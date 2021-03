Die Untersuchung der Oxford-AstraZeneca-Eugenics-Verbindungen

Der AstraZeneca-Impfstoff wird für Entwicklungsländer beworben, unter anderem weil er nicht die Tiefkühl-Lagerung benötigt wie mRNA-Impfstoffe, sodass die Logistik rund um den Vertrieb weniger komplex ist

Patente und Lizenzgebühren für den AstraZeneca-Impfstoff werden von einer privaten Firma namens Vaccitech gehalten, zu deren Investoren Google Ventures, der Wellcome Trust, die chinesische Niederlassung von Sequoia Capital, das chinesische Pharmaunternehmen Fosun Pharma und die britische Regierung gehören

AstraZeneca hat zwar versprochen, mit dem Impfstoff keinen Profit zu machen, aber dieses Versprechen ist zeitlich begrenzt. Das Non-Profit-Gelübde läuft aus, wenn die Pandemie vorbei ist, und AstraZeneca selbst scheint ein Mitspracherecht zu haben, wenn es darum geht, das Enddatum zu verkünden

Der Impfstoff COVID-19 von AstraZeneca wurde von Adrian Hill mitentwickelt, der durch seine Arbeit am Wellcome Trust’s Centre for Human Genetics und seine Zugehörigkeit zum Galton Institute, der früheren U.K. Eugenics Society, langjährige Verbindungen zur britischen Eugenik-Bewegung hat.

Mitglieder des Galton-Instituts haben zur Bevölkerungsreduktion in Lateinamerika, Süd- und Südostasien und Afrika aufgerufen, also genau in den Gebieten, in denen der Impfstoff von AstraZeneca beworben wird

Während die beiden derzeit in den USA erhältlichen COVID-19-Impfstoffe auf einer neuartigen mRNA-Technologie basieren – bei denen es sich in Wirklichkeit um experimentelle Gentherapien und nicht um echte Impfstoffe handelt -, ist der Impfstoff von Oxford-AstraZeneca ein wenig anders. Er verwendet einen Schimpansen-Adenovirus-Vektor, der genetisch so verändert wurde, dass er stattdessen das SARS-CoV-2-Spike-Protein exprimiert.

In dem Video oben, James Corbett von The Corbett Report interviews Whitney Webb, ein Schriftsteller und Forscher, die Intelligenz deckt, Big Tech, Überwachung und bürgerliche Freiheiten, über einige der grundlegenden Unterschiede zwischen diesen Impfstoffen.

Sie tauchen dann in die neugierigen Verbindungen zwischen der Universität Oxford, AstraZeneca und der britischen Eugenik-Bewegung – ein Thema Webb in ihrer eingehenden Dezember 26 abgedeckt, 2020, investigativen Bericht „Entwickler von Oxford-AstraZeneca Impfstoff Tied zu U.K. Eugenik-Bewegung, „2 Co-geschrieben mit Jeremy Loffredo.

Das Interview mit dem Corbett Report und dieser Artikel bieten nur eine kursorische Zusammenfassung der Ergebnisse dieses Berichts, daher empfehle ich dringend die Lektüre von Webbs Originalartikel für eine detailliertere Betrachtung.

Der Mythos der Gemeinnützigkeit

Webb weist darauf hin, dass einer der Gründe, warum der Impfstoff von AstraZeneca für Entwicklungsländer beworben wird, darin liegt, dass er keine Tiefkühlung wie mRNA-Impfstoffe benötigt, so dass die Logistik rund um die Verteilung weit weniger umständlich und komplex ist. Infolgedessen hat sich GAVI, die Vaccine Alliance, mit AstraZeneca zusammengetan, um den Impfstoff in die Entwicklungsländer zu bringen, einschließlich Afrika und Ägypten.

Obwohl AstraZeneca versprochen hat, mit dem Impfstoff keinen Profit zu machen, gibt es eine zeitliche Begrenzung für dieses Versprechen, die von den meisten Medienvertretern nicht beachtet wird. Das Non-Profit-Gelübde läuft aus, sobald die Pandemie vorbei ist, und AstraZeneca selbst scheint ein Mitspracherecht zu haben, wenn es darum geht, das Enddatum zu verkünden. Es könnte bereits am 1. Juli 2021 sein, so ein Memo des Unternehmens, das der Financial Times vorliegt.

Wie Webb erklärt, werden die Patente und Lizenzgebühren für den AstraZeneca-Impfstoff von einer privaten Firma namens Vaccitech gehalten, zu deren Investoren BRAAVOS (eine Kapitalanlagegesellschaft, die von einem leitenden Angestellten der Deutschen Bank gegründet wurde), Google Ventures, der Wellcome Trust, die chinesische Niederlassung von Sequoia Capital, das chinesische Pharmaunternehmen Fosun Pharma und die britische Regierung gehören.

Alle diese Investoren werden irgendwann in der nahen Zukunft von diesem Impfstoff profitieren, und Vaccitech hat sich gegenüber seinen Aktionären recht offen über das zukünftige Gewinnpotenzial geäußert und darauf hingewiesen, dass der COVID-19-Impfstoff höchstwahrscheinlich ein jährlicher Impfstoff werden wird, der ähnlich wie der saisonale Grippeimpfstoff jede Saison aktualisiert wird.

In ihrem Artikel zitiert Webb den CEO von Vaccitech, Bill Enright, der versprach, dass die Investoren „einen großen Teil der Tantiemen aus einem erfolgreichen Impfstoff sowie ‚Meilenstein‘-Zahlungen erhalten werden, falls und wenn die Pandemie für beendet erklärt wird und COVID-19-Impfstoffe zu einem saisonalen Ereignis werden“.

Kartierung der Akteure

Der eigentliche Entwickler des Impfstoffs, erklärt Webb, ist das Jenner Institute for Vaccine Research, das 1995 als öffentlich-private Partnerschaft zwischen GlaxoSmithKline und der britischen Regierung gegründet wurde.

Nach einigen Jahren fand eine Umstrukturierung statt, die das Jenner Institute in eine Partnerschaft zwischen der Universität Oxford und dem Pirbright Institute (früher bekannt als Institut für Tiergesundheit) umwandelte. Das Jenner Institut ist auch Teil der Oxford Vaccine Group.

Der Impfstoff von AstraZeneca hat auch eine US-Finanzierung erhalten. Im Jahr 2020 erhielt das Unternehmen für seinen Impfstoff COVID-19 eine Finanzierung in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar von der U.S. Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), die Teil des Health and Human Services Office of the Assistant Secretary for Preparedness and Response ist.

Dr. Anthony Fauci, Leiter des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), gehört zu denjenigen, die die Idee gefördert haben, dass der COVID-19-Impfstoff zu einer jährlichen Impfung werden muss, was es Vaccitech und seinen Investoren erlauben wird, bis weit in die Zukunft hinein massiv zu profitieren.

Zu den Profiteuren gehört auch der Wellcome Trust , der wie andere Vaccitech-Investoren Teil des technokratischen Globalistennetzwerks ist. Wellcome ist die größte Wohltätigkeitsorganisation Großbritanniens, die „innovative biomedizinische Forschung“ finanziert. Sie wurde 1936 nach dem Tod von Sir Henry Wellcome, einem pharmazeutischen Pionier und progressiven Industriellen, gegründet.

Ihr Vorstand besteht aus aktuellen oder ehemaligen Bankern, Versicherungsmanagern und Investmentvorständen. Sir Henry Wellcome gründete noch zu Lebzeiten das Unternehmen, aus dem später GlaxoSmithKline hervorging, so dass der Wellcome Trust im Wesentlichen der „philanthropische Arm“ von GSK ist.

Adrian Hills Verbindungen zur Eugenik

Adrian Hill ist Direktor des Jenner-Instituts und war einer der Hauptentwickler des Impfstoffs COVID-19 von AstraZeneca. Hill leitet auch das U.K. Vaccine Network, eine staatliche Einrichtung, die entscheidet, wohin Fördermittel und Impfstofftechnologie fließen.

Einer von Hills Vorgesetzten zu Beginn seiner Karriere und sein Doktorvater war der verstorbene David Weatherall, Gründer des Weatherall Institute of Molecular Medicine, eines Forschungsinstituts an der Universität von Oxford.

Weatherall war Mitglied des Galton-Instituts aus einer Zeit, als es noch als U.K. Eugenics Society bekannt war, und er blieb bis zu seinem Tod im Jahr 2018 ein Mitglied. Hill hielt 2008 einen Vortrag zum 100-jährigen Bestehen des Galton-Instituts. Wie in Webb’s Artikel vermerkt:

„Am beunruhigendsten ist wohl die direkte Verbindung der Hauptentwickler des Impfstoffs zum Wellcome Trust und, im Fall von Adrian Hill, zum Galton Institute, zwei Gruppen mit langjährigen Verbindungen zur britischen Eugenikbewegung.

Die letztgenannte Organisation, benannt nach dem „Vater der Eugenik“ Francis Galton, ist die umbenannte U.K. Eugenics Society, eine Gruppe, die seit über einem Jahrhundert berüchtigt ist für die Förderung rassistischer Pseudowissenschaft und die Bemühungen zur „Verbesserung des Rassenbestandes“ durch die Reduzierung der Bevölkerung derer, die als minderwertig gelten.

Die Verbindungen von Adrian Hill zum Galton-Institut sollten offensichtliche Bedenken hervorrufen, angesichts des Vorstoßes, den Oxford-AstraZeneca-Impfstoff, den er mit [Sarah] Gilbert entwickelt hat, zum Impfstoff der Wahl für die Entwicklungsländer zu machen, insbesondere für Länder in Lateinamerika, Süd- und Südostasien und Afrika, also genau die Gebiete, in denen die früheren Mitglieder des Galton-Instituts eine Reduzierung des Bevölkerungswachstums gefordert haben …

Während das Galton-Institut versucht hat, sich von seiner Vergangenheit der Förderung der Rassenhygiene durch oberflächliche Öffentlichkeitsarbeit zu distanzieren, hat es Familienmitglieder des berüchtigten Rassisten nicht davon abgehalten, Führungspositionen im Institut zu erreichen.

Der emeritierte Professor für Molekulargenetik am Galton-Institut und einer seiner leitenden Mitarbeiter ist kein Geringerer als David J. Galton, zu dessen Werken „Eugenics: Die Zukunft des menschlichen Lebens im 21. Jahrhundert‘.

David Galton hat geschrieben, dass das Human Genome Mapping Project, das ursprünglich von Galtons ehemaligem Präsidenten Walter Bodmer erdacht wurde, „den Spielraum für Eugenik … enorm erweitert hat … aufgrund der Entwicklung einer sehr leistungsfähigen Technologie zur Manipulation der DNA.

Diese neue „breitere Definition von Eugenik“, so Galton, „würde sowohl Methoden zur Regulierung der Bevölkerungszahl als auch zur Verbesserung des Genoms durch selektive künstliche Befruchtung durch einen Spender, Gentherapie oder Genmanipulation von Keimbahnzellen umfassen. Bei der Erweiterung dieser neuen Definition ist Galton neutral, was die Frage betrifft, ‚ob einige Methoden vom Staat verpflichtend gemacht oder ganz der persönlichen Entscheidung des Individuums überlassen werden sollten.'“

Hill und das Wellcome Trust Centre for Human Genetics

Hill hat auch eine leitende Position am Centre for Human Genetics des Wellcome Trust inne. Eine seiner ehemaligen Studenten dort war Sarah Gilbert, die als Programmdirektorin für das Zentrum tätig war. Gilbert ist auch Mitbegründerin von Vaccitech und zusammen mit Hill federführend an der Entwicklung des Impfstoffs COVID-19 beteiligt.

Am Zentrum für Humangenetik lag Hills Schwerpunkt auf „Populationsgenetik und Rasse, insbesondere in Afrika“, erklärt Webb. Ganz allgemein erforscht das Zentrum die Rassengenetik und die Anfälligkeit für Krankheiten und Unfruchtbarkeit. Hills Spezialgebiet sind Genetik und Atemwegserkrankungen. Der Wellcome Trust ist auch der Archivar für die Eugenics Society, das heutige Galton-Institut. Webb schreibt:

„Die Kreuzung zwischen Rasse und Genen ist wichtig für die Arbeit des Zentrums, da eine ganze Arbeitsgruppe am Zentrum, die Myers-Gruppe, sich der Kartierung der ‚genetischen Auswirkungen von Migrationsereignissen‘ widmet.

Das Zentrum finanzierte auch ein Papier, das argumentiert, dass, solange Eugenik nicht zwanghaft ist, es eine akzeptable politische Initiative ist. Das Papier fragt: „Ist die Tatsache, dass eine Aktion oder Politik ein Fall von Eugenik ist, notwendigerweise ein Grund, es nicht zu tun?

Laut Hills Seite auf der Website des Wellcome Trust spielen Rasse und Genetik seit langem eine zentrale Rolle in seinem wissenschaftlichen Ansatz, und seine Gruppe konzentriert sich derzeit auf die Rolle, die die Genetik in afrikanischen Populationen in Bezug auf die Anfälligkeit für bestimmte Infektionskrankheiten spielt.“

Wie Webb in ihrem Interview anmerkt, ist die Eugenik nie wirklich verschwunden. Sie wurde einfach in akzeptablere Begriffe umbenannt, die sich um „öffentliche Gesundheit“ drehen. Dies wirft alle Arten von Fragen auf, beginnend mit: Warum wird der Impfstoff COVID-19 von AstraZeneca, der so starke Bezüge zur Eugenik hat, speziell für Entwicklungsländer vorgesehen und vermarktet?

Anti-Rassismus-Agenda, oder Eugenik?

Webb zeigt auch auf, wie die sogenannte „woke vaccine policy“ systemischen Rassismus als Rechtfertigung dafür benutzt, dass der COVID-19-Impfstoff zuerst an Minderheiten verabreicht wird.

Solche Rechtfertigungen werden umso fragwürdiger, wenn nicht gar verdächtig, wenn man den Blickwinkel der Eugenik bedenkt, die dazu neigt, sich stark auf die Reduzierung der Populationen von Schwarzen und verschiedenen einheimischen Gruppen zu konzentrieren.

Im Fall des Impfstoffs von AstraZeneca vermutet Webb, dass hinter dem gemeinnützigen Versprechen an die Entwicklungsländer ein hintergründiges Profitmotiv steckt. Wenn der Impfstoff am Ende eine jährliche Impfung ist, werden sie vielleicht darauf bestehen, dass man immer die gleiche Marke bekommt. Wenn AstraZeneca auf diese Weise von Anfang an einen Mehrheitsanteil am Markt erhält, werden Vaccitech und seine Investoren in den kommenden Jahren letztlich die größten Gewinne einfahren.

Aber zusätzlich zum Profit gibt es auch die Möglichkeit, dass sie den Impfstoff zu irgendeinem Zeitpunkt in der Zukunft ändern könnten, um die Eugenik-Agenda zu erfüllen, und niemand würde es merken. Wie von Webb in ihrem Artikel erwähnt:

„Es gibt Pläne zur Ausübung dessen, was man als wirtschaftlichen Zwang bezeichnen könnte, um Menschen unter Druck zu setzen, sich ‚freiwillig‘ impfen zu lassen. Ein solcher Zwang wird offensichtlich effektiver auf arme und arbeitende Gemeinden sein, was bedeutet, dass auch farbige Gemeinden unverhältnismäßig stark betroffen sein werden.

In Anbetracht dieser Tatsachen und der oben dargelegten Argumente für die Überprüfung der Sicherheit der „erschwinglichen“ Impfstoffoption von Oxford-AstraZeneca wird jeder Schaden, der durch die Impfstoffverteilungspolitik in den USA und darüber hinaus verursacht wird, wahrscheinlich unverhältnismäßig arme Gemeinschaften, insbesondere farbige Gemeinschaften, treffen.

Daher sollte die Öffentlichkeit alle Behauptungen über die Einführung von Impfstoffen mit Vorsicht genießen, selbst wenn sie mit Begriffen wie Inklusion, Rassengerechtigkeit und Schutz der öffentlichen Gesundheit umschrieben werden.

Wie der Mitbegründer der American Eugenics Society (später umbenannt in Society for the Study of Social Biology) Frederick Osborn es 1968 formulierte: „Eugenische Ziele werden am ehesten unter einem anderen Namen als Eugenik erreicht.“

Afrikaner sind misstrauisch gegenüber dem „Geschenk“ von AstraZeneca

In Anbetracht der Geschichte von Big Pharma, die Schwarze als Versuchskaninchen benutzt, sowohl in Afrika als auch in den USA, ist es nicht überraschend, dass die Afrikaner dem Geschenk der COVID-19-Impfstoffe misstrauisch gegenüberstehen. Nur ein Beispiel: 2009 starben bei einem Impfstoffversuch des Jenner-Instituts in Südafrika sieben Säuglinge. In ihrem Artikel schreibt Webb:

„Eine Untersuchung des British Medical Journal ergab, dass das von Hill geleitete Jenner Institute … wissentlich die Eltern über die negativen Ergebnisse und fragwürdigen Methoden der Tierversuche getäuscht hatte, sowie darüber, dass der Impfstoff bekanntermaßen unwirksam war.

Der fragliche Impfstoff, ein experimenteller Tuberkulose-Impfstoff, der gemeinsam von Emergent Biosolutions und dem Jenner Institute entwickelt wurde, wurde verschrottet, nachdem die umstrittene Studie an Säuglingen bestätigte, was bereits bekannt war, nämlich dass der Impfstoff unwirksam war.“

Wie der Inquirer im untenstehenden Video berichtet, war die Besorgnis unter den Südafrikanern so groß, dass die südafrikanische Regierung Anfang Februar 2021 die Einführung des Impfstoffs von AstraZeneca vorübergehend pausierte.

Interessenkonflikt von Google Ventures

Wie bereits erwähnt, ist Google Ventures ein weiterer Investor in Vaccitech. Wenn man bedenkt, dass Google ein persönliches Interesse am Erfolg eines COVID-19-Impfstoffs hat, ist seine Politik, „Impfstoff-Fehlinformationen“ zu zensieren, ein klarer Interessenkonflikt, für den sie wirklich zur Rechenschaft gezogen werden sollten, sagt Webb.

In der Tat macht es keinen Sinn, dass Google, das von einem COVID-19-Impfstoff profitieren würde, die Berichterstattung darüber unterdrücken darf. Beunruhigenderweise weist Webb darauf hin, dass sie, soweit sie feststellen konnte, die Einzige ist, die auf diese Verbindung zwischen Google und dem Impfstoff von AstraZeneca hingewiesen hat.

Die Gates-Stiftung

Es überrascht nicht, dass auch die Bill & Melinda Gates Foundation in diesem Netz der Eugenik zu finden ist. Webb schreibt:

„Das Wellcome Centre kofinanziert regelmäßig die Forschung und Entwicklung von Impfstoffen und Geburtenkontrollmethoden mit der Gates Foundation, einer Stiftung, die sich aktiv und zugegebenermaßen für Bevölkerungs- und Reproduktionskontrolle in Afrika und Südasien einsetzt, indem sie u. a. die weite Verbreitung von injizierbaren, langwirksamen, reversiblen Verhütungsmitteln (LARCs) priorisiert.

Der Wellcome Trust hat auch direkt Studien finanziert, die versuchten, Methoden zu entwickeln, um die Akzeptanz von LARCs an Orten wie dem ländlichen Ruanda zu verbessern“. Wie der Forscher Jacob Levich in der „Palgrave Encyclopedia of Imperialism and Anti-Imperialism“ schreibt, bieten LARCs den Frauen im Globalen Süden „die geringstmögliche Wahl, abgesehen von der tatsächlichen Sterilisation“.

Einige LARCs können Frauen für bis zu fünf Jahre unfruchtbar machen, und, wie Levich argumentiert, „lassen sie weit mehr Kontrolle in den Händen der Anbieter und weniger in den Händen der Frauen als Kondome, orale Verhütungsmittel oder traditionelle Methoden“. Ein Beispiel ist Norplant, ein von Schering (jetzt Bayer) hergestelltes Verhütungsimplantat, das bis zu fünf Jahre lang eine Schwangerschaft verhindern kann.

Es wurde 2002 in den USA vom Markt genommen, nachdem mehr als 50.000 Frauen gegen das Unternehmen und die Ärzte, die es verschrieben hatten, geklagt hatten. Siebzig dieser Sammelklagen bezogen sich auf Nebenwirkungen wie Depressionen, extreme Übelkeit, Kopfhaut-Haarausfall, Eierstockzysten, Migräne und übermäßige Blutungen.

Leicht modifiziert und umbenannt in Jadelle, wurde das gefährliche Medikament in Afrika von der Gates-Stiftung in Zusammenarbeit mit USAID und EngenderHealth gefördert. Die ursprüngliche Mission von EngenderHealth, die früher den Namen „Sterilization League for Human Betterment“ (Sterilisationsliga für die Verbesserung der Menschheit) trug, war es, „den biologischen Bestand der menschlichen Rasse zu verbessern“, inspiriert von der Rassenhygiene.

Sind irgendwelche der COVID-Impfstoffe sicher?

Ich habe viele Artikel geschrieben, in denen ich die potenziellen und vermuteten, wenn nicht sogar unvermeidlichen Probleme mit den COVID-19-Impfstoffen detailliert beschrieben habe, vor allem die mRNA-Gentherapien, da sie die beiden derzeit in den USA verwendeten sind.

Zusätzlich zu ihrem hohen Risiko für allergische Reaktionen gibt es zwingende Beweise dafür, dass sie schwere Entzündungen und Immundysregulationen auslösen können. Viele Wissenschaftler warnen auch vor der Möglichkeit eines pathogenen Primings und einer antikörperabhängigen Verstärkung, die eine anschließende Infektion mit einem Coronavirus weitaus gefährlicher macht, als wenn Sie nicht geimpft wären.

In einem Artikel mit dem Titel „COVID-19 RNA Based Vaccines and the Risk of Prion Disease“ (COVID-19 RNA-basierte Impfstoffe und das Risiko von Prionenkrankheiten), der in der Fachzeitschrift Microbiology & Infectious Diseases veröffentlicht wurde, warnt Dr. Bart Classen, dass es auch beunruhigende Hinweise darauf gibt, dass einige der mRNA-Impfungen Prionenkrankheiten wie Alzheimer und ALS verursachen könnten.

In der Zwischenzeit hat Dr. J. Patrick Whelan, ein pädiatrischer Rheumatologe, der sich auf das Multisystem-Entzündungssyndrom spezialisiert hat, seine Besorgnis darüber geäußert, dass mRNA-Impfstoffe „mikrovaskuläre Verletzungen des Gehirns, des Herzens, der Leber und der Nieren auf eine Art und Weise verursachen können, die in den Sicherheitsstudien nicht untersucht wurde.

Auf der ganzen Welt häufen sich nun auch Berichte über Menschen, die kurz nach der Verabreichung dieser COVID-19-Impfstoffe sterben. In vielen Fällen sterben sie plötzlich innerhalb von Stunden nach der Impfung. In anderen Fällen tritt der Tod innerhalb von ein paar Wochen ein.

Bis zum 12. Februar 2021 belief sich die Zahl der an VAERS gemeldeten Nebenwirkungen auf insgesamt 15.923, darunter 929 Todesfälle. Der Impfstoff von Pfizer war bisher für 58 % der Todesfälle in der VAERS-Liste in den USA verantwortlich, während der Impfstoff von Moderna für 41 % verantwortlich ist.

Mit Stand vom 11. März 2021 haben Dänemark, Norwegen, Island, Estland, Lettland, Litauen und Luxemburg die Verwendung des Impfstoffs von AstraZeneca entweder ganz oder teilweise ausgesetzt, nachdem Berichte über Blutgerinnsel aufgetreten waren.

Österreich hat ebenfalls eine bestimmte Charge des Impfstoffs von AstraZeneca ausgesetzt, um eine Untersuchung des Todes einer 49-jährigen Frau abzuschließen, die plötzlich eine schwere Gerinnungsstörung entwickelte.

Ein weiterer österreichischer Impfstoffempfänger, eine 35-jährige Frau, entwickelte eine akute Lungenerkrankung aufgrund eines gelösten Blutgerinnsels. Die gleiche Impfstoffcharge wurde Berichten zufolge in Dänemark verwendet, wo eine 60-jährige Frau an einem Blutgerinnsel starb. Laut einem Bericht von The Defender vom 2. März 2021 zeigen Daten aus Großbritannien, dass der Impfstoff von AstraZeneca 77 % mehr unerwünschte Ereignisse und 25 % mehr Todesfälle aufweist als der Impfstoff von Pfizer.

Um nicht zu einer traurigen Statistik zu werden, bitte ich Sie dringend, die wissenschaftlichen Daten sehr sorgfältig zu prüfen, bevor Sie sich eine Meinung über diese experimentelle Therapie bilden. Denken Sie auch daran, dass die Letalität von COVID-19 tatsächlich erstaunlich niedrig ist. Sie ist niedriger als die der Grippe bei Personen unter 60 Jahren.

Wenn Sie unter 40 Jahre alt sind, liegt Ihr Risiko, an COVID-19 zu sterben, bei nur 0,01 %, das heißt, Sie haben eine 99,99 %ige Chance, die Infektion zu überleben. Und Sie könnten diese auf 99,999 % verbessern, wenn Sie metabolisch flexibel, insulinempfindlich und mit Vitamin D versorgt sind.

Das National Vaccine Information Center (NVIC) hat kürzlich mehr als 50 Videopräsentationen von der kostenpflichtigen Fifth International Public Conference on Vaccination, die vom 16. bis 18. Oktober 2020 stattfand, online gestellt und für jedermann kostenlos zugänglich gemacht.

Das Thema der Konferenz lautete „Schutz der Gesundheit und der Autonomie im 21. Jahrhundert“, und es kamen Ärzte, Wissenschaftler und andere Angehörige der Gesundheitsberufe, Menschenrechtsaktivisten, Führer von Glaubensgemeinschaften, Verfassungs- und Bürgerrechtsanwälte, Autoren und Eltern von impfgeschädigten Kindern zu Wort, die über Impfstoff-Wissenschaft, -Politik, -Recht und -Ethik sowie über Infektionskrankheiten, einschließlich der Impfstoffe Coronavirus und COVID-19, sprachen.

Im Dezember 2020 veröffentlichte ein britisches Unternehmen falsche und irreführende Informationen über NVIC und seine Konferenz, was NVIC dazu veranlasste, die gesamte Konferenz zur freien Ansicht zu öffnen. Die Konferenz hat alles, was Sie brauchen, um sich zu informieren und Ihre persönlichen Freiheiten und Freiheiten in Bezug auf Ihre Gesundheit zu schützen.

Lassen Sie sich diese unglaubliche Gelegenheit nicht entgehen. Ich war ein Redner auf dieser ermächtigenden Konferenz und bitte Sie dringend, diese Video-Präsentationen zu sehen, bevor sie zensiert und von der technokratischen Elite weggenommen werden.

