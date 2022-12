Deutsche Studie: Ein Drittel der Arbeitnehmer erkrankt nach einer Covid-Spritze

Im Januar dieses Jahres warnte Marco Cavaleri, ein Beamter der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA), dass kontinuierliche Covid-19-Auffrischungsimpfungen die menschliche Gesundheit gefährden könnten. Cavaleri warnte, dass wiederholte Verabreichungen der Auffrischungsimpfung das menschliche Immunsystem beeinträchtigen könnten. Angesichts des enormen Drucks, den Regierungen, z. B. in Amerika, auf Auffrischungsimpfungen ausüben, ist dies eine bemerkenswerte Aussage. Cavaleri fuhr fort, dass Impfstoffauffrischungen „einmal oder vielleicht zweimal durchgeführt werden können, aber es ist nicht etwas, von dem wir denken, dass es ständig wiederholt werden sollte“. Eine aktuelle Studie weist nun darauf hin, dass es bei der ersten Covid-Impfung Probleme geben könnte.

Arbeitsunfähigkeit nach der Impfung

Eine in medRxiv veröffentlichte, nicht begutachtete deutsche Studie beschreibt die Arbeitsunfähigkeit von Beschäftigten im Gesundheitswesen nach einer Covid-Impfung. „Diese Studie untersuchte den Krankenstand und die Einnahme von Medikamenten pro re nata (PRN) nach der ersten, zweiten und dritten COVID-19-Impfung bei Beschäftigten im Gesundheitswesen. Es wurden Untergruppenanalysen für verschiedene Impfstoffe, Geschlechter, Gesundheitsberufe und für Beschäftigte im Gesundheitswesen im Alter von mindestens 30 Jahren durchgeführt. Die Daten wurden mithilfe eines elektronischen Fragebogens erhoben.

Die Ergebnisse zeigten, dass von den 1 704 teilnehmenden Beschäftigten des Gesundheitswesens insgesamt 595 (34-9 %) nach mindestens einer COVID-19-Impfung krankgeschrieben waren, was zu einer Gesamtzahl von 1 550 Krankheitstagen führte. Sowohl die absoluten Krankheitstage als auch der Anteil der krankgeschriebenen medizinischen Fachkräfte nahmen mit jeder weiteren Impfung deutlich zu.“

Die zweite Dosis sowohl der Pfizer-BioNTech- als auch der Moderna-Impfung hatte in etwa die gleichen Ergebnisse in Bezug auf eine Zunahme der Krankheitstage gegenüber der ersten Dosis der Impfstoffe. Bei der dritten Dosis des Impfstoffs war dies jedoch anders. In der Studie wurde festgestellt, dass nach der dritten Dosis des Moderna-Impfstoffs eine höhere Zahl von Arbeitsausfällen über längere Zeiträume zu verzeichnen war. „Eine beträchtliche Anzahl von Beschäftigten des Gesundheitswesens war nach der COVID-19-Impfung krankgeschrieben, die Fehlzeiten nahmen mit jeder weiteren Dosis zu, waren vom Impfstoff abhängig und variierten je nach Geschlecht und Beruf der Beschäftigten. Angesichts weiterer COVID-19-Infektionswellen und Auffrischungsimpfungen besteht das Risiko zusätzlicher Personalengpässe aufgrund von Arbeitsunfähigkeit nach der Impfung, was die Gesundheitssysteme akut überlasten und die Patientenversorgung gefährden könnte.“

Natürlich gab es bei dieser Studie zwei Hauptbedenken. Die Zahl der Beschäftigten im Gesundheitswesen, die nach der Covid-Impfung krankheitsbedingt abwesend waren, und die Auswirkungen ihrer Abwesenheit auf die Patientenversorgung. Die Studie weist jedoch darauf hin, dass die Impfung ein wichtiges Instrument im Kampf gegen die Covid-Pandemie war und dass sie notwendig war, um sicherzustellen, dass das Gesundheitspersonal an der „vordersten Front“ der Epidemie vor Infektionen geschützt war.

Finanzierung und Schlussfolgerung

Insgesamt ergab die Studie, dass sich ein Drittel der Beschäftigten im Gesundheitswesen nach der Covid-Impfung krankschreiben ließ. „Diese Studie wurde vom Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft (BMBF) über eine Förderung des Universitätsklinikums Würzburg durch das Netzwerk Universitätsmedizin zu COVID-19 (B-FAST, Förderkennzeichen 01KX2021) sowie vom Freistaat Bayern mit COVID-Forschungsmitteln an der Universität Würzburg gefördert. Nils Petri wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) im Rahmen des Stipendiums UNION CVD“ gefördert.

Wie TrialSite bereits mehrfach geschrieben hat, steht es außer Frage, dass die Einführung der Covid-Impfstoffe die volle Wucht der Pandemie abgefedert hat. Aber es hat seinen Preis. Im August 2022 verlängerte der Staat New York die Lohnfortzahlung für Arbeitnehmer, die durch die Covid-Impfung erkrankt waren. TrialSite hat auch fragwürdige Praktiken von Pfizer bei der Entwicklung des Coronavirus-Impfstoffs aufgedeckt. Vielleicht ist dies ein Hinweis darauf, dass der Coronavirus-Impfstoff zu schnell entwickelt wurde. Wenn das der Fall ist, welche anderen Nebenwirkungen können auftreten, wenn die mRNA-Impfung weiterhin verabreicht wird?

