen konnten.

Und Riddick zeigte, dass das Zeta-Potenzial die ganze Zeit über der Schlüssel war.

Aber ihre Arbeit wurde begraben.

Riddick hat gezeigt, dass Blut sich wie jede andere kolloidale Suspension verhält. Wenn das Zeta-Potenzial stark und negativ ist, stoßen sich die Zellen gegenseitig ab und fließen frei.

Wenn das Zeta-Potenzial jedoch zusammenbricht, verklumpen die Zellen, die Durchblutung kommt zum Erliegen und Krankheiten breiten sich aus.

Aluminium, Natrium und andere Kationen in Impfstoffen beschleunigen diesen Zusammenbruch.

Uns wurde gesagt, dass Impfstoffe uns gesund halten. Aber genau das Gegenteil ist der Fall.

Einfach ausgedrückt: Alle Impfstoffe sind gefährlich – und zwar absichtlich.

Aluminiumadjuvantien, Spike-Proteine, Lipid-Nanopartikel … Sie alle stören das Zeta-Potenzial.

Sobald der Blutfluss ins Stocken gerät, kann es überall zu Schäden kommen – Autismus bei einem Kind, Demenz bei einem anderen, chronische Müdigkeit bei einem dritten. Gleiche Ursache, unterschiedliche Ausprägung … denn wir sind alle einzigartig.

Einige Impfstoffe beeinträchtigen die Durchblutung schneller, andere langsamer. Aber der Mechanismus ist jedes Mal derselbe.

Die HPV-Impfung ist eine Impfung, die schneller verheerende Auswirkungen hat. Warum? Sie verwendet einen speziellen Aluminium-Adjuvans, der eine stärkere Immunantwort hervorruft.

Das klingt, als wäre das etwas Gutes. Aber eine stärkere Immunantwort bedeutet einen stärkeren Zusammenbruch des Zeta-Potenzials.

Tragischerweise richtet sie sich in erster Linie an jüngere Menschen. Und jetzt wird sie mit verheerenden Nebenwirkungen bei Teenagern in Verbindung gebracht.

„Seltene” Nebenwirkungen von Gardasil? Nein – das ist völlig vorhersehbar. Das ist Wissenschaft.

Wenn Ihnen das alles unglaublich erscheint, warten Sie, bis Sie die historischen Experimente gesehen haben, die beweisen, wie Impfstoffe den Kreislauf zusammenbrechen lassen und Mikro-Schlaganfälle auslösen.

Spike-Protein-Impfstoffe sind möglicherweise die gefährlichsten von allen. Das Spike-Protein ist positiv geladen und bindet sich an negativ geladene Oberflächen im Körper – insbesondere an die schützende Auskleidung der Blutgefäße.

Aufgrund dessen, was Sie gerade gelesen haben, sollte das Ergebnis völlig vorhersehbar sein, oder?

Massive Mikrogerinnsel, Organschäden und bizarre Blutgerinnsel – solche, wie sie Bestatter immer wieder finden.

Dies erklärt, warum COVID-Patienten oft „mysteriöse“ Sauerstoffwerte hatten. Ihre zentralen Blutgefäße waren noch durchgängig, aber die peripheren Mikrogefäße waren mit Gerinnseln verstopft.

Pulsoximeter zeigten gefährlich niedrige Sauerstoffwerte an, weil ihre Fingerspitzen voller geronnenem Blut waren.

Die Menschen blieben wach und konnten sprechen, obwohl sie laut Pulsoximeter gefährlich niedrige Sauerstoffwerte hatten, weil ihre zentralen Gefäße noch durchgängig waren – bis ihre Durchblutung vollständig versagte.

Wir waren schon einmal an diesem Punkt. Aber ich glaube, wir haben nichts daraus gelernt.

In den 1840er Jahren bewies Ignaz Semmelweis, obwohl er noch nichts über Mikroben wusste, dass Händewaschen das Leben von Müttern bei der Geburt rettete. Seine Ideen wurden verspottet, bis Keime schließlich „sichtbar” wurden.

Die Kontinentalverschiebung wurde zunächst verspottet – bis die Marine den Meeresboden kartografierte und damit visuelle Beweise lieferte.

Mikro-Schlaganfälle und der Zusammenbruch des Zeta-Potenzials sind heute abgelehnte Wahrheiten, die nur darauf warten, anerkannt zu werden.

Leider gilt: Sehen ist Glauben.

Das Tragische daran ist, dass einfache Behandlungen helfen können, das Zeta-Potenzial wiederherzustellen. Dazu gehören beispielsweise Kochsalzlösung, Kaliumsalze, Sulfate, Citrat, Heparin und sogar die Exposition gegenüber negativen Ionen.

Viele alternative Therapien – Ozon, Chelattherapie, Earthing – wirken möglicherweise in erster Linie deshalb, weil sie das elektrostatische Gleichgewicht des Körpers wiederherstellen.

Die Schulmedizin ignoriert dies jedoch vollständig. Denn sie ignoriert das Problem von vornherein.

Das Zeta-Potenzial erklärt auch, warum alltägliche Belastungen so giftig sind.

Verarbeitete Lebensmittel mit hohem Natriumgehalt, Kochgeschirr aus Aluminium, Konserven, kommunale Wasseraufbereitung, Antazida, sogar EMFs… Sie alle beeinträchtigen das Zeta-Potenzial.

Die kumulative Wirkung ist tragisch. Wir befinden uns mitten in einer modernen Epidemie chronischer Krankheiten, die niemand mit dem Kreislauf in Verbindung bringt.

Wussten Sie, dass die chinesische Medizin dies bereits vor Jahrhunderten beschrieben hat?

Ihr Konzept der „Blutstauung” spiegelt genau das wider, was westliche Wissenschaftler als Blutverkrustung bezeichnen.

Eine schlechte Mikrozirkulation als Ursache für unzählige Krankheiten – von Migräne über Unfruchtbarkeit bis hin zu Autoimmunerkrankungen – ist kein neuer Gedanke. Der Westen hat ihn lediglich vergessen.

Von Autismus bis Alzheimer, von Migräne bis zu Autoimmunerkrankungen – der gemeinsame Nenner könnte der Zusammenbruch des Zeta-Potenzials sein.

Das ist nicht nur eine Theorie. Die Beweise sind erdrückend.

Impfstoffe provozieren aufgrund ihrer Beschaffenheit eine Stimulierung des Immunsystems, einen Zusammenbruch des Zeta-Potenzials und eine Verstopfung der Mikrozirkulation.

Deshalb sind Verletzungen so unterschiedlich, kumulativ und unvermeidlich. Einige brechen schnell zusammen, andere langsam. Aber jede Dosis bringt den Körper dem Zusammenbruch immer näher.

Das Fazit ist, dass Impfstoffe nicht nur „seltene Nebenwirkungen” haben.

Schäden sind keine Ausnahme. Sie sind die Regel.

Aber sie sind nicht immer sofort sichtbar – es sei denn, man weiß, worauf man achten muss.

Wenn die Schulmedizin das Zeta-Potenzial und dessen Auswirkungen bei einem Zusammenbruch anerkennen würde, könnten unzählige Leben gerettet werden.

Stattdessen werden Ärzte buchstäblich dazu ausgebildet und motiviert, das zu ignorieren, was sie nicht sehen können.

Moulden versuchte, das Unsichtbare sichtbar zu machen. Knisely und Riddick haben die Mechanismen bereits vor Jahrzehnten nachgewiesen. Und dennoch marschiert die moderne Medizin in vorsätzlicher Blindheit weiter, und die Massen krempeln immer wieder die Ärmel hoch.

Der eigentliche Schlüssel zur Gesundheit ist nicht ein weiteres milliardenschweres Medikament. Es ist die Wiederherstellung der Durchblutung auf mikroskopischer Ebene.

Wenn man das Zeta-Potenzial wiederherstellt, kehrt sich die Krankheit um.

Ignoriert man es und macht weiter mit dem, was es zerstört, dann wütet die Epidemie chronischer Krankheiten weiter. Für immer.