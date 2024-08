Die USA sind auf einen nuklearen Showdown mit China schlecht vorbereitet

Von Gabriel Honrada

Chinas nukleare Aufrüstung verschiebt das regionale Machtgleichgewicht und signalisiert die Abkehr von der “No First Use”-Doktrin im Falle eines Taiwan-Krieges

Chinas nukleare Expansion hat den veralteten Zustand des US-Atomwaffenarsenals ins Rampenlicht gerückt und zwingt die USA zu einem kritischen Überdenken ihrer Nuklearstrategie angesichts einer möglichen Herabsetzung der Schwelle für den Einsatz von Atomwaffen gegen Taiwan.

In diesem Monat veröffentlichte das Center for a New American Security (CNAS) einen Bericht, in dem es heißt, dass die sich entwickelnde nukleare Dynamik in der indopazifischen Region, die durch Chinas rasche nukleare Modernisierung vorangetrieben wird, die Wahrscheinlichkeit eines nicht-strategischen Kernwaffeneinsatzes in einem solchen Konflikt erhöht.

In dem Bericht wird hervorgehoben, dass es, sobald eine nukleare Eskalation einsetzt, zu wechselseitigen taktischen nuklearen Auseinandersetzungen kommen kann, ohne dass es zwangsläufig zu einem allgemeinen Atomkrieg kommt, was eine erhebliche Abweichung von den Abschreckungsmodellen aus der Zeit des Kalten Krieges darstellt.

Die Ergebnisse des Berichts deuten darauf hin, dass die USA schlecht gerüstet sind, um mit dieser neuen nuklearen Realität umzugehen, auch was Doktrinen, Fähigkeiten und Konzepte betrifft. Die Studie unterstreicht auch die strategische Bedeutung und Verwundbarkeit von US-Verbündeten in der Region, wie Japan und Australien, und legt nahe, dass China diese Bündnisse angreifen könnte, um die erweiterte Abschreckung der USA zu untergraben.

Der CNAS-Bericht empfiehlt, dass die USA ihre nukleare Kompetenz unter hochrangigen Führungskräften verbessern, den Dialog mit China intensivieren und neue operative Konzepte und Fähigkeiten entwickeln, um konventionelle und nukleare Strategien besser zu integrieren. Außerdem wird eine detaillierte Planung mit regionalen Verbündeten gefordert, um die Widerstandsfähigkeit gegen potenzielle chinesische nukleare Nötigung zu stärken.

Der Bericht unterstreicht auch die Notwendigkeit für die USA, ihr strategisches Denken und ihre Fähigkeiten anzupassen, um den Herausforderungen durch Chinas nukleare Expansion im indo-pazifischen Raum zu begegnen.

Die USA verfügen mit 5.044 Sprengköpfen über das zweitgrößte Atomwaffenarsenal der Welt und durchlaufen trotz erheblicher Einsparungen und Kostenüberschreitungen ein umfassendes Modernisierungsprogramm.

In einem Artikel für das Bulletin of Atomic Scientists vom Mai 2024 erwähnen Hans Kristensen und andere Autoren, dass die USA derzeit über rund 3.708 nukleare Sprengköpfe verfügen, von denen etwa 1.770 im Einsatz und 1.938 in Reserve sind. 1.336 ausgemusterte Sprengköpfe warten auf ihre Demontage, während ein Modernisierungsprogramm zur Aufrüstung aller nuklearen Trägersysteme im Gange ist.

Kristensen und andere weisen darauf hin, dass die USA ein umfassendes Programm zur Modernisierung von Nuklearwaffen durchführen, um alle bestehenden nuklearen Trägersysteme im Laufe der nächsten Jahrzehnte durch aktualisierte Versionen zu ersetzen.

Das Programm betrifft Sprengköpfe, die an 24 Standorten in 11 US-Bundesstaaten und fünf europäischen Ländern gelagert werden, wobei sich die größten Bestände in New Mexico und Washington befinden.

Dem Bericht des Bulletin of Atomic Scientists zufolge scheinen sich die USA trotz der Aussetzung durch Russland an die Grenzen des New-START-Vertrags zu halten, denn bis März 2023 wurden 1.419 stationierte Sprengköpfe gemeldet.

In der Nuclear Posture Review von 2022 wird das Recht auf den Einsatz von Nuklearwaffen unter extremen Umständen beibehalten und die Modernisierungspläne der USA wie die Ausmusterung der B83-1 Schwerkraftbombe und die Abschaffung des seegestützten Marschflugkörpers (SLCM) fortgesetzt.

Kristensen und andere weisen jedoch darauf hin, dass die Minuteman-III-ICBMs durch die neuen LGM-35-Sentinel-Raketen ersetzt werden sollen, wobei der Zeitplan für die Stationierung und die Modernisierungsmaßnahmen über das Jahr 2039 hinausgehen.

China baut in rasantem Tempo neue Nuklearsprengköpfe und bringt gleichzeitig neue Trägersysteme auf den Markt, wodurch die Schwelle für den Einsatz von Atomwaffen gesenkt und die nuklearen Optionen im Falle eines Taiwan-Konflikts erweitert werden könnten.

In einem separaten Bericht für das Bulletin of Atomic Scientists vom Januar 2024 weisen Kristensen und andere darauf hin, dass Chinas Atomwaffenarsenal erheblich ausgeweitet wurde, was eine entscheidende Veränderung der globalen strategischen Dynamik bedeutet.

Nach Angaben von Kristensen und anderen verfügt China derzeit über etwa 500 nukleare Sprengköpfe, die bis 2030 auf 1.000 ansteigen könnten. Sie weisen darauf hin, dass diese rasche Erweiterung Teil einer umfassenderen Modernisierungskampagne ist, die die Entwicklung neuer Raketensilos, von U-Boot-gestützten ballistischen Raketen (SLBMs) und von luftgestützten ballistischen Raketen (ALBMs) umfasst.

Kristensen und andere weisen darauf hin, dass Chinas wachsende Nuklearkapazitäten eine Reaktion auf die von den USA und ihren Verbündeten wahrgenommene Bedrohung sind und Teil des umfassenderen Ziels des Landes, sich bis 2035 als globale Militärmacht zu etablieren.

Vor allem stellen sie fest, dass Chinas Fortschritte, insbesondere bei der Raketentechnologie und der Produktion von Sprengköpfen, das seit langem bestehende Gleichgewicht der Kräfte in Frage stellen und Bedenken hinsichtlich möglicher Veränderungen in der Nuklearstrategie aufkommen lassen, einschließlich der Möglichkeit einer Abkehr von der traditionellen “No-First-Use”-Politik des Landes.

Sie weisen darauf hin, dass Chinas wachsendes Atomwaffenarsenal inmitten erhöhter Spannungen im indopazifischen Raum auftritt, wo Chinas wachsendes Selbstbewusstsein zu einer verstärkten Kontrolle durch die internationale Gemeinschaft geführt hat, insbesondere durch die USA, die Chinas nukleare Ambitionen als erhebliche strategische Bedrohung ansehen.

Gregory Weaver schreibt in einem Artikel des Atlantic Council vom November 2023, dass China in einem Taiwan-Konflikt Nuklearwaffen einsetzen könnte, um die USA und ihre Verbündeten von einem Eingreifen abzuhalten, den Zwang der USA zu verhindern, indem es die USA davon abhält, Atomwaffen gegen das chinesische Festland einzusetzen, und die USA von einem begrenzten Einsatz von Atomwaffen zur Verteidigung Taiwans abhält.

Andererseits, so Weaver, könnten die USA ihre Atomwaffen einsetzen, um eine chinesische Invasion in Taiwan abzuschrecken, China am begrenzten Einsatz von Atomwaffen auf Taiwan oder an einem Angriff auf das US-Festland zu hindern, einen nicht-nuklearen strategischen Angriff Chinas abzuschrecken und eine russische Aggression zu verhindern, während sie sich auf einen Taiwan-Konflikt konzentrieren.

Chinas Atomwaffenarsenal ist zwar immer noch größer als das der USA, doch Lauren Sukin argumentiert in einem Artikel der Carnegie Endowment for International Peace vom Oktober 2023, dass der Besitz von mehr Atomwaffen nicht unbedingt mit größerer Sicherheit oder einem strategischen Vorteil gleichzusetzen ist.

Sukin weist darauf hin, dass Staaten mit nuklearer Überlegenheit oft Mühe haben, in Konflikten bessere Ergebnisse zu erzielen, weil die Existenz von Atomwaffen eine Dynamik der gegenseitigen Abschreckung erzeugt. Sie sagt, dass das Vorhandensein von Atomwaffen, selbst in kleineren Mengen, ausreicht, um Aggressionen abzuschrecken, was es für einen Staat mit überlegenen nuklearen Fähigkeiten schwierig macht, seinen Vorteil zu nutzen.

Sie fügt hinzu, dass die Furcht vor gegenseitiger Zerstörung bedeutet, dass selbst Staaten, die nuklear überlegen sind, ihre Gegner nicht einfach zwingen können, da beide Seiten die katastrophalen Folgen eines nuklearen Schlagabtauschs erkennen.

Sukin stellt die traditionelle Ansicht in Frage, dass die Ausweitung von Atomwaffenarsenalen die Abschreckung erhöht, und weist darauf hin, dass selbst nukleare Parität oder begrenzte Arsenale Aggressionen wirksam verhindern können, was die Frage nach den Gründen für nukleares Wettrüsten aufwirft.

Im Einklang mit Sukins Ideen argumentiert Frank Miller in einem Artikel für The Economist vom April 2024, dass die USA ihre Nuklearstrategie neu überdenken müssen. Miller stellt fest, dass die aktuelle geopolitische Landschaft, die von Russlands Aggression in der Ukraine und Chinas rasanter nuklearer Expansion geprägt ist, in krassem Gegensatz zu der Ära steht, in der der New START-Vertrag ins Leben gerufen wurde.

Der neue START-Vertrag, der 2026 ausläuft, wird den heutigen Herausforderungen nur unzureichend gerecht, insbesondere Russlands beträchtlichem Arsenal mit kürzerer Reichweite und Chinas Nichtbeteiligung, so Miller, der betont, dass Abschreckung und nicht Parität entscheidend ist.

Er argumentiert, dass das US-Atomwaffenarsenal in der Lage sein sollte, auf das zu zielen, was seine autokratischen Gegner am meisten schätzen, d.h. die bürokratischen und unterstützenden Strukturen ihrer Regime, konventionelle und nukleare Streitkräfte und kriegsunterstützende Industrien, um eine Aggression zu verhindern.

Er plädiert für einen umfassenden Vertrag, der alle Nuklearwaffen umfasst und innerhalb der allgemeinen Grenzen Flexibilität zulässt, um sicherzustellen, dass die USA Bedrohungen wirksam abschrecken und die globale Stabilität erhalten können.