Ernährung, Landwirtschaft und Menschlichkeit neu denken: Die Dystopie der Ökomoderne

Colin Todhunter

„Die Ökomodernisten bieten keine anderen Lösungen für die Probleme der Gegenwart an als technische Innovationen und eine weitere Integration in private Märkte, die systematisch von der zentralisierten Staatsmacht zugunsten der Reichen strukturiert werden…“ Chris Smaje

2017 argumentierte der damalige Chief Technology Officer von Monsanto, Robb Fraley, dass es ein Fehler seines Unternehmens war, die Öffentlichkeit nicht über gentechnisch veränderte Organismen (GVO) aufzuklären, als diese in den 1990er Jahren auf den Markt kamen.

Seiner Meinung nach wurden die Verbraucher durch die Anti-GVO-Bewegung zu sehr beeinflusst, und die Industrie hat ihre PR-Kampagne beim ersten Mal falsch angelegt.

Fraley sagte, dass die Industrie und die Universitäten, die derzeit mit der Einführung der Genom-Editierungstechnologie befasst sind, eine viel umfassendere Kommunikation sowohl mit der Öffentlichkeit als auch mit wichtigen Regulierungsbehörden und politischen Entscheidungsträgern betrieben haben.

Die Botschaft der Industrie lautet, dass Genom-Editierung präzise Gene in der DNA eines Organismus löschen und einfügen kann und keine Risiken birgt.

Es gibt jedoch genügend Forschungsergebnisse, die darauf hinweisen, dass die Technologie fehleranfällig ist, dass die Auswirkungen des Gen-Editings nicht kontrollierbar sind und dass es keinen einfachen Weg zwischen Gen und Merkmal gibt. Gene Editing hat unerwartete Ergebnisse und Risiken, und es treten unbeabsichtigte Mutationen und Off-Target-Effekte auf.

Auf diese Probleme wurde in verschiedenen Artikeln, Berichten und Papieren hingewiesen, die auf der GMWatch-Website aufgeführt sind. Selbst beabsichtigte Veränderungen können zu Merkmalen führen, die Bedenken hinsichtlich der Lebensmittelsicherheit, der Umwelt oder des Tierschutzes hervorrufen könnten.

Verschiedene wissenschaftliche Veröffentlichungen zeigen, dass die neuen GVO-Techniken es den Entwicklern ermöglichen, erhebliche genetische Veränderungen vorzunehmen, die sich von denen in der Natur stark unterscheiden können. Diese neuen GVO bergen ähnliche oder größere Risiken als ältere GVO.

Obwohl Gen-Editing von der Industrie als „Präzisionszucht“ angepriesen wird, ist es alles andere als das.

Zusätzlich zu diesen Bedenken sagen die Forscher, dass wir nur mehr vom Gleichen erwarten können – gentechnisch veränderte, herbizidtolerante Nutzpflanzen und einen erhöhten Herbizideinsatz.

Die Industrie strebt jedoch die ungeregelte kommerzielle Freigabe ihrer neuen Technologien an.

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat entschieden, dass Organismen, die mit neuen gentechnischen Verfahren hergestellt wurden, unter die bestehenden GVO-Gesetze der EU fallen müssen. Die landwirtschaftliche Biotech-Industrie hat jedoch intensive Lobbyarbeit geleistet, um die Gesetzgebung zu schwächen.

Seit der EuGH-Entscheidung im Jahr 2018 haben führende Agrar- und Biotech-Konzerne fast 37 Millionen Euro für Lobbyarbeit bei der EU ausgegeben. Sie haben 182 Treffen mit EU-Kommissaren, ihren Kabinetten und Generaldirektoren abgehalten. Mehr als ein Treffen pro Woche.

Es überrascht daher nicht, dass die geheimen politischen Szenarien der EU-Kommission zeigen, dass eine vollständige Deregulierung von GVO auf dem Spiel steht und die Kommission die Abschaffung von Sicherheitskontrollen, Rückverfolgbarkeit und GVO-Kennzeichnung für gentechnisch veränderte Lebensmittel, Saatgut und Kulturpflanzen in Erwägung zieht.

Unabhängig davon stellt sich die Frage, ob es überhaupt einen Bedarf für GVO gibt. Es scheint eine Technologie auf der Suche nach einem Problem zu sein. In einem wichtigen Artikel von PC Kesavan und MS Swaminathan in der Zeitschrift Current Science heißt es, es gebe genügend Beweise, um die Wirksamkeit von GVO-Kulturen in Bezug auf Erträge, Pestizideinsatz, Auswirkungen auf Landwirte und Umwelt usw. in Frage zu stellen.

Ein wichtiger Artikel, nicht nur wegen der Beweise, auf die er sich stützt, sondern auch wegen des Status der beiden Autoren, insbesondere von Swaminathan, der als Vater der Grünen Revolution in Indien gilt.

Die beiden Wissenschaftler argumentieren, dass die Gentechnik eine Ergänzung darstellt und bedarfsorientiert sein muss. In mehr als 99 % der Fälle bestehe also kein Bedarf – die bewährte konventionelle Züchtung sei ausreichend.

DYSTOPISCHE VISION

Wir müssen uns dies vor Augen halten, denn es zeichnet sich ein beunruhigendes Bild einer Zukunft ab, die auf einer ökomodernen Perspektive und einer Techno-Utopie basiert, die auf gentechnisch veränderten Pflanzen, im Labor hergestellten „Lebensmitteln“ und einer 90-prozentigen Eingepferchtheit der Menschheit in Megastädten beruht.

Akademiker schreiben Berichte und Bücher über diese Vision, aber zu den prominenten Vertretern gehören auch George Monbiot von The Guardian und der von der Industrie finanzierte GVO-Lobbyist Mark Lynas.

Das Folgende ist eine ökomodernistische Zukunftsvision (aus dem Niederländischen übersetzt) und erscheint auf der Website RePlanet.nl:

Im Jahr 2100 leben auf der Erde etwa zehn Milliarden Menschen. Mehr als 90 Prozent von ihnen leben und arbeiten in der Stadt, im Vergleich zu 50 Prozent im Jahr 2000. Um die Stadt herum gibt es große Farmen voller gentechnisch veränderter Pflanzen, die einen viermal so hohen Ertrag erzielen wie zu Beginn des 21. Jahrhunderts.“

Und weiter heißt es:

Jenseits des Ackerlandes beginnt die Natur, die inzwischen den größten Teil der Oberfläche unseres Planeten einnimmt. Während im Jahr 2000 noch die Hälfte der Erdoberfläche vom Menschen genutzt wurde, ist es heute nur noch ein Viertel. Der Rest ist der Natur zurückgegeben worden. Sowohl die biologische Vielfalt als auch die CO2-Emissionen sind wieder auf dem Stand von vor 1850. Kaum jemand lebt noch in extremer Armut“.

Die Befürworter dieses Wandels fordern umfangreiche staatliche Eingriffe, um „dem Markt“ zu helfen, die gesteckten Ziele zu erreichen, einschließlich massiver staatlicher Investitionen in „bahnbrechende Innovationen in der Präzisionsfermentation und Biotechnologie“ (Präzisionsfermentation = im Labor hergestellte „Lebensmittel“).

Dies ähnelt sehr der Art von „Stakeholder-Kapitalismus“, von dem wir so viel vom Weltwirtschaftsforum und gleichgesinnten Gremien hören, wenn sie über den „Klimanotstand“ und die „Neuausrichtung“ von Wirtschaft und Gesellschaft im Einklang mit marktorientierten „wirtschaftlichen, sozialen und Corporate Governance“-Zielen diskutieren.

In Wirklichkeit bedeutet dies, dass die Regierungen zu nachrangigen Interessenvertretern und Vermittlern werden, die dem Privatkapital den Weg ebnen, den Planeten nach eigenem Gutdünken zu zerstückeln – Imperialismus in neuem Gewand und unter dem Deckmantel „grün“ oder in diesem Fall „Welternährung“.

Die Ökomodernisten betrachten ihre Lösungen als „Fortschritt“ – als fortschrittlich – als ob ihre Vision die einzige Vision wäre, die es wert ist, in Betracht gezogen zu werden, weil sie irgendwie den Höhepunkt der menschlichen Evolution darstellt. Eine solche Sicht der menschlichen Entwicklung ist arrogant, ahistorisch und unilinear.

Wenn uns die Geschichte eines lehrt, dann ist es, dass die Menschheit durch eine Vielzahl von Kämpfen und Konflikten, deren Ausgang oft auf der Kippe stand, an ihren heutigen Punkt gelangt ist. Mit anderen Worten: es war ebenso sehr Zufall wie Absicht.

Robert Brenner (Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-industrial Europe, 1976) und Barrington Moore (Social origins of dictatorship and democracy: lord and peasant in the making of the modern world, 1966) haben dies deutlich gemacht. Ihre Forschungen basierten auf breit angelegten vergleichenden soziologischen Analysen der kulturellen, historischen, agrarischen und wirtschaftlichen Faktoren und (Klassen-)Konflikte, die zur Entstehung verschiedener Formen der Moderne und sozialer Strukturen führten.

Ihre Arbeit hat wichtige Implikationen: Die ökomoderne Vision für die Zukunft sollte nicht als gegeben akzeptiert werden – als ein vorbestimmter, fester Endpunkt. Es gibt alternative Visionen, mögliche Ergebnisse und Widerstände, die die Welt, die den Eliten vorschwebt, in Frage stellen können.

Im Jahr 2021 veröffentlichte beispielsweise das International Panel of Experts on Sustainable Food Systems gemeinsam mit der ETC Group einen Bericht, der eine ganz andere Zukunft für die Lebensmittelsysteme, die Menschen und den Planeten aufzeigt.

Der Bericht stellt die Frage: Was wäre, wenn die Initiative von der Zivilgesellschaft und den sozialen Bewegungen – von Basisorganisationen bis zu internationalen NRO, von Bauern- und Fischergruppen bis zu Genossenschaften und Gewerkschaften – zurückerobert würde?

Sie stellt sich vor, was eine „lange Lebensmittelbewegung“ bis 2045 erreichen könnte, wenn es diesen Bewegungen gelingt, enger zusammenzuarbeiten, um Finanzströme, Verwaltungsstrukturen und Lebensmittelsysteme von Grund auf zu verändern.

Die Vision der Ökomoderne ist auch in anderer Hinsicht ahistorisch. Bereits 2015 schrieb der Landwirt und Schriftsteller Chris Smaje, dass das Wort Ungleichheit im Wortschatz der Ökomoderne nicht vorkommt. Es gibt zwar flüchtige Hinweise auf Armut, arme Menschen und arme Nationen, aber in der ökomodernistischen Vision der Moderne wird Armut mit einem Mangel an Modernisierung gleichgesetzt.

Er sagt:

Es gibt keinen Hinweis darauf, dass Modernisierungsprozesse Armut verursachen… Es gibt nichts über ungleiche Entwicklung, historische Kerne und Peripherien, Proletarisierung, koloniale Landaneignung und die Auswirkungen all dessen auf die soziale Gleichheit. Die ökomodernistische Lösung für die Armut ist einfach mehr Modernisierung“.

Smaje erklärt auch, warum die ökomodernistische Vorstellung, dass niemand auf dem Land arbeiten will und alle in die Stadt ziehen wollen, gut mit der neoliberalen Ideologie zusammenpasst.

Er argumentiert auch, dass es bei alternativen Visionen nicht darum geht, die Menschen zu „unterdrücken“, indem man sie in den Dörfern hält und in der Subsistenzlandwirtschaft beschäftigt:

Es geht darum, eine Politik zu wählen, die die realistischen Bestrebungen der Menschen am besten unterstützt – die aller Menschen, sowohl auf dem Land als auch in der Stadt. Die EM und andere Schlüsselwerke der Ökomoderne wie Brand’s Whole Earth Discipline schweigen auffallend zur globalen Wirtschaftspolitik. Sie sagen nichts über den IWF, die WTO, den freien Fluss des globalen Kapitals und die Beschränkungen für den Fluss der globalen Arbeit.

Denn das globale Agrarkapital und die Weltbank haben die Absicht, Hunderte von Millionen Menschen vom Land zu vertreiben, ihr Land zusammenzulegen und sie in die Städte zu bringen. Der Agrar- und Ernährungssektor des Landes soll für die Bedürfnisse der globalen Lieferketten und des globalen Agrarkapitals umstrukturiert werden.

Im Jahr 2016 sagte der UN-Berichterstatter Felix Creutzig, dass die Bevölkerung Delhis bis 2030 37 Millionen betragen wird:

Die aufstrebenden Megastädte werden sich zunehmend auf industrielle Agrar- und Supermarktketten stützen und lokale Lebensmittelketten verdrängen.“

Das Ergebnis wird ein Land sein, das von der industriellen Landwirtschaft abhängig ist, mit allem, was dazugehört: labortechnisch hergestellte Produkte, entnommene Lebensmittel, monolithische Diäten, massiver Einsatz von Agrochemikalien und Lebensmittel, die mit Hormonen, Steroiden, Antibiotika und einer Reihe chemischer Zusatzstoffe verseucht sind, wenn nicht dagegen vorgegangen wird.

Ein Kartell von Saatgut-, Chemie- und Lebensmittelherstellern und -verarbeitern, das die totale Kontrolle über die Lebensmittelproduktion und die Lieferkette in Indien und auf der ganzen Welt hat.

Und es wird total sein. Große globale Biotech-Konzerne wie Bayer und Corteva patentieren in großem Umfang Pflanzen. Solche Patente auf Pflanzen würden den Zugang der Landwirte zu Saatgut einschränken und die Züchter an der Entwicklung neuer Pflanzen hindern, da beide um Zustimmung bitten und Gebühren an die Biotech-Unternehmen zahlen müssten.

Mute Schimpf, Lebensmittelaktivist bei Friends of the Earth Europe, sagt über die großen Biotech-Giganten:

Sie werden sich die Taschen auf Kosten der Landwirte und Pflanzenzüchter vollstopfen, die ihrerseits einen eingeschränkten Zugang zu dem haben, was sie anbauen und verarbeiten können.“

Das ist Ökomodernismus“ in Aktion. Sie geht Hand in Hand mit elitären Interessen, die enorme Profite einfahren werden, während sie versuchen, jeden Aspekt der Ernährung, der Landwirtschaft und sogar des Lebens zu kontrollieren.

In Indien sehen wir verschiedene Taktiken, um dies zu erreichen – die bewusste Strategie, die kleinbäuerliche Landwirtschaft finanziell unrentabel zu machen (Entvölkerung des Landes), Versuche, öffentliche Verteilungssysteme und Mindeststützungspreise abzubauen, das unerbittliche Bestreben, den Anbau von gentechnisch veränderten Nahrungsmitteln durchzusetzen, die datenerfassende Agristack-Initiative unter der Aufsicht von Microsoft und die zunehmende Eroberung des Einzelhandelssektors durch Walmart, Amazon, Facebook und Google (alles beschrieben in dem am Ende dieses Artikels verlinkten E-Book *).

Die in Mumbai ansässige Research Unit for Political Economy berichtet, dass die indische Regierung versucht, ein System zur „eindeutigen Titulierung“ aller Ländereien des Landes einzuführen, so dass die Eigentumsverhältnisse festgestellt werden können und das Land dann gekauft oder weggenommen werden kann. In dem Maße, wie Landwirte den Zugang zu Land verlieren oder als rechtmäßige Eigentümer identifiziert werden können, werden räuberische institutionelle Investoren und große Agrarunternehmen Betriebe aufkaufen und zusammenlegen, was die weitere Ausbreitung der industriellen Landwirtschaft erleichtert.

Die Agristack-Initiative (Datenerfassung) wird der Schlüssel zur Bildung eines Bodenmarktes sein.

In dieser schönen neuen Welt haben Begriffe wie Ernährungssouveränität und Saatgutsouveränität keinen Platz mehr. Man wird nichts besitzen, glücklich sein und sich von gentechnisch und biochemisch manipulierten „Lebensmitteln“ ernähren – Junk Food als Ergänzung zu dem bestehenden Junk Food, das jährlich Hunderttausende von Menschenleben auf der ganzen Welt fordert.

Lebensmittel“ werden in riesigen Fermentationsbehältern und auf Farmen angebaut, die von fahrerlosen Maschinen bemannt, von Drohnen überwacht und mit Chemikalien übergossen werden, um Pflanzen aus patentiertem gentechnisch verändertem Saatgut für industrielle „Biomaterie“ zu produzieren, die dann zu etwas Essbarem verarbeitet wird. Eine KI-gesteuerte, von Unternehmen kontrollierte, „solide grüne“ Dystopie, in der der Markt ausgerottet ist und eine Handvoll Unternehmen und E-Commerce-Plattformen die Weltwirtschaft kontrollieren.

Doch der Widerstand ist fruchtbar. Die Proteste der indischen Landwirte führten zur Abschaffung von Gesetzen, die von den Konzernen unterstützt wurden und die oben beschriebenen Trends beschleunigt hätten. Wie Vandana Shiva anmerkt, wurden in Indien mehr als 150 gemeinschaftliche Saatgutbanken eingerichtet – lokales Saatgut, das an die lokalen Kulturen angepasst ist, bessere Nährstoffe liefert und widerstandsfähiger gegen den Klimawandel ist.

Shiva sagt :

„Ernährungssouveränität bedeutet, dass wir uns mit echten, unverfälschten, biodiversen Lebensmitteln ernähren und uns von den falschen Versprechungen künstlicher Lebensmittel befreien.“

Natürlich lehnen Monbiot, Lynas und die Agro-Biotech-Branche die Fähigkeit der biologischen Landwirtschaft ab, die Welt zu ernähren, sowie eine von Shiva beschriebene Welt, die die Vorherrschaft der Konzerne und neue Formen des Imperialismus ablehnt.

Ihre Anti-Bio- und Pro-Synthetik-Haltung sollte als das erkannt werden, was sie ist – Panikmache (die Welt wird ohne gentechnisch veränderte Landwirtschaft verhungern), eine konzernfreundliche Ideologie und ein Festhalten an zentraler Macht, was im Widerspruch zu den eindeutigen Beweisen steht, die zeigen, dass die biologische Landwirtschaft, unterstützt durch einen angemessenen politischen Rahmen, mehr als fähig ist, die anstehenden Herausforderungen zu bewältigen.