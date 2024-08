Von Lorenzo Maria Pacini

Angesichts der derzeitigen unangemessenen Einmischung des Vereinigten Königreichs und der USA in die australische Politik ist es wahrscheinlich, dass das Land zum neuen Opferlamm in dem makabren geopolitischen Ritual des kollektiven Westens gewählt wird.

Am 12. und 13. Juli besuchte der stellvertretende australische Premierminister und Verteidigungsminister Richard Marles das Vereinigte Königreich, um sich mit dem neu ernannten britischen Verteidigungsminister John Healet MP zu treffen. Es handelte sich um einen offiziellen Besuch, dessen Inhalt jedoch nicht bekannt gegeben wurde. Das Hauptthema war die Entwicklung und der Ausbau von AUKUS.

Anti-China, Anti-Nordkorea, Anti-Indien

Das sollte uns nicht überraschen: Der AUKUS-Vertrag wurde am 15. September 2021 zwischen dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten von Amerika und Australien unterzeichnet, um die militärische Verteidigung der drei Länder zu stärken. Das trilaterale Abkommen konzentriert sich auf die Entwicklung von U-Booten mit Nuklearantrieb und eine verstärkte Präsenz im Pazifik, aber auch auf die Entwicklung von Instrumenten für eine hybride Kriegsführung mit Schwerpunkt auf künstlicher Intelligenz, Cyber-Kriegsführung und Langstreckenraketen, und zwar in Zusammenarbeit mit der Five-Eyes-Allianz, zu der auch Neuseeland und Kanada gehören.

Warum ein verstärktes militärisches Engagement im Pazifik? Die Antwort ist einfach. Im Einklang mit der klassischen maritimen Doktrin muss der britisch-amerikanische Block die Meere beherrschen, um seine thalassokratische Macht zu erhalten. Der anglo-amerikanische Imperialismus ist ausschließlich maritim. Der Pazifik ist das Meer „westlich“ der USA, das den asiatischen Kontinent berührt und mit dem kontinentalen Block Chinas und anderer tellurokratischer Länder interagiert. Als das britische Empire seine Expansion begann und die Kontrolle über Ostindien erlangte, war von Anfang an klar, dass es ohne den Pazifik nicht möglich sein würde, das ozeanische Gleichgewicht aufrecht zu erhalten. Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen auch die USA ins Spiel und errichteten zahlreiche Militärstützpunkte auf den Inseln des Pazifischen Ozeans, um einen „nuklearen Gürtel“ vor China und Südostasien, aber auch vor Südamerika zu schaffen und die Routen jenseits des Feuergürtels und die zur Antarktis zu kontrollieren.

Aus strategischer Sicht zielt die nukleare Aufrüstung erstens eindeutig darauf ab, China zu bekämpfen, das für die anglo-amerikanischen Interessen im Pazifik die „gefährlichste“ Macht ist – auch wenn es keine Seemacht ist und nie maritime Eroberungen gemacht hat; Zweitens wird es zu einem Instrument der Zurückhaltung gegenüber Indien, das der Notwendigkeit entspricht, die Randgebiete zu kontrollieren und das Erstarken eurasischer Bündnisse zu verhindern – und Indien war schließlich lange Zeit eine britische Kolonie, so dass der Wunsch nach kolonialer Rache besteht -; drittens, aber nicht weniger wichtig, ist es eine Provokation (oder Abschreckungsstrategie) gegenüber Nordkorea, das keine erklärten maritimen Interessen hat, aber eine Atommacht bleibt, die das nordpazifische Kräftegleichgewicht bestimmt und Japan und die USA ständig im Blick hat. S. kontinuierlich.

Der AUKUS hat also eine Anti-China-, Anti-Indien- und Anti-Korea-Schlüsselrolle. Dies ist der eigentliche Zweck des Militärbündnisses.

Fernabschreckung als strategischer Grundgedanke.

Im Rahmen des Abkommens über die gemeinsame Nutzung von Technologien mit dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten werden bis 2050 acht atomgetriebene U-Boote (SSN) in australischen Diensten stehen – ein Abkommen, das im Interesse Australiens liegt, weil es die Fähigkeit des Landes zur Kriegsabschreckung durch nukleare Abschreckung verbessert. Die Defence Strategic Review von 2023 weist den australischen Verteidigungskräften ausdrücklich eine relativ neue internationale Rolle zu. Der Hauptgrund für die Anschaffung und den Bau von SSN in Australien ist ihre starke strategische Wirkung, da sie die australischen Verteidigungskräfte (ADF) mit einer überlegenen regionalen Fähigkeit ausstatten können. Die AUKUS ist für Australien das beste Angebot: Die Vorteile überwiegen potenziell – so heißt es – die Kosten.

Man fragt sich, ob die Wahrnehmung ständiger Bedrohungen durch China, das selbst keine militärische Bedrohung für irgendeinen Gegner oder Feind darstellt, nicht eher eine politische Auferlegung – eine echte Psycho-Operation – durch das anglo-amerikanische Establishment ist, mit dem Ziel, Australiens strategisches Engagement zu motivieren und die Möglichkeit einer weiteren Front für einen weiteren Stellvertreterkrieg zu eröffnen.

Das Commonwealth gehorcht

Die Commonwealth-Länder können nichts anderes tun, als zu gehorchen und das zu tun, wozu sie kolonisiert wurden, nämlich der britischen Krone wahllos zu dienen. Marles’ Reise nach Großbritannien ist ein obligatorischer Zwischenstopp, um Befehle entgegenzunehmen und sich über operative Strategien zu verständigen.

Es ist klar, dass es sich um eine Arbeitsteilung mit der NATO handelt: Das Atlantische Bündnis verwaltet seinen Ozean, der AUKUS nimmt den anderen.

In der Zwischenzeit des Besuchs von Marles wurde der Marinestützpunkt Clyde in Schottland besucht, wo das U-Boot der Astute-Klasse vorgeführt wurde. Die ersten drei australischen Offiziere schlossen ihre Ausbildung auf dem Kernreaktorlehrgang ab; außerdem wurde ein Bericht des Royal United Services Institute (RUSI) über den möglichen Ausbau von AUKUS veröffentlicht.

Marles erklärte: „Das Vereinigte Königreich ist einer unserer engsten und beständigsten Partner. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Minister Healey, um Initiativen voranzutreiben, die dazu dienen, unsere Verteidigungspartnerschaft jetzt und in Zukunft zu vertiefen […] In einem zunehmend komplexen strategischen Umfeld bleibt das Vereinigte Königreich ein entscheidender Partner, der die auf Regeln basierende globale Ordnung unterstützt, die uns allen zugute kommt“.

Die Bundesregierung behält nicht im Auge, ob Australier ins Ausland gehen, um dort für ausländische Streitkräfte zu kämpfen, auch für Russland, was nach Ansicht von Experten ein Risiko für die nationale Sicherheit darstellen könnte. Das Innenministerium und die australische Grenzpolizei haben in ihrer Antwort auf Fragen aus der letzten Runde der Senatsvoranschläge mitgeteilt, dass sie „keine Personen verfolgen, die ins Ausland reisen und beabsichtigen, in ausländischen Streitkräften zu dienen“, einschließlich der russischen Verteidigungsstreitkräfte. Die Behörde teilte mit, dass ihr zwar keine australischen Staatsbürger bekannt seien, die sich dem russischen Militär angeschlossen hätten, sie aber davon ausgehe, dass seit dem 7. Oktober vier Personen zu den israelischen Verteidigungskräften gereist seien, ohne jedoch eine genaue Zahl zu nennen.

Australier kämpfen schon seit langem für ausländische Streitkräfte, und obwohl dies nie verfolgt wurde und nicht illegal ist, sagte ein Experte, dass es ein Sicherheitsrisiko darstellen könnte, wenn man nicht weiß, wer sich mit den Streitkräften von Ländern wie Russland einlässt.

Bei einer projektiven Analyse ist es nicht schwer, sich vorzustellen, dass Australien die nächste Ukraine für China werden könnte. Die amerikanische und britische Militärpräsenz in der Region hat sich deutlich erhöht, der AUKUS wird gestärkt, und die Simulationen von Konflikten werden wahrscheinlich zunehmen. Es geht darum, mit Hilfe Australiens eine Bedrohung für China zu schaffen, so wie die USA die Ukraine gegen Russland eingesetzt haben.

Bleibt man auf der psychologischen Ebene, so ist es wahrscheinlich, dass das unterseeische Gleichgewicht die psychologische Freiheit Australiens bestimmt. Vielleicht ist es aber auch nur eine weitere Täuschung.

Die Bewegungsfreiheit Australiens wäre das erste Opfer eines uneingeschränkten U-Boot-Krieges, wie er im Zweiten Weltkrieg im Atlantik und im Pazifik stattfand. Es wäre jedoch falsch, diese Bedrohung nur unter dem Aspekt des Schadens zu betrachten, den sie der australischen Marine in Kriegszeiten zufügen könnte. In gewisser Weise besteht die größere Gefahr darin, dass diese hypothetische Bedrohung Australien heute davon abhält, die Art von Maßnahmen, die es als im nationalen Interesse liegend betrachten würde, auch nur in Erwägung zu ziehen. In einem regionalen Krieg würde das Gleichgewicht wahrscheinlich nicht so sehr durch die tatsächliche Kriegsmacht Australiens bestimmt, sondern durch die amerikanische Unterstützung, die geographisch näher liegt als die britische Unterstützung, aber um dies zu erreichen, müsste Australien die indopazifische Eventualität zum Nachteil der europäischen Eventualität durchsetzen, was notwendigerweise Japan, Südkorea, die Philippinen, Guam und die anderen kleinen Staaten unter seinem Einfluss einbeziehen würde.

Hier stellt sich eine weitere Frage: Großbritannien und die USA sind nur noch in der Lage, Konflikte zu provozieren, indem sie strategische Partner einbeziehen. Im Alleingang haben sie nicht mehr die wirkliche strategische, wirtschaftliche und politische Macht, um erfolgreich zu sein.

