Die ursprüngliche Matrix – Was sie dir nicht über Geld beibringen

Von Tyler Durden

Via Santiago Capital,

„Du nimmst die blaue Pille – die Geschichte endet, du wachst in deinem Bett auf und glaubst, was immer du glauben willst. Du nimmst die rote Pille – du bleibst im Wunderland und ich zeige dir, wie tief der Kaninchenbau geht.“ – Morpheus, The Matrix

Was ist Geld?

Manche Dinge im Leben sind so tief in unserem Alltag verwurzelt, dass wir selten innehalten, um sie zu hinterfragen.

Sie sind einfach da, wirken im Hintergrund und sind so grundlegend für unsere Existenz, dass sie sich so natürlich anfühlen wie die Luft, die wir atmen.

Wir nutzen sie, verlassen uns auf sie und bewegen uns durch die Welt in der Annahme, dass sie genau so sind, wie sie sein sollten.

Zum Beispiel ist jeder mit dem Satz „Geld regiert die Welt“ vertraut.

Dieser Satz wird selten hinterfragt und eher als selbstverständlich hingenommen.

Jeden Tag wachen Sie auf, bezahlen Ihre Rechnungen, gehen zur Arbeit und überprüfen Ihr Bankkonto – in dem Glauben, dass Sie das System, in dem Sie sich bewegen, verstehen.

Aber haben Sie sich jemals gefragt: Was ist Geld wirklich?

Nicht die Definition aus dem Lehrbuch.

Nicht die Wirtschaftstheorie, die Sie in der Schule gelernt haben.

Sondern die Wahrheit.

Geld ist überall. Es bestimmt, wer isst und wer hungert, wer aufsteigt und wer fällt. Es baut Imperien auf und vernichtet Zivilisationen.

Es hat Revolutionen angeheizt, Kriege finanziert und das Schicksal ganzer Nationen gelenkt.

Es ist wohl die mächtigste Kraft auf der Erde, und doch fragen sich die meisten Menschen nie, woher es kommt, welchen Zweck es erfüllt oder was seine wahre Natur ist.

Sie verwenden Geld jeden Tag. Sie verdienen es, Sie geben es aus, Sie sparen es. Sie tauschen Ihre Zeit und Energie dafür ein. Es bestimmt, wo Sie leben, was Sie besitzen und welche Möglichkeiten Ihnen zur Verfügung stehen.

Es ist so tief in Ihrem Leben verankert, dass es absurd erscheint, es in Frage zu stellen – wie die Schwerkraft oder die Luft, die Sie atmen, in Frage zu stellen.

Aber haben Sie sich jemals gefragt, wer entschieden hat, was Geld ist? Wer oder was hat ihm einen Wert verliehen? Oder wer kontrolliert es?

Und noch wichtiger: Was wäre, wenn Sie ein Spiel spielen würden, bei dem die Regeln manipuliert wurden, bevor Sie überhaupt geboren wurden?

Für diejenigen, die bereit sind, hinter die Fassade zu blicken, könnten die Antworten überraschend sein.

Aber seien Sie gewarnt: Sobald Sie anfangen, die richtigen Fragen zu stellen, gibt es kein Zurück mehr.

Traditionelle Definitionen von Geld

Geld ist einer der am meisten anerkannten, aber am wenigsten untersuchten Aspekte der menschlichen Zivilisation.

Es beeinflusst jede Facette unseres Lebens, diktiert unsere wirtschaftlichen Möglichkeiten, prägt den globalen Handel und wirkt als zentrale Kraft auf eine Weise, die nur wenige jemals in Betracht ziehen.

Doch trotz seiner Allgegenwart ist Geld ein Konzept, das zutiefst missverstanden wird.

Wir alle verwenden Geld, aber nur wenige von uns machen sich jemals die Mühe, wirklich zu hinterfragen, was Geld ist, wie es funktioniert und ob es so funktioniert, wie wir annehmen.

Das Ziel ist hier nicht, jemanden von einer bestimmten Perspektive zu überzeugen, sondern kritisch über Geld nachzudenken – was es wirklich darstellt und ob die Realität mit dem übereinstimmt, was uns beigebracht wurde.

Wenn Sie jemanden auf der Straße anhalten und fragen würden, ob er weiß, was Geld ist, würde er mit ziemlicher Sicherheit selbstbewusst mit Ja antworten.

Wenn man jedoch weiter nachhakt und um eine genaue Definition bittet, kommt die Antwort möglicherweise nicht ganz so schnell. Die anfängliche Gewissheit würde wahrscheinlich einem Zögern weichen, während man nach einer Antwort sucht.

Würde man etwas mehr Druck ausüben oder die Frage an jemanden richten, der sich mit Finanzen oder Wirtschaftstheorie auskennt, würden die Antworten wahrscheinlich strukturierter ausfallen.

Auf dieser Ebene könnten die Menschen beginnen, die Eigenschaften zu beschreiben, die mit einer starken Form von Geld verbunden sind – Eigenschaften, die es zu einem effektiven Tauschmittel, Wertaufbewahrungsmittel und Recheneinheit machen.

Wenn das Gespräch dann noch weitergehen würde, könnten diejenigen, die kritisch über die Frage nachdenken, über die Eigenschaften des Geldes hinausgehen und sich stattdessen darauf konzentrieren, was Geld tatsächlich tut.

Sie könnten anfangen, über seine Rolle bei der Erleichterung des Handels, seine Funktion bei der Begleichung von Schulden oder seine Bedeutung bei wirtschaftlichen Transaktionen zu sprechen.

Doch selbst wenn all diese Punkte als wahr akzeptiert werden, bleibt der Kern der Frage bestehen: Was „IST“ es?

Auf seiner grundlegendsten Ebene muss ein Tauschmittel ein „Ding“ sein. Und woraus bestehen greifbare Dinge?

Rohstoffe.

Nach dieser Argumentation ist Geld – wenn man es auf seine grundlegendste Form reduziert – ein Rohstoff.

Und Waren bestehen aus Elementen, die im Periodensystem zu finden sind. Allerdings kann nicht jede Ware (oder jedes Element) als Geld dienen.

Wenn eine bestimmte Ware stark nachgefragt wird und einige (oder alle) der Eigenschaften besitzt, die starkes Geld ausmachen, dann hört sie auf, nur eine Ware zu sein, und wird stattdessen selbst zu Geld.

An diesem Punkt wird oft deutlich, dass Geld das marktgängigste Gut ist, ein Gut, das als letzter Schuldensanierer dient und das im Laufe der Zeit von den Kräften des freien Marktes ausgewählt wurde.

Diese Definition findet bei vielen Anklang, die sich mit der Geschichte des Geldes und der Entwicklung verschiedener Formen im Laufe der Zeit befasst haben.

Wenn man dieses Konzept noch einen Schritt weiterführt und erkennt, dass Geld eine Ware ist und Waren aus Elementen des Periodensystems bestehen, könnte man sogar die verschiedenen Elemente bewerten, um zu sehen, welches von ihnen die meisten Eigenschaften aufweist, die es ihm ermöglichen würden, „aufzusteigen“ und zu Geld zu werden.

Dabei würde man feststellen, dass es eine Ware gibt, die aufgrund ihrer einzigartigen Eigenschaften seit langem als eine der stärksten Formen von Geld gilt und sich daher hervorragend als Tauschmittel und Wertanlage eignet.

Eine ihrer wichtigsten Eigenschaften ist die Langlebigkeit – im Gegensatz zu Papiergeld oder anderen verderblichen Gütern korrodiert, trübt oder verschlechtert es sich im Laufe der Zeit nicht, sodass es seinen Wert über Generationen hinweg behält.

Diese Langlebigkeit ermöglicht es ihm, als zuverlässige Form der Vermögenssicherung zu fungieren, da es weder den Kräften der Zeit noch den Umweltbedingungen unterliegt.

Ein weiteres entscheidendes Merkmal dieses Rohstoffs ist seine Teilbarkeit.

Im Gegensatz zu anderen Rohstoffen kann er eingeschmolzen und in kleinere Einheiten aufgeteilt werden, ohne seinen inneren Wert zu verlieren, was Transaktionen unterschiedlicher Größe ermöglicht.

Dies macht es als Tauschmittel praktischer als Waren, die nicht einfach aufgeteilt werden können.

Darüber hinaus ist es fungibel, d. h. jede Einheit ist mit einer anderen Einheit desselben Gewichts und derselben Reinheit identisch. Diese Austauschbarkeit stellt sicher, dass es ohne Wertunterschiede ausgetauscht werden kann, was es zu einem äußerst effizienten Handelsmittel macht.

Es wird auch für seine Tragbarkeit geschätzt.

Obwohl es sich um einen physischen Rohstoff handelt, besitzt es ein hohes Wert-zu-Gewicht-Verhältnis, sodass Einzelpersonen und Institutionen erhebliche Mengen an Vermögen in einer kompakten und bequemen Form transportieren können.

Diese Tragbarkeit, in Kombination mit seiner Erkennbarkeit, stärkt seinen Status als weithin akzeptierte und vertrauenswürdige Form von Geld.

Über Kulturen und Epochen hinweg wurde es allgemein als Wertaufbewahrungsmittel anerkannt, und sein unverwechselbares Aussehen und seine einzigartigen Eigenschaften machen es schwer zu fälschen.

Über diese Eigenschaften hinaus ist es auch knapp, ein grundlegendes Merkmal, das seinen Wert im Laufe der Zeit bewahrt hat.

Sein Angebot ist natürlich durch die physischen Beschränkungen der Gewinnung und Produktion begrenzt.

Diese inhärente Knappheit verhindert eine künstliche Inflation und sorgt dafür, dass es seine Kaufkraft über längere Zeiträume hinweg behält.

Schließlich trägt auch seine Formbarkeit zu seiner Nützlichkeit bei, da es zu Münzen, Barren oder aufwendigem Schmuck geformt werden kann, ohne seine wesentlichen Eigenschaften zu verlieren.

Diese Anpassungsfähigkeit macht es äußerst vielseitig und festigt seinen Platz als eine der effektivsten und beständigsten Geldformen.

Die Rede ist natürlich von Gold.

Und tatsächlich hat Gold im Laufe der Geschichte alle Eigenschaften eines starken Geldes verkörpert – es ist knapp, langlebig, teilbar, transportabel und weithin anerkannt.

Seine langjährige Rolle in Wirtschaftssystemen hat viele zu der Behauptung veranlasst, dass es die ultimative Form von Geld bleibt.

An dieser Stelle könnte eine Abstimmung per Handzeichen eine breite Zustimmung zu dieser Sichtweise offenbaren.

Doch bevor wir zu einem endgültigen Schluss kommen, lohnt es sich, innezuhalten und zu fragen: Hat die Geschichte immer unter einem freien Marktsystem funktioniert?

Und noch wichtiger: Wurde Geld schon immer vom freien Markt bestimmt oder war eine andere Kraft im Spiel?

Geld als staatlich kontrolliertes Konstrukt

Eine gängige Annahme, die akzeptiert werden muss, wenn man die oben genannte Definition von Geld verwendet, ist, dass Märkte frei funktionieren, angetrieben von freiwilligem Austausch und Wettbewerb.

Aber stimmt das mit der historischen Realität überein?

War die Geschichte schon immer von einem freien Markt geprägt? Oder, noch wichtiger, wurde die Welt jemals wirklich von den Prinzipien des freien Marktes regiert?

Diese Fragen sind von entscheidender Bedeutung, aber sie erfordern, dass wir die Welt so betrachten, wie sie ist, und nicht so, wie wir sie uns wünschen. Dies führt zu einer umfassenderen Diskussion über die Natur des Geldes selbst.

Wenn wir davon ausgehen, dass Geld einfach eine Ware ist, die von den Kräften des freien Marktes ausgewählt wird, dann müssen wir diese Annahme mit historischen Beweisen in Einklang bringen.

Und die einfache Tatsache ist, dass es eine andere Perspektive gibt – eine, die die traditionelle Definition von Geld in Frage stellt und uns dazu zwingt, zu überdenken, ob Geld jemals ein rein marktgetriebenes Phänomen war.

Wenn uns die Geschichte etwas lehrt, dann, dass der Staat eine bedeutende Rolle bei der Gestaltung der Geschichte als Ganzes gespielt hat. Der Staat hat auch eine bedeutende Rolle bei der Entwicklung von Währungssystemen gespielt.

Wenn wir es also mit der Welt zu tun haben, wie sie tatsächlich ist, und nicht mit der Welt, wie wir sie uns wünschen, kann diese einfache Tatsache nicht ignoriert werden.

Im Laufe der Geschichte haben Regierungen verschiedene Formen von Fiat-Währungen ausgegeben, nicht als Reaktion auf die Nachfrage des freien Marktes, sondern als Mechanismus zur Erleichterung des Handels, zur Durchsetzung der Kontrolle und zur Unterstützung von Wirtschaftssystemen.

Alte Reiche prägten oft Münzen aus unedlen Metallen und versahen sie mit den Bildern von Herrschern oder Staatssymbolen, um sicherzustellen, dass ihr Wert durch Dekret und nicht durch ihren inneren Wert bestimmt wurde.

Diese frühen Geldsysteme schufen einen Präzedenzfall, bei dem der Staat und nicht die Marktkräfte diktierten, was als Geld fungierte.

Während der Renaissance und darüber hinaus entwickelten sich Papierbanknoten zu einem weit verbreiteten Geldinstrument. Anfangs waren diese Banknoten durch Edelmetalle gedeckt, was ihre Legitimität und ihr Vertrauen stärkte.

Im Laufe der Zeit entwickelten sie sich jedoch allmählich zu reinem Papiergeld, das völlig losgelöst von jeglichen physischen Gütern war.

Diese Umwandlung ermöglichte es Regierungen und Zentralbanken, eine größere Kontrolle über die Währungssysteme auszuüben, da sie nicht mehr durch begrenzte Gold- oder Silberreserven eingeschränkt waren.

Auch Kolonialregierungen spielten eine bedeutende Rolle in der Geschichte des Geldes, indem sie Schuldscheine als Mittel zur Steuerung des Handels und der Wirtschaftstätigkeit ausgaben.

Diese Schuldscheine fungierten als frühe Formen einer staatlich abgesicherten Währung und stellten eher eine Verpflichtung als einen greifbaren Wertspeicher dar.

Im Laufe der Zeit wurden Fiat-Währungen zur vorherrschenden Form von Geld, wobei moderne Staaten nationale Währungen wie den Dollar, den Euro und den Yen einführten.

Heute existiert Fiat-Geld sowohl in physischer als auch in digitaler Form und zeugt von der kontinuierlichen Weiterentwicklung staatlich geförderter Währungssysteme.

Wenn wir diese historische Realität akzeptieren, müssen wir uns fragen: Ist Geld wirklich ein Produkt freier Märkte oder wurde es schon immer von den Machthabern geformt und definiert?

Oder anders ausgedrückt: Ist Geld wirklich das marktgängigste Gut, das von frei denkenden Individuen gewählt wird, oder ist es ein mächtiges Werkzeug, das vom König diktiert wird?

Um diese Fragen zu beantworten, ist es zunächst notwendig, die Fähigkeiten zu entwickeln, die erforderlich sind, um die eigene Umgebung bestmöglich zu verstehen.

Situationsbewusstsein

Situationsbewusstsein ist eine grundlegende Fähigkeit, die es Einzelpersonen ermöglicht, Ereignisse in ihrer Umgebung wahrzunehmen, zu verstehen und zu antizipieren, sodass sie fundierte Entscheidungen treffen und wirksame Maßnahmen ergreifen können.

Sie besteht aus drei wesentlichen Komponenten: erstens der Fähigkeit, kritische Elemente in der Umgebung wahrzunehmen, wie z. B. Menschen, Objekte und sich entwickelnde Ereignisse; zweitens der Fähigkeit, ihre Bedeutung und potenzielle Auswirkungen zu verstehen; und drittens der Voraussicht, zukünftige Entwicklungen auf der Grundlage verfügbarer Informationen zu prognostizieren.

Diese Fähigkeit ist in risikoreichen Umgebungen wie der Luftfahrt, bei Militäreinsätzen, im Gesundheitswesen und in der Wirtschaft unverzichtbar, wo die Fähigkeit, subtile Hinweise zu erkennen und entsprechend zu reagieren, über Erfolg oder Misserfolg entscheiden kann.

Das gleiche Prinzip gilt für die Portfolioallokation, bei der sich die Finanzmärkte ständig verändern und mangelndes Bewusstsein zu verheerenden Verlusten führen kann.

Über die Berufsfelder hinaus spielt das Situationsbewusstsein eine entscheidende Rolle im Alltag, indem es die persönliche Sicherheit erhöht, die Entscheidungsfindung verbessert und es dem Einzelnen ermöglicht, sich in einer sich ständig verändernden Welt effektiv zurechtzufinden.

Ohne diese Fähigkeit laufen Menschen Gefahr, unvorbereitet getroffen zu werden, schlechte Entscheidungen zu treffen und unter vermeidbaren Folgen zu leiden.

Ob es um persönliche Sicherheit, finanzielle Entscheidungen oder strategisches Denken geht – Situationsbewusstsein ist ein entscheidendes Instrument zur Optimierung von Ergebnissen in einer Welt voller Ungewissheit.

Ein Beispiel für die Anwendung von Situationsbewusstsein auf unser aktuelles Thema finden Sie im folgenden Szenario.

Die Gefängniswirtschaft

Wie bereits erwähnt, ist es zur Optimierung der eigenen Umstände notwendig, die Umgebung, in der man sich bewegt, vollständig zu verstehen.

Dieses Prinzip wird im geschlossenen Ökosystem der Gefängniswirtschaft, in dem es keine traditionellen Währungssysteme gibt, deutlich veranschaulicht.

In solchen Umgebungen verlassen sich die Insassen auf alternative Formen der Währung und wählen Waren aus, die langlebig, weithin akzeptiert und leicht austauschbar sind.

Zum Beispiel haben sich Zigaretten in der Vergangenheit als effektives Zahlungsmittel hinter Gittern bewährt.

Sie sind sehr gefragt, lassen sich leicht für kleine Transaktionen aufteilen und sind weithin als Tauschmittel anerkannt.

Zigaretten können gegen Lebensmittel, Dienstleistungen oder andere Notwendigkeiten eingetauscht werden, wodurch eine Tauschwirtschaft entsteht, die traditionelle Finanzsysteme widerspiegelt.

In ähnlicher Weise haben sich in einigen Gefängnissen Sardinenbüchsen als wertvolles Gut herausgestellt.

Ihre Haltbarkeit in Kombination mit ihrem Nährwert macht sie zu einem zuverlässigen Wertaufbewahrungsmittel, das über lange Zeit hinweg nützlich bleibt.

Da es kein offiziell anerkanntes Geld gibt, übernehmen diese Artikel die Eigenschaften eines Tauschmittels, eines Wertaufbewahrungsmittels und einer Rechnungseinheit – genau die Prinzipien, die Geld selbst definieren.

Diese informelle Wirtschaft in Gefängnissen dient als Mikrokosmos für umfassendere Geldsysteme und zeigt, dass Geld nicht allein durch Regierungsverordnungen definiert wird, sondern durch das, was Menschen kollektiv als wertvoll anerkennen.

Die Lehren aus diesen kontrollierten Umgebungen unterstreichen die Bedeutung von Anpassungsfähigkeit, Einfallsreichtum und Verständnis für wirtschaftliche Kräfte, unabhängig davon, wo man tätig ist.

Es ist auch wichtig zu verstehen, dass Zigaretten und Sardinen zwar zu beliebten Geldformen in kontrollierten Umgebungen geworden sind, dies jedoch nicht ausschließlich auf die Marktfähigkeit ihrer intrinsischen Eigenschaften zurückzuführen ist.

Stellen Sie sich ein Szenario in einer Gefängniswirtschaft vor, in der Sardinen weithin als Währung akzeptiert werden. In diesem System dienen sie als Tauschmittel, Wertaufbewahrungsmittel und Rechnungseinheit und erfüllen alle notwendigen Funktionen des Geldes.

Was passiert jedoch, wenn ein Insasse in eine andere Einrichtung verlegt wird, in der sich die Machtverhältnisse geändert haben?

In diesem neuen Gefängnis hasst die dominante Person – die Person mit dem größten Einfluss – Sardinen, liebt aber Zigaretten.

Er hat per Dekret erklärt, dass Zigaretten nun die erforderliche Zahlungsform sind.

In einer solchen Umgebung spielt es keine Rolle mehr, dass Sardinen früher einen Geldwert hatten. Die Regeln haben sich geändert und die neue Autoritätsperson hat ein neues System diktiert.

Wäre es in dieser Situation sinnvoll, darauf zu bestehen, dass Sardinen immer noch Geld sind?

Oder wäre der Gefangene gezwungen, sich an den neuen Standard anzupassen und zu erkennen, dass Geld nicht allein durch intrinsische Qualitäten bestimmt wird, sondern vielmehr durch die Machtstrukturen, die seine Verwendung erzwingen?

Würden Sie es auf sich nehmen, zu versuchen, die dominante Person davon zu überzeugen, dass es falsch ist, Zigaretten zu verlangen, und dass sie sich auf die Prinzipien des freien Marktes verlassen sollte, anstatt auf ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse?

Dieses Beispiel wirft eine entscheidende Frage auf: Wenn wir die Wahl hätten, würden wir eine marktbasierte Form von Geld bevorzugen, die organisch durch freien Austausch bestimmt wird, oder ein System, in dem Geld von einer zentralen Behörde diktiert wird, die die Macht über die Teilnehmer hat?

Die meisten Menschen würden sich instinktiv für Ersteres entscheiden, da sie glauben, dass freie Märkte die beste Form von Geld bestimmen sollten.

Und weil sie glauben, dass freie Märkte besser wären, glauben sie auch, dass sich die Märkte im Laufe der Geschichte so entwickelt haben.

Diese Sichtweise birgt jedoch ein Problem, das nur selten anerkannt wird.

Trotz der weit verbreiteten Akzeptanz in Wirtschaftsbüchern und theoretischen Modellen gibt es kaum historische Belege dafür, dass groß angelegter Tauschhandel und freier Austausch jemals die Grundlage für Währungssysteme bildeten.

Die Annahme, dass Märkte auf natürliche Weise Geld ohne irgendeine Form von auferlegter Struktur hervorbringen, stimmt nicht mit einem Großteil der historischen Aufzeichnungen überein.

Dies stellt die Vorstellung in Frage, dass Geld als Produkt freier Märkte entstanden ist, und zwingt uns zu überdenken, ob seine Ursprünge nicht eher mit Macht, Autorität und erzwungenen Regeln als mit freiwilligem Austausch verbunden sind.

Die meisten Menschen gehen davon aus, dass Geld schon immer von den Kräften des freien Marktes bestimmt wurde. Aber die Geschichte erzählt eine andere Geschichte – eine, in der Macht, Kontrolle und Zwang die Finanzsysteme auf eine Weise geprägt haben, die nur wenige jemals in Betracht ziehen.

Wenn Geld also nicht das ist, was wir denken, was bedeutet das dann für alles andere?

Schulden, Macht und die Entwicklung von Geldsystemen

Die konventionelle Erzählung über die Ursprünge des Geldes besagt, dass es sich auf natürliche Weise aus Tauschsystemen entwickelt hat, bei denen Einzelpersonen Waren und Dienstleistungen direkt austauschten.

David Graeber stellt diese Annahme jedoch in seinem Buch „Schulden: Die ersten 5000 Jahre“ in Frage und argumentiert, dass es kaum historische Belege dafür gibt, dass der Tauschhandel jemals die primäre Grundlage von Wirtschaftssystemen war.

In traditionellen Wirtschaftsbüchern wird oft dargestellt, dass frühe Gesellschaften vor der Einführung des Geldes Tauschhandel betrieben, aber Graebers Forschung deutet auf etwas anderes hin.

Stattdessen argumentiert er, dass Schulden – und nicht der Tauschhandel – die Grundlage des wirtschaftlichen Austauschs waren.

In alten Gesellschaften basierte der Handel oft auf Kreditsystemen, bei denen Einzelpersonen Waren und Dienstleistungen auf der Grundlage gegenseitigen Vertrauens und gegenseitiger Verpflichtungen austauschten, anstatt sofort physisch zu bezahlen.

Diese Systeme erforderten kein Geld im herkömmlichen Sinne, sondern stützten sich auf Gesellschaftsverträge und informelle Vereinbarungen.

Im Laufe der Zeit wurden diese Kreditsysteme in strukturierte Schulden umgewandelt, was schließlich zur Entstehung von Geld als institutionalisiertes Mittel zur Begleichung von Verbindlichkeiten führte.

Graeber zeichnet die Entwicklung der Verschuldung durch die Geschichte nach und veranschaulicht, wie sie tief in wirtschaftliche und politische Systeme eingebettet wurde und oft eher als Mittel der Kontrolle denn als bloße Erleichterung des Handels diente.

Er kritisiert die Art und Weise, wie Schulden dazu benutzt wurden, soziale Hierarchien durchzusetzen, Machtverhältnisse zu formen und die individuelle Autonomie einzuschränken.

Indem er die Geschichte des Geldes um die Verschuldung herum neu gestaltet, beleuchtet Graeber die zugrunde liegenden sozialen Mechanismen, die Wirtschaftssysteme steuern – Mechanismen, die lange Zeit übersehen oder missverstanden wurden.

Zum Beispiel ist bekannt, dass Herrscher im Laufe der Geschichte direkte Kontrolle über wirtschaftliche Aktivitäten ausgeübt haben, indem sie Zwang, Besteuerung und strukturierte Verschuldung einsetzten, um Währungssysteme zu gestalten.

In einigen Fällen wurde die Macht durch offene Wehrpflicht durchgesetzt, bei der der König Bürger in seine Armee einberief, ihre Arbeitskraft für Infrastrukturprojekte forderte oder sie für den Staatsaufbau in die Knechtschaft zwang.

Es gab wenig Spielraum für eine Verweigerung – diejenigen, die sich widersetzten, mussten oft mit dem Tod oder einer Gefängnisstrafe rechnen.

In anderen Fällen funktionierten ganze Volkswirtschaften unter feudalen Systemen, in denen Bauern gezwungen wurden, das Land zu bewirtschaften und so Wohlstand zu schaffen, der letztlich der herrschenden Klasse zugutekam.

In solchen Systemen mussten die Bauern Steuern „in Naturalien“ zahlen, d. h. sie mussten einen Teil ihrer Ernte, ihres Viehbestands oder anderer Güter direkt an die Monarchie abtreten.

Nach der Besteuerung blieb ihnen nur noch das, was sie zum Überleben brauchten.

Die Aufrechterhaltung der Kontrolle durch direkte Gewalt hat jedoch ihre Grenzen. Sie erfordert Ressourcen, Aufwand und eine allgegenwärtige Androhung von Gewalt.

Ein effizienteres System wäre eines, bei dem die Kontrolle ohne ständige Durchsetzung aufrechterhalten würde – eines, bei dem sich Einzelpersonen freiwillig daran halten, weil sie glauben, dass sie bei ihren wirtschaftlichen Entscheidungen selbstbestimmt handeln können.

Was wäre, wenn der König ein System entwickeln würde, bei dem er keine physischen Güter oder direkte Arbeit verlangt, sondern eine Währung herausgibt – eine Münze, die zur Versorgung seines Königreichs verwendet wird?

Was wäre, wenn er am Ende der Saison oder des Jahres von seinen Bürgern verlangen würde, einen Teil dieser Währung als Steuern zurückzuzahlen?

Bei diesem Modell würden die Menschen immer noch arbeiten, um das System aufrechtzuerhalten, aber statt direkter Nötigung wären sie gezwungen, sich an der Wirtschaft zu beteiligen, um die ausgegebene Währung zu verdienen.

Die Notwendigkeit, Münzen zu erhalten, um Steuern zu zahlen, würde eine Nachfrage nach der Währung selbst schaffen, wodurch sie nicht aufgrund ihres inneren Wertes, sondern weil sie die einzige Möglichkeit war, den Verpflichtungen gegenüber dem Staat nachzukommen, an Wert gewinnen würde.

Im Grunde würde dies dasselbe Ergebnis erzielen wie Zwangsarbeit oder direkte Besteuerung, aber auf eine subtilere, effizientere und leichter zu verwaltende Weise. Das Kontrollsystem würde immer noch existieren – aber jetzt würde es sich freiwillig anfühlen.

Bevor man diese Idee als unglaubwürdig abtut, lohnt es sich, über die Worte von Johann Wolfgang von Goethe nachzudenken, der einmal sagte: „Niemand ist hoffnungsloser versklavt als der, der fälschlicherweise glaubt, frei zu sein.“

Schulden, Kontrolle und die Natur der Macht

Das Konzept der Verschuldung als Kontrollmechanismus wird im Film The International eindrucksvoll veranschaulicht, in dem Umberto Calvini, ein führender globaler Waffenhersteller, den Ermittlern in einem Geldwäschefall erklärt, warum eine große europäische Bank chinesische Kleinwaffen an Konflikte in der Dritten Welt vermittelt.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Bank einfach vom Krieg profitiert, aber Calvini stellt klar, dass das eigentliche Ziel nicht darin besteht, den Konflikt selbst zu kontrollieren, sondern die durch den Krieg entstehenden Schulden zu kontrollieren.

Er sagt:

„Die IBBC ist eine Bank. Ihr Ziel ist nicht die Kontrolle des Konflikts, sondern die Kontrolle der Schulden, die durch den Konflikt entstehen.

Sehen Sie, der wahre Wert eines Konflikts – der wahre Wert – liegt in den Schulden, die er verursacht.

Wer die Schulden kontrolliert, kontrolliert alles. Das finden Sie ärgerlich, ja? Aber genau das ist das Wesen des Bankwesens: uns alle, ob Nationen oder Einzelpersonen, zu Sklaven der Schulden zu machen.“

Sehen Sie sich die Szene hier an

Calvini unterstreicht mit seinen Worten eine erschreckende Tatsache: Im Krieg (und bei Schulden) geht es nicht nur um Land, Ressourcen oder Ideologie – es geht um ein Finanzinstrument.

Indem sie dafür sorgen, dass Regierungen und Einzelpersonen verschuldet bleiben, können Finanzinstitute und diejenigen, die sie kontrollieren, langfristig Einfluss auf ganze Nationen ausüben.

Dadurch verlagert sich der Schwerpunkt von der direkten Kontrolle durch physische Gewalt auf die wirtschaftliche Unterwerfung durch fortwährende Schuldkreisläufe.

Die Idee, dass Kontrolle über Krieg und Finanzen hinausgeht, wird im Film Matrix weiter untersucht, in dem Morpheus Neo die beunruhigende Wahrheit über die Welt, in der er lebt, offenbart.

Neo glaubt wie alle anderen, dass er in einer Realität lebt, in der er seine eigenen Entscheidungen trifft.

Aber Morpheus entlarvt dies als eine erfundene Illusion, die darauf abzielt, die Menschen zu versklaven, ohne dass sie es merken.

Als Neo fragt, was die Matrix ist, erklärt Morpheus:

„Die Matrix ist eine computergenerierte Traumwelt, die dazu dient, Menschen unter Kontrolle zu halten, um sie in … das hier zu verwandeln.“

In diesem Moment hält Morpheus eine Batterie hoch und enthüllt die schreckliche Wahrheit: Die Menschheit selbst wurde zu einer Energiequelle für ein unsichtbares System reduziert.

Sehen Sie sich die Szene hier an

Im Zusammenhang mit Finanzsystemen ist diese Analogie auffällig.

Genauso wie die Maschinen in „Matrix“ den Menschen Energie entziehen, entziehen moderne Wirtschaftsstrukturen dem Einzelnen Wohlstand, Arbeit und Produktivität, oft ohne dass er sich dessen bewusst ist.

Die meisten Menschen stellen das System, in das sie hineingeboren werden, nie in Frage, so wie Neo seine Welt nie in Frage stellte – bis er gezwungen war, sich einer unbequemen Wahrheit zu stellen.

Durch das Aufzeigen dieser Zusammenhänge wird deutlich, dass Schulden, wirtschaftliche Kontrolle und systemischer Einfluss auf eine Weise funktionieren, die weit über das hinausgeht, was die meisten Menschen wahrnehmen.

Die Frage lautet dann: Wenn die Welt, in der wir leben, nach einem System funktioniert, dem wir nie zugestimmt haben und das die meisten nicht einmal verstehen, wie viel von unserer Realität ist dann wirklich unsere eigene?

Die monetäre Matrix

Nachdem wir verschiedene Perspektiven untersucht haben, kommen wir wieder zu der grundlegenden Frage: Was ist Geld?

Aber bevor wir versuchen, eine Antwort zu finden, sollten Sie Folgendes bedenken: Sind Sie bereit, die rote Pille zu schlucken?

Was wäre, wenn Geld, um es mit den Worten von Umberto Lenzi in The International und Morpheus in The Matrix zu sagen, nicht nur ein Tauschmittel oder ein Produkt der freien Marktwirtschaft wäre?

Was wäre, wenn Geld nie neutral war, sondern immer ein Kontrollmechanismus?

Wenn dies der Fall ist, dann ist Geld nicht nur ein wirtschaftliches Instrument – es ist die ursprüngliche Matrix.

Es existiert schon so lange wie Machtstrukturen, hat Zivilisationen geformt, für Gehorsam gesorgt und Hierarchien aufrechterhalten, Tausende von Jahren bevor moderne Finanzsysteme überhaupt konzipiert wurden.

Es ist nicht organisch aus freien Märkten entstanden, sondern wurde von den Machthabern eingeführt und aufgezwungen.

Wenn Ihnen diese Idee radikal erscheint, ziehen Sie die Analogie in Betracht: Geld ist ein von der Regierung geschaffenes Konstrukt, das dazu dient, die Menschen unter Kontrolle zu halten, so wie die Matrix die Menschheit versklavt hat – und sie zu Batterien für ein unsichtbares System macht.

Morpheus‘ Worte über die Verwandlung von Menschen in Batterien veranschaulichen dieses Konzept perfekt.

Doch als Neo mit dieser Realität konfrontiert wird, ist seine erste Reaktion Entsetzen und Verleugnung.

Er schreckt vor der Vorstellung zurück und lehnt sie rundheraus ab:

„Ich glaube das nicht. Das ist nicht möglich.“

Und vielleicht reagieren Sie gerade jetzt genauso.

Vielleicht erscheint Ihnen diese Vorstellung zu weit hergeholt – zu extrem, um wahr zu sein.

Und doch … können Sie ganz sicher sein, dass sie falsch ist?

Die Herausforderung besteht nicht darin, diese Idee sofort zu akzeptieren oder abzulehnen. Die Herausforderung besteht darin, die Welt so zu sehen, wie sie ist, und nicht so, wie wir sie gerne hätten.

Wenn Sie das können, dann müssen Sie zumindest bereit sein, sich zu fragen:

Was wäre, wenn alles, was Sie über Geld zu wissen glaubten, eine Illusion wäre?

Bevor wir jedoch voreilige Schlüsse ziehen, sollten wir uns einige Beweise genauer ansehen. Beweise, mit denen wir alle direkte Erfahrungen gemacht haben.

Die Beweise

Von dem Moment an, in dem wir geboren werden, betreten wir eine kontrollierte Umgebung – eine Umgebung, in der eine Registrierung obligatorisch ist und in der jeder Person eine Identifikationsnummer zugewiesen wird.

Dieses System wird nicht als Gefängnis bezeichnet, sondern eher als Staat oder Land.

Und doch, trotz der unterschiedlichen Terminologie, weist die Struktur eine beunruhigende Ähnlichkeit mit einer Institution auf, die darauf ausgelegt ist, ihre Bewohner zu verwalten und zu kontrollieren.

Aber im Gegensatz zu herkömmlichen Gefängnissen ist dieses System weitaus ausgeklügelter. Hier wird man nicht einfach weggesperrt – man wird dazu gebracht, zu glauben, man sei frei.

Man kann in diesem System nicht umsonst leben. Es gibt Kosten, eine wiederkehrende Verpflichtung, die erfüllt werden muss. Diese Zahlungen werden nicht als Gefängnisgebühren, sondern als Steuern bezeichnet.

Obwohl man zur Zahlung verpflichtet ist, hat man wenig bis gar keine Kontrolle darüber, wie das Geld ausgegeben wird.

Und um die Sache noch schlimmer zu machen, muss man, um das Geld für diese Steuern zu erhalten, zunächst innerhalb des Systems selbst arbeiten.

Die Wirtschaft ist so strukturiert, dass man die staatlich sanktionierte Währung verdienen muss, mit der dann die auferlegten Gebühren bezahlt werden können.

Es gibt keine Alternative. Zumindest keine, die nicht mit der Gefahr von Inhaftierung oder Gewalt verbunden ist.

Aber das ist noch nicht alles.

Das System fordert nicht nur Ihre Arbeitskraft ein, sondern ermutigt Sie auch, Schulden zu machen.

Es präsentiert Ihnen glänzende neue Produkte, neuen Luxus, neue Versprechungen und verleitet Sie dazu, mehr Kredite aufzunehmen, um sicherzustellen, dass Sie an das System gebunden bleiben, von seiner Währung abhängig sind und in einem Kreislauf gefangen sind, dem man kaum entkommen kann.

Im Gegensatz zu einem physischen Gefängnis, in dem die Grenzen sichtbar sind, sind die Mauern dieses Systems unsichtbar – und das macht sie so effektiv.

Sie mögen glauben, dass Sie sich frei bewegen können, aber versuchen Sie einmal, das Land ohne die erforderlichen Dokumente – einen Reisepass, ein Visum oder eine Genehmigung – zu verlassen.

Ihre Bewegungen werden verfolgt, überwacht und eingeschränkt.

In einigen Fällen erlauben bestimmte „Einrichtungen“ – sei es aufgrund von nationalen, regulatorischen oder wirtschaftlichen Beschränkungen – Ihnen überhaupt nicht, das Land zu verlassen.

Und doch ist die effektivste Form der Kontrolle nicht Zwang, sondern Ablenkung.

Der Staat bietet Nachrichten, Unterhaltung und endlose Beschäftigung und sorgt so dafür, dass die meisten Menschen gar nicht bemerken, dass es diese Mauern überhaupt gibt.

Tatsächlich sind sie darin so geschickt, dass die große Mehrheit der Menschen nie einen Schritt zurücktreten und nie lange genug innehalten wird, um die Struktur als das zu erkennen, was sie wirklich ist.

Die kognitive Dissonanz des Ganzen

Nun denken einige von Ihnen vielleicht: Das ist nicht wirklich das, was Geld ist. Das ist nur dieser MMT-Hokuspokus. Und andere glauben vielleicht, dass das System bereits zusammengebrochen wäre, wenn dies wahr wäre.

Aber denken Sie daran, unvermeidlich bedeutet nicht unmittelbar bevorstehend. Systeme zerfallen nicht über Nacht. Sie halten Jahrzehnte, Jahrhunderte, sogar Jahrtausende, bevor ihre inhärenten Mängel sie zu ihrem unvermeidlichen Zusammenbruch bringen.

Haben Sie also nach der Prüfung der Beweise – nach der Betrachtung der Natur des Systems, in dem wir leben – Ihre Meinung geändert?

Sehen Sie das Muster, hassen aber einfach, was es impliziert?

Befreiung

Geld als Kontrollmechanismus zu verstehen, bedeutet nicht, die Idee freier Märkte oder marktbasierter Währungen rundheraus abzulehnen.

Stattdessen erfordert es Situationsbewusstsein – die Fähigkeit, die Strukturen, die Finanzsysteme prägen, zu erkennen und zu steuern, anstatt sie blind als unveränderliche Wahrheiten zu akzeptieren.

Freie Märkte und güterbasiertes Geld mögen in der Tat ideal sein, aber die Realität sieht anders aus – eine Realität, in der Geldsysteme weitgehend zentralisiert, manipuliert und so gestaltet sind, dass sie Machtstrukturen aufrechterhalten.

Diese Realität anzuerkennen bedeutet nicht, eine Niederlage einzugestehen; es geht darum, das Spiel zu verstehen, das man spielt, damit man es zu seinen eigenen Bedingungen spielen kann, anstatt ein passiver Teilnehmer in einem System zu sein, das nie zu seinem Vorteil geschaffen wurde.

Die Natur des Geldes ist von Natur aus dualistisch.

Manchmal ist es ein vom Markt gewähltes Gut, das organisch aus dem freien Austausch von Waren und Dienstleistungen entsteht.

Ein anderes Mal ist es ein staatlich auferlegtes Zahlungsmittel, das von souveränen Mächten als ausschließliches Mittel zur Begleichung von Verpflichtungen wie Steuern gefordert wird.

Und in vielen Fällen ist es beides zugleich – eine Mischung aus staatlicher Kontrolle und marktgesteuertem Wert, die innerhalb eines Rahmens existiert, den nur wenige jemals in Frage stellen.

Nichts davon soll die freien Märkte oder die dauerhafte Rolle des Goldes herabsetzen.

Im Gegenteil, die Geschichte hat immer wieder gezeigt, dass Gold und solide Geldgrundsätze eine stabilere und vertrauenswürdigere Grundlage für Handel und Vermögenserhalt bieten.

Wenn sie die Wahl hätten, würden die meisten ein System bevorzugen, in dem die Märkte und nicht die Regierungen bestimmen, was als Geld fungiert.

Aber das ist nicht die Welt, in der wir heute leben.

Wer diese Tatsache ignoriert, verschließt die Augen vor den Kräften, die das globale Finanzwesen prägen, und macht sich anfällig für die wechselnden Gezeiten der Geldpolitik, wirtschaftlicher Interventionen und zentraler Kontrolle.

Mehr denn je dürfen dogmatische Überzeugungen darüber, was Geld sein sollte, unser Verständnis davon, was Geld tatsächlich ist, nicht trüben.

In den kommenden Jahren wird die Fähigkeit, kritisch zu denken, sich anzupassen und sich der sich entwickelnden finanziellen Realitäten bewusst zu sein, nicht nur wertvoll sein – sie wird wahrscheinlich für das finanzielle Überleben unerlässlich sein.

Anstatt an einem ideologischen Rahmen festzuhalten, der nicht mehr mit der Realität übereinstimmt, müssen wir eine Denkweise entwickeln, die es uns ermöglicht, die Welt so zu sehen, wie sie ist, und nicht so, wie wir sie uns wünschen.

Und Situationsbewusstsein ist die ultimative Superkraft in volatilen Märkten – eine, die, wenn man sie beherrscht, nicht nur helfen kann, zu überleben, sondern auch in den kommenden Jahren erfolgreich zu sein.