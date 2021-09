Die USA wollen ein QUAD bauen, das niemand will

Von Salman Rafi Sheikh: Er ist Forschungsanalyst für internationale Beziehungen und die Außen- und Innenpolitik Pakistans, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Wenn die USA während des Kalten Krieges die Welt in eine westlich-kapitalistische „freie“ und eine östlich-kommunistische „enge“ Welt aufteilten, um sich selbst als Verfechter der „freien“ Welt darzustellen, so verwendet auch der „Kalte Krieg 2.0“ dieselben Axiome, um China als das Paradebeispiel für die „enge“ Welt zu bezeichnen, die die QUAD-Länder unter Führung der USA durchbrechen müssen, um einen „freien“ Indo-Pazifik zu schaffen. Obwohl Biden kürzlich in seiner Rede vor der UN-Generalversammlung mit Nachdruck erklärte, dass die USA keinen Kalten Krieg anstreben, ist die antichinesische Ausrichtung, die die USA durch Abkommen wie das kürzlich enthüllte AUKUS aufzubauen und zu militarisieren versuchen, ein Zeichen für eine globale Haltung, die durch eine Art globalen Machtwettbewerb untermauert wird, der den Kalten Krieg kennzeichnete. Indem sie gegenüber China einen starken Ton anschlagen, scheinen die von Biden geführten USA eine Sprache zu entwickeln, die sie auch in der Kommunikation mit den ASEAN-Staaten/Südostasien verwenden können, um deren Unterstützung als US-Verbündete gegen China zu gewinnen.

In der von der QUAD herausgegebenen gemeinsamen Erklärung heißt es, dass sich die Mitgliedsländer zu einer Region verpflichten, die eine Grundlage für unsere gemeinsame Sicherheit und unseren gemeinsamen Wohlstand ist – ein freier und offener Indopazifik, der auch inklusiv und widerstandsfähig ist“, und weiter: Gemeinsam verpflichten wir uns erneut, eine freie, offene, auf Regeln basierende Ordnung zu fördern, die im Völkerrecht verwurzelt ist und sich nicht durch Zwang einschüchtern lässt, um Sicherheit und Wohlstand im Indopazifik und darüber hinaus zu stärken“.

Speziell an die ASEAN gerichtet, heißt es in der Erklärung: „Wir bekräftigen unsere nachdrückliche Unterstützung für die Einheit und Zentralität der ASEAN und für den Ausblick der ASEAN auf den Indopazifik, und wir unterstreichen unser Engagement für die Zusammenarbeit mit der ASEAN und ihren Mitgliedstaaten – dem Herzstück der indopazifischen Region – auf praktische und integrative Weise.“

Auch wenn China in der Erklärung nicht direkt erwähnt wurde, zeigt der Schwerpunkt der QUAD auf Südostasien, dass die Gruppe versucht, China direkter als bisher ein Gegengewicht zu bieten.

Mehr Rhetorik als Taten

Bei näherer Betrachtung der QUAD wird jedoch deutlich, dass das so genannte erste „historische“ Treffen der QUAD-Führer nicht über sehr allgemeine Beteuerungen und Verpflichtungen hinausging. Das Fehlen jeglicher konkreter Schritte führt nicht nur dazu, dass die QUAD weiterhin eine Gruppe ohne interne strategische Einheit bleibt, sondern zeigt auch, dass die Mitgliedsländer, obwohl sie ihre eigenen Sorgen gegenüber China haben, weiterhin davor zurückschrecken, auf den US-Zug aufzuspringen, um ihre Angelegenheiten mit China zu regeln.

Der einzige praktische Schritt, den die QUAD laut der Erklärung unternommen hat, ist das „Quad Fellowship“, ein Bildungsprogramm, das „100 Stipendien für führende Absolventen in den Bereichen Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik aus unseren vier Ländern bereitstellen wird.“

Über dieses Stipendium hinaus zeigt selbst ein flüchtiger Blick auf die Erklärung die rhetorische Verpflichtung dieser Länder, einige Schritte in der Zukunft zu unternehmen. Die meisten QUAD-Mitglieder teilen nämlich nicht die Notwendigkeit der USA, eine Außenpolitik zu entwickeln, um sich nach der demütigenden Niederlage in Afghanistan in der Welt zu verankern. Daher gibt es nicht viele Staaten, die sich von den USA gerne in ein Bündnis zwingen lassen, das sie nicht brauchen.

So ist die Reaktion auf den kürzlich angekündigten AUKUS bezeichnend. Indonesien, das die Australier als ihren wichtigsten Sicherheitspartner bezeichnen, äußerte sich sehr besorgt über das Abkommen und erklärte, das Land sei „zutiefst besorgt über das anhaltende Wettrüsten und die Machtprojektion in der Region“. Der malaysische Premierminister Ismail Sabri Yaakob erklärte am Freitag gegenüber dem australischen Premierminister Scott Morrison, dass AUKUS möglicherweise andere Mächte zu einem aggressiveren Vorgehen provozieren könnte, insbesondere in der Region des Südchinesischen Meeres“. Der philippinische Verteidigungsminister Delfin Lorenzana betonte die neutrale Haltung seines Landes zu AUKUS und erklärte, Manila wolle gute bilaterale Verteidigungsbeziehungen zu allen Ländern in der Region unterhalten.

Der Mangel an Enthusiasmus, der nach wie vor für die QUAD kennzeichnend ist, ist nicht nur darauf zurückzuführen, dass die meisten Länder keine Partner der USA in ihrem „Kalten Krieg 2.0“ werden wollen, sondern auch darauf, dass die Mitgliedsländer aufgrund fehlender Visionen nicht in der Lage sind, sich die potenziellen oder realen Vorteile vorzustellen, die ihnen die Gruppierung im Hinblick auf ihre eigenen nationalen Interessen bieten kann.

Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die USA versuchen, eine bipolare Politik zu konzipieren und umzusetzen, während die Welt bereits multipolar geworden ist. Die Europäische Union macht zunehmend eine Politik, die nicht mit der der USA übereinstimmt. Sie verfügt über eine eigene Strategie für die Zusammenarbeit im indopazifischen Raum, was bedeutet, dass die Länder in der Region eine Vielzahl von Möglichkeiten haben, um ihre Brücken zu bauen. Für sie sind die USA nicht die einzige Option. Abgesehen von der EU verfügt die ASEAN über eigene regionale Mechanismen sowie über solide bilaterale Vereinbarungen mit China zur Lösung von Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse oder Konflikten.

Ein weiterer wichtiger Grund für das mangelnde Interesse der Mitgliedsländer an der QUAD ist, dass die Gruppierung keinen Plan für ein wirtschaftliches Engagement im indopazifischen Raum hat, geschweige denn eine glaubwürdige Verpflichtung. Die Betonung liegt auf der Aufrechterhaltung eines „freien“ indopazifischen Raums und damit auf einem militaristischen Ansatz, der im krassen Gegensatz zu Chinas Gürtel- und Straßeninitiative (BRI) und der Regionalen umfassenden Wirtschaftspartnerschaft (RCEP) steht, dem größten jemals unterzeichneten Handelsabkommen der Geschichte. Der militaristische Ansatz der USA, der aus dem AUKUS hervorgeht, ist kaum ein Abkommen, das die ASEAN gerne kaufen würde, um ihre Interessen zu sichern, denn unabhängig von der Art ihrer Beziehungen zu China droht ihnen kein chinesischer Militärschlag. Die ASEAN wie auch andere Länder wie Indien haben keine übergeordneten Gründe, die Temperatur in der Region zu erhöhen, indem sie sich formell mit einer Gruppierung verbünden, die genau das anstrebt: den Konflikt zu militarisieren.