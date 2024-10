Die verborgene Geschichte unseres modernen Ernährungssystems: Wie die Tabakindustrie unsere Ernährung geprägt hat

Analyse von Dr. Joseph Mercola

Interview-Transkript herunterladen / Kostenlosen Podcast herunterladen / Video-Link

Die Geschichte auf einen Blick

In meinem Interview mit Calley Means, Co-Autorin des Buches „Good Energy“, besprechen wir, wie Tabakunternehmen in den 1980er Jahren große Lebensmittelunternehmen aufkauften, Suchtstrategien auf die Lebensmittelproduktion anwendeten und Ernährungsrichtlinien beeinflussten, was zu einem Anstieg chronischer Krankheiten führte

Der 1910 von Rockefeller finanzierte Flexner-Bericht veränderte die medizinische Ausbildung, indem er pharmazeutische Interventionen in den Vordergrund stellte und ganzheitliche Ansätze marginalisierte, und schuf so die Voraussetzungen für die Grenzen der modernen Gesundheitsversorgung

Korruption in Gesundheitseinrichtungen, einschließlich Interessenkonflikten bei der Forschungsfinanzierung und in Richtlinienausschüssen, führt zu falschen Gesundheitsratschlägen und behindert eine effektive Behandlung chronischer Krankheiten

Die Reform des Gesundheitssystems erfordert die Beseitigung von Interessenkonflikten in Beratungsausschüssen, die Umstrukturierung finanzieller Anreize und die Stärkung der Patienten durch Basisvertretung und -aufklärung

Ein mehrgleisiger Ansatz zur Umgestaltung des Gesundheitswesens ist notwendig, einschließlich der Stärkung des Einzelnen, neuer, auf Wellness ausgerichteter Geschäftsmodelle und politischer Veränderungen, um die Epidemie chronischer Krankheiten zu bekämpfen

Ich hatte kürzlich das Vergnügen, Calley Means, Co-Autor des Buches „Good Energy“ und Politikberater von Robert F. Kennedy Jr., zu interviewen. Unser Gespräch brachte einige schockierende Wahrheiten über die Ursprünge unseres modernen Lebensmittelsystems und die daraus resultierenden schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen ans Licht.

Die Erkenntnisse von Means über die Korruption in unseren Gesundheitseinrichtungen und seine Reformvorschläge lassen jedoch viel Raum für Optimismus in Bezug auf die Zukunft der Gesundheit in Amerika.

Die heimliche Übernahme unserer Lebensmittelversorgung durch die Tabakindustrie

Der verdeckte Einfluss der Tabakindustrie auf unser Nahrungsmittelsystem ist für viele der verarbeiteten Lebensmittel verantwortlich, die heute in den Regalen der Lebensmittelgeschäfte stehen. Wie Means erklärte:

„In den 1980er Jahren, als man sich die wertvollsten Unternehmen der Welt ansah – heute sind es Microsoft, Amazon und Google –, waren es damals Philip Morris und R.J. Reynolds. Dies waren zwei der größten Unternehmen der Welt und sie verfügten über die größten Bargeldbestände, die größte Bilanz aller Unternehmen in der Geschichte der Menschheit, weil das Rauchen ein so profitables Geschäft war.“

Als die Raucherquoten aufgrund von Warnungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu sinken begannen, unternahmen diese Tabakgiganten einen kalkulierten Schritt. Da ihr Kerngeschäft bedroht war, nutzten diese Tabakgiganten ihre enormen Barreserven, um große Lebensmittelunternehmen aufzukaufen:

„Sie hatten große Geldmengen, das Rauchen von Zigaretten würde eindeutig zurückgehen, was machen sie mit diesem Geld? Sie kauften Lebensmittelunternehmen. Wir betrachten die 1980er Jahre als das Zeitalter der Wall Street, M&A [Fusionen und Übernahmen], Gordon Gekko. Wenn man sich die größten Deals und die größten Wall-Street-Transaktionen der 1980er Jahre ansieht, waren die beiden größten der Kauf von Lebensmittelunternehmen durch Zigarettenunternehmen.“

Die Auswirkungen dieser Verschiebung waren tiefgreifend:

„1990 waren R.J. Reynolds und Philip Morris die beiden größten Lebensmittelunternehmen der Welt. Das Buch ‚Barbarians at the Gate‘, das als das herausragende Buch über die M&A-Deals der 1980er Jahre gilt, handelt vom Kauf von Nabisco durch R.J. Reynolds. Und dann gab es noch Philip Morris, das Kraft, US Foods und einige der größten Transaktionen in der Geschichte der USA kaufte.“

Essen als Suchtmittel: Das Handbuch der Zigarettenindustrie

Was als Nächstes geschah, war der bewusste Versuch, die Taktiken der Tabakindustrie auf die Lebensmittelproduktion anzuwenden:

„Die Zigarettenhersteller haben also ganz bewusst zwei Abteilungen verlagert, sie haben ihre Wissenschaftler versetzt, um Lebensmittel süchtigmachender zu machen. Und das ist eine erstaunliche Situation, oder? Und das ist dokumentiert. Es ist ganz klar, was sie versucht haben. Sie wechseln von Zigaretten, einer Branche, die zunehmend stigmatisiert wird und für Kinder nicht erlaubt ist, zu etwas, das jeder einzelne Amerikaner braucht – Essen, das man im Grunde genommen von Geburt an zu sich nimmt.“

Um ihre neuen süchtig machenden Lebensmittel zu bewerben, setzte die Industrie dieselben Lobbytaktiken ein, die den Tabak jahrzehntelang „sicher“ gemacht hatten. Sie finanzierten voreingenommene Forschung von renommierten Institutionen wie Harvard, um zu behaupten, dass Zucker nicht zu Fettleibigkeit führt. Aber es ging nicht nur darum, die Rezepturen zu ändern.

Der Einfluss der Tabakindustrie erstreckte sich auch auf die Gestaltung von Ernährungsrichtlinien. Diese Junk-Science wurde dann verwendet, um die berüchtigte USDA-Ernährungspyramide zu erstellen, die Means als „das tödlichste Dokument in der amerikanischen Geschichte“ bezeichnete. Das Ziel war klar: „Und genau wie jeder Arzneimittelanbieter macht das Unternehmen die Menschen süchtig, macht sie früh süchtig und macht sie über einen langen Zeitraum süchtig.“

Die gesundheitlichen Folgen eines korrupten Lebensmittelsystems

Die Auswirkungen dieser Veränderungen auf die öffentliche Gesundheit sind verheerend. Wie Means betonte:

„Die Krebsraten sind seit den 1980er Jahren tatsächlich dramatisch gestiegen. Ich scherze zwar, aber ich meine es auch ein bisschen ernst: Wir wären viel gesünder, wenn die Zigarettenhersteller wieder Zigaretten herstellen würden. Es war tatsächlich eine totale Katastrophe für die Kennzahl, die sie mit ihrem Vorgehen gegen das Rauchen lösen wollten – die Krebsraten. Indem die Zigarettenindustrie tatsächlich Einfluss auf unsere Ernährung nahm, sind die Krebsraten zusammen mit allen anderen chronischen Erkrankungen geradezu explodiert.“

Diese Geschichte ist der Öffentlichkeit weitgehend verborgen geblieben. Auf meine Frage, wie sie es geschafft haben, ihre Beteiligung zu verbergen, erklärte Means, dass zwar darüber berichtet wurde, die Informationen aber nicht weit verbreitet wurden. Er erfuhr davon durch seine Arbeit im Bereich Public Affairs, wo offen über die Verwendung des „Tabak-Playbooks“ für Lebensmittelunternehmen diskutiert wurde.

Abgesehen von den persönlichen Folgen bedroht diese Epidemie chronischer Krankheiten die wirtschaftliche Stabilität unserer Nation:

„Die Kosten im Gesundheitswesen steigen heutzutage immer schneller an. Sie machen 20 % des BIP aus und wachsen doppelt so schnell wie das BIP. Die Kosten im Gesundheitswesen sind die größte Ursache für die Inflation in den USA. Sie werden 40 % des BIP ausmachen … rein mathematisch gesehen werden wir, wenn sich diese Trends nicht ändern, eine fette, unfruchtbare, kranke, depressive und bankrotte Bevölkerung sein, wenn diese Trends nicht umgekehrt werden.“

Der Flexner-Bericht: Wie die amerikanische Medizin vom Weg abkam

Unsere Diskussion drehte sich dann um die historischen Wurzeln des dysfunktionalen medizinischen Systems in Amerika. Ich erwähnte den einflussreichen Flexner-Bericht von 1910, der laut Means ein entscheidender Moment war:

„John D. Rockefeller, und lassen Sie uns das klarstellen, vielleicht mit einigen guten Absichten, die Medizin war der Wilde Westen, das war sie nicht … Ich möchte nicht auf seine Psyche eingehen, sondern nur sagen, was passiert ist. Da er einer der Hauptgeldgeber der modernen medizinischen Ausbildung war, gehörte auch Johns Hopkins dazu, und er war auch der Vater der modernen Pharmaindustrie, die viele ihrer Nebenprodukte aus Öl herstellte.“

Der von Rockefeller in Auftrag gegebene Flexner-Bericht hat die medizinische Ausbildung in Amerika grundlegend verändert und den Grundstein für das moderne medizinische System gelegt, das als „Rockefeller-Medizin“ bezeichnet wird. Rockefeller finanzierte die Kampagne zur Konsolidierung der Schulmedizin, zur Übernahme der Philosophien der wachsenden Pharmaindustrie und zur Ausschaltung ihrer Konkurrenz.

Rockefellers Kreuzzug führte zur Schließung von mehr als der Hälfte der medizinischen Fakultäten in den USA, förderte die öffentliche und mediale Verachtung von Homöopathie, Osteopathie, Chiropraktik, Ernährungsmedizin, ganzheitlicher, funktioneller, integrativer und natürlicher Medizin und führte zur Inhaftierung vieler praktizierender Ärzte. Er betonte einen reduktionistischen Ansatz, der verschiedene Erkrankungen isolierte und sich auf pharmazeutische Interventionen konzentrierte. Wie Means erklärte:

„Wenn in einem Bericht etwas über Ernährung oder etwas über Ganzheitlichkeit steht, handelt es sich nicht um seriöse Wissenschaft. Seriöse Wissenschaft bedeutet, eine Krankheit zu isolieren, sie zu benennen, sobald jemand bereits erkrankt ist, und sie dann mit Medikamenten zu behandeln oder zu operieren. Und das hat die medizinische Ausbildung wirklich infiltriert.“

Die Biologie hat sich nicht geändert, nur weil Rockefeller aufgrund von Monopolbedrohungen durch die US-Regierung dazu gedrängt wurde, von Öl auf Pharmazeutika umzusteigen. Die Biologie ist immer noch dieselbe und erfordert die Behandlung der Krankheitsursachen, was wir mit unserem derzeitigen medizinischen Paradigma in keiner Weise tun.

Außerdem waren die meisten Ärzte durch diesen Paradigmenwechsel völlig unvorbereitet auf den Umgang mit der Epidemie chronischer Krankheiten, die die USA heute heimsucht. Unser medizinisches System ist hervorragend bei akuten Eingriffen, hat aber Schwierigkeiten, die Ursachen anhaltender Gesundheitsprobleme anzugehen. Ein entscheidender Faktor für die Aufrechterhaltung dieser Krise ist die Korruption in unseren Gesundheitseinrichtungen, die zu gefährlich fehlgeleiteten Gesundheitsratschlägen führt.

„Das Problem ist, dass die Mehrheit der NIH-Zuschüsse (National Institutes of Health) an in Interessenkonflikte verwickelte Forscher geht, dass die FDA-Abteilung für Arzneimittelzulassung zu 75 % von der Pharmaindustrie finanziert wird und dass das USDA-Leitlinienkomitee für Ernährung zu 95 % von der Lebensmittel- oder Pharmaindustrie finanziert wird“, sagt Means und fügt hinzu:

„Die American Diabetes Association, die Geld von Coca-Cola annimmt, diktiert die Versorgungsstandards und behauptet, dass Typ-2-Diabetes nicht reversibel und im Grunde nur ein Arzneimittelmangel sei. Das ist nicht wahr. Diabetes ist reversibel und wir brauchen nur eine korrekte Darstellung der Gründe, warum Menschen an Diabetes erkranken, und wie man sie möglicherweise rückgängig machen kann.“

Strategien zur Umgestaltung des amerikanischen Gesundheitswesens

Trotz der katastrophalen Lage ist Means optimistisch, dass wir die Situation ändern können. Er skizzierte eine Strategie zur Umgestaltung des amerikanischen Gesundheitswesens, einschließlich der Korrektur fehlerhafter medizinischer Leitlinien. Idealerweise besteht der erste Schritt darin, Interessenkonflikte aus den Gremien zu entfernen, die medizinische Leitlinien und Forschungsprioritäten festlegen. Wie Means es ausdrückte:

„Innerhalb einer Woche können wir das schaffen – dafür sorgen, dass es in diesen wichtigen medizinischen Beratungsgremien keine Konflikte gibt. Was passiert dann? Wir erhalten tatsächlich einen Bericht darüber, was Glyphosat mit uns macht, wir erhalten tatsächlich Berichte über die Versorgungsstandards und sagen der American Diabetes Association, dass sie aufhören soll, völlig korrupte Richtlinien zu diktieren.“

Während Means diesen Top-Down-Ansatz zur Reform des Systems befürwortet, ist dies eine Herausforderung, da diese Regulierungsbehörden von genau den Branchen übernommen wurden, die sie eigentlich regulieren sollten. Dies geschah vor Jahrzehnten und wird mit der Zeit immer schlimmer. Lobbyarbeit und neue Regeln und Gesetze werden kontrolliert.

Im aktuellen Zustand ist es fast unmöglich, dieses System zu besiegen. Daher habe ich mich dafür entschieden, von unten nach oben vorzugehen – direkt auf die Menschen zuzugehen und ihnen Lösungen anzubieten. Glücklicherweise gibt es neue Technologien, die es uns ermöglichen, die Arbeitskraft oder zumindest die KI-Leistung bereitzustellen, um den Menschen zu helfen, zu verstehen, was sie tun müssen, um eine optimale Gesundheit zu erreichen.

Teil von Means‘ Plan ist auch die Umstrukturierung der finanziellen Anreize im Gesundheitswesen. Derzeit profitiert das System davon, dass Menschen krank bleiben und chronische Erkrankungen verwaltet werden, anstatt sie zu verhindern oder rückgängig zu machen.

Die Kraft der Basisarbeit

Er betont auch die Notwendigkeit, Patienten direkt aufzuklären und zu stärken, was eng mit meinem eigenen Ansatz übereinstimmt, Menschen mit umsetzbaren Gesundheitsinformationen zu versorgen und unsere Lebensmittelversorgung zu verbessern. Means ist der Meinung, dass mit dem richtigen politischen Willen schnell bedeutende Veränderungen erreicht werden könnten:

„Der Präsident kann morgen eine Durchführungsverordnung unterzeichnen, die besagt, dass das USDA-Ernährungsrichtlinienkomitee kein Geld von Lebensmittelunternehmen annehmen darf. Der Präsident kann morgen eine Durchführungsverordnung unterzeichnen, die besagt, dass das NIH keine Mittel an Forscher mit Interessenkonflikten vergeben darf. Morgen kann die FDA von der Pharmaindustrie entflochten werden.“

Ich bin zwar skeptisch, ob sich solche Änderungen angesichts der fest verwurzelten Interessen, die ihnen entgegenstehen, leicht umsetzen lassen, aber die Kraft von Aktionen an der Basis bleibt bestehen. Means arbeitet daran, über seine gemeinnützige Organisation EndChronicDisease.org eine Dynamik an der Basis aufzubauen:

„Tausende Menschen kommen und ergreifen Maßnahmen. Sie können sich anmelden und Ihrem Kongressabgeordneten eine E-Mail schicken und ihn anrufen. Das sind die Grundlagen, die die Pharmaindustrie anwendet. Wenn ein Gesetzesentwurf die Pharmaindustrie bedroht, setzen sie auf diese Graswurzel-Lobbyarbeit, bei der eine Gruppe älterer Menschen Kongressabgeordnete anruft und sagt: „Nehmt mir meine Medikamente nicht weg.“ Das ist wichtig … Wenn ich mich mit Kongressabgeordneten treffe, höre ich oft: „Bei diesem Thema klingelt bei uns das Telefon nicht.“ Also bringen wir die Telefone bei diesem Thema zum Klingeln.“

Means unternimmt auch konkrete Schritte, um die Situation durch sein Unternehmen TrueMed zu verbessern. Sie arbeiten innerhalb des aktuellen Systems daran, den Zugang zu vorbeugenden Gesundheitsmaßnahmen zu erweitern. Dieser innovative Ansatz ermöglicht es den Menschen, steuerbegünstigte Gesundheitssparkonten zu nutzen, um proaktiv in ihr Wohlbefinden zu investieren, anstatt erst für Medikamente und Verfahren zu bezahlen, wenn sie krank sind.

Die spirituelle Dimension der Gesundheit

Indem wir chronische Krankheiten zu einem politisch relevanten Thema machen, können wir echte Veränderungen vorantreiben und den politischen Druck erzeugen, der für echte Reformen erforderlich ist. Ein zentraler Punkt meiner Philosophie ist jedoch die Verbindung zwischen körperlicher Gesundheit und spirituellem Wachstum. Wenn man wirklich gesund ist, kann man besser mit seiner Intuition in Kontakt treten und seine höhere Bestimmung erfüllen. Wenn man nicht gesund ist, ist das schwierig.

Letztendlich wird es eines mehrgleisigen Ansatzes bedürfen, um unser Gesundheitssystem wirklich zu transformieren – indem wir den Einzelnen mit Informationen versorgen, neue Technologien und Geschäftsmodelle zur Unterstützung des Wohlbefindens entwickeln und auf höchster Ebene auf politische Veränderungen drängen.

Wenn Sie sich inspiriert fühlen, sich zu engagieren, empfehle ich Ihnen, sich Means‘ Arbeit auf TrueMed.com und EndChronicDisease.org anzusehen. Wenn Sie sich dieser wachsenden Bewegung anschließen, können wir die nötige Dynamik aufbauen, um echte, dauerhafte Veränderungen im US-amerikanischen Gesundheitswesen zu bewirken.

Denken Sie daran, dass Ihre Gesundheit Ihr wertvollstes Gut ist. Indem Sie die Kontrolle über Ihr eigenes Wohlbefinden übernehmen und sich für systemische Reformen einsetzen, verbessern Sie nicht nur Ihr eigenes Leben, sondern tragen auch zu einer gesünderen, lebendigeren Zukunft für alle bei.

Artikel als PDF

Quellen: