In dem Maße, in dem die „einheitsstiftende und regierende“ Rolle der USA im Nahen Osten abnimmt, beginnen die führenden Länder der Region, ihre Beziehungen zueinander anzupassen und sich unter anderem stärker in den Kampf um Einfluss und Ressourcen einzubringen.

Bis vor kurzem gehörten die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) zum sunnitischen Lager der Golfmonarchien (VAE, KSA, Katar, Oman, Bahrain, Kuwait), die traditionell mit dem schiitischen Iran, dem politischen Islam der Türkei und der israelischen Vorherrschaft um die Vorherrschaft im Nahen Osten konkurrierten. Die Schwächung der amerikanischen Hegemonie in der Welt zwingt jedoch viele Länder dazu, eine aktive und unabhängige Politik zu betreiben, um ihren Fortbestand zu sichern. Länder, die zuvor nicht bereit waren, sich in der Mitte zu treffen, suchen nun nach Gemeinsamkeiten, und frühere Allianzen, die noch vor einem Jahr unzerbrechlich schienen, brechen nun auseinander. Der auffälligste Ausdruck der unerwarteten Kontakte ist die Annäherung zwischen den VAE und der Türkei, die zuvor offene geopolitische Rivalen waren. Die Folgen des Endes des kalten Krieges zwischen Abu Dhabi und Ankara könnten sicherlich sehr bedeutsam sein, nicht nur für die beiden Länder, sondern auch für die weitere Neugruppierung der regionalen und externen Kräfte, die mit der Türkei und den VAE zusammenarbeiten.

Die Aufnahme und Entwicklung des Dialogs mit der Türkei ist jedoch nicht der einzige Ausdruck eines Wandels in der Politik der VAE. So flog der nationale Sicherheitsberater der VAE, Tahnoun bin Zayed, am 26. August nach Doha zu einem Treffen mit dem Emir von Katar, Tamim bin Hamad Al-Thani. Es sei daran erinnert, dass die VAE 2017 gemeinsam mit Saudi-Arabien, Bahrain und Ägypten die politischen Beziehungen zu Doha abbrachen, Sanktionen gegen das Land verhängten und versuchten, eine allgemeine Blockade gegen die katarische Halbinsel zu verhängen. Sie warfen Katar vor, die terroristischen Organisationen Muslimbruderschaft, Al-Qaida und Daesh finanziell zu unterstützen und mit dem schiitischen Iran zusammenzuarbeiten. Darüber hinaus haben die VAE vor einem Jahr Saudi-Arabien aufgefordert, seine Blockade gegen Katar nicht aufzuheben.

Es ist nicht auszuschließen, dass diese Kehrtwende der VAE in den Beziehungen zu Katar vor allem darauf zurückzuführen ist, dass Joe Biden im Gegensatz zu Donald Trump, der die katarfeindliche Haltung von Riad und Abu Dhabi unterstützt hat, die offizielle Haltung Washingtons gegenüber Doha geändert hat. Das Emirat ist zu einem wichtigen Partner der USA in der Region bei der Auseinandersetzung mit den Taliban und der Evakuierung der Amerikaner und ihrer Verbündeten aus Afghanistan geworden.

Im Zuge der jüngsten Veränderungen des Kräfteverhältnisses im Nahen Osten haben sich Zwietracht und Rivalität zwischen den VAE und Saudi-Arabien verschärft, wo der Jemen seit 2019 ein wunder Punkt ist, als die Emirate als Teil der arabischen Koalition gegen die Hussiten von Ansar Allah den Großteil ihrer Streitkräfte aus dem Jemen abzogen. Außerdem haben die VAE den Südlichen Übergangsrat (STC) finanziell unterstützt, der sich für die Unabhängigkeit einiger Gebiete der Republik einsetzt.

Ein Jahr nach der Unterzeichnung des Abraham-Abkommens in Washington hat dieses Dokument, ebenso wie das Engagement der VAE mit Israel, allmählich an Glanz verloren, ohne dass die beiden Länder zu wichtigen Verbündeten geworden wären. Dies war vor einem Jahr noch zu erwarten, da dieses Abkommen in erster Linie die Beziehungen zwischen den Staaten der Region und den USA betraf, ohne die grundlegenden Probleme zwischen den Ländern der Region anzusprechen. Außerdem wurde das Abkommen vor allem von zwei Hauptakteuren – Donald Trump und dem ehemaligen israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu – vorangetrieben, die heute nicht mehr an der Spitze ihrer Staaten stehen und kein Mitspracherecht bei der Aufrechterhaltung des unterzeichneten Abraham-Abkommens haben.

Darüber hinaus könnte die neue israelische Ministerin für Umweltschutz, Tamar Zandberg, zu einem offensichtlichen Störfaktor in den Beziehungen zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Israel werden, die nach ihrem Amtsantritt forderte, ein Abkommen mit Abu Dhabi über den Transport von Rohöl und Treibstoff aus dem Golf zu den westlichen Märkten über eine Pipeline zwischen Eilat am Roten Meer und dem Mittelmeerhafen Aschkelon zu kündigen. Sie begründete ihren Standpunkt damit, dass die Pipeline ein Ziel für terroristische Anschläge werden und zu einer Umweltkatastrophe führen könnte. Die Worte der Ministerin wurden sofort auf höchster Ebene in Israel verurteilt – Mitglieder der Knesset haben bereits begonnen, ihren Unmut über ihre Worte zu äußern. Der Abgeordnete Nir Barkat kritisierte Zandbergs Worte und sagte, die Äußerungen der Ministerin gefährdeten den zerbrechlichen Frieden mit den VAE.

Eine Quelle aus der Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate äußerte sich ebenfalls kritisch über die Absichten der israelischen Ministerin Tamar Zandberg und erklärte gegenüber der Zeitung Israel Hayom, dass die Kündigung des Abkommens über die Förderung emiratischen Öls nach Israel und weiter ins Mittelmeer durch die israelische Regierung eine Krise in den Beziehungen zwischen Abu Dhabi und Tel Aviv auslösen und die Stabilität des Abraham-Abkommens gefährden könnte. Der israelische Außenminister Yair Lapid, der sich wahrscheinlich der Gefahr der Situation und der Fragilität des Friedens mit den Arabern bewusst ist, beschloss aus diesem Grund, Ende Juni seinen ersten Auslandsbesuch in den VAE zu machen, natürlich auf Betreiben der USA, die an einer Stärkung der Beziehungen zwischen ihren engsten Verbündeten im Nahen Osten interessiert sind.

Es wird erwartet, dass die VAE ihren Einfluss nun eher durch wirtschaftliche Zusammenarbeit als durch militärische Interventionen und die Unterstützung bestimmter politischer Persönlichkeiten ausweiten werden. Bei der Überprüfung ihrer neuen externen Bezugspunkte könnten die VAE in den kommenden Jahren insbesondere die Investitionszusammenarbeit ausbauen und Handelsbeziehungen mit Ländern wie Indien, Indonesien, der Türkei, Kenia, Südkorea, Äthiopien, Israel und dem Vereinigten Königreich entwickeln. Und auch mit Russland und China.

Viele Jahre lang galten die Vereinigten Arabischen Emirate als Verbündete der USA und des Westens im Allgemeinen. Der Verrat der Amerikaner an Hosni Mubarak und Ashraf Ghani hat den Herrscher der VAE jedoch dazu veranlasst, den aufstrebenden geopolitischen Akteuren in der Region – Russland und China – mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Infolgedessen sind die VAE zu einem der wichtigsten Wirtschaftspartner und politischen Gesprächspartner Russlands im Nahen Osten geworden: Die Emirate haben sich nicht nur den Sanktionen gegen Russland angeschlossen, sondern sind auch mit großen VAE-Fonds an Projekten in Russland beteiligt. Die Entwicklung der Beziehungen der VAE zu China folgt ebenfalls einem breiten Spektrum wirtschaftlicher Möglichkeiten, wobei die Emirate bisher antichinesische Bündnisse ignoriert haben. Der Ausbau der Beziehungen zu Russland und China ist somit eine logische Fortsetzung der Strategie des Machtgleichgewichts in Abu Dhabi, da sie es dem Land ermöglicht, eine seriöse Politik vor allem im arabischen Raum zu verfolgen.