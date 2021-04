Die USA beginnen mit einer Studie über allergische Reaktionen auf mRNA-Impfstoffe und beweisen damit, dass Langzeitstudien zur Sicherheit von Covid-Impfstoffen nie durchgeführt wurden

In den USA wird eine Studie gestartet, die sich mit den allergischen Reaktionen befasst, die durch den mRNA–Impfstoff (COVID-19) ausgelöst werden. Die Studie, die vom National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) durchgeführt wird, wird untersuchen, ob Menschen mit einer Vorgeschichte von Allergien eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, Reaktionen zu erleben. Außerdem soll der biologische Mechanismus hinter den allergischen Reaktionen untersucht werden, die die Impfstoffe angeblich auslösen.

Das NIAID kündigte die Studie am 7. April an und merkte an, dass die mRNA-Impfstoffe von Pfizer/BioNTech und Moderna im Mittelpunkt stehen werden. Der Direktor des Instituts, Dr. Anthony Fauci, sagte, dass die Informationen, die während der Studie gewonnen werden, „Ärzten helfen werden, Menschen, die hochgradig allergisch sind oder eine Mastzellstörung haben, über die Risiken und den Nutzen des Empfangs dieser beiden Impfstoffe zu beraten.“

„Die Öffentlichkeit war verständlicherweise besorgt über Berichte über seltene, schwere allergische Reaktionen auf die Impfstoffe Moderna und Pfizer/BioNTech COVID-19“, bemerkte der Experte für Infektionskrankheiten. Aber er betonte erneut, dass „für die meisten Menschen die Vorteile der COVID-19-Impfung die Risiken „bei weitem überwiegen.“

Die Food and Drug Administration (FDA) hat den von Pfizer und seinem deutschen Partner BioNTech hergestellten mRNA-Impfstoff im Dezember 2020 für den Notfalleinsatz zugelassen. Eine Woche später genehmigte sie den COVID-19-Impfstoffkandidaten des in Massachusetts ansässigen Pharmaunternehmens Moderna. Bis zum 6. April wurden über 168 Millionen Impfstoffdosen in die Arme der Amerikaner injiziert, wobei die große Mehrheit entweder von Pfizer/BioNTech oder Moderna stammt.

Die Studie des NIAID wird 3.400 erwachsene Teilnehmer im Alter von 18 bis 69 Jahren einschließen. Etwa 60 Prozent der Probanden müssen entweder eine Vorgeschichte mit schweren allergischen Reaktionen haben oder bei ihnen muss eine Mastzellenerkrankung diagnostiziert worden sein. Die restlichen 40 Prozent dürfen keines dieser Merkmale aufweisen. Darüber hinaus werden etwa zwei Drittel der Studienteilnehmer weiblich sein, da die Mehrzahl der anaphylaktischen Reaktionen nach der Impfung bei Frauen aufgetreten ist.

Die Teilnehmer werden nach dem Zufallsprinzip entweder einen Impfstoff oder ein Placebo erhalten, gefolgt von einer eigentlichen Impfung. Jeder Proband wird letztendlich zwei Dosen eines Impfstoffs erhalten. Wenn während der Studie allergische Reaktionen bei den Teilnehmerinnen auftreten, werden die Forscher anschließend untersuchen, ob diese bei Teilnehmerinnen mit einer Vorgeschichte dieser Reaktionen im Vergleich zu anderen Freiwilligen häufiger auftreten. Sie werden auch den biologischen Mechanismus hinter diesen allergischen Reaktionen und mögliche Faktoren untersuchen, die vorhersagen, welche Personen ein höheres Risiko für diese Reaktionen haben – wie zum Beispiel genetische Muster.

Das Bundesgesundheitsinstitut fügte hinzu, dass die Ergebnisse der Studie bis zum Spätsommer dieses Jahres erwartet werden.

Angesichts der Zahl der Menschen, die allergische Reaktionen auf die Impfungen erlitten, scheint die Reaktion des NIAID verspätet zu sein

Fauci und andere Gesundheitsexperten erwähnten die bevorstehende klinische Studie während einer virtuellen Pressekonferenz am 7. April nicht. Anwesende Reporter brachten die Angelegenheit ebenfalls nicht zur Sprache. Außerdem reagierte das NIAID nicht sofort auf eine Anfrage, warum die Untersuchung der allergischen Reaktionen nach der Impfung erst jetzt durchgeführt wird.

In der Zwischenzeit haben sowohl die FDA als auch die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) festgestellt, dass Fälle von Anaphylaxie nach der COVID-19-Impfung „selten“ sind. Nichtsdestotrotz sagte die CDC, dass Einrichtungen, die COVID-19-Impfstoffe verabreichen, immer mindestens drei Dosen Epinephrin zur Verfügung haben sollten. Die Gesundheitsbehörde fügte hinzu, dass geimpfte Personen mindestens 15 Minuten lang beobachtet werden sollten, während Personen mit einer Vorgeschichte von Anaphylaxie oder allergischen Reaktionen auf Impfstoffe 30 Minuten lang beobachtet werden sollten.

Einige Fälle von unerwünschten Reaktionen, die durch den Impfstoff von Pfizer/BioNTech oder Moderna ausgelöst wurden, sind bekannt geworden. Diese betrafen meist Mitarbeiter des Gesundheitswesens, die als erste die Impfungen erhalten haben. Bereits im Dezember 2020 kam es bei zwei Mitarbeitern des britischen National Health Service zu einer allergischen Reaktion, nachdem sie die Impfung von Pfizer/BioNTech erhalten hatten. Beide Mitarbeiter des Gesundheitswesens, bei denen es zu einer Anaphylaxie kam, trugen Autoinjektionsstifte für ihre Allergien bei sich.

Unterdessen erlitt ein amerikanischer Arzt, der den Moderna-Impfstoff erhalten hatte, nur Minuten nach seiner Impfung eine lebensbedrohliche Anaphylaxie. Dr. Hossen Sadrzadeh vom Boston Medical Center benötigte nach der Moderna COVID-19-Impfung einen medizinischen Eingriff. Er litt unter einer erhöhten Herzfrequenz, Taubheit der Zunge und des Rachens und einem plötzlichen Blutdruckabfall. Obwohl er einen Autoinjektor-Pen für seine Allergien hatte, reichte dieser nicht aus, um die allergische Reaktion zu stoppen.

Sadrzadeh wurde am Heiligabend in die Notaufnahme eingeliefert, wo die Ärzte sofort Benadryl und Steroide verabreichten. Am ersten Weihnachtstag besserte sich sein Zustand und er wurde anschließend entlassen. Dennoch empfahl Sadrzadeh, dass sich Menschen mit Allergien im Krankenhaus impfen lassen sollten – trotz seiner lebensbedrohlichen allergischen Reaktion.