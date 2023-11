Die VAERS-Datenbank zu Impfschäden, ist beschädigt

John Leake

Berichte über unerwünschte Impfstoffereignisse steigen von 60.000 im Basisjahr auf 1 Million im Jahr 2021

Das BMJ (British Medical Journal) veröffentlichte kürzlich einen Bericht mit dem Titel: Is the US’s Vaccine Adverse Event Reporting System broken? Die Formulierung des Titels als Frage ist rein rhetorisch. Jeder, der dieses alarmierende Dokument liest, wird zu dem Schluss kommen, dass VAERS so kaputt ist wie das BluesMobil bei seiner Ankunft beim Finanzamt von Cook County in The Blues Brothers.

Der Bericht ist voll von erstaunlichen Enthüllungen, beginnend mit der ersten Fallstudie.

Drei Wochen nachdem er eine zweite Dosis des Impfstoffs Covidien erhalten hatte, brach Robert Sullivan zu Hause auf seinem Laufband zusammen. Der Anästhesist aus Maryland, USA, war ein besonders fitter 49-Jähriger: In der Woche vor seiner Erkrankung war er in Colorado in großer Höhe Ski gefahren. Bei Sullivan wurde eine plötzlich auftretende pulmonale Hypertonie diagnostiziert, die in der Regel progressiv verläuft, tödlich sein kann und in den meisten Fällen unheilbar ist. Die Krankheit ist selten und betrifft vorwiegend Männer mittleren Alters. Sullivan beschloss, einen Bericht an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) zu senden, das Berichte über Symptome, Diagnosen, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle nach Impfungen sammelt, um Sicherheitssignale nach der Markteinführung zu erfassen.

Doch das Einreichungsverfahren war ein Wettlauf gegen die Zeit. „Das Format ist umständlich und man gerät unter Zeitdruck“, berichtet er dem BMJ. Als Entschädigung für seine Mühe erhielt Sullivan eine Bestätigung per E-Mail und eine vorläufige „e-report“-Nummer. Von seinem Arzt erfuhr er, dass ein VAERS-Vertreter medizinische Unterlagen angefordert hatte. Danach hörte er ein Jahr lang nichts mehr.

Wenn man bedenkt, dass dies die Erfahrung eines Arztes war, der versuchte, einen VAERS-Bericht einzureichen, kann man sich vorstellen, wie es armen Menschen in medizinisch unterversorgten Gemeinden ergeht. Ich denke, man kann davon ausgehen, dass die meisten ihrer unerwünschten Ereignisse nicht einmal gemeldet, geschweige denn untersucht werden.

Selbst unter Berücksichtigung des umständlichen und langwierigen Meldeverfahrens ist die Zahl der gemeldeten Ereignisse von einem mehrjährigen Ausgangswert von 60.000 pro Jahr auf über 1 Million im Jahr 2021 angestiegen. Zitat BMJ:

Vor der Pandemie erhielt VAERS fast 60.000 Berichte über unerwünschte Ereignisse pro Jahr. Aus einem CDC-Artikel von 2015 geht hervor, dass die Behörde die Kapazität hatte, jedes Jahr Dokumente zu nur wenigen Tausend schwerwiegenden Meldungen anzufordern. Im Jahr 2021 stieg die Gesamtzahl der Meldungen jedoch auf eine Million, und seitdem sind weitere 660.000 Meldungen eingegangen. Fast jede fünfte Meldung erfüllt das Kriterium der Schwere. Dieser Anstieg spiegelt die beispiellose Impfkampagne gegen Covid wider – allein in den USA wurden rund 675 Millionen Impfdosen verabreicht – und die überwiegende Mehrheit der jüngsten Meldungen steht im Zusammenhang mit Covid-Impfstoffen. Die CDC erklärt, dass im Falle eines signifikanten Anstiegs“ der VAERS-Meldungen, der eine klinische Untersuchung rechtfertigen würde, das Standardverfahren zusätzliche Mitarbeiter des CDC Immunization Safety Office zur Bearbeitung der Fälle erfordern würde.

Das ist eine absolute Katastrophe. Soweit ich sehen kann, ist die Epoch Times die einzige große Zeitung des Landes, die über den BMJ-Bericht berichtet hat.

Das COVID-19-Massenimpfprogramm war in der Tat das große Glücksspiel, als das es Dr. Peter McCullough in seiner Stellungnahme vom August 2020 in The Hill kühn bezeichnete. Das Programm war ein großes Glücksspiel mit dem Leben von Millionen von Amerikanern, insbesondere jungen Amerikanern, die kein ausreichendes Risiko hatten, durch COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert zu werden und zu sterben, um ein hastig entwickeltes experimentelles Gentransferprodukt zu erhalten.

Auch auf die Gefahr hin, meinem geschätzten Kollegen zu schmeicheln: Dr. McCullough hatte recht. Die große Mehrheit der anderen Ärzte in diesem Land hatte Unrecht.

Am Mittwochmorgen hielt ich einen Vortrag in einem privaten Club in Dallas. Danach kam einer der Männer im Publikum auf mich zu und fragte mich, warum die Ärzte in den großen medizinischen Zentren nicht zugeben würden, dass Dr. McCullough recht hatte, was die hohen Risiken des COVID-19-Impfstoffs betraf.

„Weil er recht hatte“, antwortete ich. „Niemand gibt gerne zu, dass er sich geirrt hat, schon gar nicht bei etwas so Schändlichem wie dieser Katastrophe“.

