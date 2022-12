Die US-Entführung des G20-Gipfels

Im Jahr 1999, nachdem die Welt mit einer massiven Finanzkrise konfrontiert wurde, setzten sich die Finanzminister und Banker der zwanzig wichtigsten Länder der Welt zusammen, um Wege zu finden, eine solche Krise in Zukunft zu vermeiden. Diese Gruppe wurde unter dem Namen G20 bekannt. Auf ihrem jüngsten, dem siebzehnten Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs in Bali (Indonesien) war die Gruppe alles andere als eine Zusammenkunft von Menschen, die über Finanzfragen beraten. Obwohl das Gipfeltreffen in Indonesien stattfand, das ironischerweise eines der Zentren der Finanzkrise von 1997 war, spiegelte das Gipfeltreffen eher das endgültige Abdriften der Gruppe in einen Sicherheitsblock als in einen Wirtschaftsblock wider, der zur Verhinderung einer massiven Wirtschafts- und Finanzkrise eingerichtet wurde. Es ging hauptsächlich um verschiedene geopolitische Krisen und Herausforderungen, mit denen die Welt konfrontiert ist. In der Gipfelerklärung war die Rede von dem anhaltenden militärischen Konflikt in der Ukraine, von „Frieden und Stabilität“ und von „Herausforderungen für die globale Ernährung und Sicherheit, die durch die aktuellen Konflikte und Spannungen verschärft werden.“

Die Wirtschaft war, in einfachen Worten, nur ein Teil der 52 Punkte umfassenden gemeinsamen Erklärung. Das erklärt, warum Staats- und Regierungschefs wie Chinas Xi auf dem Gipfel, der in der asiatisch-pazifischen Region abgehalten wurde, um angeblich die wirtschaftlichen Probleme der Welt anzugehen, schnell darauf hinwiesen, dass „der asiatisch-pazifische Raum niemandes Hinterhof ist und nicht zu einem Schauplatz des Wettstreits der Großmächte werden sollte. Kein Versuch, einen neuen kalten Krieg zu führen, wird jemals von den Menschen oder von der Zeit zugelassen werden“. Indem er die Aufmerksamkeit auf die westliche Konfliktpolitik lenkte, reagierte Xi vorwiegend auf eine vom Westen selbst auferlegte geopolitische Agenda. Diese Auferlegung, eine potenzielle Vereinnahmung des G20-Gipfels, zeigte sich am deutlichsten in der Anwesenheit der NATO und der G7 neben dem G20-Gipfel auf Bali. Die Erklärung der NATO und der G7 macht die Mechanismen des „High Jacking“ ziemlich deutlich. Sie lautet wie folgt:

„Wir bekräftigen unsere unerschütterliche Unterstützung für die Ukraine und das ukrainische Volk angesichts der anhaltenden russischen Aggression sowie unsere anhaltende Bereitschaft, Russland für seine dreisten Angriffe auf ukrainische Gemeinden zur Rechenschaft zu ziehen, auch wenn die G20 zusammenkommen, um sich mit den weiteren Auswirkungen des Krieges zu befassen. Wir alle sprechen den Familien der Opfer in Polen und der Ukraine unser Beileid aus.“

Die wichtigste Frage ist nicht die nach dieser Rhetorik. Der Westen hat die russischen Militäroperationen in der Ukraine seit dem Ausbruch des Konflikts auf diese Weise dargestellt. Die wichtige Frage ist: Warum haben die G7 und die NATO beschlossen, sich in Bali zu treffen und eine solche Erklärung zur gleichen Zeit zu veröffentlichen, als der G20-Gipfel stattfand?

Im obigen Zitat heißt es, dass die G20 zusammenkamen, „um sich mit den weiteren Auswirkungen des Krieges zu befassen“. Es zeigt, wie die G7 und die NATO in der Lage waren, der G20 eine bestimmte Agenda nach ihrem Geschmack aufzuzwingen, und Ländern wie China keine andere Wahl ließen, als in gleicher Weise zu reagieren. Mit anderen Worten: G7 und NATO trafen sich in Bali am Rande des G20-Gipfels nur, um die breitere geopolitische Agenda festzulegen und andere Agenden zu unterdrücken, nämlich wie westliche Sanktionen die globale Wirtschaftslage direkt verschärfen, wie die Entscheidung der Biden-Administration, die Ausfuhr von Halbleiterchips nach China zu verbieten, die Saat für einen breiteren Konflikt und einen „Kalten Krieg 2.0“ sät, und wie die westliche Besessenheit, die NATO nach Osteuropa auszuweiten, den gegenwärtigen Konflikt überhaupt erst ausgelöst hat. Dieses Agenda-Setting zeigt, was der Westen den nicht westlichen G20-Ländern gesagt hat: „Folgt unserer politischen Linie oder wir ziehen uns zurück.

Warum wurde dies getan? Der Hauptzweck eines G7- und NATO-Treffens bestand darin, das regionale Profil der NATO zu verändern und sie zu einer globalen Kraft zu machen. Zumindest für die USA war dies notwendig, um das Bündnis zusammenzuhalten. Obwohl die anhaltende Krise in Europa dazu beigetragen hat, dass die USA Europa zum Einlenken bewegen und seine Ambitionen auf eine eigene, von der NATO unabhängige Sicherheitstruppe aufgeben konnten, fällt es den USA angesichts der anhaltenden Wirtschaftskrise äußerst schwer, das Bündnis aufrechtzuerhalten.

Wie Berichte in den US-Mainstream-Medien zeigen,

„Amerikanische Beamte in Europa warnen ihre Kollegen in Washington intern davor, dass einige Länder, deren Bevölkerung Russland unterstützt, wegen der Sanktionen wütend werden und die USA für die steigenden Kosten verantwortlich machen. Diese Stimmung könnte Druck auf die europäischen Staats- und Regierungschefs ausüben, damit sie ihre Unterstützung für die Sanktionen zurückziehen, so die Beamten in internen Berichten.“

Nun, da die Unterstützung für die US-Politik der Sanktionen und die US-Politik der NATO-Erweiterung in Europa schwindet, macht es für die USA und einige ihrer Freunde in Europa, wie das Vereinigte Königreich, Sinn, die NATO aus Europa herauszudrängen und mehr und mehr Verbündete zu gewinnen. Damit, so scheinen die USA und ihre Verbündeten kalkuliert zu haben, werden die unzufriedenen Europäer weiterhin auf die Linie der USA einschwenken.

Aber nicht alle Teilnehmer des G20-Gipfels waren damit einverstanden. Die Gipfelerklärung selbst macht dies überdeutlich. Darin heißt es, dass „die meisten [und nicht alle] Mitglieder“ den „Krieg in der Ukraine“ verurteilten, aber viele Mitglieder „bekräftigten“ auch ihre „nationalen Positionen“ und räumten ein, dass „es andere Ansichten und unterschiedliche Bewertungen der Situation und der Sanktionen gab.“ Die meisten dieser abweichenden Ansichten wurden von China, Saudi-Arabien und der Türkei geäußert.

Was bedeutet das für die USA im Gesamtbild der Dinge? Während es den USA bis zu einem gewissen Grad gelungen sein mag, Europa bei der Stange zu halten und die G20 dazu zu zwingen, sich mit einer Sicherheitsfrage zu befassen, die nicht in ihren Zuständigkeitsbereich fällt, sind die Dinge für die USA – und für Europa – außerhalb des transatlantischen Bündnisses immer noch nicht wirklich ermutigend, da sich mächtige nicht westliche Länder weiterhin von Washington abwenden und sich dessen Agenda sogar widersetzen.

Wenn das Hauptziel der US-Geopolitik in den vergangenen Jahren darin bestand, sich allen Bemühungen zu widersetzen, die unilaterale Sichtweise der Weltpolitik zu ändern und eine multilateralere Welt einzuführen, dann zeigt der G20-Gipfel das drastische Scheitern dieser Politik ebenso wie die sich schnell verändernden Aussichten der Welt. Die Tatsache, dass die USA die NATO und die G7 nach Bali holen mussten, zeigt, wie eng der Einflussbereich der USA geworden ist. Er beschränkt sich auf Nordamerika und Europa, und auch innerhalb Europas nimmt seine Anziehungskraft ab.

Salman Rafi Sheikh, Analyst für internationale Beziehungen und die Außen- und Innenpolitik Pakistans, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.