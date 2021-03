Bericht in Kanada zeigt, das es mehr tote durch die Covid-Maßnahmen gab als durch Covid selber

In einem gestern veröffentlichten Bericht zeigt die Statistics Canada auf, dass es in Kanada im Vergleich zu den Vorjahren mehr Todesfälle gibt, dass diese Todesfälle aber nicht nur auf die Pandemie zurückzuführen sind, sondern auch auf das, was es als „indirekte Folgen der Pandemie“ bezeichnet, und nennt als Beispiele Verzögerungen bei medizinischen Eingriffen aufgrund von Eingrenzungen und die Zunahme des Drogenkonsums.

„In den ersten Monaten der Pandemie war die wöchentliche Anzahl von Todesfällen und Todesfällen durch Covid-19 eng aufeinander abgestimmt und betraf hauptsächlich ältere Bevölkerungsgruppen, was darauf hindeutet, dass Covid-19 selbst die Übersterblichkeitsrate in Kanada beeinflusst“, sagt das Institut der Statistik.

„In letzter Zeit war die Zahl der überzähligen Todesfälle jedoch höher als die Zahl der Todesfälle durch Covid-19, und diese Todesfälle treten in jüngeren Bevölkerungsgruppen auf, was darauf hindeutet, dass jetzt andere Faktoren, einschließlich möglicher indirekter Auswirkungen der Pandemie, im Spiel sind“, so der Bericht weiter.

Der Bericht stellt sicher, dass im vergangenen Jahr in Kanada fast 300.000 Todesfälle aufgetreten sind, was 13.798 mehr Todesfällen entspricht, als ohne eine Pandemie zu erwarten gewesen wären, das entspricht eine Steigerung um 5 %.

Das Institut für Statistik stellte fest, dass im vergangenen Jahr die Zahl der Todesfälle durch Überdosierung von Drogen im ganzen Land erheblich zugenommen hat, da die Süchtigen aufgrund von Schließungen gezwungen waren, sich von Drogenbehandlungsprogrammen zurückzuziehen. Drogen, die ihnen helfen könnten.