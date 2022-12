»Grotesk«: Google und YouTube investieren 12 Millionen Dollar in globales Mediennetzwerk zur Überprüfung von Fakten

Als Reaktion auf die Ankündigung vom Dienstag, dass Google und YouTube über das Medieninstitut Poynter ein globales Netzwerk zur Überprüfung von Fakten finanzieren werden, sagte der Medienexperte Mark Crispin Miller, Ph.D.: „Das ist grotesk – fast schon komisch, nur dass es nicht lustig ist.“

Die Bekämpfung von Fehlinformationen ist eine ständige globale Herausforderung für die Gesellschaft“, erklärten Google und YouTube am Dienstag und gaben bekannt, dass sie 12 Millionen Dollar ausgeben werden, um einen Global Fact Check Fund einzurichten, der ein Netzwerk von 135 Fact-Checking-Organisationen unterstützen wird, die in 65 Ländern und mehr als 80 Sprachen tätig sind.

Das Geld ist Teil eines Zuschusses in Höhe von 13,5 Millionen Dollar, den die Tech-Unternehmen dem International Fact-Checking Network (IFCN), einer Abteilung des gemeinnützigen Medieninstituts Poynter, gewährt haben, wie Mashable berichtet.

Das Geld wird in den Ausbau der bestehenden Aktivitäten des IFCN von Poynter fließen, aber auch in neue Initiativen, um das, was das IFCN als „Information“ ansieht, aufzuwerten und das, was es als „Fehlinformation“ betrachtet, zu reduzieren, so die Unternehmen.

„Die Welt benötigt die Überprüfung von Fakten mehr denn je“, sagte Baybars Örsek, Geschäftsführer des IFCN. „Diese Partnerschaft mit Google und YouTube gibt den globalen Faktenprüfern finanzielle Unterstützung und ist ein Schritt in die richtige Richtung.“

Mark Crispin Miller, Ph.D., Professor für Medienwissenschaften an der New York University, sagte jedoch gegenüber The Defender, er finde die Entwicklung „grotesk – fast bis zum Punkt der Komödie, nur dass es nicht lustig ist.“

Michael Rectenwald, Ph.D., Autor von „Google Archipelago: The Digital Gulag and the Simulation of Freedom“, kritisierte ebenfalls die finanzielle Partnerschaft von Google und YouTube mit dem IFCN und sagte dem Defender:

Google und YouTube sind keine Informationslieferanten, sondern Werkzeuge für die totalitäre Kontrolle von Informationen. Sie haben Zensur betrieben, Informationen heruntergestuft und auf schwarze Listen gesetzt, wahrscheinlich seit ihrer Gründung.

Dass sie solche Funktionen an das IFCN auslagern, ist keine Überraschung. Das IFCN ist lediglich ein Agent des totalitären Regimes.

Sind Faktenchecks Meinungsäußerungen oder Tatsachenbehauptungen?

Die Unterscheidung zwischen „Information“ und „Fehlinformation“ sei willkürlich und hänge davon ab, ob sie in das bevorzugte Narrativ der Machthaber passe, so Rectenwald.

„Fehlinformation‘ bedeutet alles, was den Erzählungen des Regimes zu einer beliebigen Anzahl von Themen zuwiderläuft, einschließlich internationaler Politik und Kriegsführung, Wirtschaft und Rezession, Pandemien und Impfstoffe, Politik und Wahlen, die globalen Eliten, Klimawandel und The Great Reset, der in diesem Moment eingeläutet wird.“

Ferner sind laut Facebook „Faktenchecks“ Meinungsäußerungen und als solche durch den ersten Verfassungszusatz geschützt – so argumentierte der Social-Media-Riese, als er wegen Verleumdung verklagt wurde und behauptete, seine „Faktenchecks“ seien keine Tatsachenbehauptungen.

Im November 2020 reichte Children’s Health Defense eine Klage nach dem Ersten und Fünften Verfassungszusatz gegen Facebook, Mark Zuckerberg und zwei von Facebooks „Faktenprüfern“ wegen illegaler Zensur und falscher Werbung/Falschdarstellung nach Bundesrecht (dem Lanham Act und dem Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, gemeinhin als RICO Act bezeichnet) ein.

Jenin Younes, Rechtsberater der New Civil Liberties Alliance, erklärte gegenüber The Defender, dass Google und YouTube die freie Meinungsäußerung in wichtigen Fragen unterdrückt haben.

Younes ist an einer Klage gegen die Biden-Administration beteiligt, die behauptet, dass Regierungsbeamte – einschließlich Dr. Anthony Fauci – mit Big Tech zusammengearbeitet haben, um die Meinungen der Wissenschaftler zu zensieren, die die „Great Barrington Declaration“ geschrieben haben.

„Google manipulierte seinen Algorithmus, um sicherzustellen, dass die Great Barrington Declaration mehr oder weniger vor der Öffentlichkeit versteckt wurde“, sagte Younes. „YouTube gehört zu den schlimmsten Übeltätern bei der Zensur von nicht von der Regierung genehmigten Meinungsäußerungen zu COVID-19 und erstickt damit die Debatte.“

Sie fügte hinzu:

Das Unternehmen ging sogar so weit, ein Video zu zensieren, in dem der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, die Epidemiologen Jayanta Bhattacharya, Sunetra Gupta und Martin Kulldorff – die Autoren der Great Barrington Declaration – und der ehemalige COVID-19-Berater des Weißen Hauses, Scott Atlas, über die Wirksamkeit (oder das Fehlen derselben) von Masken und anderen COVID-19-Einschränkungen diskutierten.

Wir wissen durch öffentliche Äußerungen hochrangiger Mitglieder der Biden-Administration und durch interne Dokumente, die wir durch die Offenlegung im Fall Missouri gegen Biden und in anderen Fällen erhalten haben, dass die Regierung hinter einem Großteil dieser Zensur steht.

Wir freuen uns darauf, mehr darüber zu erfahren, wie sehr YouTube und Google mit der Regierung zusammengearbeitet haben und von ihr gezwungen wurden, während diese Fälle durch das Gerichtssystem laufen.

Crispin Miller sagte, die finanzielle Partnerschaft von Google und YouTube mit dem IFCN erinnere ihn an das „Ministerium für Wahrheit“ in George Orwells Roman „1984“. Er wies auch darauf hin, dass Orwell die Hauptfigur des Buches – Winston Smith, der im Wahrheitsministerium arbeitet – auf Orwells eigenen Erfahrungen bei der BBC während des Zweiten Weltkriegs bei der Erstellung von Propagandasendungen basierte.

„Das ist bezeichnend, denn das Wahrheitsministerium ist eine satirische Version der Medien in Kriegszeiten, die ständig Lügen verbreiten“, sagte er und verwies auf die Zusammenarbeit von Google mit dem US-Militär.

„Google selbst ist eine Quelle der Propaganda – nicht nur in dem, was es in den Vordergrund stellt, sondern vor allem in dem, was es unterdrückt oder verschweigt“, sagte er.

Was ist hier los?

Rectenwald zufolge geht es bei der Zusammenarbeit der Regierung mit Big Tech nicht um die Privatisierung staatlicher Aufgaben, sondern um das Gegenteil davon.

„Wie ich in „Google Archipelago“ geschrieben habe, ist das Problem der Informationskontrolle durch Big Tech nicht die Privatisierung von Regierungsfunktionen, sondern die Verstaatlichung von Privatunternehmen.

In seinem Buch schreibt Rectenwald:

Mit der effektiven Autorität und der zunehmenden Macht des Staates werden die repressiven Aspekte der Regierung beibehalten und verstärkt, während die Verantwortung des (virtuellen, unternehmerischen) ‚Staates‘ gegenüber dem Bürger viel geringer bleibt als die des traditionellen demokratischen Staates.

Die digitale Konstellation erhöht auch die Möglichkeiten des Staates zur Überwachung, Informationskontrolle, Zensur und zur Verbannung oder „Entpersönlichung“ von „personae non gratae“ beträchtlich, während die vom Staat angeblich geschützten Rechte in Wirklichkeit nicht existieren.

Diese Entwicklung ist eine Funktion des Ausmaßes, in dem die digitalen Giganten de facto zu Monopolen geworden sind – nicht mit der Erlaubnis des Staates, sondern als virtuelle Stellvertreter für ihn.

Poynter sagt, es „stärkt die Rolle des Journalismus in einer freien Gesellschaft“ und „setzt sich für die Freiheit der Meinungsäußerung ein“.

Doch die Aktivitäten des IFCN, das jetzt von Google und YouTube finanziert wird, scheinen im Widerspruch zur Meinungsfreiheit zu stehen, so Rectenwald.

„Alles, was das Regime und seine Vertreter sagen, stellt das genaue Gegenteil der Wahrheit dar“, sagte er. „Eine ‚freie Gesellschaft‘ bedeutet ein totalitäres Regime. Freiheit der Meinungsäußerung‘ bedeutet Zensur, Propaganda und Doppelzüngigkeit. Demokratie‘ bedeutet Einparteienherrschaft.“

Das Poynter Institute“, so Crispin Miller, „stellt sich selbst als unparteiischer, realistischer Wachhund dar, ist aber nichts dergleichen. Es ist genauso anfällig für Unwahrheiten und schützt die großen Propagandanarrative genauso wie die Konzernmedien.“

Poynter gründete 2015 IFCN, um „die wachsende Gemeinschaft von Faktenprüfern auf der ganzen Welt und Befürwortern sachlicher Informationen im globalen Kampf gegen Fehlinformationen zusammenzubringen.“

Laut seiner Website arbeitet IFCN nun mit mehr als 100 Organisationen weltweit über „Lobbyarbeit, Schulungen und globale Veranstaltungen“ zusammen und hat es sich zur Aufgabe gemacht, „Trends im Bereich der Faktenüberprüfung“ zu beobachten und „Ressourcen für Faktenüberprüfer“ bereitzustellen.

Mit dem neuen Zuschuss von Google und YouTube wird IFCN die Bemühungen um Faktenüberprüfung auf der ganzen Welt direkt stärken und erweitern“, sagte Poynter in einer Pressemitteilung und fügte hinzu:

Google und YouTube werden zusätzliche finanzielle Unterstützung für das IFCN anbieten, um ein neutrales und unabhängiges Auswahlkomitee einzurichten, die Berichterstattung, Überwachung und Bewertung der finanzierten Fact-Checking-Bemühungen zu verbessern und die Kapazität des IFCN zu erweitern, um der internationalen Fact-Checking-Community zu dienen.

Laut einem Bericht für 2021-2022 stiegen die Einnahmen von Poynter seit 2017 um 150 %, und im Jahr 2022 überstiegen die Einnahmen 15 Millionen US-Dollar.

Zu den wichtigsten Geldgebern im Jahr 2021 und Anfang 2022 gehörten Meta (die Muttergesellschaft von Facebook), TikTok und die Google News Initiative.

Im Jahr 2021 erhielt die Non-Profit-Organisation 40,2 % ihrer Einnahmen aus Zuschüssen und 20,4 % ihrer Einnahmen aus „Partnerschaften“, die im Bericht nicht klar definiert wurden.

Der Rest der Finanzierung von Poynter im Jahr 2021 stammte aus „Lizenzierung“ (14,8 %), „Beiträgen“ (10,9 %), „Studiengebühren“ (6,2 %), „Werbung“ (3,0 %), „Investitionserträgen“ (2,5 %) und „Vermietungen“ (2,1 %). Für diese Kategorien wurden keine weiteren Definitionen oder Details angegeben.

Der Defender hat Poynter um genauere Informationen über seine Finanzierungsquellen gebeten, aber Poynter hat bis zum Ablauf der Frist nicht geantwortet.