Kongress-Ermittlungen decken vertuschte Gain-of-Function-Forschung bei Mpox unter Faucis Leitung auf

Von Emily Kopp

Fast neun Jahre lang verheimlichte das Institut von Anthony Fauci Pläne zur Entwicklung eines pandemiefähigen Mpox-Virus mit einer Sterblichkeitsrate von bis zu 15 Prozent, wie Ermittler des Kongresses am Dienstag in einem neuen Bericht enthüllten.

Im Juni 2015 erhielt ein Wissenschaftler des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) vom Institutional Review Board der National Institutes of Health eine formelle Genehmigung für Experimente, mit denen ein Mpox-Virus mit hoher Übertragbarkeit und moderater Sterblichkeit entwickelt werden sollte.

Das NIAID – das Institut, dem Fauci fast vier Jahrzehnte lang vorstand und das den Großteil der staatlich finanzierten Gain-of-Function-Forschung finanziert – verheimlichte den Ermittlern des House Committee on Energy and Commerce im Verlauf einer 17 Monate dauernden Untersuchung die Genehmigung des Projekts.

Ein neuer Zwischenbericht beschreibt die Obstruktion und Geheimhaltung rund um den Mpox-Vorschlag als eine Fallstudie darüber, wie das Institut „die Überwachung von potenziell gefährlicher gain-of-function-Forschung überwacht und darüber Rechenschaft ablegt“.

Die Enthüllungen fallen in eine Zeit, in der man sich weltweit Sorgen darüber macht, ob die Coronavirus-Funktionserweiterungsforschung – d. h. Forschung, die zur Entwicklung von Krankheitserregern mit erhöhter Pathogenität oder Übertragbarkeit führen könnte – möglicherweise zur schlimmsten Pandemie seit einem Jahrhundert beigetragen hat.

Das Komitee untersucht in Zusammenarbeit mit dem House Committee on Oversight and Reform auch die vom NIAID am Wuhan Institute of Virology finanzierte Coronavirus-Funktionserweiterungsforschung und sieht sich bei dieser Untersuchung mit einer ähnlichen Blockade konfrontiert, so ein Mitarbeiter des Komitees.

Die mangelnde Transparenz des NIAID in Bezug auf das vorgeschlagene Mpox-Experiment seit fast einem Jahrzehnt untergräbt Faucis Zusicherungen bei einer Kongressanhörung in der vergangenen Woche, dass eine Verletzung der Biosicherheit im Wuhan-Labor nicht mit seinem ehemaligen Institut in Verbindung gebracht werden könne. Die Ermittler suchen weiterhin nach Unterlagen von EcoHealth Alliance, einem Auftragnehmer des NIAID, dessen Finanzierung kürzlich ausgesetzt wurde, weil er die nach Wuhan exportierten Coronavirus-Experimente nicht ordnungsgemäß beaufsichtigt hat.

Mpox, früher bekannt als Affenpocken, verursachte in den USA von August 2022 bis Februar 2023 einen öffentlichen Gesundheitsnotstand. Es ist in Afrika endemisch. Der tödlichere Klon zirkuliert in Zentralafrika (Klon I), während der leichter übertragbare Klon in Westafrika (Klon II) zirkuliert. Nach Angaben der Centers for Disease Control and Prevention hat Mpox in der Demokratischen Republik Kongo, wo Klade I vorherrscht, mehr als 20.000 Menschen infiziert und mehr als 1.000 Todesfälle verursacht – obwohl einige Experten glauben, dass dies eine Unterschätzung der tatsächlichen Fälle ist. Ein Stamm des Clade-II-Virus war für den amerikanischen Ausbruch verantwortlich.

Das Mpox-Experiment wurde erstmals im September 2022 in einem Artikel in Science veröffentlicht.

Bei dem vom Virologen Bernard Moss vom NIAID vorgeschlagenen Projekt würden Gene, die eine hohe Pathogenität verleihen, aus dem Clade-I-Virus in das besser übertragbare Clade-II-Virus gespleißt. Das neue „chimäre“ (kombinierte) Virus könnte eine Sterblichkeitsrate von bis zu 15 Prozent und eine Reproduktionszahl von 2,4 beibehalten, ein Maß für die Übertragbarkeit, das besagt, dass jede erkrankte Person im Durchschnitt bis zu 2,4 Personen anstecken könnte, was ihm ein pandemisches Potenzial verleiht.

Die Versuche des Ausschusses, mehr über das Experiment zu erfahren, wurden abgeblockt.

Das NIAID behauptet, das Experiment sei nie durchgeführt worden, hat aber laut dem Bericht des Ausschusses keine zeitnahen Dokumente zur Untermauerung dieser Behauptung vorgelegt, wie etwa E-Mails oder Labornotizen.

Das mangelnde Engagement des NIAID, der National Institutes of Health und des Department of Health and Human Services (Gesundheitsministerium) passt nicht zu der Behauptung, dass das Experiment nie durchgeführt wurde und dass es nichts zu verbergen gibt, so der Ausschuss.

Das HHS und das NIH haben die Ermittler des Kongresses fast anderthalb Jahre lang getäuscht und fälschlicherweise bestritten, dass Moss eine formelle Genehmigung für dieses Gain-of-Function-Experiment erhalten hatte.

Der Ausschuss begann seine Untersuchung im Oktober 2022, durfte aber erst im März 2024 wichtige Dokumente unter Ausschluss der Öffentlichkeit einsehen, die die formelle Genehmigung des Experiments durch das NIH bestätigten.

Der Ausschuss macht Beamte des NIAID verantwortlich, die den größten Teil der staatlich finanzierten Gain-of-Function-Forschung finanzieren, über das nötige Fachwissen verfügen und möglicherweise ihre Vorgesetzten im HHS und NIH getäuscht haben.

Monatelang hatten das NIAID und Moss dem Ausschuss berichtet, dass das Mpox-Experiment nicht vorangekommen sei und dass Moss mit dem Science-Reporter im Jahr 2022 einfach nur herumgesponnen habe, ohne ernsthafte Absichten.

Inmitten der Ermittlungen des Ausschusses wurde jedoch im Mai 2023 eine Genehmigung des Federal Select Agent Program für eine Chimäre, die sowohl Klade I als auch Klade II des Mpox-Virus enthielt, widerrufen.

Das NIAID täuschte auch Science und STAT News, indem es sagte, dass das Gain-of-Function Mpox Experiment nie genehmigt wurde, so der Ausschuss.

Die Berater des Ausschusses sagen, dass sie weiterhin auf volle Rechenschaftspflicht und Transparenz drängen werden und hoffen auf einen Kulturwandel beim NIAID weg von der Geheimhaltung unter neuer Führung.

Fauci ging nach 38 Jahren als Leiter des NIAID im Dezember 2022 in den Ruhestand; Jeanne M. Marrazzo ist nun Direktorin des Instituts. Der ehemalige NIH-Direktor Francis Collins ging im Dezember 2021 in den Ruhestand; Monica Bertagnolli ist nun Direktorin des NIH.

Die Enthüllungen kommen auch inmitten einer Debatte über die Zukunft der Regulierung der Gain-of-Function-Forschung.

Die im vergangenen Monat vom Büro für Wissenschafts- und Technologiepolitik des Weißen Hauses vorgestellte neue Politik sieht eine weitgehende Selbstregulierung vor und überträgt die Verantwortung für eine verstärkte Regulierung den Forschern und Fördereinrichtungen wie dem NIAID.

Die überwiegende Mehrheit der Gain-of-Function-Forschung, die epidemie- und pandemiefähige Viren hervorbringen könnte, wird nach Ansicht des Ausschusses wahrscheinlich von einer strengeren Prüfung im Rahmen der neuen Protokolle ausgenommen werden.

Viele der weltweit bekanntesten Virologen haben die Theorie, dass die COVID-19-Pandemie durch einen Laborunfall ausgelöst worden sein könnte, als Verschwörungstheorie abgetan und sich an der Vorstellung gestört, dass die Arbeit von einer externen Behörde geregelt, der Öffentlichkeit vorgelegt oder überhaupt nicht weiterverfolgt werden sollte.

Diese Kultur erstreckt sich auch auf das NIAID, so die Ermittler des Ausschusses, die auch aufgedeckt haben, dass hochrangige Verwaltungsbeamte möglicherweise illegal die Bundesgesetze zur Aufbewahrung von Unterlagen und zur Transparenz umgangen haben.

Ein Berater des Ausschusses äußerte die Befürchtung, dass das NIAID unzulässigen Einfluss auf das OSTP ausübte, um den Laissez-faire-Status quo zu erhalten.

„Die neue OSTP-Politik überträgt weiterhin den finanzierenden Agenturen, wie dem NIAID, die Hauptverantwortung für die Aufsicht über GOFROC- und DURC-Experimente mit potenziell gefährlichen Krankheitserregern“, heißt es im Bericht des Ausschusses. „In fast jedem anderen wissenschaftlichen Bereich oder in der Industrie würde diese Regelung sofort als Interessenkonflikt erkannt werden und eine unabhängige Überprüfung und Aufsicht erfordern.

Zu den im Bericht des Ausschusses vorgeschlagenen politischen Verbesserungen gehören die Kodifizierung der öffentlichen Mitwirkung durch ein gemeinschaftliches Aufsichtsgremium, das bereits für Hochsicherheitslaboratorien der Stufe 4 existiert, sowie die Verlagerung der endgültigen Genehmigung für Gain-of-Function-Forschung aus dem NIAID.

Nach Angaben der National Academies of Sciences, Engineering and Medicine gibt es derzeit weniger als 100 Labors, die in der Lage sind, Orthopoxviren wie Mpox und Pocken von Grund auf zu züchten, doch könnte sich die Zahl der Labors deutlich erhöhen, wenn sich die DNA-Synthese- und Engineering-Techniken verbessern und billiger werden.