Die USA können den Völkermord in Gaza jetzt beenden

Von Jeffrey D. Sachs und Sybil Fares

Präsident Donald Trump möchte den Friedensnobelpreis, und seine Bemühungen um Frieden in der Ukraine könnten ihm, wenn sie erfolgreich sind, möglicherweise dabei helfen, diesen zu erhalten – aber nur, wenn er auch die Mitschuld der USA am andauernden Völkermord in Gaza beendet. Unter Trump wie auch unter dem ehemaligen Präsidenten Joe Biden haben die USA Israel bei Massenmord, Annexion, Aushungerung und der eskalierenden Qual von Millionen Palästinensern unterstützt. Der Völkermord kann und wird beendet werden, wenn Trump es will. Bislang hat er dies jedoch nicht getan.

Israel begeht Völkermord – das weiß jeder, selbst seine entschiedenen Verteidiger. Die israelische Menschenrechtsorganisation B’Tselem hat kürzlich in einem ergreifenden Bericht „Our Genocide“ (Unser Völkermord) anerkannt. In Foreign Affairs gab der ehemalige US-Botschafter in Israel, Jack Lew, kürzlich zu, dass extremistische Parteien in Netanjahus Regierung offen darauf abzielen, die Palästinenser in Gaza auszuhungern. Lew formuliert seinen Artikel als Lob für die ehemalige Biden-Regierung (und für sich selbst) für ihre angeblich tapferen Bemühungen, eine Massenhungersnot zu verhindern, indem sie Israel unter Druck setzten, eine minimale Lebensmitteleinfuhr zuzulassen, während er Trump dafür verantwortlich macht, diesen Druck gelockert zu haben.

Die eigentliche Bedeutung des Artikels liegt jedoch darin, dass ein überzeugter Zionist aus dem Inneren der Regierung die genozidale Agenda bestätigt, die Netanjahus Herrschaft stützt. Lew berichtet, dass Israelis nach dem 7. Oktober häufig versprachen, dass „kein Tropfen Wasser, kein Tropfen Milch und kein Tropfen Treibstoff von Israel nach Gaza gelangen wird“ – eine Haltung, die nach wie vor die Politik des israelischen Kabinetts prägt. Der Internationale Gerichtshof (IGH) kann Lews Artikel als Bestätigung für Israels genozidale Absichten heranziehen.

Der Völkermord in Gaza in Verbindung mit der Annexion des Westjordanlands zielt darauf ab, die Vision des Likud von einem Groß-Israel zu verwirklichen, das die territoriale Kontrolle zwischen dem Meer und dem Jordan ausübt. Dies würde jede Möglichkeit eines palästinensischen Staates und jede Möglichkeit des Friedens zunichte machen. Tatsächlich hat Bezalel Smotrich, der extremistische Finanzminister und Minister im Verteidigungsministerium, kürzlich geschworen, „die Idee eines palästinensischen Staates endgültig zu begraben“, während die Knesset kürzlich die Annexion des besetzten Westjordanlands gefordert hat.

Die USA unterstützen und schützen Israel täglich bei diesen schrecklichen Verbrechen gegen das palästinensische Volk. Die USA leisten militärische Hilfe in Milliardenhöhe, führen gemeinsam mit Israel Krieg und bieten diplomatischen Schutz für Israels Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das hohle Mantra, dass „Israel das Recht hat, sich zu verteidigen”, ist die Standardausrede der USA für Israels Massenmord und Aushungern unschuldiger Zivilisten.

Generationen von Historikern, Psychologen, Soziologen, Philosophen und neugierigen Köpfen werden sich fragen, wie die Nachkommen und Glaubensgenossen der Juden, die von Hitlers Völkermordregime ermordet wurden, selbst zu Völkermördern werden konnten. Dabei treten zwei Faktoren in den Vordergrund, die eng miteinander verflochten sind.

Erstens verlieh der Holocaust den Juden Glaubwürdigkeit für die zionistische Behauptung, dass nur ein Staat mit überwältigender Militärmacht, der bereit ist, diese einzusetzen, das jüdische Volk schützen kann. Für diese Militaristen wurde jedes arabische Land, das sich gegen die anhaltende Besetzung Palästinas durch Israel stellte, zu einem erbitterten Feind, der durch Krieg vernichtet werden musste. Dies ist Netanjahus Doktrin der Gewalt, die erstmals in der „Clean Break“-Strategie vorgestellt wurde und zu einer ununterbrochenen Mobilisierung und Kriegführung Israels sowie zu einer Gesellschaft geführt hat, die nun von unversöhnlichem Hass selbst gegenüber unschuldigen Frauen und Kindern in Palästina, im Libanon und in Syrien erfasst ist. Netanjahu hat die USA in unzählige verheerende und sinnlose Kriege hineingezogen, weil er blind für die Realität ist, dass nur Diplomatie, nicht Krieg, die Sicherheit Israels gewährleisten kann.

Zweitens hat dieser ununterbrochene Rückgriff auf Gewalt eine schlummernde Strömung des biblischen Judentums wiederbelebt, die sich insbesondere auf das Buch Josua stützt, in dem Gottes Bund mit Abraham als Rechtfertigung für die Völkermorde bei der Eroberung des Gelobten Landes dargestellt wird. Eine solche antike Fanatismus und der Glaube, dass Gott sein auserwähltes Volk durch Gewalt erlösen würde, schürten zwischen 66 und 135 n. Chr. selbstmörderische Aufstände gegen das Römische Reich. Ob die Völkermorde im Buch Josua jemals stattgefunden haben (wahrscheinlich nicht), ist nebensächlich. Für die Fanatiker von heute ist die Erlaubnis, Völkermord zu begehen, lebendig, unmittelbar und biblisch vorgeschrieben.

Im Bewusstsein der Gefahr selbstzerstörerischer Fanatismus verboten die Rabbiner, die den babylonischen Talmud verfassten, den Juden, massenhaft in das Gelobte Land zurückzukehren (Ketubot 111a). Sie lehrten, dass Juden in ihren eigenen Gemeinden leben und Gottes Gebote dort erfüllen sollten, wo sie waren, anstatt zu versuchen, ein Land zurückzuerobern, aus dem sie nach Jahrzehnten selbstmörderischer Aufstände vertrieben worden waren.

Was auch immer die grundlegenden Gründe für Israels mörderische Wende sein mögen, Israels Überleben unter den Nationen ist heute gefährdet, da es zu einem Paria-Staat geworden ist. Zum ersten Mal in der Geschichte haben Israels westliche Verbündete Israels gewalttätige Methoden abgelehnt. Frankreich, Großbritannien, Australien und Kanada haben sich verpflichtet, den Staat Palästina bei der bevorstehenden UN-Generalversammlung im September offiziell anzuerkennen. Diese Länder werden sich endlich dem Willen der überwältigenden Mehrheit der Weltbevölkerung anschließen und anerkennen, dass die in internationalem Recht verankerte Zwei-Staaten-Lösung der wahre Garant für Frieden ist.

Die Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung ist zu Recht empört über die Brutalität Israels und wendet sich massiv der palästinensischen Sache zu. In einer heute veröffentlichten neuen Reuters-Umfrage glauben nun 58 % der Amerikaner, dass die UN den Staat Palästina anerkennen sollte, während nur 32 % dagegen sind. Die amerikanischen Politiker werden diese Veränderung sicherlich zur Kenntnis nehmen, was für Israel gefährlich werden könnte, wenn die Zwei-Staaten-Lösung nicht rasch umgesetzt wird. (Es gibt auch logische Argumente für eine friedliche Ein-Staaten-Lösung mit zwei Nationalitäten, aber diese Alternative findet im Wesentlichen keine Unterstützung unter den UN-Mitgliedstaaten und hat keine Grundlage im Völkerrecht, das sich in mehr als sieben Jahrzehnten in Bezug auf den Israel-Palästina-Konflikt entwickelt hat.)

Diese israelische Regierung wird ihren Kurs nicht von sich aus ändern. Nur die Trump-Regierung kann den Völkermord durch eine umfassende Einigung beenden, die von den Nationen der Welt im UN-Sicherheitsrat und in der UN-Generalversammlung vereinbart wird. Die Lösung besteht darin, den Völkermord zu beenden, Frieden zu schaffen und Israels Ansehen in der Welt zu retten, indem ein palästinensischer Staat neben Israel innerhalb der Grenzen vom 4. Juni 1967 geschaffen wird.

Seit Jahrzehnten unterstützt die gesamte arabische und islamische Welt die Zwei-Staaten-Lösung und setzt sich für die Normalisierung der Beziehungen zu Israel und die Gewährleistung der Sicherheit für die gesamte Region ein. Diese Lösung steht in vollem Einklang mit dem Völkerrecht und wurde erneut von der UN-Generalversammlung in der New Yorker Erklärung vom vergangenen Monat zum Abschluss der Hochrangigen Internationalen Konferenz der Vereinten Nationen zur friedlichen Beilegung der Palästina-Frage und zur Umsetzung der Zwei-Staaten-Lösung (29. Juli 2025) klar befürwortet.

Trump hat verstanden, dass er, um die Ukraine zu retten, sie zwingen muss, die Realität zu sehen: dass die NATO nicht auf die Ukraine expandieren kann, da dies eine direkte Bedrohung für die Sicherheit Russlands darstellen würde. Auf die gleiche Weise muss Trump Israel zwingen, die Realität zu sehen: dass Israel nicht weiterhin über das palästinensische Volk herrschen, es ermorden, aushungern und ethnisch säubern kann. Die Zwei-Staaten-Lösung rettet somit sowohl Palästina als auch Israel.

Eine sofortige Abstimmung im UN-Sicherheitsrat über die Gewährung der ständigen Mitgliedschaft Palästinas in der UNO im nächsten Monat würde Israels fanatischen Wahnvorstellungen von einer dauerhaften Kontrolle über Palästina sowie seinen rücksichtslosen territorialen Ambitionen im Libanon und in Syrien ein Ende setzen. Der Fokus der Krise würde sich dann auf unmittelbare und praktische Fragen verlagern: Wie können nichtstaatliche Akteure im Rahmen des neuen Staates und des regionalen Friedens entwaffnet werden, wie kann die gegenseitige Sicherheit für Israel und Palästina gewährleistet werden, wie können die Palästinenser in die Lage versetzt werden, effektiv zu regieren, wie kann der Wiederaufbau finanziert werden und wie kann der hungernden Bevölkerung dringend humanitäre Hilfe geleistet werden? Trump kann dies im September bei der UNO erreichen. Die USA, und nur die USA, haben ihr Veto gegen die ständige Mitgliedschaft Palästinas in der UNO eingelegt. Die anderen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats haben bereits ihre Unterstützung signalisiert.

Frieden im Nahen Osten ist jetzt möglich – und es gibt keine Zeit zu verlieren.