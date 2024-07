Die US-Strategie in Taiwan aufdecken: “Füllen Sie es mit US-Waffen”

Von Salman Rafi Sheikh

Der neu gewählte taiwanesische Präsident traf kürzlich mit Gesetzgebern aus den USA zusammen. Deren Aufgabe war es, das Bündnis zwischen den USA und Taiwan zu festigen. Bei diesem Treffen drängte Lai Ching-te die US-Politiker, auf eine Gesetzgebung zu drängen, die es Washington ermöglichen würde, immer mehr Waffen an Taiwan zu liefern – und zu verkaufen -, um China zu bekämpfen.

Die Delegation von sechs Mitgliedern des Repräsentantenhauses unter der Leitung von Michael McCaul, dem Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses des Repräsentantenhauses, ist die erste Gruppe von US-Beamten, die Taiwan nach dem Amtsantritt von Präsident Lai Ching-te am 20. Mai besucht. “Wir kommen bei diesen Waffensystemen voran”, sagte McCaul auf einer Pressekonferenz in Taipeh nach seinem Treffen mit Lai. “Ich würde sie gerne schneller sehen, aber sie sind auf dem Weg”, fügte er hinzu. Die “Bitte” Taiwans und die Dringlichkeitsbekundungen der US-Gesetzgeber erfolgen vor dem Hintergrund der jüngsten chinesischen Militärübungen, die auch als “Bestrafungsübungen” bekannt sind und die nach der Interpretation der US-Medien angeblich der “Machtergreifung” auf der Insel dienen sollen. Diese Übungen finden wiederum vor dem Hintergrund statt, dass chinesenfeindliche Politiker Wahlen gewonnen haben und eine provokantere Haltung gegenüber China einnehmen – eine Haltung, die sicherlich von Washington unterstützt wird.

Historischer Kontext der US-Waffenverkäufe an Taiwan

Ungeachtet des neuen Ersuchens von Lai rüstet Washington Taiwan schon seit vielen Jahrzehnten auf. So hat die Trump-Regierung zwischen 2017 und 2020 Waffen im Wert von 18,27 Milliarden US-Dollar an Taiwan verkauft. Einer Schätzung zufolge hat die Biden-Regierung seit August 2021 Waffen im Wert von fast 5 Milliarden US-Dollar verkauft. Hinzu kommen die Zuschüsse, die die USA gewähren. Im vergangenen Jahr gewährte die Biden-Regierung beispielsweise einen Zuschuss in Höhe von 80 Millionen US-Dollar, um Taiwan beim Kauf von US-Militärgütern zu unterstützen, und in dieser Zahl sind die Waffen, die die USA in naher Zukunft zu verkaufen beabsichtigen, nicht enthalten.

Es liegt auf der Hand, dass dieser Zuschuss das gesamte Geld in die USA zurückfließen lässt, da die Ausrüstung in den USA gekauft wird. Auch alle von den verschiedenen Regierungen genehmigten Waffenverkäufe führen das taiwanesische Geld in die US-Kasse zurück. Insofern kommen die Waffenverkäufe an Taiwan direkt dem militärisch-industriellen Komplex der USA zugute. Doch was die große Strategie der USA betrifft, so hat auch die Realpolitik ihren Einfluss auf den Lauf der Dinge.

Sicherlich wollen die USA nicht, dass China territoriale Ansprüche auf Taiwan erhebt und eine souveräne Kontrolle ausübt. Sollte dies geschehen, wäre dies eine große strategische Niederlage für die jahrzehntelange US-Position. Diese Niederlage wird mindestens zwei wichtige Folgen haben. Erstens wird sie Chinas Status in der Region gegenüber den Staaten aufwerten, mit denen es im Ost- und Südchinesischen Meer Territorialkonflikte hat. Sie wird sich auch auf Chinas Beziehungen zu anderen Staaten in Südostasien und im Pazifischen Ozean auswirken. Zweitens wird eine strategische Niederlage der USA in dieser Region globale Auswirkungen haben, da sie den Anspruch der USA, die einzige Supermacht zu sein, erheblich beeinträchtigen würde. Daher ist es für die politischen Entscheidungsträger in Washington strategisch sehr sinnvoll, Taiwan eine pro-amerikanische politische Führung zu sichern und das Land mit Waffen aus amerikanischer Produktion zu versorgen, da dies unweigerlich mit der Zukunft der US-Position im globalen System verbunden ist.

Die US-Militärstrategie in Taiwan

Tatsächlich ist die Politik der Bewaffnung Taiwans inzwischen selbst im Westen bekannt. Dieser Politik liegen mindestens zwei unterschiedliche Kalkulationen zugrunde. Im Jahr 2022 “entdeckten” US-Strategen, nachdem sie chinesische Militär- und Marineübungen genau beobachtet und die tatsächliche Militärstrategie Pekings dahinter aufgedeckt hatten, dass China im Falle eines Konflikts eine Seeblockade gegen Taiwan verhängen wird, um zu verhindern, dass weitere US-Militärgüter die Insel erreichen. Dies würde nach chinesischem Kalkül die Kapitulation Taiwans bedeuten.

Ziel der USA ist es daher, Taiwan mit genügend Waffen zu versorgen, um es in die Lage zu versetzen, lange genug zu kämpfen. Wäre Taiwan keine Insel, hätte China keine Blockadestrategie entwickelt, und die US-Strategen hätten vielleicht eine andere Militärstrategie und Außenpolitik gewählt. Die territorialen Eigenschaften Taiwans scheinen jedoch die politischen Präferenzen der US-Entscheidungsträger direkt zu beeinflussen. Hätte Taiwan ein ausreichend großes Waffenarsenal, könnte dies nach den Berechnungen der USA die Möglichkeit bieten, genügend internationale politische Meinungen zu mobilisieren und/oder diplomatischen Druck auszuüben, um eine endgültige Übernahme durch China zu verhindern.

Ein zweiter Faktor, der die USA seit mindestens 2022 dazu veranlasst, immer mehr Waffen an Taiwan zu liefern – und zu verkaufen – ist der anhaltende Konflikt in der Ukraine. Seit Anfang 2022 haben die USA und die NATO Waffen im Wert von Milliarden von Dollar in die Ukraine geliefert, um die Russen zu bekämpfen. In den vergangenen zwei Jahren hatten die USA jedoch große Schwierigkeiten, der Ukraine effizient – und in ausreichender Menge – Waffen zu liefern, um den Sieg der Ukraine zu sichern. Dies hat sich nach Ansicht der USA und sogar ukrainischer Beamter negativ auf die Fähigkeit der ukrainischen Streitkräfte ausgewirkt, die russischen Streitkräfte von ihrem eigenen Gebiet zurückzudrängen. Um eine Wiederholung des Ukraine-Debakels zu vermeiden, drängen die USA daher auf schnellstmögliche und ausreichende Waffenlieferungen.

All dies zeigt jedoch, dass die USA eine mögliche chinesische Invasion in Taiwan vorwegnehmen. Die eigentliche Frage lautet also: Wird China einmarschieren? Ob China dies tun wird oder nicht, ist eine strittige Frage, aber die US-Strategie, Taiwan bis an die Zähne zu bewaffnen, treibt China sicherlich zu einer Politik, die einen militärischen Konflikt nicht ausschließt. Für die USA ist die Anwendung militärischer Gewalt durch China gegen Taiwan immer noch ein Vorteil für die USA. So wie es den USA gelungen ist, Europa zum Boykott von Öl- und Gaskäufen aus Russland zu zwingen, will Washington das Szenario des China-Taiwan-Konflikts nutzen, um die EU gegen China zu mobilisieren und die so genannte “Abkopplung” zu erreichen.