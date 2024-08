Durchgesickerte israelische Dokumente enthüllen Bemühungen zur Umgehung des Gesetzes über die Lobbyarbeit ausländischer Vertreter

Von Lee Fang und Jack Poulson

Der frühere Chefsyndikus des Demokratischen Nationalkomitees hat die israelische Regierung heimlich beraten, wie sie die FARA-Registrierung ihres Propagandaprogramms in den USA umgehen kann.

Foto: Der israelische Minister für Diaspora-Angelegenheiten, Amichai Chikli, während eines Interviews für Europa Press. (Foto: Carlos Lujan/Europa Press via Getty Images)

Diese Untersuchung wurde in Zusammenarbeit mit The Guardian durchgeführt . Dieser Bericht stützt sich auf unsere Untersuchungen vom 24. Juni und 11. Juli über verdeckte israelische Regierungseinflüsse.



Die israelische Regierung suchte Rechtsbeistand für ein US-Bundesgesetz, das die Offenlegung von Lobbying-Kampagnen mit ausländischer Unterstützung vorschreibt, weil sie befürchtete, dass die zunehmende Durchsetzung des Gesetzes amerikanische Gruppen, die mit der israelischen Regierung zusammenarbeiten, in die Enge treiben könnte, wie aus durchgesickerten Dokumenten hervorgeht, die der Guardian einsehen konnte.

E-Mails und juristische Vermerke, die aus einem Hack des israelischen Justizministeriums stammen, zeigen, dass Beamte befürchteten, israelische Lobbyarbeit in den USA könnte das US-Gesetz über ausländische Agenten auslösen. Die Dokumente zeigen, dass Beamte vorschlugen, eine neue amerikanische Non-Profit-Organisation zu gründen, um Israels Aktivitäten in den USA fortzusetzen und gleichzeitig eine Prüfung nach dem Gesetz zu vermeiden.

In einem juristischen Strategie-Memo vom Juli 2018 wird darauf hingewiesen, dass die Einhaltung des Foreign Agents Registration Act (FARA) dem Ruf mehrerer amerikanischer Gruppen schaden würde, die von Israel finanziert und geleitet werden, und sie zwingen würde, strenge Transparenzanforderungen zu erfüllen. In einem separaten Memo wurde darauf hingewiesen, dass Spender keine Gruppen finanzieren wollen, die unter FARA registriert sind.

FARA verlangt, dass Personen, die im Auftrag einer ausländischen Regierung arbeiten, sich beim US-Justizministerium als ausländische Agenten registrieren lassen.



In der Auflistung der Gründe für die Umgehung von FARA heißt es, dass das Gesetz die registrierten Personen dazu zwingt, „jedes Stück ‚Propaganda‘, das an zwei oder mehr Parteien in den USA verteilt wird, mit einem Haftungsausschluss zu versehen, der besagt, dass es von einem ausländischen Agenten geliefert wurde, und dann innerhalb von 48 Stunden eine Kopie der ‚Propaganda‘ an das US-Justizministerium zu übermitteln“.



Um eine FARA-Registrierung und die damit verbundene Stigmatisierung und Prüfung zu vermeiden, schlugen die Rechtsberater vor, die Gelder über eine dritte amerikanische gemeinnützige Organisation zu leiten.

Liat Glazer, damals Rechtsberaterin im israelischen Ministerium für strategische Angelegenheiten, schreibt, dass die gemeinnützige Organisation zwar nicht formell von Israel aus verwaltet würde, aber „wir über Mittel zur Überwachung und Verwaltung verfügen werden“ – zum Beispiel durch die Vergabe von Zuschüssen und „informelle Koordinierungsmechanismen“ einschließlich „mündlicher Treffen und Aktualisierungen“.

Die Diskussionen um die Umgehung von FARA konzentrierten sich auf eine „PR-Kommandoeinheit“, die 2017 vom israelischen Ministerium für strategische Angelegenheiten gegründet wurde, um das Image Israels im Ausland zu verbessern. Die Gruppe, eine öffentlich-private Partnerschaft, war ursprünglich unter dem Namen „Kela Shlomo“ (was übersetzt „Salomons Schleuder“ bedeutet) bekannt, bevor sie 2018 in „Concert“ und 2021 in „Voices of Israel“ umbenannt wurde. Ursprünglich bestand ihre Aufgabe darin, die BDS-Bewegung zu untergraben, die sich mit Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionskampagnen gegen die Politik Israels gegenüber den Palästinensern wendet.



Im Laufe ihrer Geschichte hat die Gruppe amerikanische Non-Profit-Organisationen unterstützt, die sich für Anti-BDS-Gesetze einsetzen, und Kampagnen koordiniert, um gegen pro-palästinensische Aktivitäten auf US-Campus zu protestieren.

Die E-Mails und Dokumente wurden von Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets) veröffentlicht, einer in den USA ansässigen Non-Profit-Organisation, die in den letzten Jahren für die Verbreitung einer Reihe hochkarätiger Hacks verantwortlich war. Die ursprüngliche Quelle der Dokumente war eine Gruppe, die sich „Anonymous for Justice“ nennt, ein selbsternanntes „Hacktivisten-Kollektiv“, das im April bekannt gab, dass es in das israelische Justizministerium eingedrungen war und Hunderte von Gigabyte an Daten abgerufen hatte.

Das Sicherheitslabor von Amnesty International analysierte den Datensatz und „stellte fest, dass die Dateien mit einem Hack-and-Leak-Angriff auf eine Reihe von E-Mail-Konten übereinstimmen“. Die Gruppe sagte, dass es nicht möglich war, die Authentizität der E-Mails kryptografisch zu überprüfen, da wichtige E-Mail-Metadaten von den Hackern in einem Vorverarbeitungsschritt vor der Veröffentlichung entfernt wurden.

Sie fügten hinzu: „Technische Indikatoren in anderen Dateien aus dem Leck, einschließlich einer Stichprobe von PDFs und Microsoft-Word-Dokumenten, die von Amnesty International überprüft wurden, zeigten keine offensichtlichen Anzeichen von Manipulationen.“

Frühere Berichte im Guardian über das gehackte Archiv enthüllten, dass die israelische Regierung versucht hat, eine Klage von WhatsApp gegen die berüchtigte Spionagefirma NSO Group zu vereiteln. Nach dem Leck verhängte Israel eine Nachrichtensperre, um zu verhindern, dass die Dokumente veröffentlicht werden.



Anfang dieses Jahres berichtete der Guardian exklusiv, dass Voices of Israel kurz nach Ausbruch des Gaza-Krieges nach den Terroranschlägen der Hamas vom 7. Oktober 2023 neu gestartet wurde. Amichai Chikli, der Likud-Minister für Diaspora-Angelegenheiten, der die jüngste Version des Projekts beaufsichtigt, teilte der Knesset mit, dass die Gruppe gegen amerikanische Studenten, die gegen den Gaza-Krieg protestieren, „in die Offensive“ gehen wolle.



Die verstärkte Besorgnis über FARA im Jahr 2018 wurde zum Teil durch eine Reihe von Vollstreckungsmaßnahmen gegen Beamte der Trump-Administration wegen nicht registrierter Lobbyarbeit für ausländische Interessen ausgelöst.

Das israelische Rechtsmemo vom Juli 2018 stellte fest, dass „FARA in der Vergangenheit auf Länder angewandt wurde, die den USA feindlich gesinnt waren“, wie Russland und Pakistan. Glazer warnte, dass die neue Atmosphäre der Durchsetzung angesichts der Beziehungen zwischen Premierminister Benjamin Netanjahu und Trump zu einer formellen Untersuchung durch das US-Justizministerium führen könnte.

Wie aus den Dokumenten hervorgeht, beauftragte die israelische Regierung Sandler Reiff, eine prominente Anwaltskanzlei für Wahl- und Wahlkampfrecht in Washington D.C., mit der Analyse der FARA-Risiken, die von Concert und anderen israelischen Bemühungen zur Beeinflussung der amerikanischen Politik und Meinung ausgehen. Die beiden Hauptansprechpartner für den Auftrag waren Joseph E. Sandler, der ehemalige Chefsyndikus des Demokratischen Nationalkomitees, und Joshua I. Rosenstein, ein viel zitierter Experte für FARA.

In einem weiteren Memo aus dem Jahr 2018, das eine von der damaligen stellvertretenden Generalstaatsanwältin Dina Zilber geführte Diskussion zusammenfasst, wird festgestellt, dass FARA aufgrund der Ermittlungen gegen Donald Trump und Beamte in seiner Regierung, die verdächtigt werden, als ‘ausländische Agenten’ für die russische Regierung zu arbeiten, zunehmend in den Fokus der Öffentlichkeit gerät .”

Das Dokument verweist auf Ratschläge von hochrangigen israelischen Beratern, die behaupten, dass „Spender nicht daran interessiert sind, an Gruppen zu spenden, die unter FARA registriert sind“. In dem Memo wird empfohlen, eine neue amerikanische gemeinnützige Organisation zu gründen, über die Kela Shlomo / Concert Gelder einfließen lassen könnte, um auf diese Weise eine Distanz zwischen US-amerikanischen gemeinnützigen Organisationen und der israelischen Regierung zu schaffen – obwohl der Leiter der gemeinnützigen Organisation auch in der Führung von Kela Shlomo mitarbeiten würde.

Es wird auch auf die potenziellen Nachteile der Schaffung eines solchen amerikanischen Mittlers hingewiesen: sowohl eine schwächere Kontrolle der israelischen Regierung über eine solche Gruppe als auch ein Mechanismus, der als das interpretiert werden könnte, was er ist: ein Versuch, das FARA zu umgehen.

Die Dokumente verweisen auf die Bedenken von US-Gruppen, die FARA-Durchsetzung auszulösen, Bedenken, die nach Aussage von Beamten ihre Fähigkeit, in den USA Lobbyarbeit zu betreiben, behinderten.

Im Jahr 2018 berichtete das Nachrichtenmagazin The Forward, dass mehrere jüdisch-amerikanische Organisationen eine Finanzierung durch Concert aufgrund von Bedenken wegen des FARA-Risikos abgelehnt hatten.

In Glazers E-Mail vom Dezember 2019 wies sie darauf hin, dass, wenn bekannt würde, dass Israel Rechtsberatung zu FARA in Anspruch genommen hat, dies „zu Behauptungen führen könnte, dass der Staat Israel sich in unzulässiger Weise in US-Angelegenheiten einmischen will, und eine öffentliche Debatte über ein sensibles Thema in den Beziehungen zwischen Israel und den USA auslösen könnte.“

Um die möglichen Folgen für die Öffentlichkeitsarbeit zu vermeiden, drängte Glazer darauf, die Beauftragung der amerikanischen Anwaltskanzlei Sandler Reiff durch die israelische Regierung geheim zu halten. „Die Offenlegung des Namens der Anwaltskanzlei könnte die gesamte Beziehung zunichte machen“, warnte sie, “denn soweit ich weiß, wurde mit ihnen vereinbart, dass die Zusammenarbeit mit Israel nicht offengelegt wird.

Mehrere Memos und E-Mails zeigen, dass Sandler Reiff FARA-bezogene Fragen von 2018 bis mindestens 2022 analysierte. Sandler und Rosenstein reagierten nicht auf Bitten um eine Stellungnahme.



Brigadegeneral Sima Vaknin-Gill, ein ehemaliger Geheimdienstoffizier und ehemaliger militärischer Chefzensor der israelischen Verteidigungskräfte, der eng in die Gründung von Kela Shlomo involviert war, wurde in viele der E-Mails kopiert und in Schlüsseldokumenten zur Umgehung von FARA genannt.

Vaknin-Gill ist heute Vorstandsmitglied der in Kansas ansässigen gemeinnützigen Organisation Combat Antisemitism Movement (CAM). Die CAM wurde ein Jahr nach dem Vorschlag des Ministeriums für strategische Angelegenheiten, in dem Vaknin-Gill als Generaldirektor tätig war, gegründet, das FARA-Risiko durch die Gründung einer von Concert finanzierten amerikanischen gemeinnützigen Organisation zu mindern.

Die CAM hat öffentlich bekannt gegeben, dass sie ein Partner sowohl von Concert als auch vom israelischen Ministerium für Diaspora-Angelegenheiten ist, aber die Organisation hat Anfragen von Journalisten abgelehnt, ihre Geldgeber offen zu legen. Auf Anfrage erklärte die CAM, dass sie „weder von der israelischen Regierung gegründet wurde noch von ihr beeinflusst wird“ und betonte, dass die CAM „eine globale interreligiöse Koalition ist, die über 850 Partnerorganisationen vereint“.

„Wenn es eine absichtliche Bemühung von israelischen Regierungsvertretern gibt, die amerikanische Politik und/oder die öffentliche Meinung über auswärtige Angelegenheiten zu beeinflussen“, bemerkte Craig Holman, ein Lobbying-Experte bei Public Citizen, “würde dies einen FARA-Verstoß darstellen, nicht nur durch die US-Agenten im Dienste der israelischen Regierung, sondern auch durch jede Person oder gemeinnützige Organisation in den USA, die ein wissentlicher Teilnehmer ist.“

Glazer, der Autor eines der FARA-Memos, der an der Organisation mehrerer Treffen zu diesem Thema beteiligt war, verließ 2021 die Regierung und wechselte zu Google als einer der Lobbyisten des Unternehmens in Israel. Glazer reagierte nicht auf eine Anfrage von Google nach einer Stellungnahme.

Die Geheimniskrämerei um die auf die USA ausgerichteten Lobbykampagnen des Ministeriums für strategische Angelegenheiten wurde von israelischen Nachrichtenagenturen, insbesondere von der unabhängigen Medienaufsichtsbehörde Seventh Eye, durch Anfragen zur Informationsfreiheit in Frage gestellt. Nach jahrelangen abgelehnten Anträgen setzten sich die Redaktionen schließlich durch und erhielten vom Ministerium eine Reihe von konzertbezogenen Finanzierungsunterlagen.

Aus den Dokumenten ging hervor, dass Kela Shlomo / Concert Zuschüsse an mehrere amerikanische Interessengruppen, darunter christlich-zionistische Organisationen wie Christians United for Israel und die Israel Allies Foundation, vergeben hat. Letztere war an der Verabschiedung von Anti-BDS-Gesetzen beteiligt, die Amerikanern bestimmte Formen des Boykotts gegen die israelische Regierung unter Strafe stellen.

Im Jahr 2018 genehmigte das israelische Ministerium für strategische Angelegenheiten außerdem einen Zuschuss in Höhe von 445.000 US-Dollar für das Institute for the Study of Global Antisemitism and Policy (ISGAP), was etwa 80 % des von der Organisation angegebenen Jahresbudgets ausmachte. Die gemeinnützige Organisation bestritt zunächst den genauen Betrag, räumte aber auf Nachfrage von The Forward die Unterstützung der israelischen Regierung ein. Das FARA sieht eine Ausnahmeregelung für „akademische“ Projekte vor, die keine politischen Aktivitäten beinhalten.



Letztes Jahr trat Vaknin-Gill, der israelische Geheimdienstoffizier, der an der Gründung von Kela Shlomo / Concert und den Diskussionen über die Umgehung der FARA-Registrierung beteiligt war, ISGAP als Geschäftsführer bei.

ISGAP hat in den letzten Monaten seine Rolle als Fürsprecher ausgebaut. Der Gruppe ist es zu verdanken, dass sie die umstrittene Kongressanhörung mit den Präsidenten der Eliteuniversitäten im Dezember 2023, die dem Rücktritt der Präsidentin der Harvard University, Claudine Gay, vorausging, beeinflusst hat. In den letzten Monaten hat sich ISGAP regelmäßig mit führenden Vertretern des Kongresses getroffen, da die Gruppe Ermittlungen gegen pro-palästinensische Studentendemonstranten gefordert hat.

In einer weiteren E-Mail zu diesem Thema, die im Dezember 2019 verschickt wurde, betonte Glazer die Notwendigkeit, eine Lösung zu finden, die die Bedenken amerikanischer Gruppen im Zusammenhang mit FARA ausräumt.

„Es gab in der Vergangenheit bereits Anfragen des US-Justizministeriums an eine Reihe von pro-israelischen Organisationen“, heißt es in der E-Mail. „Das Ministerium sieht sich bereits mit echten Herausforderungen bei der Zusammenarbeit mit Gruppen in den USA konfrontiert, und dies könnte den verschiedenen Gruppen schaden, die bereit sind, mit dem Ministerium oder mit Concert zusammenzuarbeiten, und letztlich die Aktivitäten des Büros im Umgang mit dem Phänomen der Delegitimierung und des Boykotts beeinträchtigen.“